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LG G Flex 3 gelecek yıl Mart ayında piyasaya çıkabilir

3 yıl
2,9b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Flex 3 gelecek yıl Mart ayında piyasaya çıkabilir

LG'nin artık seri haline getirdiği esnek ekranlı G Flex modeli genelde her yılın ilk üç aylık döneminde piyasada oluyor. Gelen bilgiler yeni üyede de bu geleneğin bozulmayacağı yönünde. 

Yeni iddialara göre LG G Flex 3 modeli gelecek yıl Mart ayı itibariyle tüketici ile buluşacak. Bu da İspanya'daki MWC 2016 etkinliğinde bir lansman yapılacağı ihtimalini güçlendiriyor. 

LG G Flex 3 ekran boyutu olarak ilk nesle geri dönüyor ve 6 inçlik plastik OLED ekrana 2560x1440 piksel çözünürlük yerleştiriyor. POLED ekran sayesinde cihazın baskılara dayanıklılığı da artıyor. 

Qualcomm'un 64-bitlik özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Snapdragon 820 yongasetinden gücünü alması beklenen model, Snapdragon 820'nin yıl sonlarında piyasaya çıkacağı iddiaları hatırlandığında bu gecikmeden LG G FLex 3 modeli etkilenmeyecek. 

4GB RAM ile sunulacak modelde 32GB artırılabilir kapasite, alüminyum alaşımlı kasa, Home butonuna entegre parmak izi okuyucu, 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera bulunacağı belirtiliyor. Bu haliyle LG G Flex 3 yılın en iddialı modellerin birisi olacak.  

http://www.phonearena.com/news/Rumor-LG-G-Flex-3-coming-next-March-with-6-inch-QHD-glass-SD-820-fingerprint-scanner_id72063 Yorum Yaz
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Emre_z3 3 yıl
Zamanında 2500 liradan satılan, amiral gemi modeli sayilan G Flex modeline güncelleme vermeyen, desteğini ilk seneden kesen LG den bundan sonra televizyon dahi almam.
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hakangündüz 3 yıl
lg gflex 2 de bile hala g flexte olan burnin ekran gölgelenmesi olayı mevcut. lg g flex 2 veya lg g4 alacaktım ama g flex 2 yi vodafone bayide inceleyincde şok oldum ekran inanılmaz kalitesiz resmen pikseller belli ve vodafone simgesi ekrana iz yapmış gölge oluşturmuş.... bunu lg g flexte çok yaşamıştım bende lg g flexi ilk çıktığında 2500 tl ye alan ve 1 hafta geçmeden forumda 1900 tl ye satıcam diye göbeği çatlayanlardanım buda ilanımdaı o zamanlar;

forum.donanimhaber.com/...

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DH Misafiri 3 yıl
Home butonuna entegre parmak izi okuyucu ???
Lg bütün üst seviye telefonlarında sanal tuş kullanırken nasıl olacak o iş diye kafama takıldı. Tamam lansmana ya da olacak olan sızıntılara kadar bilinmeyecek ama haberi yapan arkadaş biraz dikkatli olabilirdi bu konuda. Parmak izi okuyucu G2 den sonraki Lg tasarımında olsa olsa güç butonuna entegre edilebilir.
Ayrıca bu donanım tanıtılması muhtemel olan Lg G4 Pro nun birebir aynısı değil mi ?
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manyakurt 3 yıl
sırf parmak izi diye fiziksel home tuşu koyacaklarsa hiç koymasınlar..
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WB 3 yıl
Iphone u servise goturunce egiklik var diye garanti disi birakiyorlar, aman bunu da yanlislikla duzlestirmeyin
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fare315 3 yıl
G flex serisini seviyorum lakin umarım s820 de ısınma sorunu olmaz
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