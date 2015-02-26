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LG G Flex 2'nin çıkış tarihi belli oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,1b
1
16
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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LG G Flex 2'nin çıkış tarihi belli oldu

2015'in hemen başındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılan LG G Flex 2 Snadragon 810 çipsetiyle tanıtılan ilk cihaz olma özelliği taşıyor. Ancak cihazın tanıtımından kısa bir süre sonra Qualcomm'un Snapdragon 810'da ısı problemleriyle karşı karşıya kalması akıllara bu LG G Flex 2'nin çıkış tarihinin ertelenebileceği ihtimalini getirmişti. 

Yaşanan süreçte Samsung Qualcomm ile yollarını ayırsa da LG çipsetlerde bir ısınma problemi olmadığını savunmuştu. Ancak sonrasında ısı probleminin çözüldüğü ve cihazların gecikme yaşamadan çıkacağı açıklanmıştı. Çıkışı bu şekilde tartışmalı bir döneme denk gelen kavisli telefon LG G Flex 2'nin çıkış tarihi ise kesinleşti. Şirket ilk aşamada cihazın ABD, Hong Kong, Singapur, Fransa, Almanya ve İngiltere'de bazı öperatör işbirlikleriyle Mobil Dünya Kongresinin ardından satışa sunulacağını açıkladı. Kısa bir süre sonra ise Amerika, Asya ve Avrupa'da bazı önemli pazarlarda cihazın satışa sunulacağı belirtildi. LG G Flex 2'nin Güney Kore'de ki satış fiyatı 730 dolar seviyesinde.
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doctor_bey 4 yıl
Kavisli soba olmaz inşallah, LG düzeltmiştir umarım ısınma problemini gerçekten
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haymatloshan 4 yıl
Tamamen katlanmadıktan sonra ne işe yarayacak bu telefon, geldiği mağazada inceledim 1.nesili o eğimle cebinde taşısan rahatsız ediyor, samsung'un edgesi daha güzel bir çözüm,lg'nin bu ürünü çok gereksiz,samsung en azından ekranı hafif bükerek yeni alan açmış.
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MarrusiaF1 4 yıl
Zedomax in elinde geziyor G2 Flex :)
Sonuc:Pekte kullanilir degil kivrimli arka cepe koysan nolur kim bilir tabi denemek lazim ama pek sicak degilim tam kivrima edge deki gibi olsa iyi olurds gerce ondada dusurunce kirilma olayi fazla sonuc kivrima pek gerek yok ;)

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ONIONBUD 4 yıl
DH editör takımı fuara gittiler galiba ..
youtube.com/...
Kapak görüntüsündeki (02':42") teknoloji orada tanıtılıyor mu acaba ?
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ICromwelleI 4 yıl ONIONBUD
ONIONBUD

DH editör takımı fuara gittiler galiba ..

youtube.com/...

Kapak görüntüsündeki (02':42") teknoloji orada tanıtılıyor mu acaba ?

Olabilirde olmayabilirde Barcelonada olcak orası neresi bilemiyorum.Ama editörlerin fuara gittiği kesin.

2014'deki MWC.

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aspirin_00 4 yıl
gelsinde bakalım ısınma var mı yok mu ?
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Fenomenon 4 yıl
3000'in altında olur. 2800 falan olabilir. LG için prestij telefonu. 50 milyon kişi alıyorum dese LG o kadar panel üretemez zaten.
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TearsForFears 4 yıl Fenomenon
Fenomenon

3000'in altında olur. 2800 falan olabilir. LG için prestij telefonu. 50 milyon kişi alıyorum dese LG o kadar panel üretemez zaten.

İphone harici hiçbir markaya ve androide 3000 TL verilmez.Z2'den i6+'ya geçtim oradan biliyorum.
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Guest423434424 4 yıl
[>:] Yabancı sitelere göre ilk parti üretimde ısınma problemi yaşadıkları ancak 2.partide kullanılan özel bir teknik ile lg nin ısınma sorununu çözdüğü belirtilmişti.
Bakalım türkiyeye gelsin ısınıyormu performansı nasıl erdi bey inceler diye umut ediyoruz.
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mcankb 4 yıl
şimdi bunda video izlerken derinlik hissimi vericek
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#Ramazan 4 yıl
G flexin görseli kullanılmış. Çok abes duruyor sonuçta tanıtımı yapılan bir telefon.
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Okisht 4 yıl
Hemen düzeltiyorum, kusura bakmayın
Teşekkür ederim uyarı için
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Okisht 4 yıl acura07
Hemen düzeltiyorum, kusura bakmayın
Teşekkür ederim uyarı için
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acura07 4 yıl
Tanitilan bi cihazın gorselini kullanmak yerine neden 1 gen . gerisindeki görsel?

Tr ye dolar cinsinden girmezse 3000 in üzerinde olacak gibi.
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