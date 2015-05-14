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LG G4 Mini görünmeye başladı

4 yıl
3,6b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G4 Mini görünmeye başladı

Tam da LG'nin mini uzantısından uzaklaşmaya başladığını düşünürken, Vodafone Macaristan veritabanından sızdırılan bir döküman, mini versiyonun bu yıl bizi karşılayacağını gösterdi. 

LG G4 Mini olarak listelenen bu cihazda 5 inçlik 720p ekran, 64-bitlik 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yongaseti, 2GB RAM, 13MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özellikler mevcut. Bu haliyle cihazın performans olarak tüketiciyi memnun edeceğini söyleyebiliriz. 

Turkcell T60 modelinin rakibi olacak gibi görünen LG G4 Mini konsept gereği daha yüksek bir fiyatlandırma ile gelecektir. Bu bakımdan sınıfındaki rakiplerinden biraz geri plana düşebilir. 

LG G4 Mini modelinin ne zaman piyasaya çıkacağına dair bir bilgi yok. Bunun yanında 5 içnlik HD ekran, Snapdragon 410 yongaseti ve 1GB RAM özelliklerine sahip LG G4c modeli de bir süre önce internete sızmıştı. Anlaşılan LG yine amiral gemisinin yan versiyonlarını zengin tutacak gibi görünüyor.  

http://www.phonearena.com/news/LG-G4-Mini-listed-by-Vodafone-Snapdragon-615-and-a-June-release-date-in-tow_id69227 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kırmızı panda 4 yıl
Donanımı geçmiş mini cihazlara göre iyi seviyede, tabii kamerası önemli bu aşamada. Kaderini fiyatı belirler, 1000- olmalı.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
gereksiz
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sarac 4 yıl
uygun fiyata girerse alınabilir bence
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Hasan07-36 4 yıl
Şu telefonları amiral gemisinin adıyla çıkarmayıp, başka isimlerle çıkarsalar iyi olacak. LG G4 Mini, Samsung Galaxy S5 Mini gibi isimler koyuyorlar. Tamam boyutları daha küçük ama cihazların içindeki donanım LG G4 donanımı ya da Galaxy S5 donanımı olmuyor. Bu mini/compact işini tek düzgün yapabilen firma Sony. Sony gibi gerçek telefonu küçültseler daha iyi.
Ama yine de Snapdragon 400 serisinden kurtulup 600 serisine geçmeleri ve 1 GB yerine 2 GB RAM kullanmaları iyi olmuş. Uygun fiyata çıkarsa alınabilir.
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turyunus 4 yıl
fiyatı 250$ seviyesinde olursa mücadele edebilir
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Batuist 4 yıl
5" HD ekranı ne zaman artık kaldıracaklar .. g2 alırım daha iyi..
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BekirTemel 4 yıl
Olmasa da olur.
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swat882 4 yıl
Kamera aynı olursa ki aynı gibi gözükmüyor ve 2800-3000 mah çıkarılabilir batarya olursa harika bir telefon olur
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brnk 4 yıl
Kamera aynı olursa alırım direkt g3ü satıp
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Mihrali Bey 4 yıl
T60 ne Allah aşkına! Tabi fiyat farkı önemli.
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sercandk 4 yıl
Donanım bu sefer cidden iyi olmuş.
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