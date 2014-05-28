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LG G Flex 2 ve Vu 4 onaylandı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Flex 2 ve Vu 4 onaylandı

Dün amiral gemisi G3'ü görkemli bir etkinlikle lanse eden LG, yılın sonrasında piyasaya süreceği akıllı telefonlar hakkında bilgiler verdiği bir basın toplantısı da düzenledi. 

LG'nin önceki yıllarına bakıldığında G Pro-G-Vu-G Flex şeklinde bir cihaz sıralaması izlediğini görüyoruz. G Pro 2 ve G 3 modelleri tanıtıldığı için sırada G Flex ve Vu serisinin yeni üyeleri var.

LG tarafından verilen bilgilere göre G Flex 2 ve Vu 4 modelleri yıl bitmeden piyasaya sürülmüş olacak. Ancak modellerle ilgili herhangi bir donanım detayı verilmiyor. 

Esnek bir ekrana sahip olan G Flex modelinin devam versiyonunda çok benzersiz bir özelliğe yer verileceği gündeme gelmişti. Bunun ne olacağı bilinmese de Full HD ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM gibi güncel amiral gemi özelliklerine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Vu serisi ise LG'nin Note serisine cevabı olarak biliniyor. 4:3 görüntü oranı ile zaman zaman eleştirilen Vu serisi de 4. üyesini bekliyor. LG Vu 4 modelinin de yine G3 ile benzer özellikler taşıyabileceği belirtiliyor. 

http://www.phonearena.com/news/LG-confirms-a-G-Flex-2-and-Vu-4-launch-for-the-second-half-of-the-year-is-mum-on-specs_id56583 Yorum Yaz
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The Times 4 yıl en beğenilen
Flex güzel ama pahalı
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General. 4 yıl
G flex 2'ye koyacağı donanımı G3'e koysaydı keşke. FullHd ekran S805 3 Gb ram ile tam bir canavar olurdu hele O tasarımla birleştirilseydi efsane olurdu.
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ouzqan 4 yıl
Fİyat olarak çok pahalı geliyor . Ama artık kullanıcıya göre çeşitlilik yapmaları güzel olmuş .
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freudunpiposu 4 yıl
Bildiğin Samsung tasarımı. Biraz orjinal olsalar.
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orhanyıldız 4 yıl
Bu sefer bukulen degil katlanan bekliyoruz
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fuckulteli 4 yıl
Vu (2012) serisi, Note (2011) serisine cevap ama Note, serinin 3. üyesini tanıttı Vu ise 4. üyeyi tanıtacakmış. 2 yılda aynı seriye ait 4 telefon, hey maşallah ben 3. olacak sanıyordum.
Flex 2 için FHD ve s805 seçimleri oldukça heyecan verici, umarım ekranı 6" ötesine taşımazlar. Ekranın kalitesini (parlaklık, yansıma, canlı renkler) bozmadan daha fazla esneklik kazandırmış olabilirler Flex 2'ye gerçi sadece ekranla bitmiyor, devre kartı ve pilin esnekliğininde artmış olması lazım bunun için.
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strathmorea 4 yıl
G Flex haftasonu vatanda 1999 tl idi ama şimdi göremiyorum sitesinde.
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ergenius 4 yıl strathmorea
strathmorea
G Flex haftasonu vatanda 1999 tl idi ama şimdi göremiyorum sitesinde.

Gecen 5m migrosta 1699 tlydi
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General. 4 yıl
G flex 2'ye koyacağı donanımı G3'e koysaydı keşke. FullHd ekran S805 3 Gb ram ile tam bir canavar olurdu hele O tasarımla birleştirilseydi efsane olurdu.
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User Friendly 4 yıl
G flex 2'yi su-toz geçirmez yapsalar iyi olacak, beklemeye devam...
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onsos1100 4 yıl
aslında resimdeki gibi yuvarlak hatlı ince çerçeveli 4,7" vu yapılsa çok güzel olur. Telefonda yeni akım oluşturacak cevher var ama kutu gibi telefon yapınca çok kötü duruyor.
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The Times 4 yıl en beğenilen
Flex güzel ama pahalı
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orhanyıldız 4 yıl The Times
The Times
Flex güzel ama pahalı

Paralelde 1500 e kadar dustu hatta dahada dusuk olabilir.
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