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LG, Çin akıllı telefon pazarından çekilmeyi düşünüyor

Çinli markaların önlenemez yükselişiyle başa çıkmakta zorlanan LG Mobile'ın pek parlak bir performans göstermediği Çin pazarından tamamen çekilmeyi çekilebileceği konuşuluyor.
1 yıl
2,5b
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27
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG'nin akıllı telefon bölümü iyi bir performans gösteremediği için Çin akıllı telefon pazarındaki yoğun rekabet şirketi daha da aşağılara çekmeye devam ediyor. Yeni bir rapora göre Koreli şirket Çin akıllı telefon pazarından tamamen çekilmeyi düşünüyor.
Ayrıca Bkz. "iPhone X bazı kullanıcılarda baş ağrısı ve göz yorgunluğuna neden olmaya başladı"
LG Mobile geçtiğimiz yılın son çeyreğini 192 milyon dolarlık bir kayıpla kapattı. Şirketin mobil bölümü Çinli markalarla dişe diş rekabet etmekte sorun yaşıyor. Dünya üzerindeki en kârlı akıllı telefon pazarlarından biri olan Çin şu an yerli markaların hakimiyeti altında. Apple kendisine piyasada önemli bir yer edinse de aynı şeyi diğer yabancı şirketler için söyleyemeyiz.

LG'nin Çin'deki telefon satışları çok kötü

Çinli markalar yerel akıllı telefon pazarını domine ederken geçen yıl dünyanın en akıllı telefon üreticisi olan Samsung, ülkede ancak tek haneli bir pazar payına ulaşabildi. 2016'da Çin'de sadece 160.000 akıllı telefon satmayı başaran LG'nin durumu özellikle kötü görünüyor.
LG'nin G6 ve V30 modellerini Çin'de resmi olarak piyasaya sürmediğini belirtelim. Ayrıca şirketin web sitesinde hala LG G5 modelinin ön planda tutulduğunu görüyoruz. Bu da zeten teknoloji devinin Çin akıllı telefon pazarında rekabet etmeme ve enerjisini başka yerlere odaklama niyetinde olduğunu ortaya koyuyor.

http://www.sohu.com/a/220676625_114837 Yorum Yaz
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T Square 1 yıl en beğenilen
Sadece Çin değil, tüm piyasadan çekilin!
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mkyb 1 yıl
Çin'de Samsung bile satamıyorken LG hiç satamaz. Samsung sırf Çin pazarına özel C serisini çıkardı yine tutunamadı.
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Lumibrite 1 yıl
LG mühendislerinden bazıları sabotaj mı yaptı,nedir? Adamlar G3'den beri telefon devrelerini düzeltemedi.Sanki merdiven altı,çakma telefon üretiyor!
Adı,sanı duyulmamış Çinli üreticiler bile taş gibi telefon yaparken,yılların Lg'si(sözde Samsung'un rakibi),büyük bir firma sürekli aynı hataları yapıyor...Enteresan!
LG mühendislerinden bazıları sabotaj mı yaptı,nedir? Adamlar G3'den beri telefon devrelerini düzeltemedi.Sanki merdiven altı,çakma telefon üretiyor!Adı,sa...
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ignatius 4 ay
LG eski yaralarını sarması çok zor. Yakında Türkiye'dende çekilirseler şaşırmam.
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Çaylak_Doktor 4 ay
Lg zaten şuan tutunmaya çalışıyor piyasada ama ben pek kullanan görmedim.
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streamin 4 ay
lg kinin sebebi tam olarak nedir arkadaşlar ..g6 ve v30+ da artık kronik sıkıntı yok (on kamera kotulugunu es gectim ) ..aşmadı mı bazi sorunları lg ?
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car_26 4 ay
LGnin mobil serüveni G2de bitti ondan sonrası tutunma çabası
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eralpbaskan 4 ay
Paso LG öneren gençler vardı nereye gitti onlar ?
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ero_52 1 yıl
Dünyanın en çok satan telefon markalarının ilk 5 inde 3 Çinli marka bulunuyor.Ayrica Çin'de birçok adı duyulmuş veya duyulmamış telefon üreticisi var.Samsung bile çin pazarında istediği satışı yapamıyor.LG'nin böyle bir karar almak yerine çıkaracağı telefonları minimum hatayla piyasaya sürmesi gerek.
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neo01470 1 yıl
Çekile çekile kime telefon satacaklar merak ediyorum
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SEHZADE63 1 yıl
Düşünmeniz bile ürkütücü randuman tutmadin tutamazsin 5-6 ay gerisen gelmeye devam edersen tasarim ve malzeme konusunda iyleştirme yapmadigin sürece düşüşe gecmeye laik bi markasin.!!
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SHADOW 1 yıl
Bence de heryerden cekilmeliler,o kadar insan bunlarin sorunlariyla ugrasti
Her yeni cihazda millet bi umutlaniyo bu sefer oldu mu acaba diye ama her zamanki gibi yine ellerinde patliyo
Birinin cercevesi catlar,birinin ekraninda ghost screen olusur,g3 desen biraksan alev alicak seviyelerdeydi zamaninda,kendi kendilerini batirdilar
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Lumibrite 1 yıl
LG mühendislerinden bazıları sabotaj mı yaptı,nedir? Adamlar G3'den beri telefon devrelerini düzeltemedi.Sanki merdiven altı,çakma telefon üretiyor!
Adı,sanı duyulmamış Çinli üreticiler bile taş gibi telefon yaparken,yılların Lg'si(sözde Samsung'un rakibi),büyük bir firma sürekli aynı hataları yapıyor...Enteresan!
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