LG Class modeli Avrupa'da LG Zero oldu





Genelde LG'nin akıllı telefon modellerinde polikarbonat gövde yapısına alıştığımız için LG Zero bu açıdan nadir modeller arasındaki yerini almış durumda. Şık bir kasa tasarımına sahip olan akıllı telefon sınıfında rakiplerinden farklılaşmayı amaçlıyor.

Arka kısımda kamera ve arka tuş kombinasyonunu koruyan model üst tarafa bir de hoparlör ızgarası entegre etmiş. Ekran ise 2.5D kavisi ile tasarıma katkı sağlıyor. Metal alaşım gövdeye 7.4mm kalınlık değeri kazandırmış. Ayrıca tasarım çizgileri de biraz daha köşeli hale gelmiş.





LG Class modelinin donanım yapısı daha çok orta seviyeye hitap ediyor. 5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan model 64-bitlik 4 çekirdekli Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alıyor. Güney Kore'de 2GB RAM ile piyasaya çıkan model ne yazık ki Avrupa'ya 1.5GB RAM ile geliyor.





Android 5.1 işletim sistemi 16GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, LTE desteği, 2050mAh gücünde batarya şeklinde özelliklere sahip olan LG Zero an itibariyle İtalya'da 299 Avro fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü.

http://www.phonearena.com/news/Metal-made-LG-Class-launched-in-Europe-as-the-LG-Zero_id75548