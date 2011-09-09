LG E510 Univa, yayınlanan yeni fotoğraflarıyla gündeme geldi

Haber Editörü
LG Mobile'ın, ilk kez Hindistan'da düzenlenen etkinlikte sergilediği modeli E510 Univa, yayınlanan yeni fotoğraflarıyla tekrar gündeme geldi.
Teknik özellikleri itibarıyla alt-orta segment arasında konumlandırılan E510 Univa, Güney Koreli üreticinin klasik tasarım çizgilerini taşıyor. 800 MHz saat hızında çalışan işlemciden, Adreno 200 grafik biriminden ve 512 MB RAM'den güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.4 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanan akıllı telefonda, 3.5-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verildiği belirtiliyor.
Son olarak 1500 mAh bataryayla ve anı yakalamak için 5 megapiksel kamerayla gelen akıllı telefonun ne zaman resmiyet kazanacağı henüz belirsizliğini korumakta.
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Sonra univa aldım telefona 30 tane oyun yükledim. hiç takılma yok.
ben olsam lgyi alirdim ama sen bilirsin.
acenin kasa kalitesi daha iyi hatta galaxy serisindeki en iyi kasa kalitesi acede var.2 gün önce 560 tlye kardeşime aldım.İşlemcisi okadar iyi değil ama 800mhz arm11.
vatanbilgisayar.com/...
Tamamen görüntü kirliliği.
Samsung olsaydı o kadar fark olurdu... Lg'nin yapacağını sanmıyorum.....
aradaki fark az olunca da bu sefer "bunu alacağıma 50tl daha veririm şunu alırım" diyorsunuz kullanıcıyı tatmin etmenin yolu yok