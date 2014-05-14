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LG G3'e ait basın görselleri sızdırıldı

Bugüne kadar pek çok görseli ve teknik detayı sızdırılan LG'nin 27 Mayıs'ta tanıtacağı G3'e ait bu kez de basın görselleri sızdırıldı.
5 yıl
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188
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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LG G3'e ait basın görselleri sızdırıldı
Bugüne kadar pek çok görseli ve teknik detayı sızdırılan LG'nin 27 Mayıs'ta tanıtacağı G3'e ait bu kez de basın görselleri sızdırıldı.
İlk defa bu kadar net bir şekilde detayları görülen telefonun basın görselleri daha önce sızdırılan görselleri de doğrular nitelikte. G2 gibi oldukça ince çerçeveleriyle dikkat çeken modelin arka bölümü daha önce de belirtildiği gibi fırçalanmış metal görünümüne sahip. Görsellerde üst kısımda kızılötesi sensörünün yanında yer almayan kulaklık girişinin alt kısımda konumlandırıldığını tahmin ediyoruz. Kamera bölgesine yapılan yakım çekim görselde güncellenen tuş düzeni açıkça görülürken kameranın solunda ise LG isai FL'de de yer alan gece çekimlerine yardımcı kızılötesi sensör yer alıyor.
 İlk olarak 27 Mayıs tarihinde Londra, New York ve San Francisco'da, 28 Mayıs tarihinde ise Seul, Singapur ve bizim de katılacağımız İstanbul'da düzenlenecek etkinliklerle basına tanıtılacak LG G3'ün şu ana kadar sızdırılan detayları ise şu şekilde; 5.5" ekranında QHD (2560x1440 piksel) çözünürlük sunacak telefonda Galaxy S5'te de kullanılan dört çekirdekli Snapdragon 801(8974AC) yongaseti yer alıyor. Şu anda piyasanın en hızlısı konumunda bulunan 8974AC'nin işlemci çekirdekleri 2.46GHz hızında, görüntü birimi Adreno 330 ise 578MHz hızında çalışıyor.
3GB LPDDR3 RAM'in yer verildiği modelde 4K video kaydı yeteneğine sahip OIS+ destekli 16MP'lik kameranın ve microSD kart desteğinin yer alacağı da belirtilen detaylar arasında bulunuyor. Android'in 4.4.2 KitKat sürümüyle piyasaya sürülecek modelde LG'nin Optimus arayüzünün güncellenmiş bir sürümünü de ilk defa göreceğiz. Bazı versiyonlarında değiştirilebilir yapıda olması beklenen telefonun bataryası ise 3000mAh gücüne sahip. Telefonun Galaxy S5 ve Xperia Z2 gibi su geçirmez yapıda olacağı da dillendirilen detaylar arasında.

http://www.phonearena.com/news/First-LG-G3-press-renders-appear-showing-the-QHD-flagship-in-all-its-brushed-finish-glory_id56116#5- Yorum Yaz
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Foxbat 5 yıl en beğenilen
Şu saat oldu ve Türkiye'nin en büyük sitelerinden biri olan DH Soma faciası ile ilgili tek bir haber bile paylaşmadı.
Tamam akalası yok ama 245 can gitti. İnsan hiç olmazsa bir baş sağlığı mesajı yazar :(
Şu saat oldu ve Türkiye'nin en büyük sitelerinden biri olan DH Soma faciası ile ilgili tek bir haber bile paylaşmadı.Tamam akalası yok ama 245 can gitti. ...
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3 Yanıt Yanıtla +259
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blue_key 5 yıl
LG nin tasarımda kendini aştığı nokta G3
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KraftMK 5 yıl
Tamamdır. 1500tlye çıkarsa diger üreticiler bitti
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Jkstm 5 yıl
Ben pek sevmedim cunku LG tasarimi samsunga benzemis on kismi
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ewaer1884 5 yıl
2k ekranla gelicek ya bu telefonun performansı ne olur sizce ?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tasarım çok iyi
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cyperss 5 yıl
youtube.com/...

metal olacak gibi
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ten_don 5 yıl
insalarda ilginç!
Lg muhteşem ekranlar koyuyor telefonuna ama ekran güzelmiş denilip geçiliyor, oturup sabah akşam kasa ve plastik muhabbeti dönüyor..
Ekran bu kadar mı önemsiz yada kasa hepsinden mi önemli yoksa bizde mi dengesizlik.
Amoled ekranlara verilen paralara acıyorum bend de var mı itirazı olan?
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Oscar Heykeli 5 yıl
Önü çok şık gerçekten.
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teonamel 5 yıl
Arkadaşlar Lg firmasının mobil kanalında çalışıyorum. Bildiğim birkaç detayı paylaşayım. s805 ile gelmesi muhtemel, Türkiye modelinde 3gb ram olacağı konusunda duyumlarımız var. Kesin ifadeler kullanmıyorum çünkü üst düzey yöneticilerin ağzı bıçak açmıyor. Çerçevede metal kullanılmış gövde plastik, pil 3200mAh sürpriz yapması muhtemel. Kamera gece çekimlerinde G2 modelindeki eksiklikleri giderilmiş. Ekran kalitesi sıradışı (gören ve deneyen yöneticimizin yorumu) gelelim en kritik konuya. Fiyatı 2000tl ile 2199tl arasında olacağı konuşuluyor. Şahsen 805,3gbram,3200mAh ile sürpriz yaparsa fiyatı makul. Samsung G3 çıkana kadar satabildiği kadar S5 satmak istiyor hatta G3 etkisini azaltmak için S5 + modelini duyurdu. Özellikleri s805+3gbram+metal gövde bu hamleyi baz alırsak G3 muhtemel sürprizi bahsettiğimiz özelliklerle yapacaktır.
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Guest-D7F4BA6BC 5 yıl teonamel
teonamel

Arkadaşlar Lg firmasının mobil kanalında çalışıyorum. Bildiğim birkaç detayı paylaşayım. s805 ile gelmesi muhtemel, Türkiye modelinde 3gb ram olacağı konusunda duyumlarımız var. Kesin ifadeler kullanmıyorum çünkü üst düzey yöneticilerin ağzı bıçak açmıyor. Çerçevede metal kullanılmış gövde plastik, pil 3200mAh sürpriz yapması muhtemel. Kamera gece çekimlerinde G2 modelindeki eksiklikleri giderilmiş. Ekran kalitesi sıradışı (gören ve deneyen yöneticimizin yorumu) gelelim en kritik konuya. Fiyatı 2000tl ile 2199tl arasında olacağı konuşuluyor. Şahsen 805,3gbram,3200mAh ile sürpriz yaparsa fiyatı makul. Samsung G3 çıkana kadar satabildiği kadar S5 satmak istiyor hatta G3 etkisini azaltmak için S5 + modelini duyurdu. Özellikleri s805+3gbram+metal gövde bu hamleyi baz alırsak G3 muhtemel sürprizi bahsettiğimiz özelliklerle yapacaktır.

o fıyata gelirse çöp. isterse 9999 gb ram olsun
g2 kullanan bırı olarak max 1600 ederi.
g2de yapıp da bunda 2 kat ıyı yapabıldıgın ne var ? hiçbir şey
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rainman76 5 yıl
lg çok geliştirdi kendisini bence samsungun en büyük rakibi,kullanıcıları düşünüp ona göre telefon yapmasını takdir ediyorum.yalnız g3 ,lg g2 ile hemen hemen aynı kasa değil mi? ne farkı var.gold rengi şık mış :)
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DieselQuattro 5 yıl
Lg kendini aştı iyice. İnşallah g2 gibi bir fiyat politikası uygularlar ve piyasayı f/p olarak ele geçirirler.
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Hakanonur 5 yıl
valla bugün g2 32gb aldım sıfır ve 2 yıl intel garantili 1200tl g3 düşünemem artık :)
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Schnitter 5 yıl
Çok çok iyi olmuş metal kasa ile gelirse ve arayüzü diğer nesile gibi basit durmaz ise en alınası telefon benim için.
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Umutcan 5 yıl Schnitter
Leonidas1903

Çok çok iyi olmuş metal kasa ile gelirse ve arayüzü diğer nesile gibi basit durmaz ise en alınası telefon benim için.

Metal olmayacak gibi görünüyor, beyazının arkası direkt plastik duruyor çünkü. Siyahı da metal görünümlü plastik olacaktır.

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Apple Specialist 5 yıl
Tasarımı güzelmiş bir iphone 5s kullanıcı olarak söylüyorum.
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enevre 5 yıl
Telefon çok güzel ya gelsede alsak valla geçen sene denediler tuttu ve bu sene daha sağlam daha tecrübeli geliyorlar fiyatı inşallah 2000 tl nin üstüne çıkmaz elimizde adam gibi bir telefon olur çok beğendim şahsen
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