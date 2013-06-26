LG G2 modelinden basın görselleri sızdırıldı









LG'nin muhtemelen 7 Ağustos tarihinde tanıtması beklenen Optimus G2 olarak bildiğimiz yeni amiral gemi modeli ile ilgili basın görselleri internete sızdırıldı.





Evleaks ekibi tarafından paylaşılan görseller muhtemelen modelin basın duyurusundan alınmış ve isminin LG G2 şeklinde olduğu görülüyor. LG de bundan sonra üst seviye modellerini G isimlendirmesi altında toplayacağını açıklamıştı.





Afişte model için kullanıcılarından öğrenen bir teknolojisi olduğuna işaret ediliyor. Bu da G2 modelinin kullanıcı ile daha fazla etkileşime giren göz takip teknolojisi gibi özelliklere yer vereceğini gösteriyor.





Görselde öne çıkan diğer bir unsur ise daha önce bahsedildiği gibi ses kontrol ve güç tuşlarının modelin arkasında yer alıyor oluşu. Ön panel ve yan kısımlarda herhangi bir tuş tasarımına yer vermeyen LG'nin daha farklı bir hava yaratmaya çalıştığı anlaşılıyor. Genelde akıllı telefonlarda üst veya yan kısımlarda bu tür tuşlar yer aldığı için nasıl bir kullanıcı deneyimi vaad ettiğini anlamak zor. Bu bakımdan 7 Ağustos'taki etkinlikte muhtemelen LG'nin kullanıcılara ne gibi özellikler sunacağı belli olacak.





LG modelinde Snapdragon 800 çözümü, Full HD ekran, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte kamera gibi özelliklerin yer alacağı tahmin ediliyor.





https://twitter.com/evleaks/status/349681418764447744/photo/1