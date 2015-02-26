LG G Flex 2'nin çıkış tarihi belli oldu

2015'in hemen başındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılan LG G Flex 2 Snadragon 810 çipsetiyle tanıtılan ilk cihaz olma özelliği taşıyor. Ancak cihazın tanıtımından kısa bir süre sonra Qualcomm'un Snapdragon 810'da ısı problemleriyle karşı karşıya kalması akıllara bu LG G Flex 2'nin çıkış tarihinin ertelenebileceği ihtimalini getirmişti.
Yaşanan süreçte Samsung Qualcomm ile yollarını ayırsa da LG çipsetlerde bir ısınma problemi olmadığını savunmuştu. Ancak sonrasında ısı probleminin çözüldüğü ve cihazların gecikme yaşamadan çıkacağı açıklanmıştı. Çıkışı bu şekilde tartışmalı bir döneme denk gelen kavisli telefon LG G Flex 2'nin çıkış tarihi ise kesinleşti. Şirket ilk aşamada cihazın ABD, Hong Kong, Singapur, Fransa, Almanya ve İngiltere'de bazı öperatör işbirlikleriyle Mobil Dünya Kongresinin ardından satışa sunulacağını açıkladı. Kısa bir süre sonra ise Amerika, Asya ve Avrupa'da bazı önemli pazarlarda cihazın satışa sunulacağı belirtildi. LG G Flex 2'nin Güney Kore'de ki satış fiyatı 730 dolar seviyesinde.
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Sonuc:Pekte kullanilir degil kivrimli arka cepe koysan nolur kim bilir tabi denemek lazim ama pek sicak degilim tam kivrima edge deki gibi olsa iyi olurds gerce ondada dusurunce kirilma olayi fazla sonuc kivrima pek gerek yok ;)
youtube.com/...
Kapak görüntüsündeki (02':42") teknoloji orada tanıtılıyor mu acaba ?
Olabilirde olmayabilirde Barcelonada olcak orası neresi bilemiyorum.Ama editörlerin fuara gittiği kesin.
2014'deki MWC.
İphone harici hiçbir markaya ve androide 3000 TL verilmez.Z2'den i6+'ya geçtim oradan biliyorum.
Bakalım türkiyeye gelsin ısınıyormu performansı nasıl erdi bey inceler diye umut ediyoruz.
Teşekkür ederim uyarı için
Teşekkür ederim uyarı için
Tr ye dolar cinsinden girmezse 3000 in üzerinde olacak gibi.