LG G3'e ait basın görselleri sızdırıldı

Bugüne kadar pek çok görseli ve teknik detayı sızdırılan LG'nin 27 Mayıs'ta tanıtacağı G3'e ait bu kez de basın görselleri sızdırıldı.

İlk defa bu kadar net bir şekilde detayları görülen telefonun basın görselleri daha önce sızdırılan görselleri de doğrular nitelikte. G2 gibi oldukça ince çerçeveleriyle dikkat çeken modelin arka bölümü daha önce de belirtildiği gibi fırçalanmış metal görünümüne sahip. Görsellerde üst kısımda kızılötesi sensörünün yanında yer almayan kulaklık girişinin alt kısımda konumlandırıldığını tahmin ediyoruz. Kamera bölgesine yapılan yakım çekim görselde güncellenen tuş düzeni açıkça görülürken kameranın solunda ise LG isai FL'de de yer alan gece çekimlerine yardımcı kızılötesi sensör yer alıyor.

İlk olarak 27 Mayıs tarihinde Londra, New York ve San Francisco'da, 28 Mayıs tarihinde ise Seul, Singapur ve bizim de katılacağımız İstanbul'da düzenlenecek etkinliklerle basına tanıtılacak LG G3'ün şu ana kadar sızdırılan detayları ise şu şekilde; 5.5" ekranında QHD (2560x1440 piksel) çözünürlük sunacak telefonda Galaxy S5'te de kullanılan dört çekirdekli Snapdragon 801(8974AC) yongaseti yer alıyor. Şu anda piyasanın en hızlısı konumunda bulunan 8974AC'nin işlemci çekirdekleri 2.46GHz hızında, görüntü birimi Adreno 330 ise 578MHz hızında çalışıyor.

3GB LPDDR3 RAM'in yer verildiği modelde 4K video kaydı yeteneğine sahip OIS+ destekli 16MP'lik kameranın ve microSD kart desteğinin yer alacağı da belirtilen detaylar arasında bulunuyor. Android'in 4.4.2 KitKat sürümüyle piyasaya sürülecek modelde LG'nin Optimus arayüzünün güncellenmiş bir sürümünü de ilk defa göreceğiz. Bazı versiyonlarında değiştirilebilir yapıda olması beklenen telefonun bataryası ise 3000mAh gücüne sahip. Telefonun Galaxy S5 ve Xperia Z2 gibi su geçirmez yapıda olacağı da dillendirilen detaylar arasında.

http://www.phonearena.com/news/First-LG-G3-press-renders-appear-showing-the-QHD-flagship-in-all-its-brushed-finish-glory_id56116#5-