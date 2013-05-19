LG Display, Global OLED Technology'nin iki binden fazla OLED patentini lisansladı

Haber Editörü
OLED üretim faaliyetlerini bu yıl satışa sunulan ilk OLED TV panelleriyle televizyon pazarına kadar genişleten LG Display, sonraki yıllarda rakiplerinden gelebilecek yasal engellemeleri en düşük seviyeye indirmek için yeni bir lisans anlaşması imzaladığını duyurdu. Global OLED Technology firmasının AMOLED ekran teknolojileriyle alakalı 2.400'den fazla patenti için imzalanan lisans anlaşması kapsamında, LG Display'ın ürettiği her OLED ekran için Global OLED Technology'ye lisans ücreti ödenecek.
Global OLED Technology, Eastman Kodak'ın OLED bölümünü 100 milyon dolara satın alan LG ve bazı alt kuruluşları tarafından Aralık 2009'da oluşturulmuştu. Kurulduğundan beri LG'ye bağlı bir alt firmadan çok OLED teknolojileri geliştiren bağımsız bir şirket olarak çalışmalarını sürdüren ABD merkezli Global OLED Technology'nin patent yelpazesi, AMOLED'in mucidi Kodak ve onun tecrübeli OLED akedemisyenleri tarafından keşfedilmiş teknolojilerle dolu. Hem OLED ekran hem de OLED aydınlatma üniteleriyle alakalı araştırmalar yapan firma, halihazırda OLEDWorks ve PIOL (Panasonic Idemitsu OLED Lightning) gibi isimlerden ürün başına lisans ücreti alıyor. 2010'da şirketin %32'sini satın alan Idemitsu ise; Global OLED Technology'nin geniş patent portföyünden faydalanarak 2012'den beri AU Optronics için OLED ekran ve teknolojileri geliştirme çalışmaları yürütüyor.
Uzak doğulu teknoloji devi, LG OLED gibi kendisine bağlı bir alt kuruluş oluşturmak yerine Kodak'ın OLED bölümüne ait patentleri ve OLED endüstrisinin en önemli isimlerini daha özgür bir oluşumda, Global OLED Technology çatısı altında bir araya getirmişti. Şimdi ise; LG Display ile yıllar önceki girişimi sayesinde oluşturulan binlerce OLED patentinden yararlanmaya başlayacak olan LG, OLED TV'nin yanı sıra yakında plastik OLED üretimine de başlamayı planlıyor. Yıl sonuna kadar esnek OLED ekranıyla donattığı bir çözüm piyasaya sürmesi beklenen üreticinin önümüzdeki sene küçük ölçekli panellerde yeniden AMOLED'e yönelmesi gündemde. Global OLED Technology ile imzalanan lisans anlaşması da böyle bir hamlenin hayata geçirilme ihtimalini kuvvetlendiriyor.
http://www.globaloledtech.com/press-releases.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bence bu haberi sen yanlis anliyorsun yada iyi okumuyorsun ben anladidiimi sana anlayim oled le ilgili patent ler kodak in elindeymis ama lg bu patentleri satin almis ve bir alt siket kurarak ona aktarmis sonra lg kendine ait olan alt sirketiyle lisans anlasmasi yapmis burda anlamadigim tek sey lg zaten kendine ait olan bir sirketle neden lisans anlasmasi yapiyor bu patent leri zaten lg satin almis
LG ile ilgili bir haberde adam sharp,toshibayı falan neden tebrik etsin ki?sende kendi çapında bilgelik yapmışsın...
kaldıkı LG;görüntülemede en iyi oldukları alandır ve fiyat olarak sharp,toshiba dan daha uygundur ve fiyatta ciddi bir kriterdir.japon hayranı dost,onların egemenliği verimliliği 90 yıllarda kaldı artık,kim kaliteyi iyi fiyatlarla sunarsa japon,alman ,koreli farketmez.
Sanırım sen de haber okumadan boş boş konuşanlardansin.haberde LGnin patentlere ödediği paralardan bahsediliyor ve patentleri alan firma Kodak,yani icad eden geliştiren.Japonlarin tebrik edilmesi gereken konu ise tft ve piksel Tabanlı görüntüleme teknolojilerinde neredeyse tum patenlere sahip olmaları ama senin gibi birsey bilmeden,okumadan sadece evinde kullandığına yorum yapanlar yüzünden işin ehli insanlar forumdan soğuyor.Sizden ricam konuyu,icerigi,teknolojinin tarihçesini,içeriğini ve yazdıklarımın dayanaklarını açıp okuyun sonra sizinle tartışalım insanlar muhalefetimizden birseyler öğrensin,ben de size hakvereyim ama böyle bilip bilmeden markayı heleki işi sadece palavrayla para kazanmak olan formalari savunursanız bu işin proflarina saygısızlık,cahillik ve bilgisizlik olur,tsk..
Onların egemenliği 90larda kaldıdan sora yazdığınızın hiçbir degeri kalmadı ne yazik ki.keske azıcık okusak,araştırsak ölmeyiz ya!
Hocam naaptın yaw
Oledler gidişata bakılırsa önümüzdeki 3-5 yıl içinde ledler kadar yaygınlaşacak.Oled yeni bir teknoloji değil aslında.ama son kullanıcı için seri üretimle alınabilir seviyeye gelmesi uzun sürdü.tabii bunda üretici firmaların üretim politikasının rolü büyük.tabii piyasaya çıkacak ilk oled panellerin 2.el bir oto parası olacağını tahmin etmekte pek zor değil.
Nokta.Olay Budur.Allah Bu Japon Milletini Başımızdan Eksik Etmesin.Dünyaya Çok Yararlı Bir Millet.
Samsung da yazılım konusunda tv lerinde problemli.
O yüzden bir televizyondan görüntü kalitesi dışında hiç bir şey beklemeyin.
Kaynak kodları kapalı, işlem güçleri vasat olan bu cihazlara bir de optimizasyon yoksunu saçma sapan yazılımları port ediyorlar. Yok smart hub yok bilmem ne.
Sanırım haberi okumadınız ya da yanlış anladınız,Lg oled Tv'ler için patentlere için lisans bedeli ödemiş yani birşey icad etmermiş ya da bulmamış.Bu işte tebrik edilmesi gereken japonlardır ,sharptır,Toshibadır,kodak companydir.