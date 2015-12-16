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LG G Flex serisi yolun sonuna geliyor

LG'nin ilgi çeken ancak biraz pahalı olan kavisli ekranlı akıllı telefonu G Flex, iki nesil boyunca raflarda kalmayı başardı ancak gelecek yıl için pek iyi işaretler gelmiyor.
3 yıl
3,6b
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Flex serisi yolun sonuna geliyor


Global olarak ilk piyasaya çıkan kavisli ekranlı akıllı telefon ünvanını üzerinde taşıyan LG G Flex oldukça beğenilmiş ve bir devam modeline de kapıyı aralamıştı. Bununla birlikte LG G Flex 2 modeli pek de beklendiği ilgiyi göremedi ve satışları çok kısıtlı kaldı. LG, kaynaklarını verimli kullanma adına seriye son verebilir. 

LG G Flex serisi yılın başındaki CES fuarlarında tanıtılıyordu. Sektörden gelen iddialara göre, CES 2016 fuarında LG herhangi bir G Flex modeli duyurusu yapmayacak. Sonraki dönemde de bir etkinlik planı yok. Firma gelecek yıl için planladığı G5 ve ikinci nesil V10 amiral gemi modellerine daha fazla ağırlık vermeyi istiyor ve bu bakımdan G Flex serisi rafa kalkmış durumda. Önümüzdeki dönemde de raftan indirilmesi planlanmıyor. 

LG'nin gelecek yıl G5 ve ikinci nesil V10 modellerinden beklentisi oldukça artmış durumda. G serisi hali hazırda belirli bir kitleyi kendisine bağlamış durumda. LG her yıl yaptığı tanıtımlar ile ses getirmeyi başarıyor. V10 ise yeni bir model ve ikinci ekran, çift ön kamera gibi özellikleri ile pek çok otorite tarafından övgüye layık bulundu. Firma her iki serinin çizgilerini daha da ileri taşıyarak tüketicilere sunmayı planlıyor. 

Modeller hakkında henüz net bir bilgi yok ancak LG G5 modelinin Snapdragon 820 yonga seti, 4GB RAM, alüminyum alaşımlı kasa, 20MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özelliklere sahip olacağı iddia ediliyor. Rekabete daha hızlı dahil olabilme adına LG G5 modelinin Şubat ayında tanıtılacağı dillendiriliyor.  

http://www.talkandroid.com/277698-lg-might-kill-off-the-g-flex-3-to-focus-on-the-g5-and-v10/ Yorum Yaz
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xxxx1 3 yıl en beğenilen
Bi ara mobilde 3D ekrana kafayı takmıştı Lg,böyle farklı denemeleri var ve bunu yapan başkada global firma yok ama talep görmeyince ciddi ar ge ler isteyen olaylar bunlar devamını sağlamıyorlar...
Farklılık adına kayıp oldu.
Bi ara mobilde 3D ekrana kafayı takmıştı Lg,böyle farklı denemeleri var ve bunu yapan başkada global firma yok ama talep görmeyince ciddi ar ge ler isteyen olay...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Fenomenon 3 yıl
Flex serisi aslında güzel bir seri bence. Flex 1 6" olduğu için herkese hitap etmiyordu, flex 2 ise s810 kurbanı oldu. Ayrıca flex serisi piyasaya pahalı çıkıyordu ama fiyatı çok hızlı bir şekilde düşüyordu. Keşke devam etseydi.
Flex serisi aslında güzel bir seri bence. Flex 1 6" olduğu için herkese hitap etmiyordu, flex 2 ise s810 kurbanı oldu. Ayrıca flex serisi piyasaya pahalı çıkıyo...
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Qonrul 3 yıl
güzel cihazdı ancak fiyatı uçuk oluyordu
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Seyrim 3 yıl
Estetik duruyor..
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kadirirdem 3 yıl
bu cihaz 6 inç oldugu için kimseye hitap etmiyor yapsınlar g2 kasasında eğimli bir ekran şahsen ben alırım ve çoğu insanda eminim bunu alır bu yüzden satmıyor....
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kalfatt 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

bu cihaz 6 inç oldugu için kimseye hitap etmiyor yapsınlar g2 kasasında eğimli bir ekran şahsen ben alırım ve çoğu insanda eminim bunu alır bu yüzden satmıyor....

sen cihazı gördün veya kullandın mı ? yahu cihazın güncel modeli 5,5" az bi araştırın bakının etrafa yoldan geçen yorum yapıyor
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alemburda34 3 yıl
Piyasada Oled ekran kullanan kac telefon var? Kendine has bir telefondu biraz sogutulup tekrar servis edilebilir.
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kalfatt 3 yıl
Yorum yapanlarin cogu cihazi daha once canli gorup kullanmamis tipler. G flex kesinlikle premium bir urun. G flex 1 vardi saatim 2 ye gectim gayet memnunum ins bitirmezler programi. Bazi olucu arkadaslar 1200 olsaydi satilirdi demis ulan zaten fiyati suan 1200 , agzi olan konusuyor.
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haymatloshan 3 yıl
saçma bir üründü, tamamen katlanmadığı sürece, esnemediği sürece manasız bir çalışmaydı, taşıması da problem ayrıca.
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JoeyBane 3 yıl
G serisindense Flex serisi bence daha alinasi duruyordu
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Elefue 3 yıl
Lg G-Flex 6" civarı Phablet kategorisinde diğerlerinden farklı bir cihazdı. G-Flex modelinin 6"ten 5.5" boyuta düşülmesi ve diğerinin de 5.2 den 5.5 çıkmasıyla LG nin bütün telefonları aynı boyutta kaldı.
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xxxx1 3 yıl en beğenilen
Bi ara mobilde 3D ekrana kafayı takmıştı Lg,böyle farklı denemeleri var ve bunu yapan başkada global firma yok ama talep görmeyince ciddi ar ge ler isteyen olaylar bunlar devamını sağlamıyorlar...
Farklılık adına kayıp oldu.
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swat882 3 yıl
Yerini LG G5 e bırakacak
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BekirTemel 3 yıl
Genel olarak dünyanın cihazlarını sarıp sarmaladığı bir ortamda böyle ciddi bir tasarımsal iş yapmak sıkıntılı idi olumsuz sonuçlanması şaşırtmaz
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