LG G2 Lollipop güncellemesine yılın ikinci çeyreğinde kavuşacak

Çıktığı dönemde oldukça konuşulan ve yüksek satış rakamlarına ulaşan LG G2 modeli günümüzde de hala popüler bir telefon olarak satılmaya devam ediyor. Ancak cihaz sahipleri de telefona yeni bir soluk getirebilecek Lollipop güncellemesini merakla bekliyorlar.
LG Hindistan ise güncelleme için yılın 2. çeyreğini hedef olarak gösterdi. Eğer büyük bir problem yaşanmazsa 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında G2 kullanıcıları materyal tasarım ile yenilenmiş Lollipop güncellemesine kavuşacaklar. Açıklama LG Hindistan adına yapılmış olsa da ülkemiz için de benzer tarihlerden söz edebiliriz.
LG'nin önümüzdeki ay içerisinde G4 modelini tanıtması beklenirken şirket kısa bir süre önce de L90 kullanıcıları için Lollipop güncellemesini yayınlayarak kullanıcıların takdirini kazanmıştı.
LG'nin önümüzdeki ay içerisinde G4 modelini tanıtması beklenirken şirket kısa bir süre önce de L90 kullanıcıları için Lollipop güncellemesini yayınlayarak kullanıcıların takdirini kazanmıştı.
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ve htc one M8 2400 ten 1900-2100 arasina düstü
Xperia ise 6 aya bir tel yapiyor z serisinde bu da olmaz
Samsung ayda 10 dan fazla
Bence Htc en mantikli seçim
lg g3 Kötüydü ama lg G4 süper bir telefon olarak çikti bence lg G4
Güncellemeye gelince kapastif tus sanal tustan daha iyi ekrandan yemiyor en azindan
Selamlar
Lolipop kesinlikle pişmalıktır bende yeni geçtim acayip şarj yiyor telefon klaveyeye filan bir türlü alışamadım zaten sakın güncellemeyin eğer kişisel bilgilerim gitmezseydi hemen reset atardım
Bende hala mevcut os surumunde en son surumu kullaniyorsunuz yaziyor
Bende hala mevcut os surumunde en son surumu kullaniyorsunuz yaziyor
Ancak trt bandurolu icin 8 9 10 serilerinde yazilimsal bastirdilar ufak hileyle aciliyordu
Bunu farkeden lg daha siki bi uygulama getirdi kulaklik anteni girisinden yazilimsal olarak engelledi
Radyo yazılımı derken? Türkiye'de satilan G2'lerin donaniminda radyo yok zaten ne yaparsaniz yapin aktif olmaz. Onun haricinde internet uzerinden radyo dinleyebileceginiz programlar var.
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