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LG G Pro 2 modeli ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı

5 yıl
11,1b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Pro 2 modeli ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı

LG'nin geçen yıl Phablet segmentine yönelik olarak piyasaya sürdüğü ve o dönem adı Optimus G Pro olan modelin bu yıl G Pro 2 olarak devam edeceği söylentileri yoğunlaşmış durumda. Bugün iddialara yenileri eklendi.

Güney Kore medyasından gelen bilgilere göre LG G Pro 2 modelinin en geç gelecek ay itibariyle tanıtılması bekleniyor. İlk model bilindiği gibi 4 çekirdekli Snapdragon 600 yongaseti taşımaktaydı. G Pro 2 modelinde ise LG'nin Snapdragon 800 yongaseti kullanacağı belirtiliyor.  

Ekran boyutunu biraz daha artıran G Pro 2, 6 inçlik ekranında 1440x2560 piksel çözünürlük sunacak. 2K olarak da tabir edilen çözünürlük bu yılın pek çok amiral gemi modelinde karşımıza çıkacak. LG de bu trendden geri kalmak istemiyor. Firmanın G3 amiral gemi modelinde de aynı çözünürlüğe yer vereceği tahmin ediliyor. Bunun dışında modelde 3GB RAM miktarı yer alacak. 

LG'nin G Pro 2 modelini gelecek ayki MWC 2014 etkinliğinde veya biraz daha öncesinde lanse edeceği düşünülüyor. Etkinlik sonrasında ise model piyasaya sürülecek.

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Pro-2-to-join-the-6-inch-club-next-month-3-GB-RAM-and-KitKat-in-tow_id51716 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 yıl en beğenilen
Tam bu sefer "Hah, bunun pili benim G Pro'dan iyi gider, ayrıca S800 de hızlı, güzel olmuş" diyecekken yine gerizekalı pixel savaşçıları o pili de harcayacak bir yer bulmuşlar. Plekumatlar, yakalayın...
Tam bu sefer "Hah, bunun pili benim G Pro'dan iyi gider, ayrıca S800 de hızlı, güzel olmuş" diyecekken yine gerizekalı pixel savaşçıları o pili de harcayacak bi...
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DH Misafiri 5 yıl
6 inçlik ekran, hacı siz paralel evrende mi yaşıyonuz? 6 inç ne vicdansızlar.
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Mihrali Bey 5 yıl
O ekran nedir ya!? Piksel piksel saydırtacaklar bize. EN az 4K ekran olmalıydı(!).
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DH Misafiri 5 yıl
özellikler çok iyi!
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malkooklam 5 yıl
lg biraz hızlı çıkış ve yazılım güncellemesi yapsa,tabiki samsungdan iyi kalite cihaz yapıyor.
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Umutcan 5 yıl
Full hd'de pixel görebilen varmıydı arkadaşlar, ufacık ekranda insan gözünün limitini aştıktan sonra daha fazla çözünürlük artırmanın anlamı ne ?
Psikolojik olarak yüksek sayılarla müşteri kandırma teknikleri bunlar, bilinçli tüketici performans açısından tercih etmemeli. Tıpkı zamanındaki kamera mp savaşları gibi.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
telefonlar güzelmiş :)
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Emre Kocakaya 5 yıl
Note 3`ten iyi olmali,tutunabilmesi icin.
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Zig Zag 5 yıl
Mate 2'nin en güzel rakibi.
Alırken baya düşüneceğim sanırım.

Mate 2:
Ekran çözünürlüğü düşük, performans ortalama, pil mükemmel.
G Pro:
Ekran çözünürlüğü ve performans çok iyi, ama pil ve fiyattan kaybedecek gibi gözüküyor.

Sanırım ben bir LG kullanıcısı olarak Mate 2 alacağım, üstüste iki telefonda aynı arayüzü kullanmak sıkar herhalde.
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Limon- 5 yıl
En sonunda cebimize(?) s800'lü televizyon koyacaklar.
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depeche35 5 yıl
Lg optimus g pro bunca zaman ne güncellemeler aldı arkadaşlar...eğer destek aldıysa bu yeni model de düşünülebilir !
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OverClocK1ng 5 yıl depeche35
depeche35

Lg optimus g pro bunca zaman ne güncellemeler aldı arkadaşlar...eğer destek aldıysa bu yeni model de düşünülebilir !

Hanüz güncelleme almadı. Sebebi de LG, yazılımı gerçekten güzel yapıyor. 2-3 kere yazılım yüklseltmek yerine 1 kere yükselteyim, başka güzel özelliklerle birlikte vereyim diye düşünüyormuş.

Bende G Pro var. 4.1.2 kullanılıyor. LG 4.3 ü vermemiş çünkü 4.4 verecekmiş. Ayrıca bunun yanında G2 de olan bazı özellikler de verilecekmiş.

Knock Knock ekranı açma gibi.. (2 kere ekrana vurunca ekranın açılması)

Belki uzaktan kumanda uygulaması da gelir. G2 dekindeki öğrenme fonksiyonu G Pro da yoktu. O da gelirse benim LG ye puanım 9 gangalar...


Ama güncelleme vermezse, bir daha da güvenip asla LG almam, onu da söyleyeyim...
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DH Misafiri 5 yıl
6 inçlik ekran, hacı siz paralel evrende mi yaşıyonuz? 6 inç ne vicdansızlar.
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Stansflower 5 yıl
Tablet gibi olmuş aynı.
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heyysanadiyom 5 yıl
ben hala nokia 5610 kullanıyorum 2009 yılından beri ...
sony z2 , g3 , z1f beklediğim telefonlar ...
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OverClocK1ng 5 yıl en beğenilen
Tam bu sefer "Hah, bunun pili benim G Pro'dan iyi gider, ayrıca S800 de hızlı, güzel olmuş" diyecekken yine gerizekalı pixel savaşçıları o pili de harcayacak bir yer bulmuşlar. Plekumatlar, yakalayın...
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