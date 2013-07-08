Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, G2 lansman davetiyelerini göndermeye başladı

5 yıl
706
1
25
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG, G2 lansman davetiyelerini göndermeye başladı

LG'nin yılın ikinci yarısı için amiral gemisi olarak modeli G2 için 7 Ağustos'ta bir etkinlik düzenleneceği belirtiliyordu. LG, etkinlik ile ilgili davetiyeleri göndermeye başladı.

Davetiyelerde artık bizi neyin beklediği kesin olarak görülüyor. Slogan ifadesinde LG, G ve 2 karakterlerini ön plana çıkarmış. Aslında cihazın Optimus G2 olarak Optimus G modelinin devamı şeklinde düşünüldüğü biliniyor. Ancak LG, Qualcomm ile yaptığı işbirliği neticesinde üst seviye cihazlarında Snapdragon 800 çözümü kullanacağını ve modelleri G takısı ile adlandıracağını duyurmuştu.

LG, 7 Ağustos'taki etkinliğini New York şehrinde gerçekleştirecek. Etkinlik ile ilgili LG, YouTube üzerinden bir reklam çalışması da yayınladı. Videoda Bana Göre G'den Daha Mükemmelsin şeklinde bir slogan ön plana çıkarılıyor. 

LG G2 modelinin beklenen özellikleri Snapdragon 800 çözümü, Adreno 330 grafik birimi, 2GB RAM, LTE-A versiyonunda 3GB RAM, Full HD ekran, 4K video kayıt yeteneği şeklinde sıralanıyor. Model Galaxy S4 LTE-A, Xperia Z Ultra, Xperia i1, Galaxy Note 3 gibi modeller ile birlikte kendisine pazarda pay arayacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Farwynd 5 yıl en beğenilen
Ekrem ingilizceni yerim lan senin :D
To me, you are perfect.
From G
Bunu nasıl öyle çevirebildin anlayamadım.
Bana göre sen harikasın.
G (kişi olarak, klasik mektup olayı)
Ekrem ingilizceni yerim lan senin :DTo me, you are perfect.From GBunu nasıl öyle çevirebildin anlayamadım.Bana göre sen harikas...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
FIRAT_G_ 5 yıl
bu yorumlarda neden tarih yok admin?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetferhat 5 yıl
Hadi bakalım merakla bekliyoruz. G2 yi artık Optimus ta yok :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 5 yıl
Tabiki iyi olacaktır ama Honami yanında ne olur ? Yanıtını herkes biliyor malesef !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ceqa 5 yıl
Farwynd
Ekrem ingilizceni yerim lan senin :DTo me, you are perfect. From GBunu nasıl öyle çevirebildin anlayamadım.Bana göre sen harikasın. G (kişi olarak, klasik mektup olayı)

ahahah google translate terk sanırım editör.zaten perfect ten sonra nokta var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Z ultra, G2, note 3, s4 lte-a, iphone 5s, htc butterfly vs derken tüketicinin aklı epey karışacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 5 yıl en beğenilen
Ekrem ingilizceni yerim lan senin :D
To me, you are perfect.
From G
Bunu nasıl öyle çevirebildin anlayamadım.
Bana göre sen harikasın.
G (kişi olarak, klasik mektup olayı)
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sangreal_1905 5 yıl
reklam videosu G2 ile çekilmiş gibi duruyor sanki eğer öyleyse video kalıtesı çok iyi duruyor özellikle renkler çok hoşuma gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gl4dius 5 yıl
ilerleyen dönemlerde samsung bu hızla giderse markette 3 kilo patates alırken 3 tanede samsung alacak millet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arman atilgan 5 yıl
Z ultra, G2, S4 LTE-A, Note 3, Butterfly S, iPhone 5S derken tüketicinin aklı bir hayli karışacak. Hep bir modelin üstüne bir model daha çıkıyor. Bunu gerek aynı firma gerek başka firma yapıyor. Kafana yatan bir telefonu al rahatına bak ya. Çünkü sen beklediğin modelide alsan 1 ay sonra bir üstü çıkacak.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 5 yıl arman atilgan
arman atilgan
Z ultra, G2, S4 LTE-A, Note 3, Butterfly S, iPhone 5S derken tüketicinin aklı bir hayli karışacak. Hep bir modelin üstüne bir model daha çıkıyor. Bunu gerek aynı firma gerek başka firma yapıyor. Kafana yatan bir telefonu al rahatına bak ya. Çünkü sen beklediğin modelide alsan 1 ay sonra bir üstü çıkacak.

Aynen. S2 aldim ustunu aramiyorum aslinda o kadar da ultra donanimlara ihtiyacimiz yok bir sure sonra hevesiniz kaciyor ve normal telefon edasinda kullanıyorsunuz zaten. Son bir yildir Internet + wapp + konusma. Ne oyun ne film.

Kimse teknoloji ilerlemesin demiyor hep daha iyileri ciksinda hep en iyisini kullanmaya gerek yok guncel bi model alip 3-4 yil sonra tekrar bakmak lazim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gl4dius 5 yıl
erdem552
Ya bu telefon işinin cıvkı çıktı... Herkes tekrar tekrar üst seviye telefon tanıtıyor.Artık üst seviye telefon görmekten sıkıldım... Keşke firmalara senede çıkartabilecekleri azami telefon miktarını belirleyen bir kural felan olsa.

samsungun yüzünden hep bunlar D: patates gibi telefon çıkartıyor millette ne yapacağını şaşırdı s4 çıkartı s4 suya dayanalıklı s4 tuza dayanalıklı s4 basınca dayanıklı s4 toza dayanalıklı falan filan derken hepsini tek bir telefonda çıkartamadığı birleştiremediği için 31321654678978532131 2adet farklı model çıkartmak zorunda kalıyor samsung
bi sıralar HTC de buna benzer bir politika izliyordu ama o her seferinde farklı bir model ve farklı bir segmentte çıkartıyordu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 5 yıl
Umarım doğru düzgün bir şey yapmışlardır bu sefer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
706 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg g2 ve lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung SideSync video inceleme "Akıllı telefonu ve bilgisayarı birlikte kullanın" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim