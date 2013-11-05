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LG G Flex için uluslararası lansman yakında

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Flex için uluslararası lansman yakında

Samsung'un kavisli ekrana sahip Galaxy Round modelini tanıtmasının hemen ardından LG de G Flex adlı modelini lanse etmişti. Üretim kısıtlamaları nedeniyle Galaxy Round sadece Güney Kore'de kalacakken, LG G Flex ise uluslarası pazarda boy gösterecek.

Firma sözcüsü tarafından yapılan açıklamada uluslararası lansman için hazırlıkların sürdüğü belirtildi ancak belirli bir zaman aralığı verilmedi. LG, esnek ekranların hacimli üretimine başladıklarını ve üretim konusunda herhangi bir problemin olmadığını belirtmişti. Bu bakımdan yıl sonuna kadar lansmanın yapılması bekleniyor.

LG G Flex modelinde 6 inçlik 720p çözünürlükte ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 3500 mAh kavisli batarya şeklinde özellikler mevcut. 

http://www.phonearena.com/news/LG-spokesperson-A-global-announcement-for-G-Flex-is-in-the-works_id49074 Yorum Yaz
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#Gakko_ 5 yıl en beğenilen
720p ekran, SD800 performansı, micro sd kart desteği ve 3500mAh pil. Hayallerimi süsleyen özellikler bir araya gelmiş gelmesine de, bu sefer de ekran yamuk lan! Bitmedi şu çilemiz arkadaş ya.. =D Vodofong 555 ile bir süre daha yola devam. Bakalım daha neler göreceğiz =D
720p ekran, SD800 performansı, micro sd kart desteği ve 3500mAh pil. Hayallerimi süsleyen özellikler bir araya gelmiş gelmesine de, bu sefer de ekran yamuk lan!...
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aziz77 5 yıl
Ne mantıkla yaptılar anlamadım gitti.
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gorkem2626 5 yıl
Bu cihaz kabulum 5.5inç olsa idi Lg G2 aldigima pişman edecek tek cihaz olurdu
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#Gakko_ 5 yıl
MegaWolt38
Telefonu yamuk yapmanın mantığını bilen birisi varsa izah etsin. Ya ben birşeyler kaçırıyorum ya da bunlarda bir sorun var.!

Güneş altında -daha az parlaklık seviyesi ile- daha görünür kalabiliyormuş ekran. Yani esas amaç güç tasarrufu. Ne kadar kullanışlı olduğunu da eline almadan söyleyemez herhalde hiç kimse. Yani bekleyip görmek lazım. Ayrıca yenilik iyidir yani :))
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okan_cehapelioglu 5 yıl
donanım ucmuş bataryada iyi 6 inç cok ama
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xpow3r 5 yıl
ekran oled'miş inş çok pahalı olmaz ekrandan dolayı.
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MegaWolt38 5 yıl
Telefonu yamuk yapmanın mantığını bilen birisi varsa izah etsin. Ya ben birşeyler kaçırıyorum ya da bunlarda bir sorun var.!
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AppleFans 5 yıl
S800 ve 720p
Cihaz uçar herhalde
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Elessar Eredhian 5 yıl
engadget.com/...
Telefon gerçekten "bükülebilir" bir yapıya sahip arkadaşlar. Yani isminin hakkını veriyor.
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Khoradasein 5 yıl Elessar Eredhian


Eğilip bükülebilir olmasını beklemiyordum!
Şapka çıkarmak gerek, yalnızca ekran neyse de o cihazın komple mekanik tasarımı ve aksamının argesi müthiş bir mühendislik örneği.
Üstüne bir de kendini onaran plastik yapı...
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JoeyBane 5 yıl
3500mah bataryayla gelecekse helal olsun derim. 720p ekranda epey gider şarjı.
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#Gakko_ 5 yıl en beğenilen
720p ekran, SD800 performansı, micro sd kart desteği ve 3500mAh pil. Hayallerimi süsleyen özellikler bir araya gelmiş gelmesine de, bu sefer de ekran yamuk lan! Bitmedi şu çilemiz arkadaş ya.. =D Vodofong 555 ile bir süre daha yola devam. Bakalım daha neler göreceğiz =D
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