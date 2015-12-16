LG G Flex serisi yolun sonuna geliyor





Global olarak ilk piyasaya çıkan kavisli ekranlı akıllı telefon ünvanını üzerinde taşıyan LG G Flex oldukça beğenilmiş ve bir devam modeline de kapıyı aralamıştı. Bununla birlikte LG G Flex 2 modeli pek de beklendiği ilgiyi göremedi ve satışları çok kısıtlı kaldı. LG, kaynaklarını verimli kullanma adına seriye son verebilir.





LG G Flex serisi yılın başındaki CES fuarlarında tanıtılıyordu. Sektörden gelen iddialara göre, CES 2016 fuarında LG herhangi bir G Flex modeli duyurusu yapmayacak. Sonraki dönemde de bir etkinlik planı yok. Firma gelecek yıl için planladığı G5 ve ikinci nesil V10 amiral gemi modellerine daha fazla ağırlık vermeyi istiyor ve bu bakımdan G Flex serisi rafa kalkmış durumda. Önümüzdeki dönemde de raftan indirilmesi planlanmıyor.





LG'nin gelecek yıl G5 ve ikinci nesil V10 modellerinden beklentisi oldukça artmış durumda. G serisi hali hazırda belirli bir kitleyi kendisine bağlamış durumda. LG her yıl yaptığı tanıtımlar ile ses getirmeyi başarıyor. V10 ise yeni bir model ve ikinci ekran, çift ön kamera gibi özellikleri ile pek çok otorite tarafından övgüye layık bulundu. Firma her iki serinin çizgilerini daha da ileri taşıyarak tüketicilere sunmayı planlıyor.





Modeller hakkında henüz net bir bilgi yok ancak LG G5 modelinin Snapdragon 820 yonga seti, 4GB RAM, alüminyum alaşımlı kasa, 20MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özelliklere sahip olacağı iddia ediliyor. Rekabete daha hızlı dahil olabilme adına LG G5 modelinin Şubat ayında tanıtılacağı dillendiriliyor.

http://www.talkandroid.com/277698-lg-might-kill-off-the-g-flex-3-to-focus-on-the-g5-and-v10/