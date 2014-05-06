LG G3 değiştirilebilir batarya ile gelebilir





LG'nin yeni amiral gemi modeli G3'ü lanse etmesine bir kaç hafta kala, yeni akıllı telefona ait pek çok bilgiye sahip olduk. Sızan teknik detaylarından tutun da tasarımına dair sızan bilgileri sizlere haberlerimizde sunmuştuk.

Ancak @evleaks'den gelen en son bilgiler G3'ün hala bilinmeyen özelliklerini ortaya çıkardı.Twitter'ın sızdırdığı bilgilerin doğruluyla ünlü @evleaks hesabı bugün G3'e ait paylaştığı iki yeni görsel ile akıllı telefonu almayı planlayan pek çok kişinin yüzünü güldürecektir. İlk yayınlanan görselde görüldüğü üzere LG'nin G2 modelinde şikayet edilen parmak izi bırakma sorunu G3 ile çözülmüş durumda, düz parlak plastik tasarım yerine, fırçalanmış metal tasarımda hazırlanan plastik arka kapak bu sayede parmak izi tutmayan bir yapıya bürünmüş.

İkinci görsel ise LG G3'ün bazı versiyonlarında bataryanın değiştirilebilir olacağını gösteriyor. Telefonun batarya yuvasını yakın çekim gösteren görüntüde, bataryanın çıkarılmış olduğu görülüyor. Görseldeki bir diğer detay ise LG G3'ün G2'deki gibi microSIM yuvası ile gelecek olması. Şu an için hangi ülke versiyonlarında veya bütün versiyonlarında yer alıp, yer almayacağı bilinmeyen bataryanın değiştirilebiliyor oluşunun, ilerleyen günlerde yeni detaylarla beraber netlik kazanması bekleniyor.

27 Mayıs'ta genel lansmanı, 28 Mayıs'ta Istanbul'da Türkiye lansmanı yapılacak G3'ün şu ana kadar bilinen detayları ise şu şekilde; 5.5 inç ekranında QHD çözünürlük sunacak telefonun Snapdragon 801 (8974AC) çipseti ile gelmesi bekleniyor, 3GB RAM, 16MP 4K yetenekli kameraya sahip telefonun batarya kapasitesi ise 3000mAh olarak belirtiliyor.

http://evleaks.at/2014/05/06/lg-g3-fingerprint-magnet-no-more-another-pic-co/#