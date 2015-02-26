LG G Flex 2'nin çıkış tarihi belli oldu





2015'in hemen başındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılan LG G Flex 2 Snadragon 810 çipsetiyle tanıtılan ilk cihaz olma özelliği taşıyor. Ancak cihazın tanıtımından kısa bir süre sonra Qualcomm'un Snapdragon 810'da ısı problemleriyle karşı karşıya kalması akıllara bu LG G Flex 2'nin çıkış tarihinin ertelenebileceği ihtimalini getirmişti.

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Yaşanan süreçte Samsung Qualcomm ile yollarını ayırsa da LG çipsetlerde bir ısınma problemi olmadığını savunmuştu. Ancak sonrasında ısı probleminin çözüldüğü ve cihazların gecikme yaşamadan çıkacağı açıklanmıştı. Çıkışı bu şekilde tartışmalı bir döneme denk gelen kavisli telefon LG G Flex 2'nin çıkış tarihi ise kesinleşti. Şirket ilk aşamada cihazın ABD, Hong Kong, Singapur, Fransa, Almanya ve İngiltere'de bazı öperatör işbirlikleriyle Mobil Dünya Kongresinin ardından satışa sunulacağını açıkladı. Kısa bir süre sonra ise Amerika, Asya ve Avrupa'da bazı önemli pazarlarda cihazın satışa sunulacağı belirtildi. LG G Flex 2'nin Güney Kore'de ki satış fiyatı 730 dolar seviyesinde.