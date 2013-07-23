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LG, G2 amiral gemi modeli ile ilgili görsel içerik paylaşmaya devam ediyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, G2 amiral gemi modeli ile ilgili görsel içerik paylaşmaya devam ediyor

LG'nin 7 Ağustos'ta New York'ta yapacağı G2 amiral gemi modeline geri sayım devam ederken, ilgiyi yüksek tutmak adına firma görsel içeriklerle lansmanı desteklemeye devam ediyor.

Firma son olarak yeni bir davetiye ve tanıtım klibi hazırladı. Davetiyede bir süredir dillendirilen arka kamera altında konumlanmış ses kontrol tuşları net bir şekilde görülüyor. Firmanın dünyada ilk kez diye tabir ettiği kullanıcısından öğrenen teknolojiye de yine vurgu yapılmış.

Klipte ise kullanıcısından öğrenebilen teknolojiye atıfta bulunuluyor. LG'nin donanımdan ziyade bu teknolojiyi çok ön plana çıkarması, cihazın sürekli gelişen bir dijital asistan donanımına sahip olacağı kanısını uyandırıyor. 

LG G2 modelinde internete sızan bilgilere göre 5.2 inçlik Full HD IPS+ ekran, 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 2GB/3GB RAM, LTE Advanced desteği, 13MP çözünürlükte yeni bir kamera sensörü şeklinde özellikler mevcut olacak. 

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Stanislas Xavier 5 yıl en beğenilen
Artık LG haberlerine güncelleme sorunu var yazmayın,L5'e bile 4.1 verdi
Ayrıca en son kullandığı arayüzü de gerçekten çok iyi.
1 Yanıt Yanıtla +22
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okan_cehapelioglu 5 yıl
optimus g gibi 9 ay sonra gelmez umarım
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wolf silver 5 yıl
Umarım sanal tuşlar olmaz .. Çok itici duruyorlar ve sürekli ekrandan çalınıyor..
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Stanislas Xavier 5 yıl wolf silver
Saydam hale getirmişler alt barı,öyle simsiyah değil,yine çalıyor ekrandan ama daha az göze batıyor.


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killnOd 5 yıl
3gb ram , 60fps FHD video kaydi ve usb3 destegi olursa piysadaki telefonlarin bir adim onune gecmis olur.
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DH Misafiri 5 yıl
Daha önce hiç kimsenin aklına gelmemiş olması acayip. Şahsen benim aklımda var 1 senedir.
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Stanislas Xavier 5 yıl en beğenilen
Artık LG haberlerine güncelleme sorunu var yazmayın,L5'e bile 4.1 verdi
Ayrıca en son kullandığı arayüzü de gerçekten çok iyi.
1 Yanıt Yanıtla +22
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1OOOOOO 5 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

Artık LG haberlerine güncelleme sorunu var yazmayın,L5'e bile 4.1 verdi
Ayrıca en son kullandığı arayüzü de gerçekten çok iyi.

lg 3d max ve lg 3d cube haricinde tüm modellere verilen güncelleme sözü tutulmuştur.
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OvernightSensation 5 yıl
herşeyi geçtim güncelleme konusunda kendini geliştirdi mi ki lg?
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emrecan21 5 yıl OvernightSensation
OvernightSensation
herşeyi geçtim güncelleme konusunda kendini geliştirdi mi ki lg?

Lg 4X HD ile L9'a 4.1.2 verdi. L5'e de güncelleme verdi sanırsam. Güncelleme konusunda toparlanıyor LG. Bana kalırsa bir kere versin güncelleme ama adam gibi versin sorun olmaz
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makaramasuko 5 yıl
Yapsa nolucak ki en fazla seneye gelir o da s4 snap 800 den sonraya olmuş olur
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emrecan21 5 yıl
Umarım Türkiye'ye diğer G serisi telefonlarına kıyasla erken gelir ve kendine pazarda yer bulabilir. Böylece rekabet oluşur bu da işimize yarar görüşündeyim
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