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LG Display, Global OLED Technology'nin iki binden fazla OLED patentini lisansladı

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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LG Display, Global OLED Technology'nin iki binden fazla OLED patentini lisansladı

OLED üretim faaliyetlerini bu yıl satışa sunulan ilk OLED TV panelleriyle televizyon pazarına kadar genişleten LG Display, sonraki yıllarda rakiplerinden gelebilecek yasal engellemeleri en düşük seviyeye indirmek için yeni bir lisans anlaşması imzaladığını duyurdu. Global OLED Technology firmasının AMOLED ekran teknolojileriyle alakalı 2.400'den fazla patenti için imzalanan lisans anlaşması kapsamında, LG Display'ın ürettiği her OLED ekran için Global OLED Technology'ye lisans ücreti ödenecek. 
Global OLED Technology, Eastman Kodak'ın OLED bölümünü 100 milyon dolara satın alan LG ve bazı alt kuruluşları tarafından Aralık 2009'da oluşturulmuştu. Kurulduğundan beri LG'ye bağlı bir alt firmadan çok OLED teknolojileri geliştiren bağımsız bir şirket olarak çalışmalarını sürdüren ABD merkezli Global OLED Technology'nin patent yelpazesi, AMOLED'in mucidi Kodak ve onun tecrübeli OLED akedemisyenleri tarafından keşfedilmiş teknolojilerle dolu. Hem OLED ekran hem de OLED aydınlatma üniteleriyle alakalı araştırmalar yapan firma, halihazırda OLEDWorks ve PIOL (Panasonic Idemitsu OLED Lightning) gibi isimlerden ürün başına lisans ücreti alıyor. 2010'da şirketin %32'sini satın alan Idemitsu ise; Global OLED Technology'nin geniş patent portföyünden faydalanarak 2012'den beri AU Optronics için OLED ekran ve teknolojileri geliştirme çalışmaları yürütüyor. 
Uzak doğulu teknoloji devi, LG OLED gibi kendisine bağlı bir alt kuruluş oluşturmak yerine Kodak'ın OLED bölümüne ait patentleri ve OLED endüstrisinin en önemli isimlerini daha özgür bir oluşumda, Global OLED Technology çatısı altında bir araya getirmişti. Şimdi ise; LG Display ile yıllar önceki girişimi sayesinde oluşturulan binlerce OLED patentinden yararlanmaya başlayacak olan LG, OLED TV'nin yanı sıra yakında plastik OLED üretimine de başlamayı planlıyor. Yıl sonuna kadar esnek OLED ekranıyla donattığı bir çözüm piyasaya sürmesi beklenen üreticinin önümüzdeki sene küçük ölçekli panellerde yeniden AMOLED'e yönelmesi gündemde. Global OLED Technology ile imzalanan lisans anlaşması da böyle bir hamlenin hayata geçirilme ihtimalini kuvvetlendiriyor.

http://www.globaloledtech.com/press-releases.html Yorum Yaz
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Renault Sport 5 yıl
Ekran dedin mi duracan, LG'nin elini öpecen. Adamlar ekran kralı.
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DH Misafiri 6 yıl
Bir ara cebimde param varken LG 42LM660 serisi akıllı led tv alacaktım fakat daha iyisi çıkar diye almadım ve bekledim. Şimdi ise LG 42LA660 (dual core işlemcili) serisi çıktı bu sefer almaya kesin karar verdim fakat cebimde param yok. Allah'ım çıldıracam yaa:)
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koyunsavar 6 yıl
Sanırım haberi okumadınız ya da yanlış anladınız,Lg oled Tvler için patentlere için lisans bedeli ödemiş yani birşey icad etmermiş ya da bulmamış.Bu işte tebrik edilmesi gereken japonlardır ,sharptır,Toshibadır,kodak companydir.
bence bu haberi sen yanlis anliyorsun yada iyi okumuyorsun ben anladidiimi sana anlayim oled le ilgili patent ler kodak in elindeymis ama lg bu patentleri satin almis ve bir alt siket kurarak ona aktarmis sonra lg kendine ait olan alt sirketiyle lisans anlasmasi yapmis burda anlamadigim tek sey lg zaten kendine ait olan bir sirketle neden lisans anlasmasi yapiyor bu patent leri zaten lg satin almis
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mehmetferhat 6 yıl
Siz istediğinizi tebrik ede durun LG Lisans patent zımbırtısı gibi engelleri aşmış. Buda yakında boy boy LG OLED TV'leri göreceğimiz anlamına gelir.
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xxxx1 6 yıl
panelci

vitor reis lg nin bu display üniteleri konusundaki başarısını mutluluk ile takip ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum
Sanırım haberi okumadınız ya da yanlış anladınız,Lg oled Tvler için patentlere için lisans bedeli ödemiş yani birşey icad etmermiş ya da bulmamış.Bu işte tebrik edilmesi gereken japonlardır ,sharptır,Toshibadır,kodak companydir.


LG ile ilgili bir haberde adam sharp,toshibayı falan neden tebrik etsin ki?sende kendi çapında bilgelik yapmışsın...

kaldıkı LG;görüntülemede en iyi oldukları alandır ve fiyat olarak sharp,toshiba dan daha uygundur ve fiyatta ciddi bir kriterdir.japon hayranı dost,onların egemenliği verimliliği 90 yıllarda kaldı artık,kim kaliteyi iyi fiyatlarla sunarsa japon,alman ,koreli farketmez.
2 Yanıt Yanıtla
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panelci 6 yıl xxxx1
xxxx1
panelci

vitor reis lg nin bu display üniteleri konusundaki başarısını mutluluk ile takip ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum
Sanırım haberi okumadınız ya da yanlış anladınız,Lg oled Tvler için patentlere için lisans bedeli ödemiş yani birşey icad etmermiş ya da bulmamış.Bu işte tebrik edilmesi gereken japonlardır ,sharptır,Toshibadır,kodak companydir.


LG ile ilgili bir haberde adam sharp,toshibayı falan neden tebrik etsin ki?sende kendi çapında bilgelik yapmışsın...

kaldıkı LG;görüntülemede en iyi oldukları alandır ve fiyat olarak sharp,toshiba dan daha uygundur ve fiyatta ciddi bir kriterdir.japon hayranı dost,onların egemenliği verimliliği 90 yıllarda kaldı artık,kim kaliteyi iyi fiyatlarla sunarsa japon,alman ,koreli farketmez.

Sanırım sen de haber okumadan boş boş konuşanlardansin.haberde LGnin patentlere ödediği paralardan bahsediliyor ve patentleri alan firma Kodak,yani icad eden geliştiren.Japonlarin tebrik edilmesi gereken konu ise tft ve piksel Tabanlı görüntüleme teknolojilerinde neredeyse tum patenlere sahip olmaları ama senin gibi birsey bilmeden,okumadan sadece evinde kullandığına yorum yapanlar yüzünden işin ehli insanlar forumdan soğuyor.Sizden ricam konuyu,icerigi,teknolojinin tarihçesini,içeriğini ve yazdıklarımın dayanaklarını açıp okuyun sonra sizinle tartışalım insanlar muhalefetimizden birseyler öğrensin,ben de size hakvereyim ama böyle bilip bilmeden markayı heleki işi sadece palavrayla para kazanmak olan formalari savunursanız bu işin proflarina saygısızlık,cahillik ve bilgisizlik olur,tsk..
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eternity 6 yıl xxxx1
xxxx1
panelci

vitor reis lg nin bu display üniteleri konusundaki başarısını mutluluk ile takip ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum
Sanırım haberi okumadınız ya da yanlış anladınız,Lg oled Tvler için patentlere için lisans bedeli ödemiş yani birşey icad etmermiş ya da bulmamış.Bu işte tebrik edilmesi gereken japonlardır ,sharptır,Toshibadır,kodak companydir.


LG ile ilgili bir haberde adam sharp,toshibayı falan neden tebrik etsin ki?sende kendi çapında bilgelik yapmışsın...

kaldıkı LG;görüntülemede en iyi oldukları alandır ve fiyat olarak sharp,toshiba dan daha uygundur ve fiyatta ciddi bir kriterdir.japon hayranı dost,onların egemenliği verimliliği 90 yıllarda kaldı artık,kim kaliteyi iyi fiyatlarla sunarsa japon,alman ,koreli farketmez.

Onların egemenliği 90larda kaldıdan sora yazdığınızın hiçbir degeri kalmadı ne yazik ki.keske azıcık okusak,araştırsak ölmeyiz ya!
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Batuist 6 yıl
sanırım hep istediğim yüksek dpi değerlerine sahip oled monitör yada TVleri çocuklarımız yada torunlarımız kullanabilecek ancak.. bizim şu an ulaşabileceğimiz en iyi monitör yine buıgün için ips panelli düşük dpi değerlerine sahip monitörler olucak.. şöyle 300dpi değerinde 30" oled bir monitörüm olsun isterdim ama sanırım ömrüm ona yetmez..
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gümüş_süvari 5 yıl Batuist
Batuist

sanırım hep istediğim yüksek dpi değerlerine sahip oled monitör yada TVleri çocuklarımız yada torunlarımız kullanabilecek ancak.. bizim şu an ulaşabileceğimiz en iyi monitör yine buıgün için ips panelli düşük dpi değerlerine sahip monitörler olucak.. şöyle 300dpi değerinde 30" oled bir monitörüm olsun isterdim ama sanırım ömrüm ona yetmez..

Hocam naaptın yaw

Oledler gidişata bakılırsa önümüzdeki 3-5 yıl içinde ledler kadar yaygınlaşacak.Oled yeni bir teknoloji değil aslında.ama son kullanıcı için seri üretimle alınabilir seviyeye gelmesi uzun sürdü.tabii bunda üretici firmaların üretim politikasının rolü büyük.tabii piyasaya çıkacak ilk oled panellerin 2.el bir oto parası olacağını tahmin etmekte pek zor değil.
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ssbrutality 6 yıl
panelci
vitor reis lg nin bu display üniteleri konusundaki başarısını mutluluk ile takip ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum
Sanırım haberi okumadınız ya da yanlış anladınız,Lg oled Tvler için patentlere için lisans bedeli ödemiş yani birşey icad etmermiş ya da bulmamış.Bu işte tebrik edilmesi gereken japonlardır ,sharptır,Toshibadır,kodak companydir.

Nokta.Olay Budur.Allah Bu Japon Milletini Başımızdan Eksik Etmesin.Dünyaya Çok Yararlı Bir Millet.
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Pondera 6 yıl
İstediğiniz kadar eksileyin arkadaşlar karşılaştırma da yapmış biri olarak LG ekranları süper. Monitör LG, TV LG, Telefon da LG. Ama gel gör ki yazılım işin içine girince adamlar sapıtıyor. Yazılım tarafı hem sınırlı hem de destek yok. Samsung'un LG'nin önünde olmasındaki etkenlerin en önemlilerinden biri budur. Esnek ekranlar da geliyor hadi bakalım. Esas yenilik bu tür şeyler işte. Telefona çözünürlük bombalaması değil. Başka bir LG-Samsung savaşı da bunlarda yaşanacak; kazanan tabi ki son kullanıcı olacak.
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umut_baris 6 yıl Pondera
Pondera

İstediğiniz kadar eksileyin arkadaşlar karşılaştırma da yapmış biri olarak LG ekranları süper. Monitör LG, TV LG, Telefon da LG. Ama gel gör ki yazılım işin içine girince adamlar sapıtıyor. Yazılım tarafı hem sınırlı hem de destek yok. Samsung'un LG'nin önünde olmasındaki etkenlerin en önemlilerinden biri budur. Esnek ekranlar da geliyor hadi bakalım. Esas yenilik bu tür şeyler işte. Telefona çözünürlük bombalaması değil. Başka bir LG-Samsung savaşı da bunlarda yaşanacak; kazanan tabi ki son kullanıcı olacak.

Samsung da yazılım konusunda tv lerinde problemli.

O yüzden bir televizyondan görüntü kalitesi dışında hiç bir şey beklemeyin.

Kaynak kodları kapalı, işlem güçleri vasat olan bu cihazlara bir de optimizasyon yoksunu saçma sapan yazılımları port ediyorlar. Yok smart hub yok bilmem ne.
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vitor reis 6 yıl
lg nin bu display üniteleri konusundaki başarısını mutluluk ile takip ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum
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panelci 6 yıl vitor reis
vitor reis
lg nin bu display üniteleri konusundaki başarısını mutluluk ile takip ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum

Sanırım haberi okumadınız ya da yanlış anladınız,Lg oled Tv'ler için patentlere için lisans bedeli ödemiş yani birşey icad etmermiş ya da bulmamış.Bu işte tebrik edilmesi gereken japonlardır ,sharptır,Toshibadır,kodak companydir.
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