LG Display, Global OLED Technology'nin iki binden fazla OLED patentini lisansladı





OLED üretim faaliyetlerini bu yıl satışa sunulan ilk OLED TV panelleriyle televizyon pazarına kadar genişleten LG Display, sonraki yıllarda rakiplerinden gelebilecek yasal engellemeleri en düşük seviyeye indirmek için yeni bir lisans anlaşması imzaladığını duyurdu. Global OLED Technology firmasının AMOLED ekran teknolojileriyle alakalı 2.400'den fazla patenti için imzalanan lisans anlaşması kapsamında, LG Display'ın ürettiği her OLED ekran için Global OLED Technology'ye lisans ücreti ödenecek.

Global OLED Technology, Eastman Kodak'ın OLED bölümünü 100 milyon dolara satın alan LG ve bazı alt kuruluşları tarafından Aralık 2009'da oluşturulmuştu. Kurulduğundan beri LG'ye bağlı bir alt firmadan çok OLED teknolojileri geliştiren bağımsız bir şirket olarak çalışmalarını sürdüren ABD merkezli Global OLED Technology'nin patent yelpazesi, AMOLED'in mucidi Kodak ve onun tecrübeli OLED akedemisyenleri tarafından keşfedilmiş teknolojilerle dolu. Hem OLED ekran hem de OLED aydınlatma üniteleriyle alakalı araştırmalar yapan firma, halihazırda OLEDWorks ve PIOL (Panasonic Idemitsu OLED Lightning) gibi isimlerden ürün başına lisans ücreti alıyor. 2010'da şirketin %32'sini satın alan Idemitsu ise; Global OLED Technology'nin geniş patent portföyünden faydalanarak 2012'den beri AU Optronics için OLED ekran ve teknolojileri geliştirme çalışmaları yürütüyor.

Uzak doğulu teknoloji devi, LG OLED gibi kendisine bağlı bir alt kuruluş oluşturmak yerine Kodak'ın OLED bölümüne ait patentleri ve OLED endüstrisinin en önemli isimlerini daha özgür bir oluşumda, Global OLED Technology çatısı altında bir araya getirmişti. Şimdi ise; LG Display ile yıllar önceki girişimi sayesinde oluşturulan binlerce OLED patentinden yararlanmaya başlayacak olan LG, OLED TV'nin yanı sıra yakında plastik OLED üretimine de başlamayı planlıyor. Yıl sonuna kadar esnek OLED ekranıyla donattığı bir çözüm piyasaya sürmesi beklenen üreticinin önümüzdeki sene küçük ölçekli panellerde yeniden AMOLED'e yönelmesi gündemde. Global OLED Technology ile imzalanan lisans anlaşması da böyle bir hamlenin hayata geçirilme ihtimalini kuvvetlendiriyor.

http://www.globaloledtech.com/press-releases.html