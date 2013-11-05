LG G Flex için uluslararası lansman yakında

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Samsung'un kavisli ekrana sahip Galaxy Round modelini tanıtmasının hemen ardından LG de G Flex adlı modelini lanse etmişti. Üretim kısıtlamaları nedeniyle Galaxy Round sadece Güney Kore'de kalacakken, LG G Flex ise uluslarası pazarda boy gösterecek.
Firma sözcüsü tarafından yapılan açıklamada uluslararası lansman için hazırlıkların sürdüğü belirtildi ancak belirli bir zaman aralığı verilmedi. LG, esnek ekranların hacimli üretimine başladıklarını ve üretim konusunda herhangi bir problemin olmadığını belirtmişti. Bu bakımdan yıl sonuna kadar lansmanın yapılması bekleniyor.
LG G Flex modelinde 6 inçlik 720p çözünürlükte ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 3500 mAh kavisli batarya şeklinde özellikler mevcut.
http://www.phonearena.com/news/LG-spokesperson-A-global-announcement-for-G-Flex-is-in-the-works_id49074 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Güneş altında -daha az parlaklık seviyesi ile- daha görünür kalabiliyormuş ekran. Yani esas amaç güç tasarrufu. Ne kadar kullanışlı olduğunu da eline almadan söyleyemez herhalde hiç kimse. Yani bekleyip görmek lazım. Ayrıca yenilik iyidir yani :))
Telefon gerçekten "bükülebilir" bir yapıya sahip arkadaşlar. Yani isminin hakkını veriyor.
Eğilip bükülebilir olmasını beklemiyordum!
Şapka çıkarmak gerek, yalnızca ekran neyse de o cihazın komple mekanik tasarımı ve aksamının argesi müthiş bir mühendislik örneği.
Üstüne bir de kendini onaran plastik yapı...
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