LG Electronics, firma olarak yeni bir iletişim teması belirledi

Haber Editörü
Özellikle G2 amiral gemi modeli ile imaj değişikliğine gideceğinin sinyallerini veren Güney Koreli elektronik devi LG, işe yeni iletişim teması belirleyerek başladı.
LG Electronics, yaptığı açıklamada firmanın yeni iletişim temasının 'Yapabileceklerinin Sınırı Yok' olarak belirlediğini duyurdu. Firmanın yönetim ilkelerine bağlı olarak belirlenen yeni iletişim teması, günümüzün yoğun rekabet koşullarında önem kazanan marka ilgisini artırmayı hedefliyor. Yeni tema, LG'nin kullanıcılara ilham ve güç veren tüketici odaklı hedeflerini devam ettirecek.
Bilindiği LG'nin Life's Good şeklinde bir marka kimliği bulunuyor. "Yapabileceklerinin Sınırı Yok" iletişim teması bu marka kimliğini tamamlayacak.
1 Ağustos itibariyle New York Times Meydanı'nda bulunan LG elektronik billboard'unda ve www.lg.com'da marka kimliğinde değişiklikle ilgili tanıtım videosu yayınlanmaya başladı. Kısa süre sonra da ülkemizde yazılı ve dijital reklamlarda, mağaza içi tanıtımlarda ve ürün lansmanlarında yerelleştirilmiş yeni iletişim teması olan “Yapabileceklerinin Sınırı Yok” geçerli olacak.
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LG 16x'lerde pahalı ama 15x'de alabilirim diyenler için 49$'a bir modeli var sanırım.
Niye kopuyorsun ki? Hiç duymadın mı "Çin işi Japon işi, bunu yapan iki kişi"
bit.ly/...
Sonynin bu seneki sloganini beğendim we are sony,be moved!
Samsungda today is tomorrow la gönlümü kazandı...
Sacma ve gerceklikten kopuk olmasi benim elestirdigim. Bilincli olmayanin bilinc altina islemek basit is ama bilincli olanlari bu kadar kopuk sloganlarla tavlamak akla yatkin degil. :)
Yani kendimizi lg kullanirken nasa muhendisi zannetmemezi (en azindan)bu sloganla saglayamazlar. :)
Her şeyin mükemmel olduğu mutluluktan uçup taşa duvara sürekli gülümseyen bireyleri gösteren reklamın sonunda "LG Olmuyorsa zorlama" deyip milleti depresyona sokmaya gerek yok bence Bu işin esprisiydi. Tespitin doğru. Günümüzde bütün reklamlar ve sloganlar mantıklı olarak incelediğinde saçma gelir fakat atladığın nokta bu reklam ve sloganlar zaten senin bilinç altındaki marka algısını değiştirmek için hazırlanır. İnsanların marka adını duyduklarında iyi hissetmelerini sağlamalısın ki senin ürününü alıp severek kullansınlar ve senin ürünlerinin daha kaliteli olduğunu düşünsünler.