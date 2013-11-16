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LG G Flex 40kg ağırlığa dayanabilecek

5 yıl
1,5b
1
64
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Flex 40kg ağırlığa dayanabilecek
Samsung'un Galaxy Round modelinin ardından LG de G Flex modelini tanıttı ve kavisli ekranlı akıllı telefon dönemi de böylelikle başlamış oldu. 

Esnek ekran teknolojisinde cam alt katman yerine plastik alt katman kullanıldığı için paneller de oldukça sağlam oluyor. Hafta içerisinde Güney Kore'de satışa sunulan LG G Flex, esnek ekranlı akıllı telefonlarla ilgili önemli bir özelliği de gün yüzüne çıkardı.

LG'nin modelin lansmanında verdiği bilgiye göre G Flex modeli ekranı aşağı gelecek şekilde tutulduğunda tam 40 kilogramlık basınca dayanabiliyor. Kavisli ekran ve batarya sayesinde G Flex'in kazandığı bu özellik, arka cepte de cihazı herhangi bir ekran hasarı olmadan taşımaya imkan tanıyor. 

Modelin arka kaplaması ise küçük çaptaki çizikleri onarabiliyor ancak nasıl bir teknoloji kullanıldığı LG tarafından açıklanmadı.

Bunun dışında G Flex modelinde hem yatay hem de dikey kullanılabilen çoklu görev penceresi modu, harekete göre resmi oynatabilen kilit ekranı, sinema perdesi tecrübesi sunmayı amaçlayan video oynatma arayüzü şeklinde yazılım ekstraları mevcut.

G Flex modelinin donanım tarafında 6 inçlik 720p çözünürlükte Plastic OLED ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 3500mAh batarya gibi özelliklere yer veriliyor. Model 650 Avro yaklaşık fiyat etiketiyle Aralık ayında Fransa'da boy göstermeye başlayacak.   
LG G Flex 40kg ağırlığa dayanabilecek


http://blog.bsmind.co.kr/1155?viewbar Yorum Yaz
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dogo argentino 5 yıl en beğenilen Mr.Captain
mrt3558

40 kilo adam mı varda arka cepte taşımaya güvenli diyorlar.

siz tek yanağın üzerine mi oturuyorsunuz?
yanak başına 40 kilodan iki yanak için 80 kg eder
mrt355840 kilo adam mı varda arka cepte taşımaya güvenli diyorlar.siz tek yanağın üzerine mi oturuyorsunuz?...
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2 Yanıt Yanıtla +92
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onizuka_sensei 5 yıl
Tamamen Mesut Çevik'i düşünerek yapmışlar herhalde.
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toyota_58 5 yıl
720p Ekranda Adreno 330 gpu kullanılması gerçekten çok iyi olmuş oyun telefonu gibi bişey
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DH Misafiri 5 yıl
40 kg mi? Lg gerçekten harika işler çıkartmaya başladı
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Ekin48 5 yıl
245 ppi diyor az degil mi ya
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birisi007 5 yıl
Çizikleri gidermesi filan pek inandırıcı gelmedi ama esneklik dayanıklılık güzel olmuş.
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base 5 yıl
kutu tasarımı falanda güzel olmuş telefon gayet şık duruyor video performansını görmek isterdim.Eğik ekranın nasıl bir artısı var yada varmı...

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okan_cehapelioglu 5 yıl
videoyu izledim şu çizik olayının yok olması güzel olmuş Lg ilerde pek cok markanın faydalanacağı bulduğu için tebrik etmek lazım helal olsun
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Anna Dewitt 5 yıl
720p'de Snapdragon 800 uçar herhalde. Her ne kadar kavisli ekranın mantığını anlamasam da teknolojinin yarmış olmasına seviniyorum. Gittikçe ilginç şeyler yapıyor firmalar. Bakalım daha neler göreceğiz.
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DH Misafiri 5 yıl
SONY ve LG deki telefona araç testi muamelesi çekmek nasıl bir mantıktır anlamıyorum,Sony si olanlar suya telefonla mı girsin,yağmur altında telefonlamı dolaşsın,LG si olanlar yanlışlıkla telefonamı otursun,yoksa arka cebine arabamı çarpsın?Hoş kavisli ekran üzerinde daha kafa yormadım birde o var niye ekranı yamulttular eğilip kalkarken telefonda eğilsinmi acaba...teknolojik dilden dalgamı geçiliyoz yav?
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shadowtr 5 yıl
Çok bilmiş arkadaşlar alın şu iki buçuk dakikalık videoyu izleyin de susun...

Ters çevirip üzerine oturmak isteyen oturabilir yani sorun yok...



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Nz9 5 yıl
40 yapar !!!1!1!
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aycibin 5 yıl
6"e telefon değil kahve tepsisi denilir ama bu da yamuk sallanır dökülür...yok olmamamış
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LilTunechi 5 yıl
Plastikçiler beğenmemiş şaşırmadım
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kucukyenici 5 yıl
Esnek ekran olarak alıyorsunuz. Otura otura bir müddet sonra bakmışsınız flat ekran olmuş, para boşa gitmiş! :-)
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