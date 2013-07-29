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LG, G2 modeli ile büyük bir satış kanalı hamlesi planlıyor

5 yıl
878
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42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, G2 modeli ile büyük bir satış kanalı hamlesi planlıyor

Önceki amiral gemi modelleri Optimus G ve Optimus G Pro'da oldukça zayıf bir satış ağı ile yetinmek zorunda kalan LG, bazı ülke pazarlarına aylar sonra girmek zorunda kaldı. Ancak G2 amiral gemi modeli ile firmanın büyük bir atılıma hazırlandığı belirtiliyor.

Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre LG, G2 modelini 7 Ağustos'taki tanıtımın hemen ardından memleketi olan Güney Kore'de satışa sunacak. Eylül ve Ekim aylarında da dünya çapında toplam 100 operatör LG G2 modelinin satışına başlayacak.

Daha önceki iddialar göz önüne alındığında LG G2 modeli ABD ve Avrupa'da Eylül ayında satışa çıkacakken, kalan ülkeler ise Ekim ayında modele kavuşma imkanına sahip olacak. LG'nin G2 modelindeki hedefi ise ilk etapta 10 milyon satış rakamına ulaşmak. 

Yılın ikinci çeyreğinde 12.1 milyon akıllı telefon sevkiyatı ile pazarda üçüncü sıraya yerleşen LG'nin sonraki hedefi ise Apple'ı geçerek Samsung'un ardından ikinciliğe yükselmek. G2 modelinin teknoloji dünyasında oluşturduğu gündem ile firmanın tarihindeki en başarılı satışı yapması ihtimali yüksek.

LG G2 modelinde beklenen özellikler ise Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 2GB veya 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte yeni bir kamera sensörü, 5.2 inçlik Full HD IPS Plus ekran şeklinde sayılabilir.

http://www.androidheadlines.com/2013/07/within-2-3-months-after-lgs-august-7th-event-the-g2-launching-on-100-carriers-worldwide.html Yorum Yaz
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java 5 yıl en beğenilen
LG Optimus G kullanıcısı olarak geldiği gibi alacağım bu cihazı... Piyasada telefonlar hakkında birazcık araştırma yapan görecektir ki;

1- Su geçirmez diye satılan bir telefonun su teması nedeniyle garanti dışı bırakıldığını,
2- Alüminyum gövdesi ve premium kalite diye satılan ürünün yüzlerce kullanıcı tarafından kasa açıklığı ve ölü piksel hatası nedeniyle garanti köşelerinde süründüğünü,
3- En hızlısı 8 çekirdekli diye satılan cihazın bilmem kaç tane güncelleme almış olmasına rağmen hala tam anlamıyla sorunsuz, gerçekten hızlı bir arayüze sahip olamadığını


görebilecektir... Ama bakın Optimus G ile ilgili adam gibi bir sorundan bahseden yok... Cihaz hızlı, problemsiz ve premium kalitede üretilmiş... LG G2 de çok daha iyisini yapmış görünüyor, üstelik en iyi donanımla çıkacak... İnsanlar bunu almasın da ne yapsın...
LG Optimus G kullanıcısı olarak geldiği gibi alacağım bu cihazı... Piyasada telefonlar hakkında birazcık araştırma yapan görecektir ki;1- Su geçirm...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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General. 5 yıl
Lg gözünü karartmış görünüyor Sony'de sağlam geliyor Samsungun işi eskisi gibi kolay değil
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erci501 5 yıl
Bu çılgın hamle ile artık cihaz 10 ay yerine 9 ayda ülkemize ulaşacak. Bu sayede g3 çıkmadan g2 sahibi olabilecegiz. Sevinçten sahura kadar uyuyamam şimdi :)
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Moofy 5 yıl
3 GB ram olursa ortalığı dağıtır.
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1OOOOOO 5 yıl
8 ağustosta tanıtılacka telefonlar; optimus g2 ve optimus vu 3.
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ysx 5 yıl
Uzak durun lg den. ipod 5.nesilde yağ gibi akan nfs most wantedı donanım canavarı! 4x hd de takıla takıla oynayamıyorım elimde patladı resmen.
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DH Misafiri 5 yıl
nexus 4 kullanıcısıyım.2 gun önce 4.3 guncellemesini yukledim. lg nin önceden pekde iyi bir intiba bırakmadığı malum fakat nexus 4 ve optimus g seileriyle farklarını ortaya koymuşlar donanımsal olarak ufak farklarla bu cihazlar aynı özelliklere sahip.tel çok sağlam ve gerçekten çok hızlı şarj konusundada çok başarılı.ve teknoloji bu seviyelere geldikten sonra da guncelleme alabilirmiyim endişesi taşımak gereksiz kalıyor bence. her üretici tercih edilebilirlik için artık bu gibi şeylere önem veriyor.lg kesinlikle tavsiye ederim her konuda..
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hasanefe10 5 yıl
bende g3 var.
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armanatilgan 5 yıl
java
armanatilgan Saçma illa ki kronik bir sorun vardır fakat LG fanı olduğun için buna değinmemişsin veya bu sorunu görmemişsindir. :)
LG fanı derken...? Beni tanımadan, bugüne kadar hangi telefonları kullandığımı bilmeden konuşmanız eğreti olmuş biraz... Eğer fanlık bir durumdan bahsedecek olursak bana en yakın olan marka Appledır... Mart sonundan bu yana 1.5 ay LG Optimus G, 1 ay HTC One, 2 hafta (ancak dayanabildim) Samsung S4, 2 hafta kadar iPhone 5 kullandıktan sonra yaklaşık 1 aydır tekrar LG Optimus G kullanıyorum... Ortalama 6 ayda bir cihaz değiştiririm ve kullanmadığım da kalmadı, kalmayacak ta...
Ancak sizin LG kullanmadan yorum yaptığınız oldukça ortada... Oldukça da yoğun kullanırım, başkaları gibi facebook telefon ve kamera görüşmesi için değil sadece... Hiçbir zaman mobil veriyi kapatmam, ekran aydınlatmasını %90 altına indirmem (en azından cihaz kendisi indirmedikçe) 3 tane mail adresim (15 dk kontrol sıklığı ile) ve tüm sosyal ağlar sürekli senkronize çalışır vs vs... Belik bebek gibi hava atmak için kullanmıyorum akıllı telefonumu... Sorun çıksın da değiştireyim demediğim olmadı ama sorun da çıkmadı Optimus Gde... G2ye ya da iPhone 5Se kadar böyle iyi...

1.5 ay kullandığın cihazın kronik sorunun olup olmadığını bilmiyorsun işte. Yorumum doğruymuş.
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Mehmet.Akif 5 yıl
Arkadaşlar, ben bu gün s4 alacağım. BU g2 bir aydan önce bize ulaşır mı? Eğer ulaşır diyorsanız, ben gidip s4 almak yerine bunu beklerim. Amoled ekranların düşük ömürlü olduklarını öğrendim. Ben bu telefonu en az 4 sene kullanmalıyım. Çükü zengin değilim. Olsam ne farkeder. Tüketim delisi hiç değilim.
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darkaura 5 yıl Mehmet.Akif
Mehmet.Akif

Arkadaşlar, ben bu gün s4 alacağım. BU g2 bir aydan önce bize ulaşır mı? Eğer ulaşır diyorsanız, ben gidip s4 almak yerine bunu beklerim. Amoled ekranların düşük ömürlü olduklarını öğrendim. Ben bu telefonu en az 4 sene kullanmalıyım. Çükü zengin değilim. Olsam ne farkeder. Tüketim delisi hiç değilim.

amoled ekranlarin omurleri daha kisa dogru ama lcd ekranlara gore. 4-5 senede ekranda bir sorun yasamazsiniz. uzun sureli kullanim dusunuyorsaniz bence onemli olan yazilim destegi. yeni telefonlarin hemen hepsi cok kuvvetli, donanimlari uzun yillar yeterli olur ama yazilim destegi alamadigi an iste o zaman yeniliklerin gerisinde kalmis olursunuz. telefonunuz eski bile olsa bir guncellemeyle yeni ozellikler kazandiginda sanki yeni telefon almissiniz gibi hissettiyor. bu yuzden s4 yada lg nin google editionlarini bekliyorum. guncellemelerini google yapacagindan asla eski kalmaz. nexus 4 de dusunulebilirdi ama multi media yetenekleri cok zayif ve degisemeyen bataryasinin omru kisa.
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john ronald reuel tolkien 5 yıl
herkes güçlü modellerle ortaya çıkıyor
birde şu ülkemizin vergileri azalsada rahat rahat alabilsek
çok şey mi istiyorum acaba ?
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1OOOOOO 5 yıl
lg nin optimus g deki hatası çok geç getirdi türkiyeye geçen hafta optimus g pro girdi eylülde g2 girecek.
2-3 ay içinde optimus g ye 4.3 yada 4.2.2 güncellemesini vermezse yine sıkıntı başlar lg için.
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Mr.Legend 5 yıl
Güncelleme konusunda lg ye hiç güvenmiyorum. Optimus G almayı çok istiyorum ama güncelleme konusu yüzünden nexus 4 alacağım.
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OverClocK1ng 5 yıl Mr.Legend
"Güncelleme konusunda lg ye hiç güvenmiyorum. Optimus G almayı çok istiyorum ama güncelleme konusu yüzünden nexus 4 alacağım."

Öyle diyorsun ama LG söz verdi ya. Artık güncellemeye çok önem vereceğiz dedi. Gerçi biraz geç oldu.
Önceden insanları üzdüğü için artık insanlar temkinli yaklaşıyor...
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OverClocK1ng 5 yıl
Orijinalden alıntı: armanatilgan
Saçma illa ki kronik bir sorun vardır fakat LG fanı olduğun için buna değinmemişsin veya bu sorunu görmemişsindir. :)

Dostum tanımadığın birisi hakkında böyle yorum yapma istersen. Kendisi PC sektörünün en eskilerinden olup 1999'da PC sektörüne başladığımda bana pek çok şeyi de öğreten kişidir. Öyle fanlıkla manlıkla işi olmaz.
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