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"LG G Flex devam modeli yolda"

5 yıl
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34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin eğimli ekrana sahip akıllı telefonu G Flex, Güney Kore'de piyasaya çıkmasının ardından global pazarlar için gün saymaya devam ederken devam model ile ilgili bilgiler de gelmeye başladı.

Güney Kore medyasından elde edilen bilgilere göre G Flex 2 adını alacağı tahmin edilen model gelecek yılın ikinci yarısı için hazırlanıyor. G Flex modeli kavisli ekran konusunda Samsung'un gerisinde kalmıştı ancak kavisli batarya konusunda ise dünyada bir ilke imza atmayı başarmıştı.

G Flex 2 modelinin esneklik konusunda çıtayı bir adım daha yukarı taşıyacağı belirtiliyor. Modelin kasa yapısı sert kauçuktan imal edilecek ve 90 dereceye kadar bükülebilme imkanı sunacak. Cihazın hangi bileşenlerinin bükülebilir olacağı bilinmiyor. 

Bugüne kadar gördüğümüz örnekler sabit eğimli olduğu için bükülme imkanı yoktu. Ancak iddialar doğruysa G Flex 2 bu açıdan da önem kazanıyor. Zira kasanın bükülmesi için iç donanımın da bükülebilir bir yapıda olması gerekiyor. Şimdilik böyle bir imkan olmasa da özellikle bükülebilir ekran ve batarya konusunda somut adımlar atılıyor. Gelecek yıla kadar bükülebilir yonga görebilecek miyiz şimdiden bir tahminde bulunmak zor. 

http://www.androidauthority.com/lg-g-flex-successor-319808/ Yorum Yaz
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Lord of the Shadows 5 yıl en beğenilen
Bükülmesinden ziyade self-healing özelliği müthiş, burada dikkat çekilmemiş. Cihazın kasası aldığı çizik ve darbeleri zamanla kendi kendini iyileştiriyor.

Bükülmesinden ziyade self-healing özelliği müthiş, burada dikkat çekilmemiş. Cihazın kasası aldığı çizik ve darbeleri zamanla kendi kendini iyileştiriyor.
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fenermaniac 5 yıl MegaWolt38
MegaWolt38

Amaç ne hala anlamadım ben. Piyasada yamuk bir telefona karşı talep mi var?
Amaçsız ve gereksiz bir teknoloji. Her yeni olan şey iyi değildir, bu saçma sapan alet gibi.

Bu işler süreç işidir. Dokunmatik telefon çıktığında da benzer şeyler söylüyorlardı.
MegaWolt38Amaç ne hala anlamadım ben. Piyasada yamuk bir telefona karşı talep mi var?Amaçsız ve gereksiz bir teknoloji. Her yeni o...
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iboocum 5 yıl
Ekran düz iken eğilebilse çok çok daha iyi olur
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qdry 5 yıl
Düşüşlerde darbeleri emiyor , buda kırılmaları azaltıyor.Beğendim ben :)
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ulmel 5 yıl
bunla Taso çağını tekrar başlatabilirmiyiz millet ?
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frape 5 yıl
Cok güzel, düz olup da büküleni çıksın almayı düsünüyorum
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cumur 5 yıl
samsungun nasıl gerisinde kaldı onu anlamadım tasarım olarak samsungun cihazından daha başaralı görülüyor
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Innovative 5 yıl
Cebe ters koydun mu gitti telefon
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candeniz_1991 5 yıl
Millet ne kadar dar görüşlü ya... İleride lastik gibi bükülen, her tarafa uyumlu olabilecek, belki sakız gibi şekillendirip kullanabileceğiniz bir teknolojiye doğru gidiyoruz. Dar görüşlülüğü bırakın lütfen. Dünya'da sizin gibi dar görüşlü insanlar çoğunlukta olsaydı hala dünya düz sayılıyordu. bırakın telefonu , televizyonu...
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Illustrious. 5 yıl
Oval, bayağı tipteki kasaları zaten midem kaldırmıyordu. Ama bu kadarını da beklemiyordum. LG işi biraz abartmış!
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byaahmet 5 yıl
Herkese selamlar. ?Arkadaşlar yamuk yumuk teleri degilde kucuk bi cihazla hologram ile 3d olarak dokunarak yapsak daha ii olmaz mi.?Bide biz ulke olarak duz telefon yapmazken adamlar yamuk yumuk telefon satiyorlar helal olsun..
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kemaloztin 5 yıl
Kavisli ekrani begenmeyen bir benmiyim ya
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byaahmet 5 yıl kemaloztin
kemaloztin
Kavisli ekrani begenmeyen bir benmiyim ya


Bende varim 2 oldu
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SystemApps 5 yıl
bir telefonu yamuk yapmakda nedir bırak allasen...
üretim sürecini zorlaştırmaktan başka ne işe yarıyor?
sıcaktan kavrulmuş gibi telefon dediğin dümdüz jilet gibi olur...teknoloji tam doğru yolu buldu dedik lg saçmalamaya başladı...
bence akıllı telefon pazarına ara vermesi gerekiyor.psikolojisi bozulmuş farklılık isteyen depresif insanlar gibi mübarek...
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metebyr 5 yıl
bu telefon da fazladan eğilemese de üstüne baskı yapıp düzlendiğinde tekrar eski formuna esniyor ve çalışmasında bir sorun olmuyordu. videolarda baya baya üstüne çıkıyorlar alet dümdüz oluyor sonrasında eski şekline dönüyor, çizildikten sonra ortam sıcıklığına göre plastiğin kendini yenilemesi de çok yenilikçi olmuş. ekrana gelse bu teknoloji gorilla glassın pabucu dama atılır. lg güzel şeyler yapıyor, ilk telefonda bunlar varken 2.si epey ilgi çekici olabilir
go baby go :D
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scanner66 5 yıl
LG yi tebrik etmek lazım. Alışılagelmişin dışında bişeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu da gelişimin bir göstergesidir. Bükük ekran işe yaramaz diyenler; İlk dokunmatikler çok mu gerekliydiler? Siz hiç rezisif ekranda mesaj yazdınız mı? Halbuki dokunmatiklerin bugün geldiği nokta ortada..
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