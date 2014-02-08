LG, G Pro 2 modelini memleketinde daha erken tanıtıyor

LG'nin ay sonundaki MWC 2014 etkinliğinde G Pro 2 modelini tanıtacağını açıklamasının ardından meraklı bekleyiş başlarken, Güney Kore'nin cihaza daha erken kavuşacağı ortaya çıktı.





LG'nin Güney Kore için dağıtmaya başladığı davetiyeler 13 Şubat itibariyle yeni bir lansmana işaret ediyor. Çift tıklama ile ekranı kilitleyen veya kilidini açan KnockOn özelliğine de gönderme yapan slogan ile firmanın G Pro 2 modelini lanse edeceğine dair beklentiler büyük.





Geçen yıl da LG ilk Güney Kore'de lanse ettiği Optimus G Pro'yu daha sonra MWC 2013 etkinliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunmuştu.





Firmanın Optimus G Pro ile başlayan serisinin devamı niteliğindeki G Pro 2 modelinde 6 inçlik Full HD IPS+ ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM, 13MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera, Android 4.4 işletim sistemi, 4K video kaydı desteği şeklinde özellikler olacağı tahmin ediliyor.