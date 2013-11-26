"LG G Flex devam modeli yolda"





LG'nin eğimli ekrana sahip akıllı telefonu G Flex, Güney Kore'de piyasaya çıkmasının ardından global pazarlar için gün saymaya devam ederken devam model ile ilgili bilgiler de gelmeye başladı.





Güney Kore medyasından elde edilen bilgilere göre G Flex 2 adını alacağı tahmin edilen model gelecek yılın ikinci yarısı için hazırlanıyor. G Flex modeli kavisli ekran konusunda Samsung'un gerisinde kalmıştı ancak kavisli batarya konusunda ise dünyada bir ilke imza atmayı başarmıştı.





G Flex 2 modelinin esneklik konusunda çıtayı bir adım daha yukarı taşıyacağı belirtiliyor. Modelin kasa yapısı sert kauçuktan imal edilecek ve 90 dereceye kadar bükülebilme imkanı sunacak. Cihazın hangi bileşenlerinin bükülebilir olacağı bilinmiyor.





Bugüne kadar gördüğümüz örnekler sabit eğimli olduğu için bükülme imkanı yoktu. Ancak iddialar doğruysa G Flex 2 bu açıdan da önem kazanıyor. Zira kasanın bükülmesi için iç donanımın da bükülebilir bir yapıda olması gerekiyor. Şimdilik böyle bir imkan olmasa da özellikle bükülebilir ekran ve batarya konusunda somut adımlar atılıyor. Gelecek yıla kadar bükülebilir yonga görebilecek miyiz şimdiden bir tahminde bulunmak zor.

http://www.androidauthority.com/lg-g-flex-successor-319808/