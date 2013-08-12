LG G2 modelinin Avrupa fiyatı belli oldu





LG'nin bu hafta tanıttığı yeni amiral gemi modeli ile ilgili lansmanda değinmediği fiyat bilgisi de kesinleşmeye başlıyor.





Almanya'dan gelen haberler modelin ön siparişlerinde 16GB kapasiteli versiyon için 599 Avro, 32GB kapasiteli versiyon için 629 Avro fiyat belirlendiğini gösteriyor. Modelin sevkiyatı için henüz bir tarih belirlenmemiş. Modelin kontratlı satış fiyatı ise tarifelere göre 50 Avro veya 80 Avro seviyesinden başlıyor. Bu rakamlara bakarak modelin ABD fiyatlarının da 599$ ve 629$ olacağı yorumları yapılıyor.





Ülkemiz için ise diğer amiral gemi modelleri ile aynı seviyede yani 1999TL seviyesinden gireceğini söyleyebiliriz. Ancak dövizde yaşanan artış nedeniyle bu rakamın 2099TL olabileceği de düşünülüyor. Eğer LG, rekabetten uzaklaşmamak kararı alırsa fiyatı psikolojik sınır olan 1999TL'de tutabilir.





LG G2 modelinde bilindiği gibi 5.2 inçlik Full HD IPS Plus ekran, Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte optik görüntü sabitleme destekli arka kamera, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 3000mAh batarya şeklinde özellikler sunuluyor. Model ay sonunda Güney Kore'de satışa başlayacakken, sonraki 8 hafta içerisinde dünya çapında 100'den fazla operatör ile satışa sunulacak.

http://www.androidauthority.com/lg-g2-pre-order-europe-16gb-599-254334/