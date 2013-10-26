LG G Flex benchmark test skorları gelmeye başladı





Kısa süre önce ilk görselleri internete sızdırılan LG'nin esnek ekranlı akıllı telefonu G Flex ile ilgili benchmark skorları da gelmeye başladı.





6 inçlik uçtan uca kavisli bir ekrana sahip olacağı bilinen G Flex modelinin LG G2 ile aynı donanımı taşıyacağı tahmin ediliyordu. Skorlara yansıyan donanım bilgileri de bunu doğruluyor.





Modelde Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, Adreno 330 grafik birimi, 32GB depolama kapasitesi olduğu görülüyor. Ancak modelin ekran çözünürlüğü farklı. LG yeni modelinde 720p çözünürlük kullanmayı tercih etmiş. Böylece G Flex modeli performans çıtasını bir hayli yükseltebilir.





Modelin AnTuTu 2 benchmark testlerine yansıyan skoru ise 33 000 puan. Modelde bunun yanında 13MP çözünürlükte arka kamera ve Android 4.2.2 işletim sistemi olacağı iddia ediliyor.





LG, G Flex modelini Galaxy Round modelinin aksine global olarak piyasaya sürmeyi planlıyor. LG, ilk esnek ekranlı akıllı telefon ünvanını Samsung'a kaptırsa da ilk global olarak pazara çıkan esnek ekranlı akıllı telefon ünvanını eline geçirmek istiyor. Modelin gelecek ay tanıtılması bekleniyor.

http://vr-zone.com/articles/lg-g-flex-benchmark-confirms-snapdragon-800-cpu-2-gb-ram-720p-display/61689.html