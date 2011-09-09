LG E510 Univa, yayınlanan yeni fotoğraflarıyla gündeme geldi

LG Mobile'ın, ilk kez Hindistan'da düzenlenen etkinlikte sergilediği modeli E510 Univa, yayınlanan yeni fotoğraflarıyla tekrar gündeme geldi.

Teknik özellikleri itibarıyla alt-orta segment arasında konumlandırılan E510 Univa, Güney Koreli üreticinin klasik tasarım çizgilerini taşıyor. 800 MHz saat hızında çalışan işlemciden, Adreno 200 grafik biriminden ve 512 MB RAM'den güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.4 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanan akıllı telefonda, 3.5-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verildiği belirtiliyor.



Son olarak 1500 mAh bataryayla ve anı yakalamak için 5 megapiksel kamerayla gelen akıllı telefonun ne zaman resmiyet kazanacağı henüz belirsizliğini korumakta.

