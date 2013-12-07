LG G Flex 2'de esneme payı 90 derece olabilir





LG'nin kavisli ekrana sahip 6 inçlik G Flex modeli Asya'da bu ay satışa çıkacakken, Avrupa ve ABD lansmanı ise gelecek yıl başlarına kaymış durumda. Henüz model yaygın satışa sunulmamışken, devam modeli için de iddialar gelmeye başladı.





G Flex 2 adını alacağı belirtilen modelin bu kez esneyen bir yapıda olacağı iddia ediliyor. Ekran, batarya, bazı iç donanımların bükülebilir yapıda olacağı tahmin edilirken, esneme payının 90 derece olacağı da yine gündeme gelen iddiaların yenisi.





Bilindiği gibi G Flex modeli sabit kavisli bir ekran ve bataryaya sahip. Bu bileşenler herhangi bir esneme yeteneği sergilemiyor.





90 dereceye kadar bükülebilen bir akıllı telefon tasarımının ne tür bir yapıda olacağı şimdilik bilinmiyor. Ayrıca tüketicilerin neden bu derece esneyebilen bir cihaza ihtiyaç duyacağı da merak konusu. Zira sürekli bükülen bir cihazın fonksiyonellik konusunda sıkıntılar yaşayabileceği ifade ediliyor.





LG'nin G Flex 2 modelini en geç gelecek yılın ikinci yarısından sonra piyasaya çıkarmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/lg-g-flex-2-could-reportedly-be-truly-bendable-phone-to-90-degrees-1205621