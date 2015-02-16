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LG G4 Nisan ayında tanıtılacak

4 yıl
7,2b
1
39
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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LG G4 Nisan ayında tanıtılacak
Mobil Dünya Kongresine sayılı günler kala gözler üreticilere çevrilmiş durumda, Samsung ve HTC tarafında da bir çok sızıntı gündeme gelmeye devam ediyor ancak LG cephesi biraz daha sessiz görünüyordu. LG'nin Güney Kore basınına yaptığı açıklama ise bu sessizliği bozdu.The Korea Times'ın haberine göre yeni amiral gemisi modelleri Mobil Dünya Kongresinde tanıtılmayacak.
LG geçtiğimiz yıl G3 modelini 28 Mayısta tanıtmıştı, haberde ise bu kez bu tarihi biraz daha öne çekerek Nisan ayında yeni modelin tanıtılacağını açıkladı. Başka bir LG kaynağı ise Samsung ve Apple'ın yeni modellerini tanıttığı tarihlerin arasında bir tarih seçerek daha büyük bir sıçrama yapmak istediklerini belirtti.
Şirket mali raporlarını açıkladığı toplantıda cihazın önümüzdeki kongrede tanıtılmayacağını, böylece cihazı mükemmelleştirmek için daha fazla vakitleri olacağını belirtmişti. Bir önceki amiral gemisi modelinin birinci yılını doldurmadan tanıtılacak yeni cihaz bakalım LG'nin istediği sıçramayı başarabilecek mi?
*Haberde LG G3 görseli kullanılmıştır. 

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doctor_bey 4 yıl
Gene gömecekler fiyatları...
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trakyAli-1986 4 yıl
Lg g pro ve g flex ikilisi ile yola devam. Ne zaman artık kullanılmaz olurlar o zaman yenilerini alırım.
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El_domingo 4 yıl
lg ler ekran cercevesi ince telefonları yapıyor..su toz gecirmezlik ve %90 ekran ekran alanıyla gelse donanım anlamında sahane olur...ancak android telefonların en buyuk sıkıntısı donanım değil firmaların yazılım guncellemelerini gec yapması hatta eski modellerine bu desteği hiç vermemeleri...
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dimontales 4 yıl
beş para etmez bu Lg. g3 de fazla satmadı zaten
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MegaWolt38 4 yıl
Adamlar G2yi çıkardı, donanımını beğendi herkes, o zaman da keşke G3 şöyle gelse dediler adamlar da aynen yaptı millet ne kadar açsa artık bu seferde 2k ekrana pil dayanmıyor pili yükseltsinler diyorlar. Kıç kadar ekranda 2k görüntüyü ne yapacak acaba? Adamda kartal gözü var sanki, piksel piksel izliyor gibi. Huawei miydi Xiaomi miydi birinin genel müdürü demişti 2k kadar saçma birşey yok diye adam aynen haklı. Zaten kıç kadar ekran, neyine o çözünürlük senin? Pili yemekten başka halta yaramaz...
LG adam akıllı satış yapmak istiyorsa sürekli yazılım desteği vermeli ve plastik sevdasından vazgeçmeli bana göre...Geçen sene 2200 e satışa çıkan telefon şuan 1300-tl...G4 çıksa bile yılsonunda alın en az 500-600-tl kar edersiniz.
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acura07 4 yıl MegaWolt38
Su sondaki sacma yorumları yapmasaniz?
Çıkış fiyatini teknosa kabul edip düşen fiyatı paralel e vermek?


G3 çıktığında 32 gb lg türkiye garantili cihaz 1950 tl idi suan da 1750 tl neredeyse 1 sene geçti.

G3 paralelde 1700 civari idi ciktgiinda simdi 1450 lerde. Cek le indirimle alanlari ne diye daha ucuz gosterme cabasindasiniz?

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Eufloria 4 yıl MegaWolt38
Küçük ekrana 2k 3k 4k çözünürlükler gereksizde bunun amacı vr gözlükleri desteklemek için yapılan çalışmalar yani ileride telefonu takıp izlemek için çözünürlüğün yüksek olması lazım. O nedenle şimdiden arttırıyorlar benim düşünceme göre. Yani LG G5 4k çözünürlük ve gözlükle gelirse şaşırmam.
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freudunpiposu 4 yıl
Hayret buna leğen, çöp gibi yorumlar gelmiyor. Malzeme kalitesi olarak Samsung'tan farklı olmamasına rağmen ki son G3'te ara ara s3 gibi oluyordu. Klavyede ben cümleyi bitirirken G3 ilk kelimeyi bitiriyordu, gerçi lollipopla halletmişler sanırsam son haline bakamadım ama...
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hikmetg 4 yıl
2K ekran olmasın. G3 kullanıyorum. Ekranın tüketimi aşırı.
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Guest-FDC9156E7 4 yıl
Lg G3'ün 2k ekranı yüzünden azalan pil ömrüne çare bulurlar umarım.
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BO62 4 yıl
g3 ün çatlama sorununu çözsünler önce sonra g4 ü çıkarırlar .
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R ART 4 yıl Guest-FDC9156E7
Umarım...
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aspirin_00 4 yıl
youtube.com/...
kasa böyleyse iyi :)
g4 bekliyorum
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acura07 4 yıl aspirin_00
Alakasi olmaz bu tasarimla. Htc nin m9 da olmaz :)

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Marrusia 4 yıl
G2 deki basariyi bir daha lg zor yakalar g3 anlamsizdi g4 de anlamsiz olacak kalemle gelcek diyorlar Samsung dan yine birseyler kapmaya calisiyorlar zaten korede lg pek sevilmiyor genelde calmayi sevdigi icin :)
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acura07 4 yıl Marrusia
Neden illa tek el olsun diyorsunuz bu mantığı anlamiyorum. Lg de kalem koyarsa samsung daha fazla sey vermek zorunda kalacak daha fazla seyler düşünecek.

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