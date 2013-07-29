LG, G2 modeli ile büyük bir satış kanalı hamlesi planlıyor





Önceki amiral gemi modelleri Optimus G ve Optimus G Pro'da oldukça zayıf bir satış ağı ile yetinmek zorunda kalan LG, bazı ülke pazarlarına aylar sonra girmek zorunda kaldı. Ancak G2 amiral gemi modeli ile firmanın büyük bir atılıma hazırlandığı belirtiliyor.





Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre LG, G2 modelini 7 Ağustos'taki tanıtımın hemen ardından memleketi olan Güney Kore'de satışa sunacak. Eylül ve Ekim aylarında da dünya çapında toplam 100 operatör LG G2 modelinin satışına başlayacak.





Daha önceki iddialar göz önüne alındığında LG G2 modeli ABD ve Avrupa'da Eylül ayında satışa çıkacakken, kalan ülkeler ise Ekim ayında modele kavuşma imkanına sahip olacak. LG'nin G2 modelindeki hedefi ise ilk etapta 10 milyon satış rakamına ulaşmak.





Yılın ikinci çeyreğinde 12.1 milyon akıllı telefon sevkiyatı ile pazarda üçüncü sıraya yerleşen LG'nin sonraki hedefi ise Apple'ı geçerek Samsung'un ardından ikinciliğe yükselmek. G2 modelinin teknoloji dünyasında oluşturduğu gündem ile firmanın tarihindeki en başarılı satışı yapması ihtimali yüksek.





LG G2 modelinde beklenen özellikler ise Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 2GB veya 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte yeni bir kamera sensörü, 5.2 inçlik Full HD IPS Plus ekran şeklinde sayılabilir.

http://www.androidheadlines.com/2013/07/within-2-3-months-after-lgs-august-7th-event-the-g2-launching-on-100-carriers-worldwide.html