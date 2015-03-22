LG G2 Lollipop güncellemesine yılın ikinci çeyreğinde kavuşacak

Çıktığı dönemde oldukça konuşulan ve yüksek satış rakamlarına ulaşan LG G2 modeli günümüzde de hala popüler bir telefon olarak satılmaya devam ediyor. Ancak cihaz sahipleri de telefona yeni bir soluk getirebilecek Lollipop güncellemesini merakla bekliyorlar.

LG Hindistan ise güncelleme için yılın 2. çeyreğini hedef olarak gösterdi. Eğer büyük bir problem yaşanmazsa 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında G2 kullanıcıları materyal tasarım ile yenilenmiş Lollipop güncellemesine kavuşacaklar. Açıklama LG Hindistan adına yapılmış olsa da ülkemiz için de benzer tarihlerden söz edebiliriz.



LG'nin önümüzdeki ay içerisinde G4 modelini tanıtması beklenirken şirket kısa bir süre önce de L90 kullanıcıları için Lollipop güncellemesini yayınlayarak kullanıcıların takdirini kazanmıştı.