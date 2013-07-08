LG, G2 lansman davetiyelerini göndermeye başladı





LG'nin yılın ikinci yarısı için amiral gemisi olarak modeli G2 için 7 Ağustos'ta bir etkinlik düzenleneceği belirtiliyordu. LG, etkinlik ile ilgili davetiyeleri göndermeye başladı.





Davetiyelerde artık bizi neyin beklediği kesin olarak görülüyor. Slogan ifadesinde LG, G ve 2 karakterlerini ön plana çıkarmış. Aslında cihazın Optimus G2 olarak Optimus G modelinin devamı şeklinde düşünüldüğü biliniyor. Ancak LG, Qualcomm ile yaptığı işbirliği neticesinde üst seviye cihazlarında Snapdragon 800 çözümü kullanacağını ve modelleri G takısı ile adlandıracağını duyurmuştu.





LG, 7 Ağustos'taki etkinliğini New York şehrinde gerçekleştirecek. Etkinlik ile ilgili LG, YouTube üzerinden bir reklam çalışması da yayınladı. Videoda Bana Göre G'den Daha Mükemmelsin şeklinde bir slogan ön plana çıkarılıyor.





LG G2 modelinin beklenen özellikleri Snapdragon 800 çözümü, Adreno 330 grafik birimi, 2GB RAM, LTE-A versiyonunda 3GB RAM, Full HD ekran, 4K video kayıt yeteneği şeklinde sıralanıyor. Model Galaxy S4 LTE-A, Xperia Z Ultra, Xperia i1, Galaxy Note 3 gibi modeller ile birlikte kendisine pazarda pay arayacak.