LG G Pro 2 modeli ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı





LG'nin geçen yıl Phablet segmentine yönelik olarak piyasaya sürdüğü ve o dönem adı Optimus G Pro olan modelin bu yıl G Pro 2 olarak devam edeceği söylentileri yoğunlaşmış durumda. Bugün iddialara yenileri eklendi.





Güney Kore medyasından gelen bilgilere göre LG G Pro 2 modelinin en geç gelecek ay itibariyle tanıtılması bekleniyor. İlk model bilindiği gibi 4 çekirdekli Snapdragon 600 yongaseti taşımaktaydı. G Pro 2 modelinde ise LG'nin Snapdragon 800 yongaseti kullanacağı belirtiliyor.





Ekran boyutunu biraz daha artıran G Pro 2, 6 inçlik ekranında 1440x2560 piksel çözünürlük sunacak. 2K olarak da tabir edilen çözünürlük bu yılın pek çok amiral gemi modelinde karşımıza çıkacak. LG de bu trendden geri kalmak istemiyor. Firmanın G3 amiral gemi modelinde de aynı çözünürlüğe yer vereceği tahmin ediliyor. Bunun dışında modelde 3GB RAM miktarı yer alacak.





LG'nin G Pro 2 modelini gelecek ayki MWC 2014 etkinliğinde veya biraz daha öncesinde lanse edeceği düşünülüyor. Etkinlik sonrasında ise model piyasaya sürülecek.

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Pro-2-to-join-the-6-inch-club-next-month-3-GB-RAM-and-KitKat-in-tow_id51716