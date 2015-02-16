LG G4 Nisan ayında tanıtılacak

Mobil Dünya Kongresine sayılı günler kala gözler üreticilere çevrilmiş durumda, Samsung ve HTC tarafında da bir çok sızıntı gündeme gelmeye devam ediyor ancak LG cephesi biraz daha sessiz görünüyordu. LG'nin Güney Kore basınına yaptığı açıklama ise bu sessizliği bozdu.The Korea Times'ın haberine göre yeni amiral gemisi modelleri Mobil Dünya Kongresinde tanıtılmayacak.

LG geçtiğimiz yıl G3 modelini 28 Mayısta tanıtmıştı, haberde ise bu kez bu tarihi biraz daha öne çekerek Nisan ayında yeni modelin tanıtılacağını açıkladı. Başka bir LG kaynağı ise Samsung ve Apple'ın yeni modellerini tanıttığı tarihlerin arasında bir tarih seçerek daha büyük bir sıçrama yapmak istediklerini belirtti.

Şirket mali raporlarını açıkladığı toplantıda cihazın önümüzdeki kongrede tanıtılmayacağını, böylece cihazı mükemmelleştirmek için daha fazla vakitleri olacağını belirtmişti. Bir önceki amiral gemisi modelinin birinci yılını doldurmadan tanıtılacak yeni cihaz bakalım LG'nin istediği sıçramayı başarabilecek mi?

*Haberde LG G3 görseli kullanılmıştır.