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LG G Flex benchmark test skorları gelmeye başladı

5 yıl
741
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20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Flex benchmark test skorları gelmeye başladı

Kısa süre önce ilk görselleri internete sızdırılan LG'nin esnek ekranlı akıllı telefonu G Flex ile ilgili benchmark skorları da gelmeye başladı.

6 inçlik uçtan uca kavisli bir ekrana sahip olacağı bilinen G Flex modelinin LG G2 ile aynı donanımı taşıyacağı tahmin ediliyordu. Skorlara yansıyan donanım bilgileri de bunu doğruluyor.

Modelde Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, Adreno 330 grafik birimi, 32GB depolama kapasitesi olduğu görülüyor. Ancak modelin ekran çözünürlüğü farklı. LG yeni modelinde 720p çözünürlük kullanmayı tercih etmiş. Böylece G Flex modeli performans çıtasını bir hayli yükseltebilir. 

Modelin AnTuTu 2 benchmark testlerine yansıyan skoru ise 33 000 puan. Modelde bunun yanında 13MP çözünürlükte arka kamera ve Android 4.2.2 işletim sistemi olacağı iddia ediliyor. 

LG, G Flex modelini Galaxy Round modelinin aksine global olarak piyasaya sürmeyi planlıyor. LG, ilk esnek ekranlı akıllı telefon ünvanını Samsung'a kaptırsa da ilk global olarak pazara çıkan esnek ekranlı akıllı telefon ünvanını eline geçirmek istiyor. Modelin gelecek ay tanıtılması bekleniyor. 

http://vr-zone.com/articles/lg-g-flex-benchmark-confirms-snapdragon-800-cpu-2-gb-ram-720p-display/61689.html Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Bu haberi 3-4 gündür biliyorum Valla Abi beni editör yapsaniza esnaflıktan bıktım
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shallipushthebutton? 5 yıl
web101
Bu haberi 3-4 gündür biliyorum Valla Abi beni editör yapsaniza esnaflıktan bıktım

Hislerimize tercüman oldun, sen çok yaşa :)
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Stanislas Xavier 5 yıl
Eğimli ekran video izlerken,oyun oynarken daha iyi bir deneyim sunması için.Hala niye yamuk,ne gereği var diye yazmaktan bıkmadılar ki henüz eline almadan,nasıl bir his verdiğini görmeden cihazı çöp,gereksiz diye niteleyenler de ayrı bir kafa yapısına sahipler.

Ekran eğimli olunca,aynı uzunluktaki düz bir ekranı izlemek için gereken açıdan daha küçük bir açıyla izleyebiliyorsunuz,eğimli oyun monitörlerinde olan olayın aynısı kısaca.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Eğimli ekran video izlerken,oyun oynarken daha iyi bir deneyim sunması için.Hala niye yamuk,ne gereği var diye yazmaktan bıkmadılar ki henüz eline almadan,nası...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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burakesan 5 yıl
Bu formdaki bir telefon cepte daha çok yer kaplar gibi geliyor bana. Dikey kullanımdaki kullanım rahatlığını bilemem, ama yatay konumda oyunlarda oldukça keyifli bir deneyim yaşatacağına şüphe yok.
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ZEUS__ 5 yıl
aga yamulmuş bu tel. sen yamultsan garanti dışı der, kendi yamuk satıyor. biz yamuk yumuk adam mıyız birader sen ne ayaksın demezler mi adama
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byaahmet 5 yıl
Hayırlı geceler arkadaslar ..? biz duz telefon yapamazken adamlar yamuk telefon yapıp satmaya basladılar..?
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Leskodjer 5 yıl
Tam arka cebime göre tasarlanmış
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JoeyBane 5 yıl
Çok uzun olmamış mı?
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CertificatedStaff 5 yıl
Ele alıp denemek lazım bi merak ettim.
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black_67 5 yıl
herşeyi gösterdiniz birde ekranı göreydik nasıl görünüyor
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Stanislas Xavier 5 yıl
Eğimli ekran video izlerken,oyun oynarken daha iyi bir deneyim sunması için.Hala niye yamuk,ne gereği var diye yazmaktan bıkmadılar ki henüz eline almadan,nasıl bir his verdiğini görmeden cihazı çöp,gereksiz diye niteleyenler de ayrı bir kafa yapısına sahipler.

Ekran eğimli olunca,aynı uzunluktaki düz bir ekranı izlemek için gereken açıdan daha küçük bir açıyla izleyebiliyorsunuz,eğimli oyun monitörlerinde olan olayın aynısı kısaca.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +9
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cumur 5 yıl Stanislas Xavier
+1 ayrıca boydanda kısalıyor telefon ekranı dahada büyük yapabiliyorlar büyüklük hissedilmiyor böylece
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ten_don 5 yıl
Yamuk olmasının esprisi nedir? Zaten kulaklıkla kullanmaya çalışıyor millet mümkün mertebe, yüze uum falan filansa gerek yok bence..
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Vedpla 5 yıl
Birde düz olaydı :D
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ßyİsMaİLCaN 5 yıl
Milletimiz bu telefonu görünce '' üstüne mi oturdun lan '' diye dalga geçer alınmaz böyle yamuk telefonlar
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TearsForFears 5 yıl
720p ekran Snapdragon 800 ile uçar.Erken çıkacaksa G2 almayıp beklemek lazım.
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MyWorldLife 5 yıl TearsForFears
LawLess437

720p ekran Snapdragon 800 ile uçar.Erken çıkacaksa G2 almayıp beklemek lazım.

uçuş felan yok.

32.000 puan alıyor g2.
bu da 33.000 almış farkı hissetmezsiniz bile.
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shallipushthebutton? 5 yıl
web101
Bu haberi 3-4 gündür biliyorum Valla Abi beni editör yapsaniza esnaflıktan bıktım

Hislerimize tercüman oldun, sen çok yaşa :)
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