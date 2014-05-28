LG G Flex 2 ve Vu 4 onaylandı





Dün amiral gemisi G3'ü görkemli bir etkinlikle lanse eden LG, yılın sonrasında piyasaya süreceği akıllı telefonlar hakkında bilgiler verdiği bir basın toplantısı da düzenledi.





LG'nin önceki yıllarına bakıldığında G Pro-G-Vu-G Flex şeklinde bir cihaz sıralaması izlediğini görüyoruz. G Pro 2 ve G 3 modelleri tanıtıldığı için sırada G Flex ve Vu serisinin yeni üyeleri var.





LG tarafından verilen bilgilere göre G Flex 2 ve Vu 4 modelleri yıl bitmeden piyasaya sürülmüş olacak. Ancak modellerle ilgili herhangi bir donanım detayı verilmiyor.





Esnek bir ekrana sahip olan G Flex modelinin devam versiyonunda çok benzersiz bir özelliğe yer verileceği gündeme gelmişti. Bunun ne olacağı bilinmese de Full HD ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM gibi güncel amiral gemi özelliklerine sahip olacağı tahmin ediliyor.





Vu serisi ise LG'nin Note serisine cevabı olarak biliniyor. 4:3 görüntü oranı ile zaman zaman eleştirilen Vu serisi de 4. üyesini bekliyor. LG Vu 4 modelinin de yine G3 ile benzer özellikler taşıyabileceği belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/LG-confirms-a-G-Flex-2-and-Vu-4-launch-for-the-second-half-of-the-year-is-mum-on-specs_id56583