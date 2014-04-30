LG G3 lansmanı 27-28 Mayıs'ta aralarında İstanbul'un da olduğu 6 farklı şehirde yapılacak





LG'nin yeni amiral gemi modeli G3'ü ne zaman tanıtacağı merakla bekleniyor ve yakın zamanda davetiyelerin dağıtıma başlayacağı tahmin ediliyordu. Tahmin edildiği gibi LG davetiyeleri yollamaya başladı.





LG geçen yılın aksine iki gün boyunca dünyanın farklı şehirlerinde LG G3 lansman etkinlikleri düzenleyecek. 27 Mayıs tarihinde Londra, New York ve San Fransisco'da ilk G3 etkinliği yapılacak. 28 Mayıs günü ise Seul, Singapur ve İstanbul'da LG G3 lansmanları gerçekleştirilecek.





LG G2 ile çok büyük olmasa da kendi çapında başarılı satışlar yapan LG, genel satış anlamında yılın ilk çeyreği itibariyle kendi rekorunu kırmıştı. LG G3 ile firmanın daha agresif bir strateji izleyeceği anlaşlıyor.





Şunu belirtmek gerek ki LG G3 basının karşısına ilk kez 27 Mayıs tarihinde çıkacak. Öncelik bu üç şehirde olacak. Ancak akabinde İstanbul'da da lansman yapılacak olması cihazın kısa süre içerisinde ülkemizde de satışa çıkacağını işaret ediyor. Geçen yıl 7 Ağustos tarihinde New York'ta tanıtılan LG G2, 25 Eylül tarihinde de ülkemizde raflara çıkmıştı. Bu yıl aradaki sürenin daha da kısalacağı anlaşılıyor.





LG G3 modelinin donanımı konusunda resmi olarak bildiklerimiz 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran ve gelişmiş OIS özelliği. Bunun dışında 5.5 inçlik ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 13MP/16MP çözünürlükte arka kamera, daha güçlü bir batarya, 3GB RAM, microSD desteği iddia edilen diğer özellikler. Davetiyenin sloganından ise daha sade bir arayüzün bizi beklediğini anlayabiliyoruz.