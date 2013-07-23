LG, G2 amiral gemi modeli ile ilgili görsel içerik paylaşmaya devam ediyor





LG'nin 7 Ağustos'ta New York'ta yapacağı G2 amiral gemi modeline geri sayım devam ederken, ilgiyi yüksek tutmak adına firma görsel içeriklerle lansmanı desteklemeye devam ediyor.





Firma son olarak yeni bir davetiye ve tanıtım klibi hazırladı. Davetiyede bir süredir dillendirilen arka kamera altında konumlanmış ses kontrol tuşları net bir şekilde görülüyor. Firmanın dünyada ilk kez diye tabir ettiği kullanıcısından öğrenen teknolojiye de yine vurgu yapılmış.





Klipte ise kullanıcısından öğrenebilen teknolojiye atıfta bulunuluyor. LG'nin donanımdan ziyade bu teknolojiyi çok ön plana çıkarması, cihazın sürekli gelişen bir dijital asistan donanımına sahip olacağı kanısını uyandırıyor.





LG G2 modelinde internete sızan bilgilere göre 5.2 inçlik Full HD IPS+ ekran, 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 2GB/3GB RAM, LTE Advanced desteği, 13MP çözünürlükte yeni bir kamera sensörü şeklinde özellikler mevcut olacak.