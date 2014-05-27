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LG G3 Londra etkinliği canlı yayını (TSİ 20.00)

LG'nin 2K ekrana sahip olacak yeni amiral gemi modeli bugün Londra, New York ve San Francisco'da gerçekleşek etkinliklerle resmiyet kazanıyor.
4 yıl
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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LG'nin 5.5 inç boyutta 2K ekrana sahip olacak yeni amiral gemi modeli bugün Londra, New York ve San Francisco'da gerçekleşek etkinliklerle resmiyet kazanıyor.
İlk olarak bugün Londra, New York ve San Francisco'da, yarın Seul, Singapur ve İstanbul'da düzenlenecek etkinliklerle basına tanıtılacak LG G3'ün şu ana kadar sızdırılan detayları ise şu şekilde; 5.5" ekranında 2K (2560x1440 piksel) çözünürlük sunacak telefonda Galaxy S5'te de kullanılan dört çekirdekli Snapdragon 801 (8974AC) yongasetinin yer alması bekleniyor. Şu anda piyasanın en hızlısı konumunda bulunan 8974AC'nin işlemci çekirdekleri 2.46GHz hızında, görüntü birimi Adreno 330 ise 578MHz hızında çalışıyor.
3GB veya son gelen bilgilere göre bölge bazlı olarak 2GB LPDDR3 RAM'in yer verileceği modelde 4K video kaydı yeteneğine sahip OIS+ destekli 16MP'lik kameranın ve microSD kart desteğinin yer alacağı da belirtilen detaylar arasında bulunuyor. Android'in 4.4.2 KitKat sürümüyle piyasaya sürülecek modelde LG'nin Optimus arayüzünün güncellenmiş bir sürümünü de ilk defa göreceğiz. Bazı versiyonlarında değiştirilebilir yapıda olacağı belirtilen telefonun bataryasının ise 3000mAh güce sahip olması bekleniyor. Telefonun Galaxy S5 ve Xperia Z2 gibi su geçirmez yapıda olacağı da dillendirilen detaylar arasında yer alıyor.
Türkiye saati ile 20.00'da Londra'da düzenlenecek etkinliğini canlı olarak aşağıdan izleyebilirsiniz.
 Sanıyoruz ki LG kaynaklı bir gecikme söz konusu, daha önceden 19.30'a geri sayım yapan resmi site şu anda 20.00'a geri sayıyor.


http://www.lg.com/global/g3/index.html Yorum Yaz
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Renault Sport 4 yıl en beğenilen
G3 falan yok dağılın
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1 Avatar
112112acil 4 yıl
Sıkıcı bir etkinlikti bence çok oyaladılar 15 dk sonra sıkılıp kapattım. Artık haberlerden okuyacağım özelliklerini.
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DH Misafiri 4 yıl
Merak edecek bişey de kalmadı ki
Herşeyi sızdı
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DH Misafiri 4 yıl
adamlar yapmış ya
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MUTAF 4 yıl
pil en az 4400mah olmalı.
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TIRPAN 4 yıl
aga şu kpssyi kazanıp ilk maaşla almam lazım o derece hoşuma gitti telefon
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General. 4 yıl
16gb versiyonu bizim gibi gelişmekte olan ülkelere kitleyecekler belli oldu.
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General. 4 yıl
16gb versiyonu bizim gibi gelişmekte olan ülkelere kitleyecekler belli oldu.
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talatcaner 4 yıl
[DHTUBE=http://www.dailymotion.com/video/x1x4mom_lg-g3-impressions-youtube_tech]
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ahmckr 4 yıl
Telefon gerçekten çok hoşuma gitti. Geçen hafta note 3 aldım. Geçmeye degermi bilemiyorum.
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Chantodowill 4 yıl
G2 nin fiyatının düşük olmasının en büyük sebebi dahili hafıza ve gömülü pil olmasıydı şimdi bunları iyileştirmiş,2000 den aşağı gelmez diye tahmin ediyorum.boşuna bekledik o kadar
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oksit 4 yıl Chantodowill
Chantodowill
G2 nin fiyatının düşük olmasının en büyük sebebi dahili hafıza ve gömülü pil olmasıydı şimdi bunları iyileştirmiş,2000 den aşağı gelmez diye tahmin ediyorum.boşuna bekledik o kadar

Bakalım fiyatlar bir netleşsin önce. Olmadı yurt dışından alırım. Ama ne yalan söyleyeyim ne olursa olsun 1500 tl üzeri bir telefon için çok fazla geliyor bana.
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Gukama 4 yıl
Fiyat açıklandı mı?
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Miller57 4 yıl
Yıllarca Samsung un Galaxy serisi amiral gemilerini kullanmış biri olarak 6 ay önce LG ye geçiş yaptım ve G2 aldım.
Açık ve net söylüyorum bundan sonra LG den vazgeçmem. G3 görünüşü ve özellikleriyle harika görünüyor. G2 imden çok memnun olduğum için geçiş yapmam ama telefon alacak olanlara şiddetle tavsiye ederim LG G2 G3 ü
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