LG G3, 2GB RAM ile gelebilir





LG'nin yarın İstanbul'da resmiyet kazandıracağı yeni amiral gemi modeli G3 ile ilgili hemen hemen tüm detaylar internette paylaşılmış durumda ve bizi neyin beklediğini büyük ölçüde tahmin edebiliyoruz. Ancak son sızan iddialar kafaları karıştırıyor.





LG İngiltere'nin kısa süre önce internete sızan ürün sayfasında cihazın 2TB'a kadar microSD desteği sunacağı ve 2GB RAM ile geleceği ortaya çıkmıştı. Bilgilerde bir yanlışlık olabileceği düşünülürken, LG Hollanda da aynı RAM miktarına atıfta bulundu.





Kısa bir süre yayında kalan LG G3 sayfasına göre cihaz 2 GB RAM ile destekleniyor. Ayrıca Snapdragon 801 yongaseti de yine göze çarpan özellikler arasında. Bu açıdan ekranı bir kenara koyarsak LG G3 bu yıl ki amiral gemi modellerinden çok da farklı bir çizgide yer almayacak.





LG G3'ün 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekranı için 3GB RAM miktarının yeterli olacağı düşünülüyordu. Ancak 2GB RAM ile cihazın nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu.





Diğer bir nokta da cihazın 16GB depolama kapasitesine sahip olacağı. Daha önce 16GB/32GB şeklinde yansıtılan kapasite seçenekleri LG Hollanda sayfasında yer almıyor.





Bunun dışında Android 4.4.2 işletim sistemi, 3000mAh gücünde batarya, Gorilla Glass 3 desteği, 13MP çözünürlükte arka kamera, lazer odaklamalı sistem, ayarlanabilir yeni sanal klavye, Quick Circle özelliği şeklindeki özellikler de ise bir değişiklik yok.

http://www.phonearena.com/news/LG-Netherlands-slips-publishes-product-page-for-LG-G3-leak-confirms-2GB-of-RAM-on-board_id56510