LG G4 Mini görünmeye başladı

Tam da LG'nin mini uzantısından uzaklaşmaya başladığını düşünürken, Vodafone Macaristan veritabanından sızdırılan bir döküman, mini versiyonun bu yıl bizi karşılayacağını gösterdi.





LG G4 Mini olarak listelenen bu cihazda 5 inçlik 720p ekran, 64-bitlik 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yongaseti, 2GB RAM, 13MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özellikler mevcut. Bu haliyle cihazın performans olarak tüketiciyi memnun edeceğini söyleyebiliriz.





Turkcell T60 modelinin rakibi olacak gibi görünen LG G4 Mini konsept gereği daha yüksek bir fiyatlandırma ile gelecektir. Bu bakımdan sınıfındaki rakiplerinden biraz geri plana düşebilir.





LG G4 Mini modelinin ne zaman piyasaya çıkacağına dair bir bilgi yok. Bunun yanında 5 içnlik HD ekran, Snapdragon 410 yongaseti ve 1GB RAM özelliklerine sahip LG G4c modeli de bir süre önce internete sızmıştı. Anlaşılan LG yine amiral gemisinin yan versiyonlarını zengin tutacak gibi görünüyor.

http://www.phonearena.com/news/LG-G4-Mini-listed-by-Vodafone-Snapdragon-615-and-a-June-release-date-in-tow_id69227