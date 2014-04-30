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LG G3 lansmanı 27-28 Mayıs'ta aralarında İstanbul'un da olduğu 6 farklı şehirde yapılacak

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G3 lansmanı 27-28 Mayıs'ta aralarında İstanbul'un da olduğu 6 farklı şehirde yapılacak

LG'nin yeni amiral gemi modeli G3'ü ne zaman tanıtacağı merakla bekleniyor ve yakın zamanda davetiyelerin dağıtıma başlayacağı tahmin ediliyordu. Tahmin edildiği gibi LG davetiyeleri yollamaya başladı.

LG geçen yılın aksine iki gün boyunca dünyanın farklı şehirlerinde LG G3 lansman etkinlikleri düzenleyecek. 27 Mayıs tarihinde Londra, New York ve San Fransisco'da ilk G3 etkinliği yapılacak. 28 Mayıs günü ise Seul, Singapur ve İstanbul'da LG G3 lansmanları gerçekleştirilecek. 

LG G2 ile çok büyük olmasa da kendi çapında başarılı satışlar yapan LG, genel satış anlamında yılın ilk çeyreği itibariyle kendi rekorunu kırmıştı. LG G3 ile firmanın daha agresif bir strateji izleyeceği anlaşlıyor. 

Şunu belirtmek gerek ki LG G3 basının karşısına ilk kez 27 Mayıs tarihinde çıkacak. Öncelik bu üç şehirde olacak. Ancak akabinde İstanbul'da da lansman yapılacak olması cihazın kısa süre içerisinde ülkemizde de satışa çıkacağını işaret ediyor. Geçen yıl 7 Ağustos tarihinde New York'ta tanıtılan LG G2, 25 Eylül tarihinde de ülkemizde raflara çıkmıştı. Bu yıl aradaki sürenin daha da kısalacağı anlaşılıyor. 

LG G3 modelinin donanımı konusunda resmi olarak bildiklerimiz 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran ve gelişmiş OIS özelliği. Bunun dışında 5.5 inçlik ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 13MP/16MP çözünürlükte arka kamera, daha güçlü bir batarya, 3GB RAM, microSD desteği iddia edilen diğer özellikler. Davetiyenin sloganından ise daha sade bir arayüzün bizi beklediğini anlayabiliyoruz.  

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General. 5 yıl en beğenilen
İstanbul'da lansman yapılması beni hem gururlandırdı hemde Lg'ye olan sempatim dahada arttı. Bize değer verene değer veririz. Vermeyene yol veririz.
1 Yanıt Yanıtla +148
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Okisht 5 yıl
Türkiye'de ki başarılı fiyat stratejileri olumlu sonuç verdi sanırım. umarım diğer cihazlarını da uygun fiyatlı getirmeye çalışırlar.
1 Yanıt Yanıtla +45
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mansurmarsak 5 yıl
Bu saatten sonra LG fanı olmak farz oldu
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1 Avatar
ewaer1884 5 yıl
Hocam bu 2k ekranda performans düşüşü yaşanır demişssiniz. bu işlemciden dolayı yaşanan bir problem dimi. normal masaüstü bilgisayarlarda olduğu gibi kaldıramamasından dolayı. pixeller artınca fps düşmesiyle aynı dimi ?
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Topkara28 5 yıl
O günü sabırsızlıkla bekliyorum
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ganeja 5 yıl
Bekliyoruz. .....
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FIRAT_G_ 5 yıl
Geçen yıl gibi bir fiyat politikası izlerlerse ortalıkta ne 5s kalır nede m8
Düşünsenize bu özelliklerde 1500 civarı fiyatla yok satarlar.
Tabiki ben alamam o kadar param yok ama çok satarlar.
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FIRAT_G_ 5 yıl ekrem71
Bir an önce çıkarsalarda G2 ucuzlasa.
Birde bu 800 ile 801 arasındaki fark ne kadarlık bir fark ki?
600 ile 800 arasındaki fark kadar birşey mi? Nedir yani 801 oluncaken ne oluyor?
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muratkaya 5 yıl
805'ten umutluyum.
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Gordon Gekko 5 yıl
Kasa fırçalanmış alüminyum görünümünde olabilir, ayrıca 5.5'' neredeyse çerçevesiz bir ekran harika olacaktır tasarımı beğeni kazanacak. 2k ekranla 801 gelse bile önce bir test edilir ihtiyaç doğrultusunda alınabilir. Ki bu lansman olayını istanbul'da yapmalarıda ayrı bir güzel olmuş, değerimizin bilinmesi güzeldir biz de karşılığını vereceğiz tebrik ederim LG
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serdar.45 5 yıl
beklenti çok arttı buda hayal kırıklığını büyütebilir.samsung s3 ten sonra iphone 4s ten sonra htc sansation dan sonra beklentileri büyütmüştü sonları biraz fiyasko olmuştu s4 5 one x ile umarım lg de öyle birşey olmaz
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Duratorq_ 5 yıl
dereyi görmeden paçaları sivamayi ne kadar seviyorsunuz arkadaş. kimse babasının hayri için gelmiyor istanbula. türkiyede çok ciddi satış rakamlarına ulaştılar bu da lgnin türkiye pazarını kesfetmesine neden oldu.
bide insanımizda birşeyin suyunu çıkarma alışkanlığı var. buda biat kültürunden geliyor heralde.2000 olsa alınır nedir? yuh arkadaş. bu cihaz ucuz olduğu için satıldı satışların yarısından fazlasida paralel ithalat yani daha da uygun fiyat. o yüzden g3un kaderini ne 2k ekran ne s801-805 belirleyecek, g3un kaderini fiyatı belirleyecek.
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acura07 5 yıl Duratorq_
Duratorq_

dereyi görmeden paçaları sivamayi ne kadar seviyorsunuz arkadaş. kimse babasının hayri için gelmiyor istanbula. türkiyede çok ciddi satış rakamlarına ulaştılar bu da lgnin türkiye pazarını kesfetmesine neden oldu.
bide insanımizda birşeyin suyunu çıkarma alışkanlığı var. buda biat kültürunden geliyor heralde.2000 olsa alınır nedir? yuh arkadaş. bu cihaz ucuz olduğu için satıldı satışların yarısından fazlasida paralel ithalat yani daha da uygun fiyat. o yüzden g3un kaderini ne 2k ekran ne s801-805 belirleyecek, g3un kaderini fiyatı belirleyecek.

Fiyat konusunda lg nin amiralleri hep 1600 den girdi diye hatirliyorum.
Lg optimus g
Lg optimus g pro
Lg g2..
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huseyincarnege 5 yıl
HELAL olsun sana lg bizi adam yerine alan tek sen cıktın saygıyla eyiliyorum

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