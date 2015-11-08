Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Class modeli Avrupa'da LG Zero oldu

LG'nin metal kasası ile ürün yelpazesi içerisinde farklılaşmayı başaran ve sınıfında da beğeni toplayan Class adındaki akıllı telefon modeli Avrupa'ya geliyor.Model Avrupa'da LG Zero adını kullanacak.
3 yıl
5b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG Class modeli Avrupa'da LG Zero oldu


Genelde LG'nin akıllı telefon modellerinde polikarbonat gövde yapısına alıştığımız için LG Zero bu açıdan nadir modeller arasındaki yerini almış durumda. Şık bir kasa tasarımına sahip olan akıllı telefon sınıfında rakiplerinden farklılaşmayı amaçlıyor.
Arka kısımda kamera ve arka tuş kombinasyonunu koruyan model üst tarafa bir de hoparlör ızgarası entegre etmiş. Ekran ise 2.5D kavisi ile tasarıma katkı sağlıyor. Metal alaşım gövdeye 7.4mm kalınlık değeri kazandırmış. Ayrıca tasarım çizgileri de biraz daha köşeli hale gelmiş. 

LG Class modelinin donanım yapısı daha çok orta seviyeye hitap ediyor. 5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan model 64-bitlik 4 çekirdekli Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alıyor. Güney Kore'de 2GB RAM ile piyasaya çıkan model ne yazık ki Avrupa'ya 1.5GB RAM ile geliyor. 

Android 5.1 işletim sistemi 16GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, LTE desteği, 2050mAh gücünde batarya şeklinde özelliklere sahip olan LG Zero an itibariyle İtalya'da 299 Avro fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü.  

http://www.phonearena.com/news/Metal-made-LG-Class-launched-in-Europe-as-the-LG-Zero_id75548 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Uacellat_62 3 yıl en beğenilen
Çöp
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Ürettiği telefonlara düzenli güncelleme veremeyen LG nin ürünleri alınmaz. Önce müşterilerini yazılım konusunda mağdur etmemeyi öğrenmeleri gerek. Bu yüzden de kar rakamları giderek düşüyor zaten.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ironman 3 yıl
ZERO olmaması için 800 Lira seviyesinden girerse iş görebiilir..

Kasa yı çok beğenenler çıkacaktır...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Ama PİL orda zayıf kalmış
RAM en azından 2GB olmalıydı

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaramanb 3 yıl
Pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 3 yıl
Pil kapasitesiyle adının hakkını vermiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Çöp olmuş sanki...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LastShip 3 yıl
Renkli kasaya inatla siyaj ekran cerceveli telefon yapnmak nasil bi kafadir yahu? Lg g3 ve sonrasında devam etti bu olay.
Kasaya sanki sonradan cikma parca takilmis gibi bembeyaz kasada siyah yamali bi ekran. Bu sadece benim gozume mi batiyor?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Uacellat_62 3 yıl en beğenilen
Çöp
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grkwnxs 3 yıl
299 avro nedir böyle bir telefon için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 3 yıl
A5le donanımı hemen hemen aynı fakat fiyatı daha yüksek,bu modelin işi zor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 3 yıl
Donanım berbat, tasarım kötü, Fiyat saçma sapan. 150 dolar olsa alınmaz. Özetle kimse kusura bakmasın çevre kirliği yani özetle ÇÖP. Sadece çöp yazınca kızıyorsunuz ya uzun yazdım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Qonrul 3 yıl
Metal kasa hoş olmuş ama tasarım ve donanım olmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4950 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg, lg zero ve
4 etiket daha lg class türkiye Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mobilite: Sony Xperia Z5 Türkiye'de, HTC One A9 fiyatı, Huawei Kirin 950 ve dahası... 3 yıl Monster Abra A5 V5.2.1 inceleme videosu "GTX960M'lı en uygun fiyatlı Monster" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim