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LG E510 Univa, yayınlanan yeni fotoğraflarıyla gündeme geldi

7 yıl
22,4b
1
22
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG E510 Univa, yayınlanan yeni fotoğraflarıyla gündeme geldi
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LG Mobile'ın, ilk kez Hindistan'da düzenlenen etkinlikte sergilediği modeli E510 Univa, yayınlanan yeni fotoğraflarıyla tekrar gündeme geldi.
Teknik özellikleri itibarıyla alt-orta segment arasında konumlandırılan E510 Univa, Güney Koreli üreticinin klasik tasarım çizgilerini taşıyor. 800 MHz saat hızında çalışan işlemciden, Adreno 200 grafik biriminden ve 512 MB RAM'den güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.4 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanan akıllı telefonda, 3.5-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verildiği belirtiliyor.
Son olarak 1500 mAh bataryayla ve anı yakalamak için 5 megapiksel kamerayla gelen akıllı telefonun ne zaman resmiyet kazanacağı henüz belirsizliğini korumakta.
LG E510 Univa, yayınlanan yeni fotoğraflarıyla gündeme geldi
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LG E510 Univa, yayınlanan yeni fotoğraflarıyla gündeme geldi
Tam Boyutta Gör
LG E510 Univa, yayınlanan yeni fotoğraflarıyla gündeme geldi
Tam Boyutta Gör
LG E510 Univa, yayınlanan yeni fotoğraflarıyla gündeme geldi
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DH Misafiri 5 yıl
Galaxy aceyi 1 ay kullandım, temple run armv6 no lag yükledim yinede donuyor.
Sonra univa aldım telefona 30 tane oyun yükledim. hiç takılma yok.
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DH Misafiri 6 yıl
1 Yıldır kullanıyorum henüz bir sorun yaşamadım + 15 metre yükseklikten yere düşürdüm sadece arka kapağın kenarı biraz büküldü başka telefon olsa param parça olmuştu. Oyun performansı olarak idare eder.
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DH Misafiri 7 yıl
LG optimus E510 mu alim SAMSUNG GALAXY ACE mi alim hangisi sizce LG nin özellikleri daha iyi sanuyorum
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marine-gear 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
LG optimus E510 mu alim SAMSUNG GALAXY ACE mi alim hangisi sizce LG nin özellikleri daha iyi sanuyorum

ben olsam lgyi alirdim ama sen bilirsin.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

LG optimus E510 mu alim SAMSUNG GALAXY ACE mi alim hangisi sizce LG nin özellikleri daha iyi sanuyorum

acenin kasa kalitesi daha iyi hatta galaxy serisindeki en iyi kasa kalitesi acede var.2 gün önce 560 tlye kardeşime aldım.İşlemcisi okadar iyi değil ama 800mhz arm11.
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damn2u 7 yıl
%25 indirimle fiyatı gayet iyi, tabi indirimsiz fiyatıyla kesinlikle tercih edilmez orası ayrı konu.

vatanbilgisayar.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
yok semih ace de demiyelim aynı özelliklere sahip ama ikisnin arasında karar vermek zorunda kalırsam samsungu alırım :))
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Fx_57,5 7 yıl
mehmet bu telefon galaxy gıo ıle neredeyse aynı hadı bız ona ace dıyelım :))
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Guest-F8946C419 7 yıl
Neden kameraların olduğu yere kocaman mpx olarak yazılıyor?

Tamamen görüntü kirliliği.
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SystemApps 7 yıl
eh işte...
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sangreal_1905 7 yıl
samsung galaxy ace karsı konumlandıdırılır bir + sı ramı 512 olması
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damn2u 7 yıl
Aynı özelliklere sahip kaçıncı cihaz bu LG şirketinden, 3.2" ile 3.5" arasında 150TL fark koyarlar şimdi.
1 Yanıt Yanıtla +1
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a_n0507 7 yıl

damn2u

Aynı özelliklere sahip kaçıncı cihaz bu LG şirketinden, 3.2" ile 3.5" arasında 150TL fark koyarlar şimdi.



Samsung olsaydı o kadar fark olurdu... Lg'nin yapacağını sanmıyorum.....
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LaFleur- 7 yıl damn2u
damn2u

Aynı özelliklere sahip kaçıncı cihaz bu LG şirketinden, 3.2" ile 3.5" arasında 150TL fark koyarlar şimdi.


aradaki fark az olunca da bu sefer "bunu alacağıma 50tl daha veririm şunu alırım" diyorsunuz
kullanıcıyı tatmin etmenin yolu yok
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Stanislas Xavier 7 yıl
orta seviye için güzel cihaz tasarımı da iyi...
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