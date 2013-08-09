LG G2 modelinin ekran teknolojileri detaylanıyor





LG'nin 7 Ağustos tarihinde lansmanını yaptığı yeni amiral gemi modeli G2'nin en iddialı olduğu özelliklerinden birisi ekranı. İşlemci, RAM, depolama kapasitesi gibi bileşenler genelde pek çok amiral gemi modeli ürünlerde gördüklerimiz ile aynı. Bu bakımdan LG, önemli Ar-Ge çalışmaları yaptığı ekran panelleri ile farklılaşmayı istiyor.





Piyasada 5 veya 5.5 inç gibi ekran boyutları görürken, LG 5.2 inç ile karşımıza yeni bir standart çıkardı. Firma bu boyutun 6.8cm genişliğe sahip bir telefon açısından en iyi ölçü olduğunu belirtiyor.





Optimus G modeline göre 1.2 cm daha uzun olan LG G2, ön panelin yüzde 75.9'unu ekrana ayırmış. 2.65mm kalınlığındaki kenarlar sayesine telefon köşeden köşeye bir ekrana sahip olurken, piyasadaki çoğu akıllı telefondan farklı olarak her iki kenarda da birer dokunmatik sensör yer alıyor. Bu da dokunmatik hassasiyeti en üst seviyeye çıkarıyor.





LG, endüstride ilk olduğunu belirttiği Graphic RAM adlı bir teknolojiye ekranında yer veriyor. GRAM olarak da adlandırılan teknoloji ile sabit karelerde enerji tüketimi yüzde 26 azaltılırken, kullanım süresi ise yüzde 10 artırılıyor.





LG, modelin ekranı ile rakip amiral gemi modellerinden daha canlı ve net renkler sunduğunu iddia ediyor. 423ppi piksel yoğunluğuna sahip olan 5.2 inçlik Full HD ekranda 6 milyon alt piksel yer alıyor. Firmanın isim vermeden karşılaştırma yaptığı Galaxy S4'ün Full HD AMOLED ekranında ise 4 milyon alt piksel yer alıyor. LG, tüketicilerin ppi değerinden ziyade alt piksel değerine odaklanması gerektiğini, zira bunun asıl belirleyici faktör olduğunu belirtiyor.

http://www.androidauthority.com/lg-g2-display-ultra-thin-bezels-two-touch-sensors-graphic-ram-253848/