LG G Flex 3 gelecek yıl Mart ayında piyasaya çıkabilir

LG'nin artık seri haline getirdiği esnek ekranlı G Flex modeli genelde her yılın ilk üç aylık döneminde piyasada oluyor. Gelen bilgiler yeni üyede de bu geleneğin bozulmayacağı yönünde.





Yeni iddialara göre LG G Flex 3 modeli gelecek yıl Mart ayı itibariyle tüketici ile buluşacak. Bu da İspanya'daki MWC 2016 etkinliğinde bir lansman yapılacağı ihtimalini güçlendiriyor.





LG G Flex 3 ekran boyutu olarak ilk nesle geri dönüyor ve 6 inçlik plastik OLED ekrana 2560x1440 piksel çözünürlük yerleştiriyor. POLED ekran sayesinde cihazın baskılara dayanıklılığı da artıyor.





Qualcomm'un 64-bitlik özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Snapdragon 820 yongasetinden gücünü alması beklenen model, Snapdragon 820'nin yıl sonlarında piyasaya çıkacağı iddiaları hatırlandığında bu gecikmeden LG G FLex 3 modeli etkilenmeyecek.





4GB RAM ile sunulacak modelde 32GB artırılabilir kapasite, alüminyum alaşımlı kasa, Home butonuna entegre parmak izi okuyucu, 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera bulunacağı belirtiliyor. Bu haliyle LG G Flex 3 yılın en iddialı modellerin birisi olacak.

http://www.phonearena.com/news/Rumor-LG-G-Flex-3-coming-next-March-with-6-inch-QHD-glass-SD-820-fingerprint-scanner_id72063