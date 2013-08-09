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LG G2 modelinin ekran teknolojileri detaylanıyor

5 yıl
931
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37
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G2 modelinin ekran teknolojileri detaylanıyor

LG'nin 7 Ağustos tarihinde lansmanını yaptığı yeni amiral gemi modeli G2'nin en iddialı olduğu özelliklerinden birisi ekranı. İşlemci, RAM, depolama kapasitesi gibi bileşenler genelde pek çok amiral gemi modeli ürünlerde gördüklerimiz ile aynı. Bu bakımdan LG, önemli Ar-Ge çalışmaları yaptığı ekran panelleri ile farklılaşmayı istiyor.

Piyasada 5 veya 5.5 inç gibi ekran boyutları görürken, LG 5.2 inç ile karşımıza yeni bir standart çıkardı. Firma bu boyutun 6.8cm genişliğe sahip bir telefon açısından en iyi ölçü olduğunu belirtiyor. 

Optimus G modeline göre 1.2 cm daha uzun olan LG G2, ön panelin yüzde 75.9'unu ekrana ayırmış. 2.65mm kalınlığındaki kenarlar sayesine telefon köşeden köşeye bir ekrana sahip olurken, piyasadaki çoğu akıllı telefondan farklı olarak her iki kenarda da birer dokunmatik sensör yer alıyor. Bu da dokunmatik hassasiyeti en üst seviyeye çıkarıyor.

LG, endüstride ilk olduğunu belirttiği Graphic RAM adlı bir teknolojiye ekranında yer veriyor. GRAM olarak da adlandırılan teknoloji ile sabit karelerde enerji tüketimi yüzde 26 azaltılırken, kullanım süresi ise yüzde 10 artırılıyor.

LG, modelin ekranı ile rakip amiral gemi modellerinden daha canlı ve net renkler sunduğunu iddia ediyor. 423ppi piksel yoğunluğuna sahip olan 5.2 inçlik Full HD ekranda 6 milyon alt piksel yer alıyor. Firmanın isim vermeden karşılaştırma yaptığı Galaxy S4'ün Full HD AMOLED ekranında ise 4 milyon alt piksel yer alıyor. LG, tüketicilerin ppi değerinden ziyade alt piksel değerine odaklanması gerektiğini, zira bunun asıl belirleyici faktör olduğunu belirtiyor.  

http://www.androidauthority.com/lg-g2-display-ultra-thin-bezels-two-touch-sensors-graphic-ram-253848/ Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade. 5 yıl en beğenilen
Güncelleme yapılmıyor dediniz , telefonun adında hayır yok , dediniz eski jenerasyon dediniz , kamerası kötü dediniz , dediniz de dediniz. Alın size telefon #DirenLG !
Güncelleme yapılmıyor dediniz , telefonun adında hayır yok , dediniz eski jenerasyon dediniz , kamerası kötü dediniz , dediniz de dediniz. Alın size telefon #Di...
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Yanıtla +32
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mcclayn6 5 yıl
arkadaşlar hep demezmiydiniz S4 mükemmel olmuş diye ,,, şimdi LG daha iyisini yapınca neden onay vermek zor oluyor ... adamlar yapmış saygı duymak lazım
NOT: S4 kulllanıcısıyım
arkadaşlar hep demezmiydiniz S4 mükemmel olmuş diye ,,, şimdi LG daha iyisini yapınca neden onay vermek zor oluyor ... adamlar yapmış saygı duymak lazım...
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batkent 5 yıl
LG bomba gibi geliyor
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Kreativ 5 yıl
LG de farklı deneyim sunmaktan çekinmedi.
Bence öok başarılı bir firma fp ürünleriyle de ön plana çıkmalı ama sadece amiral gemisiyle bi yere varamaz.
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CertificatedStaff 5 yıl
S800 kullanan ne kadar çok telefon oldu
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alp0007 5 yıl
Rekabet bizim için iyi. Yardır LG
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assasin34 5 yıl
nacizane tavsiyem bu cihazi pas gecip nexus 5'i almak dogrultusunda.(insallah yine lg yapar).tabiki nedeni buyuk ihtimalle bu donanimlara yakin bir donanimla gelecek nexus 5 ee birde guncelleme sorunu olmayacak.asil o zaman tadindan yenmez.
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JohnMullins 5 yıl assasin34
assasin34

nacizane tavsiyem bu cihazi pas gecip nexus 5'i almak dogrultusunda.(insallah yine lg yapar).tabiki nedeni buyuk ihtimalle bu donanimlara yakin bir donanimla gelecek nexus 5 ee birde guncelleme sorunu olmayacak.asil o zaman tadindan yenmez.

nexus devri bitti, daha çok multimedya özelliği barındıran telefonlara yönelin
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Batuist 5 yıl
telefon bomba gibi olmuş... yalnız anlamadığım s4 ile 2 milyonluk alt piksel farkı nasıl oluşuyor.. RGB'den farklı bir renk mi var acaba ekranda
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sangokudbgt 5 yıl
Normalde s4'ümün yanına fotograf çekmek için ek olarak lumia 1020 almayı düşünüyordum ama bu telefon beni gerçekten etkiledi diyebilirim. Tam da s4'den sıkıldığım zamana ilaç gibi denk gelecek. Ayrıca eşiminde çok hoşuna gitti belki 2 tane alırım kim bilir :) geleceğimde lg ve lumia ikilisi var sanırım bu sezonda :)
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pro-üye 5 yıl
Arkadaşlar ben not 2 kullaniyorum
Herkes sanal butonlari eleştirmiş fakat sunu demeliyim note 2 de ortadaki tusa basmaktan buyuk derecede sikildim cok zor geliyo artik ana menuye donmek icin bas arkadaki uygulamayi kapatmak icin tekrar bas sonra ram yoneticisine girmek icin tekrar basili tut midem bulandi artik internetten sanal buton uygulamasi ararken buldum kendimi inanin capasitiv cok daha iyidir ve alttaki butonlar hep durmuyor vido ve oyun vs arti olarak da butonlari istedgniz gibi ayarlayabiliyorsunuz
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darkaura 5 yıl
Gene ayni lg klasigi bu sefer olmaz insallah. İlk cift cekirdek, ilk 4 cekirdek telefonu lg cikarmisti. Her zaman rakiplerinde olmayan teknik yeniliklerle beraber ustelik. Ama is alamaya gelince telefonlari hic bir yerde bulamadik, sonrasinda telefonlara teknik destek sunulmadi. Neticede geriden gelen rakipleri hep lg yi gecti. Simdide ilk s800 telefonu sayisiz yeniliklerle getiriyor. İnsallah onceki hatalarini bu sefer tekrarlamaz. Telefon gercekden iyi. Bu modede yazik etmesinler.
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TeufeL-07 5 yıl
Vah vah tüh tüh , Samsungda 4 milyon , Lg de 6 milyon alt piksel varmış. 2 milyon gözükmeyen pikselle geçti samsungu . Samsung hafta 8 milyon alt pikselli telefon duyurur şimdi.
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bonjour_matmazel 5 yıl
revelax

2.5 milyardan piyasaya girse hiç şaşırmam

yuh be araba mı alıyon
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