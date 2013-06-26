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LG G2 modelinden basın görselleri sızdırıldı

5 yıl
937
1
35
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G2 modelinden basın görselleri sızdırıldı

 LG'nin muhtemelen 7 Ağustos tarihinde tanıtması beklenen Optimus G2 olarak bildiğimiz yeni amiral gemi modeli ile ilgili basın görselleri  internete sızdırıldı.

Evleaks ekibi tarafından paylaşılan görseller muhtemelen modelin basın duyurusundan alınmış ve isminin LG G2 şeklinde olduğu görülüyor. LG de bundan sonra üst seviye modellerini G isimlendirmesi altında toplayacağını açıklamıştı.

Afişte model için kullanıcılarından öğrenen bir teknolojisi olduğuna işaret ediliyor. Bu da G2 modelinin kullanıcı ile daha fazla etkileşime giren göz takip teknolojisi gibi özelliklere yer vereceğini gösteriyor.

Görselde öne çıkan diğer bir unsur ise daha önce bahsedildiği gibi ses kontrol ve güç tuşlarının modelin arkasında yer alıyor oluşu. Ön panel ve yan kısımlarda herhangi bir tuş tasarımına yer vermeyen LG'nin daha farklı bir hava yaratmaya çalıştığı anlaşılıyor. Genelde akıllı telefonlarda üst veya yan kısımlarda bu tür tuşlar yer aldığı için nasıl bir kullanıcı deneyimi vaad ettiğini anlamak zor. Bu bakımdan 7 Ağustos'taki etkinlikte muhtemelen LG'nin kullanıcılara ne gibi özellikler sunacağı belli olacak.

LG modelinde Snapdragon 800 çözümü, Full HD ekran, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte kamera gibi özelliklerin yer alacağı tahmin ediliyor.

 
LG G2 modelinden basın görselleri sızdırıldı


https://twitter.com/evleaks/status/349681418764447744/photo/1 Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Önü şişhane arkası Tophane
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mehmetferhat 5 yıl
Lg "optimus" u kaldırmış direk G olarak devam edecek anlaşılan :)
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DH Misafiri 5 yıl
yakında bu telefona karşılık samsung galaxy megatron çıkarsa şaşırmayın :))
1 Yanıt Yanıtla +1
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This is it 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

yakında bu telefona karşılık samsung galaxy megatron çıkarsa şaşırmayın :))

isterse bumblebee çıkarsın...
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CEO 5 yıl
Arkası harbiden leş yalnız.
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DH Misafiri 5 yıl
Merak edilsin dikkat çeksin diye ortaya atılan resimlerden biridir.Bu görseller nexus 4 içinde çıktı Optimus G içinde.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
samsung a sıkı bir yumruk geliyor gidi ! :) +1
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07rainman 5 yıl
on taraf gunumuz teknolojisini yansıtıyorken arka tarafın 80lerden kalma bir havası var.

Simdi buna da LG tasarımı samsung apple dan kopyalamıs diyenler cıkar.

LG optimus g ile kendini ispatladı ve bu seriyi gelistirebilirse samsung istedigi kadar reklam yapsın yenilgiyi tadacaktır
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Brky 5 yıl
Arkasını görmemiş olayım.
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dokuzcanlicanavar 5 yıl
o tuşlar? beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama çıplak gözle de bir bakıp, ele almak lazım ;)
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WmGMD 5 yıl
Yinemi :(
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Jacobıan 5 yıl
güzele benziyor
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xLmNt13 5 yıl
slark13
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:) ben hep adblock kullanıyorum bi kere kapadım herbi hep reklam :)
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Stanislas Xavier 5 yıl
Keşke kapasitif butonlar kalsaydı,volume tuşlarının yeri gayet kullanışlı olabilir 5"lik bir cihazda fakat tasarım bana pek çekici gelmedi daha güzel bir alet yapabilirler.Optimus Gnin tasarımı bence harika özellikle elde verdiği hissiyat umarım bu fotoğrafların kalitesizliğinden dolayı böyle görünüyordu,daha kaliteli bir tasarım olarak çıkar karşımıza.
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