LG G Pro 2 modeli ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı

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LG'nin geçen yıl Phablet segmentine yönelik olarak piyasaya sürdüğü ve o dönem adı Optimus G Pro olan modelin bu yıl G Pro 2 olarak devam edeceği söylentileri yoğunlaşmış durumda. Bugün iddialara yenileri eklendi.
Güney Kore medyasından gelen bilgilere göre LG G Pro 2 modelinin en geç gelecek ay itibariyle tanıtılması bekleniyor. İlk model bilindiği gibi 4 çekirdekli Snapdragon 600 yongaseti taşımaktaydı. G Pro 2 modelinde ise LG'nin Snapdragon 800 yongaseti kullanacağı belirtiliyor.
Ekran boyutunu biraz daha artıran G Pro 2, 6 inçlik ekranında 1440x2560 piksel çözünürlük sunacak. 2K olarak da tabir edilen çözünürlük bu yılın pek çok amiral gemi modelinde karşımıza çıkacak. LG de bu trendden geri kalmak istemiyor. Firmanın G3 amiral gemi modelinde de aynı çözünürlüğe yer vereceği tahmin ediliyor. Bunun dışında modelde 3GB RAM miktarı yer alacak.
LG'nin G Pro 2 modelini gelecek ayki MWC 2014 etkinliğinde veya biraz daha öncesinde lanse edeceği düşünülüyor. Etkinlik sonrasında ise model piyasaya sürülecek.
http://www.phonearena.com/news/LG-G-Pro-2-to-join-the-6-inch-club-next-month-3-GB-RAM-and-KitKat-in-tow_id51716 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Psikolojik olarak yüksek sayılarla müşteri kandırma teknikleri bunlar, bilinçli tüketici performans açısından tercih etmemeli. Tıpkı zamanındaki kamera mp savaşları gibi.
Alırken baya düşüneceğim sanırım.
Mate 2:
Ekran çözünürlüğü düşük, performans ortalama, pil mükemmel.
G Pro:
Ekran çözünürlüğü ve performans çok iyi, ama pil ve fiyattan kaybedecek gibi gözüküyor.
Sanırım ben bir LG kullanıcısı olarak Mate 2 alacağım, üstüste iki telefonda aynı arayüzü kullanmak sıkar herhalde.
Hanüz güncelleme almadı. Sebebi de LG, yazılımı gerçekten güzel yapıyor. 2-3 kere yazılım yüklseltmek yerine 1 kere yükselteyim, başka güzel özelliklerle birlikte vereyim diye düşünüyormuş.
Bende G Pro var. 4.1.2 kullanılıyor. LG 4.3 ü vermemiş çünkü 4.4 verecekmiş. Ayrıca bunun yanında G2 de olan bazı özellikler de verilecekmiş.
Knock Knock ekranı açma gibi.. (2 kere ekrana vurunca ekranın açılması)
Belki uzaktan kumanda uygulaması da gelir. G2 dekindeki öğrenme fonksiyonu G Pro da yoktu. O da gelirse benim LG ye puanım 9 gangalar...
Ama güncelleme vermezse, bir daha da güvenip asla LG almam, onu da söyleyeyim...
sony z2 , g3 , z1f beklediğim telefonlar ...
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