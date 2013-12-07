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LG G Flex 2'de esneme payı 90 derece olabilir

5 yıl
2,1b
1
61
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Flex 2'de esneme payı 90 derece olabilir

LG'nin kavisli ekrana sahip 6 inçlik G Flex modeli Asya'da bu ay satışa çıkacakken, Avrupa ve ABD lansmanı ise gelecek yıl başlarına kaymış durumda. Henüz model yaygın satışa sunulmamışken, devam modeli için de iddialar gelmeye başladı.

G Flex 2 adını alacağı belirtilen modelin bu kez esneyen bir yapıda olacağı iddia ediliyor. Ekran, batarya, bazı iç donanımların bükülebilir yapıda olacağı tahmin edilirken, esneme payının 90 derece olacağı da yine gündeme gelen iddiaların yenisi. 

Bilindiği gibi G Flex modeli sabit kavisli bir ekran ve bataryaya sahip. Bu bileşenler herhangi bir esneme yeteneği sergilemiyor. 

90 dereceye kadar bükülebilen bir akıllı telefon tasarımının ne tür bir yapıda olacağı şimdilik bilinmiyor. Ayrıca tüketicilerin neden bu derece esneyebilen bir cihaza ihtiyaç duyacağı da merak konusu. Zira sürekli bükülen bir cihazın fonksiyonellik konusunda sıkıntılar yaşayabileceği ifade ediliyor.

LG'nin G Flex 2 modelini en geç gelecek yılın ikinci yarısından sonra piyasaya çıkarmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.  

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/lg-g-flex-2-could-reportedly-be-truly-bendable-phone-to-90-degrees-1205621 Yorum Yaz
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gently weeps 5 yıl en beğenilen
Bükebilince kalp oluyor mu?
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mertgonul 5 yıl
g flex çıkmadan 2.sinin haberi yapılıyor iyice cılkı çıktı işin
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MultiCore 5 yıl
Bir insan cep telefonunu niye 90 derece bükme ihtiyaci duysun ki, stres topu mu bu alet
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DH Misafiri 5 yıl
markaların oldukları yerde kalmayıp yeni ürünler üretebilmeleri çok iyi.LG teknolojinin getirilerini iyi harmanlamış ve sonuçları istenilen şekilde olacak gibi görünüyor.
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Anna Dewitt 5 yıl
O değil de bu teknolojiyi iyice geliştirip ortadan katlanabilir ekran yapsalar süper olur :D Bir de esnek ekran diyince uzayıp kısalabilen ekran geliyor benim aklıma. Keşke öyle bir şey olsa.
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starkan 5 yıl
flex ne oldu yav 2.sinin haberi geldi flex'i gören duyan varmı? Ne zaman Avrupa'ya gelecek yada Türkiye'ye gelecek mi?
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MnTotoro 5 yıl
Bozulunca kıvırıp alın bi tarafınıza sokun hede hödö denebilir kanımca.
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cemto 5 yıl
180 derece olmadan alınmaz :)
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Zamanla kırılır, hasar görür bu.
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DH Misafiri 5 yıl
LG = LEGO olma yolunda gidiyor bakalım. Yakında bu ceviz kıracağı felan olarakta kullanılır.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
içindeki devre kartı nasıl bükülcek onu anlamadım
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matmuhendisi 5 yıl
oda bişey mi G Flex 3 360 derece
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kemaloztin 5 yıl
Bu telefondan nefret ediyorum çok tipsiz ve saçma
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