LG Electronics, firma olarak yeni bir iletişim teması belirledi





Özellikle G2 amiral gemi modeli ile imaj değişikliğine gideceğinin sinyallerini veren Güney Koreli elektronik devi LG, işe yeni iletişim teması belirleyerek başladı.





LG Electronics, yaptığı açıklamada firmanın yeni iletişim temasının 'Yapabileceklerinin Sınırı Yok' olarak belirlediğini duyurdu. Firmanın yönetim ilkelerine bağlı olarak belirlenen yeni iletişim teması, günümüzün yoğun rekabet koşullarında önem kazanan marka ilgisini artırmayı hedefliyor. Yeni tema, LG'nin kullanıcılara ilham ve güç veren tüketici odaklı hedeflerini devam ettirecek.





Bilindiği LG'nin Life's Good şeklinde bir marka kimliği bulunuyor. "Yapabileceklerinin Sınırı Yok" iletişim teması bu marka kimliğini tamamlayacak.





1 Ağustos itibariyle New York Times Meydanı'nda bulunan LG elektronik billboard'unda ve www.lg.com'da marka kimliğinde değişiklikle ilgili tanıtım videosu yayınlanmaya başladı. Kısa süre sonra da ülkemizde yazılı ve dijital reklamlarda, mağaza içi tanıtımlarda ve ürün lansmanlarında yerelleştirilmiş yeni iletişim teması olan “Yapabileceklerinin Sınırı Yok” geçerli olacak.