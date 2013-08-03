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LG Electronics, firma olarak yeni bir iletişim teması belirledi

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Electronics, firma olarak yeni bir iletişim teması belirledi

Özellikle G2 amiral gemi modeli ile imaj değişikliğine gideceğinin sinyallerini veren Güney Koreli elektronik devi LG, işe yeni iletişim teması belirleyerek başladı.

LG Electronics, yaptığı açıklamada firmanın yeni iletişim temasının 'Yapabileceklerinin Sınırı Yok' olarak belirlediğini duyurdu. Firmanın yönetim ilkelerine bağlı olarak belirlenen yeni iletişim teması, günümüzün yoğun rekabet koşullarında önem kazanan marka ilgisini artırmayı hedefliyor. Yeni tema, LG'nin kullanıcılara ilham ve güç veren tüketici odaklı hedeflerini devam ettirecek. 

Bilindiği LG'nin Life's Good şeklinde bir marka kimliği bulunuyor. "Yapabileceklerinin Sınırı Yok" iletişim teması bu marka kimliğini tamamlayacak. 

1 Ağustos itibariyle New York Times Meydanı'nda bulunan LG elektronik billboard'unda ve www.lg.com'da marka kimliğinde değişiklikle ilgili tanıtım videosu yayınlanmaya başladı. Kısa süre sonra da ülkemizde yazılı ve dijital reklamlarda, mağaza içi tanıtımlarda ve ürün lansmanlarında yerelleştirilmiş yeni iletişim teması olan “Yapabileceklerinin Sınırı Yok” geçerli olacak.  

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abdulmusavvir 5 yıl
LG deyince benim aklıma ilk önce uygun fiyatlı BD-Yazıcı gelir ama şu an için BD-Yazıcı alacaklara tavsiye ettiğim model LG değil. HP'nin 16x bir modeli ve 75$. amazon.com/...
LG 16x'lerde pahalı ama 15x'de alabilirim diyenler için 49$'a bir modeli var sanırım.
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stevejones 5 yıl
Lg den bı cacık olmaz
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OverClocK1ng 5 yıl
Orijinalden alıntı: barakli87
koptummmmmmmmm

Niye kopuyorsun ki? Hiç duymadın mı "Çin işi Japon işi, bunu yapan iki kişi"
bit.ly/...
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Escapetolife 5 yıl
Aldığım Tv yüzünden beni 2 ay süründüren Servisleri olan firma. Bir daha ne kendime ne başkalarına aldırmamaya özen göstereceğim.
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DH Misafiri 5 yıl
Çok sıradan,dünya markasi havasi yok pek.
Sonynin bu seneki sloganini beğendim we are sony,be moved!
Samsungda today is tomorrow la gönlümü kazandı...
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yesil_dev 5 yıl
Life is Good açılımını da Limitless Genius olarak değiştirsinler bence..
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DH Misafiri 5 yıl
Huawei sloganı gibi olmuş make it possible :) lg de ıt's all possible :)
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homeedition88 5 yıl
DarkHellKnightX
homeedition88 Bu firmalarin sloganlari gercek hayattan bu kadar kopuk olmak zorunda mi? Yapabileceklerinin siniri yok! Sanki felsesefik bir sorun cozuyoruz, sanki ev kullanicisi olarak higgs bozonunu kesfediyoruz, tvmizden cep telefonumuzdan. Cuneyt arkinin buzdolabina ucan tekme attigi reklamlari yeglerim....
Her şeyin mükemmel olduğu mutluluktan uçup taşa duvara sürekli gülümseyen bireyleri gösteren reklamın sonunda LG Olmuyorsa zorlama deyip milleti depresyona sokmaya gerek yok bence
Bu işin esprisiydi. Tespitin doğru. Günümüzde bütün reklamlar ve sloganlar mantıklı olarak incelediğinde saçma gelir fakat atladığın nokta bu reklam ve sloganlar zaten senin bilinç altındaki marka algısını değiştirmek için hazırlanır. İnsanların marka adını duyduklarında iyi hissetmelerini sağlamalısın ki senin ürününü alıp severek kullansınlar ve senin ürünlerinin daha kaliteli olduğunu düşünsünler.

Sacma ve gerceklikten kopuk olmasi benim elestirdigim. Bilincli olmayanin bilinc altina islemek basit is ama bilincli olanlari bu kadar kopuk sloganlarla tavlamak akla yatkin degil. :)
Yani kendimizi lg kullanirken nasa muhendisi zannetmemezi (en azindan)bu sloganla saglayamazlar. :)
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sedasteknik 5 yıl
aynen made ın korea ı love korea :D
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DarkHellKnightX 5 yıl
homeedition88

Bu firmalarin sloganlari gercek hayattan bu kadar kopuk olmak zorunda mi? Yapabileceklerinin siniri yok! Sanki felsesefik bir sorun cozuyoruz, sanki ev kullanicisi olarak higgs bozonunu kesfediyoruz, tvmizden cep telefonumuzdan. Cuneyt arkinin buzdolabina ucan tekme attigi reklamlari yeglerim....


Her şeyin mükemmel olduğu mutluluktan uçup taşa duvara sürekli gülümseyen bireyleri gösteren reklamın sonunda "LG Olmuyorsa zorlama" deyip milleti depresyona sokmaya gerek yok bence
Bu işin esprisiydi. Tespitin doğru. Günümüzde bütün reklamlar ve sloganlar mantıklı olarak incelediğinde saçma gelir fakat atladığın nokta bu reklam ve sloganlar zaten senin bilinç altındaki marka algısını değiştirmek için hazırlanır. İnsanların marka adını duyduklarında iyi hissetmelerini sağlamalısın ki senin ürününü alıp severek kullansınlar ve senin ürünlerinin daha kaliteli olduğunu düşünsünler.
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$developer; 5 yıl
DH dükkanı kapatmış, tatilde anlaşılan.
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