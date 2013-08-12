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LG G2 modelinin Avrupa fiyatı belli oldu

5 yıl
4b
1
72
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G2 modelinin Avrupa fiyatı belli oldu

LG'nin bu hafta tanıttığı yeni amiral gemi modeli ile ilgili lansmanda değinmediği fiyat bilgisi de kesinleşmeye başlıyor.

Almanya'dan gelen haberler modelin ön siparişlerinde 16GB kapasiteli versiyon için 599 Avro, 32GB kapasiteli versiyon için 629 Avro fiyat belirlendiğini gösteriyor. Modelin sevkiyatı için henüz bir tarih belirlenmemiş. Modelin kontratlı satış fiyatı ise tarifelere göre 50 Avro veya 80 Avro seviyesinden başlıyor. Bu rakamlara bakarak modelin ABD fiyatlarının da 599$ ve 629$ olacağı yorumları yapılıyor. 

Ülkemiz için ise diğer amiral gemi modelleri ile aynı seviyede yani 1999TL seviyesinden gireceğini söyleyebiliriz. Ancak dövizde yaşanan artış nedeniyle bu rakamın 2099TL olabileceği de düşünülüyor. Eğer LG, rekabetten uzaklaşmamak kararı alırsa fiyatı psikolojik sınır olan 1999TL'de tutabilir.

LG G2 modelinde bilindiği gibi 5.2 inçlik Full HD IPS Plus ekran, Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte optik görüntü sabitleme destekli arka kamera, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 3000mAh batarya şeklinde özellikler sunuluyor. Model ay sonunda Güney Kore'de satışa başlayacakken, sonraki 8 hafta içerisinde dünya çapında 100'den fazla operatör ile satışa sunulacak.   

http://www.androidauthority.com/lg-g2-pre-order-europe-16gb-599-254334/ Yorum Yaz
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Jacobıan 5 yıl en beğenilen
Tr ye 2199tl ile turkcell denen operatör ile girer 2 aya 1599 olur
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stalker(1979) 5 yıl
infinitycry
S4 gibi plastic yığını da o fiyattan giriyorsa bu cihaz sonuna kadar hak eder.

Samsung dusmanligi bu kadar belli edilemezdi. sanirsin ki lg g2 nin kasası plastik degil de titanyumdan yapilma
infinitycryS4 gibi plastic yığını da o fiyattan giriyorsa bu cihaz sonuna kadar hak eder.Samsung dusmanligi bu kadar belli edilemezdi...
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qwerty94 5 yıl
16 gb 599€ nedir ya kahrolsun kapitalizm
1 Yanıt Yanıtla +17
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mlhkhy 5 yıl
stalker(1979)
infinitycryS4 gibi plastic yığını da o fiyattan giriyorsa bu cihaz sonuna kadar hak eder.
Samsung dusmanligi bu kadar belli edilemezdi. sanirsin ki lg g2 nin kasası plastik degil de titanyumdan yapilma

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Dr_jayjay 5 yıl
Avrupada telefon alinacak 3 ulke var, almanya l, fransa ve ingiltere. 630 euro 1700 e denk geliyorki onun pass kaydi 150 desek, bugun icin pahali dedigimiz teknosa fiyati bile ucuz sayilir. Sahsen havacilik sektorunde calistigimdan avrupa yatisini beklemeden sanirim 2 gun icinde satin almis olurum. 1 yil yerine 2 yil garantili olur. Tabi umarum ilk parti urunler temizdir. Malumunuz ilk uretimde ortaya cesitli hatalar cikiyor. Lg yi ise ilk defa kullanicam.
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fimeral 5 yıl
amiral gemisi... 1999 bla bla...
ve 1599.
lg türkiye'yi tebrik etmek lazım.
aç samsung türkiye gibi 1999'dan açıp, 3 ayda 1699'a düşürmüyorlar.
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brk-bjk 5 yıl
Bu yilki amiral gemilerinin tamami 1999 TL olacak.(Apple haric).zaten Samsung un her yil dusurmeye calistigi bir fiyat politikasi vardi.Eger dolar yukselmeseydi cihazlar 1899 TL bandindan girecekti.Ama dolar 2 TL yi gecince fiyat cekemediler.Yani uzun lafin kisasi.Her yil.oldugu gibi Telefon fiyatlarini Turkiye de gene Samsung belirleyecek.Samsung un da fiyati 1999 TL bandinda olacak.
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GokhanMaths 5 yıl brk-bjk
brk-bjk

Bu yilki amiral gemilerinin tamami 1999 TL olacak.(Apple haric).zaten Samsung un her yil dusurmeye calistigi bir fiyat politikasi vardi.Eger dolar yukselmeseydi cihazlar 1899 TL bandindan girecekti.Ama dolar 2 TL yi gecince fiyat cekemediler.Yani uzun lafin kisasi.Her yil.oldugu gibi Telefon fiyatlarini Turkiye de gene Samsung belirleyecek.Samsung un da fiyati 1999 TL bandinda olacak.

Tamamen hak veriyorum
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kararda101 5 yıl
bu telefonlarda hala 16-32gb kullanıyorlar bir türlü aşamadılar 64-128 alt seviyey çekmeliler artık 16 çok ama çok az kalıyor. ve pilleri değişmeli.
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atillaahmetalp 5 yıl
Şimdi ülkemizde zaten bunca sorun var bunların başındada yurt dışı ürünlere uygulanan aşırı vergi,
Bu sebeple bir çok teknolojiyi seyreden bir toplumuz bir depremle gelen ÖTV millete her gün deprem yaşatıyor onun içinde bir vergi uydursalarda iyice rahatlasak.
Gerçekten bizim milletimiz 1500-1600 civarı olan bir tele neden 2100 veriyor bu kadar zenginmiyiz?
Biz eli kolu bağlanmış fakir bırakılan bir toplumuz gerçekten isim marka önemli değil ama bu vergiler ve üretim olmadığından döviz artışına bir dur denilmezse her dönem birinin peşinden Peygamber gibi gitmeye devam ederiz.
1000 TL civarında giriş yapan Huawei P6 telefonu getirenlere ise helal olsun diyorum.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
param olsada bende alsam
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sükût 5 yıl
yine turkcell kazığıyla pardon kalitesiyle
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ismet8018 5 yıl
arkadaşlar lg nin parça kalitesi gerçekten çok iyi optimus 3d kullandım çok sağlam bi telefondu.dış yüzeyi falan parmak izi bırakmayan elden kaymayı engelleyen bi madde ile kaplıydı.fakat yazılı desteği sıfırdı hala 2.3.5 kullanıyor lg optimus 3 d.o yüzden lg ye biraz küsüm.ama lg nin umurunda olduğunu zannetmiyorum :))
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Daima İleri 5 yıl
Şu kabı plastik diye telefon karalayan teknoloji fakirleri olmasa


Teknoloji fakiri, çünkü cihazda öncelik elektronik parçalarken kabına takılıyorlar.
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K.can.tas 5 yıl
Pahalı
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Leskodjer 5 yıl
Psikolojik sınırı 1899'da tutsa belki çok daha şansı olurdu. LG'nin imajı kötü çünkü.
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Pondera 5 yıl
Çocukça kavgaya girmek neden? Lg ve fiyatı hakkında söyledikleriniz durumu yansıtıyor ama aslında yanlış bir tutum. LG, Samsung'dan daha başarılı yapıyor ama gerçmişteki hataları ve oyuna geç dahil olmasından dolayı bunlar. Onun dışındakiler tek olaydan meydana gelen şeyler sen Lg alırsın burnundan gelir töbe edersin, öbürü Samsung alır ona denk gelir aksilikler o da ona töbe eder. Dediğim gibi gerçmişteki hatalarını tekrarlamazsa hep söylediğim gibi orta vadede LG, Samsung'u haylı hayli geçecektir.

S4'e 1899 verdiyseniz, bu telefona 1999 çok demek akla mantığa sığmıyor. Telefon çıktığında gidip inceleyin sonra konuşalım. Daha telefonu açar açmaz ekrana aşık olacaksınız, dakika 1 gol 1. Ben büyüklerinden dolayı amiral gemisi telefon tercih etmem ama şu ana kadar çıkmış en iyi telefon bu arkadaşlar. Bunun doğruluğunu zaman gösterecek. Abuk tartışmaların anlamı yok. Benim size tek tavsiyem cihazıbir inceleyin. Gerçekten rakipsiz. 2 kusuru var ona da sonra gireceğim. İnceleyin derken ele alıp kurcalayın yani. ;) Sonra benchmarklara bakarsınız.
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MBerkO 5 yıl
Akıllı telefonlar pahalı...
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akgun2347 5 yıl
arkadaslar euro şu an 2,55
599*2,55=1527*yüzde 18 kdv ile =1801 tl sadece yurtdışına göre ülkemiz fiyatı 200 tl kar+lojistik+pazarlama+reklam derseniz adamlar 1999tl en az satarlar yani ülkemiz ile alakalı bir durum yok pek ülkeye gelişi 1800 euro yüksek
ama otomobil konusunda ülkemiz acımasız %130 vergi alıyor
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