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LG G3, 2GB RAM ile gelebilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G3, 2GB RAM ile gelebilir

LG'nin yarın İstanbul'da resmiyet kazandıracağı yeni amiral gemi modeli G3 ile ilgili hemen hemen tüm detaylar internette paylaşılmış durumda ve bizi neyin beklediğini büyük ölçüde tahmin edebiliyoruz. Ancak son sızan iddialar kafaları karıştırıyor.

LG İngiltere'nin kısa süre önce internete sızan ürün sayfasında cihazın 2TB'a kadar microSD desteği sunacağı ve 2GB RAM ile geleceği ortaya çıkmıştı. Bilgilerde bir yanlışlık olabileceği düşünülürken, LG Hollanda da aynı RAM miktarına atıfta bulundu.

Kısa bir süre yayında kalan LG G3 sayfasına göre cihaz 2 GB RAM ile destekleniyor. Ayrıca Snapdragon 801 yongaseti de yine göze çarpan özellikler arasında. Bu açıdan ekranı bir kenara koyarsak LG G3 bu yıl ki amiral gemi modellerinden çok da farklı bir çizgide yer almayacak. 

LG G3'ün 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekranı için 3GB RAM miktarının yeterli olacağı düşünülüyordu. Ancak 2GB RAM ile cihazın nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Diğer bir nokta da cihazın 16GB depolama kapasitesine sahip olacağı. Daha önce 16GB/32GB şeklinde yansıtılan kapasite seçenekleri LG Hollanda sayfasında yer almıyor. 

Bunun dışında Android 4.4.2 işletim sistemi, 3000mAh gücünde batarya, Gorilla Glass 3 desteği, 13MP çözünürlükte arka kamera, lazer odaklamalı sistem, ayarlanabilir yeni sanal klavye, Quick Circle özelliği şeklindeki özellikler de ise bir değişiklik yok.  

http://www.phonearena.com/news/LG-Netherlands-slips-publishes-product-page-for-LG-G3-leak-confirms-2GB-of-RAM-on-board_id56510 Yorum Yaz
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depeche35 4 yıl en beğenilen
Fake haber." Bilinçli yapılıyor ki, sonradan 801 ile 3gb ram'e razı gelinsin.
Yer mi anadolu çocuğu !
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OyunDelisi 4 yıl
İyide kamera aynı batarya aynı ram aynı işlemci öncekinin ac versiyonu bu lg g3 değil bildiğin lg g 2.1 olmuş
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yaman06 4 yıl
Gelir birazdan Lg muhendislerinden daha mi iyi bileceksinizciler.
1 Yanıt Yanıtla +18
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DH Misafiri 4 yıl
Ben Vodafoneda calışıyorum cihaz bize bugün geldi içinden titan rengini teşhir seçip açtık kullanma şansım oldu gayet hoş bir cihaz hız olarak süper bize gelen 16 gb 2gb ramlik olanından cidden hoş bir cihaz alırsanız pişman olmazsanız
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DH Misafiri 4 yıl
LG G2 ye devam memnunum telefonumdan ben
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DH Misafiri 4 yıl
Buyuk ihtimal 3gb ram le gelince olay olsun diye yapiyorlar. Sahsen ben 805 ile gelip sansasyon yaratmasini bekliyorum
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DH Misafiri 4 yıl
bir sızıntı 2gb 16/3 gb 32 versiyonu olucaktı.bu yüzedn lansmanı beklemek lazım
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DH Misafiri 4 yıl
3gb olsa ne olur 2gb olsa ne olur android stabil olmadıkça Google ın sistemi düzenlemesi lazım
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DH Misafiri 4 yıl
2.46GHz hızındaki Snapdragon 801-8974AC ve 578MHz hızındaki Adreno 330 GPU'su ile işlemci performansında zirveye oynar fakat grafik performansında ise özellikle yüksek çözünürlüğün olumsuz durumlar ortaya çıkacaktır.2K ekranda 3000 mAh pil yetersiz kalır.Bu arada 3 GB Ram sadece 32 gb kapasiteli versiyonunda olacakmış.2 TB hafıza kartı desteği olacak denmişti asparagas çıktı.Bu model piyasaya sürüldüğünde LG G2'nin fiyatı düşerse G2'yi almak fiyat/performans açısından mantıklı bir seçim olacaktır...
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Vespuci 4 yıl
İki model çıkarılacağı düşünülüyor
16 GB --- 2 GB ram Snapdragon 801
32 gb --- 3gb ram Snapdragon 805
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Schizoid Interfectorem 4 yıl
Prime serisine "Merhaba" diyelim.
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BlackNigga 4 yıl
Biz ölelim o zaman :)
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-BraveHeart- 4 yıl
İyice arap saçına döndü yarın tanıtılsada kurtulsak şu saçma haberlerden
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