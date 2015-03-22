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LG G2 Lollipop güncellemesine yılın ikinci çeyreğinde kavuşacak

4 yıl
7,2b
1
85
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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LG G2 Lollipop güncellemesine yılın ikinci çeyreğinde kavuşacak
 
Çıktığı dönemde oldukça konuşulan ve yüksek satış rakamlarına ulaşan LG G2 modeli günümüzde de hala popüler bir telefon olarak satılmaya devam ediyor. Ancak cihaz sahipleri de telefona yeni bir soluk getirebilecek Lollipop güncellemesini merakla bekliyorlar.
LG Hindistan ise güncelleme için yılın 2. çeyreğini hedef olarak gösterdi. Eğer büyük bir problem yaşanmazsa 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında G2 kullanıcıları materyal tasarım ile yenilenmiş Lollipop güncellemesine kavuşacaklar. Açıklama LG Hindistan adına yapılmış olsa da ülkemiz için de benzer tarihlerden söz edebiliriz. 

LG'nin önümüzdeki ay içerisinde G4 modelini tanıtması beklenirken şirket kısa bir süre önce de L90 kullanıcıları için Lollipop güncellemesini yayınlayarak kullanıcıların takdirini kazanmıştı.

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mu5tafa 4 yıl en beğenilen
Şu g2 de sanal tuş hiç olmasaydı keşke. Alttaki lg yazan yerde kapasitif tuşla efsane olurdu.
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TEKNOLOJİUZMANI10 3 yıl
Androidin iphone u xperia lar htc lerdir çünkü arayüzleri stabildir
ve htc one M8 2400 ten 1900-2100 arasina düstü
Xperia ise 6 aya bir tel yapiyor z serisinde bu da olmaz
Samsung ayda 10 dan fazla
Bence Htc en mantikli seçim


lg g3 Kötüydü ama lg G4 süper bir telefon olarak çikti bence lg G4

Güncellemeye gelince kapastif tus sanal tustan daha iyi ekrandan yemiyor en azindan
Selamlar
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Summitt 3 yıl
arayuzu cok hos ama cidden telefon cok fazla isiniyor. performansi kitkat a gore dustu. daha yavas sarj olup daha hizli sarji bitiyor.
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hasangul01 3 yıl
selam arkadaşlar yok bende allaha çok şükür iyi lg g2 'İm yani android 5.02 yaptı güncellemede lollilop da mesela ertesin gün gece taktım hatta denedim tam gün gitti yani şarza sokmasam gece 12 de bitecek de uyurum şarza takmayı unuturum diye gece 10 da taktım gayet iyi tepkime süresi yani bir sıkıntı yok yani şu anda bende olursa kitkata dönebilirim belki
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overdozz 3 yıl
kavusmaz olaydi. arkadaslar sekli semali iyi hos da guzelim akici teli kagni gib yapti bu lolipop. asiri islemci isinmasindan ekran sararir oldu. ana ekrana donus tepkileri cok uzadi. teli aciyorum ses 2 saniye sonra geliyor gidiyor. loliye gecmeyen arkadaslar iyi dusunsun. kitkate donus yollarini aramamktayim. guzel ve denenmis bi rehber bulabilirsem hemen geri donucem. lolipop pismanliktir.
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xapplex 3 yıl overdozz
overdozz
kavusmaz olaydi. arkadaslar sekli semali iyi hos da guzelim akici teli kagni gib yapti bu lolipop. asiri islemci isinmasindan ekran sararir oldu. ana ekrana donus tepkileri cok uzadi. teli aciyorum ses 2 saniye sonra geliyor gidiyor. loliye gecmeyen arkadaslar iyi dusunsun. kitkate donus yollarini aramamktayim. guzel ve denenmis bi rehber bulabilirsem hemen geri donucem. lolipop pismanliktir.

Lolipop kesinlikle pişmalıktır bende yeni geçtim acayip şarj yiyor telefon klaveyeye filan bir türlü alışamadım zaten sakın güncellemeyin eğer kişisel bilgilerim gitmezseydi hemen reset atardım
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1makyol 3 yıl
Bizim lg g2 ye hala lolilop gelmedi. Daha onceki güncelemelerde ilk bize geliyordu.(Ame-xx)programversiyonlu. Bilgisi olan var mı.
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The dragon 3 yıl
Guncelleme ota uzerinden yayinlanacak mi
Bende hala mevcut os surumunde en son surumu kullaniyorsunuz yaziyor
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The dragon 3 yıl
Guncelleme ota uzerinden yayinlanacak mi
Bende hala mevcut os surumunde en son surumu kullaniyorsunuz yaziyor
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Yusuf Saracen 4 yıl
Radio tum lg g2 lerde var snapdragon 800 de olan bisey bu
Ancak trt bandurolu icin 8 9 10 serilerinde yazilimsal bastirdilar ufak hileyle aciliyordu
Bunu farkeden lg daha siki bi uygulama getirdi kulaklik anteni girisinden yazilimsal olarak engelledi
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DH Misafiri 4 yıl
BU YENİ GÜNCELLEMEDE FM RADYO YAZILIMI VARMI
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~Lion King~ 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
BU YENİ GÜNCELLEMEDE FM RADYO YAZILIMI VARMI

Radyo yazılımı derken? Türkiye'de satilan G2'lerin donaniminda radyo yok zaten ne yaparsaniz yapin aktif olmaz. Onun haricinde internet uzerinden radyo dinleyebileceginiz programlar var.
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byaahmet 4 yıl
lg encok satan telefonuna bunu yapmayacaktin.Gene eskiye donuyur gibi nexus cihazlara 5.1 lolipop guncellmemesi geldi.Lolipoptan topitopa gececekler bizde tik yok..
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agashakur 4 yıl
Sanal tuşlar berbat duruyor gerçekten

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