Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, G Pro 2 modelini memleketinde daha erken tanıtıyor

5 yıl
17,1b
1
25
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG, G Pro 2 modelini memleketinde daha erken tanıtıyor

LG'nin ay sonundaki MWC 2014 etkinliğinde G Pro 2 modelini tanıtacağını açıklamasının ardından meraklı bekleyiş başlarken, Güney Kore'nin cihaza daha erken kavuşacağı ortaya çıktı.

LG'nin Güney Kore için dağıtmaya başladığı davetiyeler 13 Şubat itibariyle yeni bir lansmana işaret ediyor. Çift tıklama ile ekranı kilitleyen veya kilidini açan KnockOn özelliğine de gönderme yapan slogan ile firmanın G Pro 2 modelini lanse edeceğine dair beklentiler büyük.

Geçen yıl da LG ilk Güney Kore'de lanse ettiği Optimus G Pro'yu daha sonra MWC 2013 etkinliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunmuştu. 

Firmanın Optimus G Pro ile başlayan serisinin devamı niteliğindeki G Pro 2 modelinde 6 inçlik Full HD IPS+ ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM, 13MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera, Android 4.4 işletim sistemi, 4K video kaydı desteği şeklinde özellikler olacağı tahmin ediliyor. 


http://www.phonearena.com/news/LG-to-unveil-LG-G-Pro-2-on-February-13th-in-Korea_id52324 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
buraoca2 5 yıl en beğenilen General.
web101
Lg güzel cihazlar yapıyor ama plastik bu Kore'lilerin genlerinde var herhalde telefonu eline alıyorsun heryerinden takır tukur ses geliyor.

Lg Optimus G'ye bak bakalim Plastik sesi geliyor mu? Tum modeller icin ayni seyi soylemeyi cok seviyorsunuz...
web101Lg güzel cihazlar yapıyor ama plastik bu Kore'lilerin genlerinde var herhalde telefonu eline alıyorsun heryerinden takır tukur ses geliy...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acura07 5 yıl sniko1
sniko1
Çift tıklamayı öne çıkararak cihaz tanıtıyor yazık. Samsung da aynısını yüz tanıma vs. diye yapmıştı.Bu iki firma cihazlarını hiç malzeme kalitesiyle,toz geçirmezliğiyle cihazlarını ön plana çıkarmadılar.

600 tl yi sıvı gecirmezlige yalitima harcamadigi için olabilir...

çift tiklama g2 ile meşhur oldu ilk kullanan olmasada.. ayni samsung gibi. ..
sniko1Çift tıklamayı öne çıkararak cihaz tanıtıyor yazık. Samsung da aynısını yüz tanıma vs. diye yapmıştı.Bu iki firma cihazlarını hiç malzem...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Gpro2 kendinden oldukça söz ettiriyor kamera ekran kalitesi işlemcisi en iyi akıllı telefon.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucuker34 5 yıl
Bence de g2.nin max boyu gibi bisey olmuş.Birde 3gb ram artı olarak. Gereksiz buldum samsunga benzeme elcicim :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AANILL 5 yıl
Çok büyüttüler ekranları ya eyce abarttılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
coolindark 5 yıl
LG den plastik sesi geliyor denmiş te, hala 2. telefon olarak P920 (Optimus 3D) kullanıyorum. Geçen gün 2. kat balkondan aşağıya düştü. Üzerinde kapak ta vardı ama telefona en ufak bir şey olmadı. Sağı solu gevşemedi bile, hepimiz şok olduk duruma.
Plastik diyenlere duyurulur.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frislusw 5 yıl
Ya bu ne telefon cikarma merakidir benzer donanimda note 3 var satmis satacagi kadar bekle 2 ay s805 ile cikar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 5 yıl
G Pro 2 yerine Lg G2 Max deseler yeri çünkü özellik olarak neredeyse aynı sadece ekran büyük.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BluetoothGuy 5 yıl
ne yazık ki pahalı olcak yine
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acura07 5 yıl BluetoothGuy
DD99
ne yazık ki pahalı olcak yine


lg nin g flex haricinde pahali telefonu mu var?
gflex te rusyada azerbaycan da 1500 1600 tl o da pahali degil turkcell ve teknosa kazığı bu da...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AppleFans 5 yıl
Note3'e gore kalem disinda her yonden iyi bir telefon gibi gorunuyor. Fiyatlandirmasi g2 gibi olursa tam bir note3 killer olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BaranGunduz 5 yıl
heaven's dooooor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shallipushthebutton? 5 yıl
Güney Kore gerçekten çok şanslı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17059 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Sony Vaio nostaljisi, GM Discovery Elite, HTC M8, LG G Pro 2 ve dahası... 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı "General Mobile Discovery Elite Özel" bu akşam 21:00'da sizlerle Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim