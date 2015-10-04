LG G2 Android 6.0 Marshmallow güncellemesini almayabilir

Google son etkinliğinde Android 6.0 Marshmallow güncellemesinin kısa bir süre içinde dağıtılmaya başlayacağını açıklamıştı. Elbette güncellemeye ilk kavuşacak telefonlar Nexus ve Android One programında bulunan modeller olacak ancak diğer üreticilerde de hareketlenmeler başladı. Geçtiğimiz günlerde HTC Android 6.0 güncellemesi alacak modellerinin listesini paylaşırken, bugün de lgworld.com adresinde güncellemeyi alacak bazı LG modelleri ortaya çıktı.

Listede yalnızca G3 ve G4 modellerinde yeni güncellemenin görülmesi farklı soru işaretleri de oluşturdu. Bir kesim G2'nin ve hatta bu iki model dışında hiç bir LG modelinin Android 6.0 güncellemesi almayacağını savunurken, bazıları da listenin ilerleyen günlerde genişletilebileceğini söylüyor. Android 5.1 ile çıkışını gerçekleştiren LG V10'un bu listenin dışında tutulduğunu belirtelim. Yeni amiral gemisi modelin kısa bir süre sonra güncelleme alması bekleniyor.

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Güney Koreli üreticinin kendi sitelerinden birisi olan lgworld.com üzerinde G3 ve G4 modellerinin detaylarına bakıldığında "Android OS" başlığı altında Android 6.0'ın listelendiğini görüyoruz. Hemen aşağıdaki açıklama ise genel olarak güncellemelerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi veriyor.