LG Display, ilk esnek ekranlarını Samsung'dan önce bu yıl pazara sunmayı planlıyor





Esnek OLED ekranlar konusunda Samsung'un uzun süredir çalışmalar yaptığı biliniyor ve Youm adı verilen ilk örnekler CES 2013 fuarında sergilenmişti. Ancak gelen bilgiler Samsung'un bu alanda yalnız olmadığını gösteriyor.





Samsung'un her amiral gemi modeli tanıtımı öncesinde, bu modelde esnek ekran kullanacağı iddiaları gündeme geliyor. Ancak Samsung henüz elle tutulur bir ürün piyasaya süremedi. Korea Times tarafından verilen habere göre LG, Samsung'u bu alanda vurmaya hazırlanıyor.





OLED ekran konusunda önemli atılımlar yapan LG Display, yeni nesil OLED TV ve 4K çözünürlükte Ultra HD panelleri pazara sunma konusunda Samsung'un önüne geçmiş durumda. Firma ticari olarak ilk esnek OLED ekranlı ürünleri bu yıl sonuna kadar piyasaya sürerek Samsung'u geride bırakmak istiyor.





LG, üretimde verimlilik açısından başarılı olsa da ilk etapta nispeten basit ürünler pazarda olacak. Bu modeller Samsung'un CES 2013 fuarında sergilediği ve ekran kenarları eğimli olan prototiplere benzeyecek.





İlk ürünler çok iddialı olmasa da LG'nin esnek ekran yarışında bir adım öne geçmesini sağlayacak. LG, esnek ekran konusunda geçen Ağustos ayında üretim yol haritasını hızlandırmış ve bu yılın sonuna doğru ilk ürünlerini pazara sunmayı planlamıştı. Bununla birlikte esnek ekranlar konusunda Güney Kore'nin önemli bir ağırlığa sahip olması bekleniyor.





http://www.androidauthority.com/lg-first-flexible-displays-187844/