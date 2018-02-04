LG, Çin akıllı telefon pazarından çekilmeyi düşünüyor

LG'nin akıllı telefon bölümü iyi bir performans gösteremediği için Çin akıllı telefon pazarındaki yoğun rekabet şirketi daha da aşağılara çekmeye devam ediyor. Yeni bir rapora göre Koreli şirket Çin akıllı telefon pazarından tamamen çekilmeyi düşünüyor.

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LG Mobile geçtiğimiz yılın son çeyreğini 192 milyon dolarlık bir kayıpla kapattı. Şirketin mobil bölümü Çinli markalarla dişe diş rekabet etmekte sorun yaşıyor. Dünya üzerindeki en kârlı akıllı telefon pazarlarından biri olan Çin şu an yerli markaların hakimiyeti altında. Apple kendisine piyasada önemli bir yer edinse de aynı şeyi diğer yabancı şirketler için söyleyemeyiz.

LG'nin Çin'deki telefon satışları çok kötü

Çinli markalar yerel akıllı telefon pazarını domine ederken geçen yıl dünyanın en akıllı telefon üreticisi olan Samsung, ülkede ancak tek haneli bir pazar payına ulaşabildi. 2016'da Çin'de sadece 160.000 akıllı telefon satmayı başaran LG'nin durumu özellikle kötü görünüyor.

LG'nin G6 ve V30 modellerini Çin'de resmi olarak piyasaya sürmediğini belirtelim. Ayrıca şirketin web sitesinde hala LG G5 modelinin ön planda tutulduğunu görüyoruz. Bu da zeten teknoloji devinin Çin akıllı telefon pazarında rekabet etmeme ve enerjisini başka yerlere odaklama niyetinde olduğunu ortaya koyuyor.

http://www.sohu.com/a/220676625_114837