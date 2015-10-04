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LG G2 Android 6.0 Marshmallow güncellemesini almayabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,8b
1
63
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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LG G2 Android 6.0 Marshmallow güncellemesini almayabilir
 
Google son etkinliğinde Android 6.0 Marshmallow güncellemesinin kısa bir süre içinde dağıtılmaya başlayacağını açıklamıştı. Elbette güncellemeye ilk kavuşacak telefonlar Nexus ve Android One programında bulunan modeller olacak ancak diğer üreticilerde de hareketlenmeler başladı. Geçtiğimiz günlerde HTC Android 6.0 güncellemesi alacak modellerinin listesini paylaşırken, bugün de lgworld.com adresinde güncellemeyi alacak bazı LG modelleri ortaya çıktı.

Güney Koreli üreticinin kendi sitelerinden birisi olan lgworld.com üzerinde G3 ve G4 modellerinin detaylarına bakıldığında "Android OS" başlığı altında Android 6.0'ın listelendiğini görüyoruz. Hemen aşağıdaki açıklama ise genel olarak güncellemelerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi veriyor. 

Listede yalnızca G3 ve G4 modellerinde yeni güncellemenin görülmesi farklı soru işaretleri de oluşturdu. Bir kesim G2'nin ve hatta bu iki model dışında hiç bir LG modelinin Android 6.0 güncellemesi almayacağını savunurken, bazıları da listenin ilerleyen günlerde genişletilebileceğini söylüyor.  Android 5.1 ile çıkışını gerçekleştiren LG V10'un bu listenin dışında tutulduğunu belirtelim. Yeni amiral gemisi modelin kısa bir süre sonra güncelleme alması bekleniyor.
LG G2 Android 6.0 Marshmallow güncellemesini almayabilir
 

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Guhong01 4 yıl en beğenilen Grkwnxs
Grkwnxs
Aynı donanımlı nexus 5 alacak. Üreticileri anlamak güç çok mu zor g3, g4 deki 6.0 ı g2 ye port etmek

Üreticiler sizin memnun olmanızı düşünmez, sen G2 den G4 e geçmiyorsan üreticiler için bir hiçsin
GrkwnxsAynı donanımlı nexus 5 alacak. Üreticileri anlamak güç çok mu zor g3, g4 deki 6.0 ı g2 ye port etmekÜreticiler sizin m...
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wolf silver 4 yıl
G2 ANDROİD 6.0 ALIR BEYLER İÇİNİZ RAHAT OLSUN..DONANIMI YETİYOR.
Samsung galaxy s3 5.0 vermedi. Nedeni donanım yetmezliği dediler. Ancak aynı donanımla android 5.0 telefonlar çıkardı.TÜKETİCİYİ RESMEN APTAL YERİNE KOYDU. ARTIK TÜKETİCİLER BİRAZ AKILLANDI. SAMSUNGDAN UZAK DURMAYA ÇALIŞIYORLAR.(BİLİNÇLİ KULLANICILAR.)zaten daha sonra Finansal olarak düşüşe geçti.
G2 ANDROİD 6.0 ALIR BEYLER İÇİNİZ RAHAT OLSUN..DONANIMI YETİYOR.Samsung galaxy s3 5.0 vermedi. Nedeni donanım yetmezliği dediler. Ancak aynı donanımla andro...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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llati 4 yıl cntrl
cntrl

Miadı dolmuş artık g2 nin çok bile güncelleme aldı

Xperia Z varken Optimus G vardı.
Z1 varken G2 vardı.

Xperia Z 6.0 güncellemesini alacak büyük ihtimal. "Çok bile" ??
cntrlMiadı dolmuş artık g2 nin çok bile güncelleme aldıXperia Z varken Optimus G vardı.Z1 varken G2 vardı.
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1 Avatar
IMPEDIMENTA 4 yıl
G2 öldü artık kimse güncelleme falan beklemesin
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The Notorious 4 yıl
Yaşlandı artık, bi zahmet gelmesin.

Ama hala uçak gibi bir telefon.
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OmC43 4 yıl
Sony G2 ile aynı zamanda piyasaya sunduğu Z2'ye vericek Marshmallow'u.

Sony mobil bölümde düzenlemeye gitmez ise bir sonraki telefonum XPeria olucak.
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RevivaL 4 yıl
Xperia Z bile güncelleme alma ihtimali varken G2'ye verilmemesi ilginç olur
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Mağdur Adam 4 yıl
g3 ün 5.1.1 güncellemesi alacak olmasıyla beraber g2 nin 6.0 alma olasılığı azalmış durumda.
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kurt gibi açım 4 yıl
beyler lg g2 5.1.1 aldı mı?
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Pi 4 yıl
Fark yapmaz aosp sagolsun ;)
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Oscar Heykeli 4 yıl
G3 ü 5.0 da bırakan neredeyse 1 senedir güncelleme vermeyen Lg ye güven olmaz.
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Mağdur Adam 4 yıl
konudaki bahsedilen lg nin sayfası bugün düzeltilmiş artık g3 de ve g4 de android 6.0 gözükmüyor.g4 için güncelleme bu ay sonu çıkar. g3 için güncelleme test aşamasında bile değil belkide g3 için hiç çalışma başlatılmadı daha. O nedenle g3e en az 2 ay var çıkması için.
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momenty 4 yıl
Arkadaşlar acikcasi 6.0 alacağını sanmıyorum demiş arkadaşlar zaten satis politikasi bu.lg de cok musteri dostu bir firma degil 2 sene verdi güncelleme artik cekilmesi normal.
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Xlargest 4 yıl
başlığı değiştirsek iyi olur g2 kullanıcıları yeniden ayağa kalktı. 5.0.2 deki bildiirim ışığı sorunu kamera frame düşmesi çamurlaşması düzelse bide batarya performansı düzelirse... hiç satmayı düşünmüyorumda belki üzerine yeni çıkacak amiral gemisini almayı düşünebilirim g2 lg arayüzüne çok alıştım çift tıklama sanal butonların yerlerin değiştirilmesi arayüzün işlevselliği kamerayı göz ardı edersek siyah g2 göze çok hoş kullanım sunuyor. onca zamandan sonra bile...
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admin06 4 yıl
Arkadaşlar android 6.0 daha çok iyileştirme yazılımı olacakmış yani 6.0 dan beklentiler düşük yenilik fazla yokmuş
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