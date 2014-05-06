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LG G3 değiştirilebilir batarya ile gelebilir

LG'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni amiral gemisi G3, değiştirilebilir batarya ve parmak izi tutmayan arka tasarımla piyasaya sürülebilir.
5 yıl
1,5b
1
58
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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LG G3 değiştirilebilir batarya ile gelebilir

LG'nin yeni amiral gemi modeli G3'ü lanse etmesine bir kaç hafta kala, yeni akıllı telefona ait pek çok bilgiye sahip olduk. Sızan teknik detaylarından tutun da tasarımına dair sızan bilgileri sizlere haberlerimizde sunmuştuk.
Ancak @evleaks'den gelen en son bilgiler G3'ün hala bilinmeyen özelliklerini ortaya çıkardı.Twitter'ın sızdırdığı bilgilerin doğruluyla ünlü @evleaks hesabı bugün G3'e ait paylaştığı iki yeni görsel ile akıllı telefonu almayı planlayan pek çok kişinin yüzünü güldürecektir. İlk yayınlanan görselde görüldüğü üzere LG'nin G2 modelinde şikayet edilen parmak izi bırakma sorunu G3 ile çözülmüş durumda, düz parlak plastik tasarım yerine, fırçalanmış metal tasarımda hazırlanan plastik arka kapak bu sayede parmak izi tutmayan bir yapıya bürünmüş.
İkinci görsel ise LG G3'ün bazı versiyonlarında bataryanın değiştirilebilir olacağını gösteriyor. Telefonun batarya yuvasını yakın çekim gösteren görüntüde, bataryanın çıkarılmış olduğu görülüyor. Görseldeki bir diğer detay ise LG G3'ün G2'deki gibi microSIM yuvası ile gelecek olması. Şu an için hangi ülke versiyonlarında veya bütün versiyonlarında yer alıp, yer almayacağı bilinmeyen bataryanın değiştirilebiliyor oluşunun, ilerleyen günlerde yeni detaylarla beraber netlik kazanması bekleniyor.
27 Mayıs'ta genel lansmanı, 28 Mayıs'ta Istanbul'da Türkiye lansmanı yapılacak G3'ün şu ana kadar bilinen detayları ise şu şekilde; 5.5 inç ekranında QHD çözünürlük sunacak telefonun Snapdragon 801 (8974AC) çipseti ile gelmesi bekleniyor, 3GB RAM, 16MP 4K yetenekli kameraya sahip telefonun batarya kapasitesi ise 3000mAh olarak belirtiliyor.
 
LG G3 değiştirilebilir batarya ile gelebilir

http://evleaks.at/2014/05/06/lg-g3-fingerprint-magnet-no-more-another-pic-co/# Yorum Yaz
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Firaristt 5 yıl en beğenilen
Güzel bir cihaz geliyor. Ama asıl soru, fiyat farkı G2-S4 gibi cihazlardan fazla sunacağı şeylere değecek mi?

Ayrıca sürekli beklentiler arttırılıyor. S3 için 1080p bekleyenler vardı, S5 için metal, 3200mAh 4K ekran vs. dendi. Uçmaya gerek yok.

G3 için S801AC, 2K ekran, daha iyi optimizasyon, 3100-3200mAh pil, 13-16Mp daha iyi bir kamera, daha iyi ses deneyimi, daha fazla özellik beklemek bence daha doğru olur. Hatta ekran 1080p olsa kanaatimce daha iyi olur. Çünkü gözümüz aradaki farkı algılayamayacak neredeyse. Sonbahara doğru bu senenin asıl "baba cihazları" çıkar, seneye de yeni mimariye geçilecek büyük ihtimalle. Kalitesi ve hissiyatı iyi olduğu sürece plastik olması da daha iyi. (Magnezyum vs. hariç.) Daha hafif, daha dayanıklı(darbe emiciliği ve hasar alması konusunda), daha ucuz ve daha iyi sinyal iletiyor. Metal olup kılıf takmak ile plastik olup kılıf takmak arasında pek de bir fark kalmıyor nihayetinde.

Forumda S801AC ve 2K olmaz diyenler, marka taraftarları, plastik adına alerjisi olanlara da yasak gelsin. Yorum mu okuyoruz, laf kavgası, çamur atma kampanyası mı belli değil. Adam gibi yorum okumak istiyorum. Plastikse çöptür, öyle ise alınmaz vs. görmek istemiyorum. Alacak olan kişi onları "kendisine göre" karar verir ona göre alır. One, G2 S4-S5 , Note, Z2 vs alanın cihazdan beklediği, istediği şeyler farklıdır. Bırakın onu alacak kişi düşünsün. Ha, sen alacaksan da çöp, yüzkarası vs. deme hakkına sahip değilsin.
Güzel bir cihaz geliyor. Ama asıl soru, fiyat farkı G2-S4 gibi cihazlardan fazla sunacağı şeylere değecek mi?Ayrıca sürekli beklentiler arttırılıyo...
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TIRPAN 5 yıl
arkadaş herkes mi anlar bu işlerden ya ? bu kadar insanın telefondan anlayıpta 1 tane markası olmayan bir ülke başka var mı
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General. 5 yıl
Yap şu bataryayı 3500mAh gözünü seveyim LG.
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underlater 5 yıl
Zaten gözün pikselleri göreceği çözünürlük sınırı geçilmişken daha fazla çözünürlük, o çözünürlüğü hesaplayacak daha güçlü işlemci ve o işlemcinin harcadığı gücü karşılayamayan batarya kullanıldığı sürece teknoloji çöp olmaktan kurtulamaz. 5,5 inç için FullHD yeterli hadi olmadı biraz yüksek çözünürlüklüsünü koy ama şu bataryayı yükselt arkadaş. çabuk biten bir bataryalı telefonu be ne yapayım. Kendi telefonumun bataryası 1 gün bile gitmiyor. E böyle olunca da telefonu kullanamıyorsun. Kullanamayacağın bir telefonada binlerce lira bayılmak abeste iştigal oluyor maalesef.
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Dreamer Apartment 5 yıl
S801 mi S805 mi diye tartışanlara gülüyorum. Ne farkedecek Allah aşkına ?

Hangisi olursa olsun 10 mb'lik efekt programını bile kasacak. Hiçbir oyunu ne yazık ki iphone gibi akıcı oynatamayacak. Önce optimizasyon sorununu çözsünler sonra işlemciyi güçlendirmeye sıra gelir.
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muratkaya 5 yıl
1995- Aynaya sprey sıkınca cine 5 şifresiz izleniyor.
1997- bu oyun 2 cd değil ki biri oyunu kurmak için diğeri oynamak için.
2001- windows XP iyi değil oyunlar çalışmıyor kimse kullanmaz.
2006- AMD ısınıyor alma.
2010- Abicim kim ne derse desin Nokia'dan şaşma.
2014- 2k ekranı s801 kaldırmaz.
Bebelerin ağzına bir sakız koy çiğnesin dursunlar.
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gurkanse 5 yıl
3000mah olursa o begendiğimiz pil ömrü olmaz.çünkü daha güçlü bir donanımla gelicekse daha fazla pil harcicak demektir.bu da daha güçlü pil gerektiricektir.egerki bilmediğimiz bişey varsa onu bilemicem
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Zenci Forvet 5 yıl
Gelmeli zaten 2k destekli ekran şarjı mahvedecek.
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0088FF 5 yıl
Okuduğum kaynaklara göre LG G3'ün 801 işlemcisi sadece test amaçlıymış. 805 ile gelebilirmiş tabi bu bir tahmin.
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hsyn_hksvr 5 yıl
forumda bi lg fanboylugu falan mi basladi ? htc yapsa 2k yerden yere vurursunuz samsung u zaten soylemiyorum ama yorumlara bakiyorum super telefon tadindan yenmez vs. bu telefon s801 le coptur diyen yok ?? iyi siz farkedemediginiz cozunurluge paranizi bayilin..
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TearsForFears 5 yıl hsyn_hksvr
hsyn_hksvr

forumda bi lg fanboylugu falan mi basladi ? htc yapsa 2k yerden yere vurursunuz samsung u zaten soylemiyorum ama yorumlara bakiyorum super telefon tadindan yenmez vs. bu telefon s801 le coptur diyen yok ?? iyi siz farkedemediginiz cozunurluge paranizi bayilin..

Fanboylar objektif yaklaşamıyor maalesef.Bu her marka için geçerli.Umarım 2k ekran snapdragon 805 ile gelir ama büyük ihtimal 801 ile gelecek.
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BirkanBilen 5 yıl
1 aydır ısrarla söylüyorum Lg 805 den aşağı bir işlemci kullanmaz.San mı yo rum.
3200 den aşağı pil beklemiyorum.Lg ,Samsung Galaxy s5 prime ı çıkaracağını bile bile 801 işlemciyle gelmeeeeez.Bu iki firma Fenerbahçe ile Galatasaray gibi.Mutlaka birbirlerini geçmeye çalışırlar.LG ya fiyatı Lg g2 deki gibi makul tutacak yada Global bazda 805 i kullanan ilk telefon olacak.Umarım 805 i kullanır,TABİ FİYATTA İYİ OLSUN.Galaxy note 3 ile Lg g2 aynı işlemciyi kullanıyor.Galaxy note 4 ile lg g3 aynı işlemciyi kullanacak gibi geliyor bana.Belki daha iyi için galaxy note 4 810 u kullanabilir.Samsung kan kaybediyor.Bunu düzeltmesi gerek.Arkadaşlar bunlar sadece öngörü.
Saygılar
Birkan BİLEN
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bosyaf 5 yıl
3000 bataryayla ve cikarilabilir bataryayla cikarsa g3 kesinlikle ALMAM.
G2 5.2 inc ekran 3000 batarya zaten
G3 5.5 inc nie 3000 batarya olcak vede cikarilir batarya kullanan cihazlarin sarj suresi her zaman cikmayan bataryaya gore azdir...ve.insanin eli kolu rahat durmuo kapagi cikartioz bataryayi cikartioz tele bise.olunca
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ariaven 5 yıl bosyaf
etoo46

3000 bataryayla ve cikarilabilir bataryayla cikarsa g3 kesinlikle ALMAM.
G2 5.2 inc ekran 3000 batarya zaten
G3 5.5 inc nie 3000 batarya olcak vede cikarilir batarya kullanan cihazlarin sarj suresi her zaman cikmayan bataryaya gore azdir...ve.insanin eli kolu rahat durmuo kapagi cikartioz bataryayi cikartioz tele bise.olunca

Ben S2'yi 1 yıldır çıkarılabilir batarya ile kullanıyorum. Zamanla tak çıkar tak çıkar hem batarya hem de telefonda problem oluşuyor.
Şu an elimde yedek 2 batarya var. Her gün mutlaka birini değiştirmeden mümkün değil dayanmıyor telefon.

Artık harici bataryalar da uygun fiyatlara düştü. Çıkarılabilir batarya eskisi gibi elzem değil bence. Batarya yerine bir harici batarya (External battery) alınır, yanınızda pil yerine onu taşırsınız. Başka cihazlarda da kullanırsınız. Artık bir telefonu birden fazla dolduracak kadar olup kalem kadar küçük olanları da mevcut.
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DonjuanTR 5 yıl
Çıkarılabilir batarya her zaman avantaj tabiki. 3500 mAh civarları pille gelirse tadından yenmez
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