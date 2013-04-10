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LG Display, ilk esnek ekranlarını Samsung'dan önce bu yıl pazara sunmayı planlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Display, ilk esnek ekranlarını Samsung'dan önce bu yıl pazara sunmayı planlıyor

Esnek OLED ekranlar konusunda Samsung'un uzun süredir çalışmalar yaptığı biliniyor ve Youm adı verilen ilk örnekler CES 2013 fuarında sergilenmişti. Ancak gelen bilgiler Samsung'un bu alanda yalnız olmadığını gösteriyor.

Samsung'un her amiral gemi modeli tanıtımı öncesinde, bu modelde esnek ekran kullanacağı iddiaları gündeme geliyor. Ancak Samsung henüz elle tutulur bir ürün piyasaya süremedi. Korea Times tarafından verilen habere göre LG, Samsung'u bu alanda vurmaya hazırlanıyor.

OLED ekran konusunda önemli atılımlar yapan LG Display, yeni nesil OLED TV ve 4K çözünürlükte Ultra HD panelleri pazara sunma konusunda Samsung'un önüne geçmiş durumda. Firma ticari olarak ilk esnek OLED ekranlı ürünleri bu yıl sonuna kadar piyasaya sürerek Samsung'u geride bırakmak istiyor.

LG, üretimde verimlilik açısından başarılı olsa da ilk etapta nispeten basit ürünler pazarda olacak. Bu modeller Samsung'un CES 2013 fuarında sergilediği ve ekran kenarları eğimli olan prototiplere benzeyecek.

İlk ürünler çok iddialı olmasa da LG'nin esnek ekran yarışında bir adım öne geçmesini sağlayacak. LG, esnek ekran konusunda geçen Ağustos ayında üretim yol haritasını hızlandırmış ve bu yılın sonuna doğru ilk ürünlerini pazara sunmayı planlamıştı. Bununla birlikte esnek ekranlar konusunda Güney Kore'nin önemli bir ağırlığa sahip olması bekleniyor.


http://www.androidauthority.com/lg-first-flexible-displays-187844/ Yorum Yaz
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memoseler 6 yıl en beğenilen [__Zahid__]
[__Zahid__]
İphone 5s zaten yamuk ekranli olucak. Herzamanki gibi teknolojiye apple öncülük ediyo

Ekranı bırak ilk bukulebilir yamulabilir telefonu apple yaptı.
[__Zahid__]İphone 5s zaten yamuk ekranli olucak. Herzamanki gibi teknolojiye apple öncülük ediyoEkranı bırak ilk bukulebilir ...
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Yanıtla +29
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darkaura 6 yıl [__Zahid__]
[__Zahid__]
İphone 5s zaten yamuk ekranli olucak. Herzamanki gibi teknolojiye apple öncülük ediyo

Ne zaman anlayacaksiniz applein donanim firmasi olmadigini. Apple yazilim ve tasarim firmasi. Ekran teknolojisiyle ilgili bir yaris varsa bu samsung lg sharp gibi ekran ureticilerinin arasinda olur. Bu firmalardan biri ticari olarak esnek oled uretebildiginde, apple a ancak siparis edip yeni modelinde kullanmak duser. Sizin gibi saf fanlarda ilk appleda gorunce apple icat etti sanirlar.
[__Zahid__]İphone 5s zaten yamuk ekranli olucak. Herzamanki gibi teknolojiye apple öncülük ediyoNe zaman anlayacaksiniz apple...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 6 yıl
O dillde Ekrana ihtiyaç duymayan ekransız teknolojiye nezaman geçiş yapılacak merak ediyorum :)
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Dexstz 6 yıl
Bekleyip göreceğiz...
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darkaura 6 yıl
[__Zahid__]
darkaura
[__Zahid__]
darkaura
[__Zahid__]
darkaura
[__Zahid__] İphone 5s zaten yamuk ekranli olucak. Herzamanki gibi teknolojiye apple öncülük ediyo
Ne zaman anlayacaksiniz applein donanim firmasi olmadigini. Apple yazilim ve tasarim firmasi. Ekran teknolojisiyle ilgili bir yaris varsa bu samsung lg sharp gibi ekran ureticilerinin arasinda olur. Bu firmalardan biri ticari olarak esnek oled uretebildiginde, apple a ancak siparis edip yeni modelinde kullanmak duser. Sizin gibi saf fanlarda ilk appleda gorunce apple icat etti sanirlar.
Apple olmasa onlar daha dokunmatik ekran bile uretmiyo olurlardi
Dokunmatik ekran ilk iphonelami ortaya cikti. Ondan once senelerce pda ve diger cihazlarda vardi. İste dedigime geliyorsunuz, ilk appleda gorunce apple yapti saniyorsunuz. Apple teknolojiye degil tuketici elektronigine onculuk ediyor. Basarisi mevcut olan teknolojileri basit ama kullanisli arayuz ve tasarimla genis kitlelere sunmasi. 30sene once ilk pc ile yaptigida buydu. Sizin gibi saf fanlar dedigim gibi ilk appleda gorduklerinden herseyi apple icadi saniyorlar. Ama teknoloji ile gercekden icice olanlar applein teknolojide ne kadar yuzeysel bir firma oldugunu iyi bilirler. Bunu arge harcamalarindada goruyoruz. İntelin, googlein, samsung un arge ye ayirdiklari butceler %10larin uzerindeyken applein sadece %2-3. Simdi kim teknolojiye onculuk ediyor.
Ya arkadas anlamiyomusun dedigimi. Apple icat etti demiyorum onculuk etti diyorum. İphonedan once dokunmatik ekranli telefonlar yaygin degildi. Genis ekranli telefonlar yaygin degildi. İpadden once otobuste kac kisinin elinde tablet goruyodun. Retina ekran cikmadan once firmalarin cozunurluk diyebi derdi yoktu. Apple basbayagi onculuk ediyo. Yok ama onu samsung icat etti falan fesmekan. E niye kullanmadi ozaman. İcat etti atti bi kenera ne de olsa tuketicilerin oyle bi beklentisi yok. Esnek ekrani hangi firma icat etti önemi yok. Bekleyip gorecegiz ilk hangi telefonda kullanilacak.
Bende bunu diyorum ya. Apple teknolojiye degil, tuketici elektronigine onculuk ediyor. Sizin gibi fanlar bu teknolojileri ilk appleda gordugunde apple icadi saniyorsunuz. Bu teknolojilerin hic biri applein talebi yada yarattigi pazarin sonucu degiller. Zaten varlardi. Tek fark apple bunu size sununca siz bunu talep etmeye basladiniz, gunledik yasaminiza girdi. Bu sizin icin bir gelisim olabilir ama zaten var olan bir seyi sizin kullaniyor yada kullanmiyor olmaniz teknolojiyi daha ileri yapmaz.
Bi sirket satamayacagi mali uretmez. Apple iphone cikarmasa zaten hicbir buyuk firma ne retina ekran nede esnek ekran uretiyo olurdu. Ben hicbi mesajimda apple icadi demedim ama sen hala ayni seyi vurguluyosun. Diyosunuzki samsung argeye sukadar harciyo. Harcar tabi cunku urettigi teknolojiyi baska firmalara satiyo. Baska firma olmasa o teknolojiyi alacak, samsung argeye harcama yapmaz. Basit dusunursen, sen o kendi yaptigin cikarima varirsin.

iyide ekranlar sadece telefonlarda mi kullaniliyor? televizyon piyasasinda zaten yeterince sert bir rekabet mevcut. bu rekebet olmasa apple asla retina ekrani uretime hazir goremezdi. keza oledin gecmisi cep telefonundan bile eski. applea teknoloji firmasi degil demiyorum ama teknolojiye onculuk ettigi falan yok. sadece mevcut teknolojiyi son kullaniciya uyarladigi icin, o teknolojilerle ilk defa tanisan saftirik fanlari applei boyle goruyor.
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alp0007 6 yıl
Esnek ekranlar beni heyecanlandırırsa da ticari modellere nasıl yansıyacağını bilemiyorum. Tahminim diğer donanımsal ürünlerde devrimsel değişiklikler olmadan esnek ekranlar pek işe yaramayacak.
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sertacarslan 6 yıl
[__Zahid__]
sticer12
[__Zahid__] İphone 5s zaten yamuk ekranli olucak. Herzamanki gibi teknolojiye apple öncülük ediyo
apple bu teknolojinin ne olduğunu bilmeden önce samsung un prototip inceleme videoları vardı :D uyumaya devam et
Apple teknolojiye öncülük ediyo demekten bunumu anliyosun. Apple olmasa sen hala 2 ekranli tuşlu telefonlar kullaniyo olurdun Samsung prototipini yapar ama hayata gecirmez. Apple yapincada mecbur o yapti bari bizde yapalim der samsung. Hepte boyle oldu zaten. Yani apple öncülük etti

Türkçe'yi doğru konuşman, en azından doğru yazman gerekiyor.
Ayrıca seri saçmalıklarına eksi basabilmek için otuzar saniye beklemek ve zaman kaybetmek zorunda kaldığım için Donanımhaber'i kınıyorum...
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wolferto 6 yıl
darkaura
[__Zahid__] İphone 5s zaten yamuk ekranli olucak. Herzamanki gibi teknolojiye apple öncülük ediyo
Ne zaman anlayacaksiniz applein donanim firmasi olmadigini. Apple yazilim ve tasarim firmasi. Ekran teknolojisiyle ilgili bir yaris varsa bu samsung lg sharp gibi ekran ureticilerinin arasinda olur. Bu firmalardan biri ticari olarak esnek oled uretebildiginde, apple a ancak siparis edip yeni modelinde kullanmak duser. Sizin gibi saf fanlarda ilk appleda gorunce apple icat etti sanirlar.

apple hiçbişi icat etmiyor parayla alıyor okadar sizde aaa apple yaptı diyip yiosunuz retinayı lg yaptı ilk retinayı apple yaptı lg apple yaptıgı gbi çinli tabletlerede retina ekranı sattı
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yc#1 6 yıl
digimon52
Birakin Marka savasinida böyle bir telefon nasil kulanilabilir ki ? cebime koyarken rulo mu yapacam mesela ? Kitablarimin arsina koysam kaldigim sayfadan devam ederim kitabi tekrar okumak istedigimde ? Allah korusun kadinlarimiz cantasinda yarim saat bir telefon ararken bu durum bir saate cikacak :D ? sonucda incecik.

Darbelere karşı daha dayanıklı telefonların üretilmesine olanak sağlayacak.
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BeYaBaN. 6 yıl
Bu işi ilk LG yapar ama kaymağını Samsung yer. Çünkü ilk çıkan ürünlerde verim yakalanamayıp istenen başarı elde edilemeyecektir. Samsung hazırladığı modelleri piyasaya teker teker sürüp kaymağını yer sonra.
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digimon52 6 yıl
Birakin Marka savasinida böyle bir telefon nasil kulanilabilir ki ?

cebime koyarken rulo mu yapacam mesela ?

Kitablarimin arsina koysam kaldigim sayfadan devam ederim kitabi tekrar okumak istedigimde ?

Allah korusun kadinlarimiz cantasinda yarim saat bir telefon ararken bu durum bir saate cikacak :D ? sonucda incecik.



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engurlu 6 yıl
Lg'nin ,Sony'nin,Htc'nin elindeki kozlarını Samsung'dan önce cıkarması , ancak " Samsung ne ile gelecek acaba " diye merak uyandırmaktan öteye gitmez..
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nkvelioglu 6 yıl
Iphone çıktığında her markanın dokunmatik ekranlı prototipleri vardı.Hattaİlk dokunmatik ekranlı telefonu nokia yapmıştır. Sallamaayın bir tarafınızdan. Apple olmasa ios olmazdı o kadar. Dokunmatik ekran bulunduğunda markalar kendi aralarında anlaştılar. Son çıkardıkları tuşlu telefonlardan yeterli geliri aldıklarında hep beraber dokunmatik ekranlı telefonlarını piyasaya süreceklerdi. Apple ise şerefsizlik yapıp anlaşmayı bozdu.Çünkü bunu yapmasa iflas etmek üzereydi. Çıkardığı ürün de iyi olunca bütün markaların hem tuşluları hem dokunmatikleri ellerinde kaldı.Steve jobs bir strateji devidir ama hiçbit strateji uzmanu konumuna illegal işler yapmadan gelmemiştir.
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