LG G3 Londra etkinliği canlı yayını (TSİ 20.00)

LG'nin 5.5 inç boyutta 2K ekrana sahip olacak yeni amiral gemi modeli bugün Londra, New York ve San Francisco'da gerçekleşek etkinliklerle resmiyet kazanıyor.

İlk olarak bugün Londra, New York ve San Francisco'da, yarın Seul, Singapur ve İstanbul'da düzenlenecek etkinliklerle basına tanıtılacak LG G3'ün şu ana kadar sızdırılan detayları ise şu şekilde; 5.5" ekranında 2K (2560x1440 piksel) çözünürlük sunacak telefonda Galaxy S5'te de kullanılan dört çekirdekli Snapdragon 801 (8974AC) yongasetinin yer alması bekleniyor. Şu anda piyasanın en hızlısı konumunda bulunan 8974AC'nin işlemci çekirdekleri 2.46GHz hızında, görüntü birimi Adreno 330 ise 578MHz hızında çalışıyor.

3GB veya son gelen bilgilere göre bölge bazlı olarak 2GB LPDDR3 RAM'in yer verileceği modelde 4K video kaydı yeteneğine sahip OIS+ destekli 16MP'lik kameranın ve microSD kart desteğinin yer alacağı da belirtilen detaylar arasında bulunuyor. Android'in 4.4.2 KitKat sürümüyle piyasaya sürülecek modelde LG'nin Optimus arayüzünün güncellenmiş bir sürümünü de ilk defa göreceğiz. Bazı versiyonlarında değiştirilebilir yapıda olacağı belirtilen telefonun bataryasının ise 3000mAh güce sahip olması bekleniyor. Telefonun Galaxy S5 ve Xperia Z2 gibi su geçirmez yapıda olacağı da dillendirilen detaylar arasında yer alıyor.