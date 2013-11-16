LG G Flex 40kg ağırlığa dayanabilecek

Samsung'un Galaxy Round modelinin ardından LG de G Flex modelini tanıttı ve kavisli ekranlı akıllı telefon dönemi de böylelikle başlamış oldu.





Esnek ekran teknolojisinde cam alt katman yerine plastik alt katman kullanıldığı için paneller de oldukça sağlam oluyor. Hafta içerisinde Güney Kore'de satışa sunulan LG G Flex, esnek ekranlı akıllı telefonlarla ilgili önemli bir özelliği de gün yüzüne çıkardı.





LG'nin modelin lansmanında verdiği bilgiye göre G Flex modeli ekranı aşağı gelecek şekilde tutulduğunda tam 40 kilogramlık basınca dayanabiliyor. Kavisli ekran ve batarya sayesinde G Flex'in kazandığı bu özellik, arka cepte de cihazı herhangi bir ekran hasarı olmadan taşımaya imkan tanıyor.





Modelin arka kaplaması ise küçük çaptaki çizikleri onarabiliyor ancak nasıl bir teknoloji kullanıldığı LG tarafından açıklanmadı.





Bunun dışında G Flex modelinde hem yatay hem de dikey kullanılabilen çoklu görev penceresi modu, harekete göre resmi oynatabilen kilit ekranı, sinema perdesi tecrübesi sunmayı amaçlayan video oynatma arayüzü şeklinde yazılım ekstraları mevcut.





G Flex modelinin donanım tarafında 6 inçlik 720p çözünürlükte Plastic OLED ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 3500mAh batarya gibi özelliklere yer veriliyor. Model 650 Avro yaklaşık fiyat etiketiyle Aralık ayında Fransa'da boy göstermeye başlayacak.





http://blog.bsmind.co.kr/1155?viewbar