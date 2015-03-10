LG G4 görselinin sızdırıldığı iddia ediliyor









LG'nin merakla beklenen yeni amiral gemi modeli için henüz bir lansman tarihi belirlenmiş değil. Ancak model ile ilgili hem yöneticilerin açıklamaları hem de sızıntılar yoğunlaşmaya başladı. Son olarak cihazın görselinin sızdırıldığı belirtiliyor.

Görselde belki de en dikkat çeken kısım kavisli ekran. LG'nin ısrarla çok farklı olacağını söylediği G4 için fark noktası bu kavis olabilir. Böylece ilk kez yaygın bir amiral gemi modelinde kavisli ekrana şahit olacağız. Zira kavisli ekranlar bugüne kadar sınırlı üretim cihazlarda yer alıyordu.

LG'nin bu değişimle büyük bir risk aldığı da anlaşılıyor. Zira kavisli ekranların üretimi kısmen zor olduğu için firmalar sınırlı sayıda üretim yapıyordu. Ancak 10 milyon satış hedefi olan G4 modeli için LG'nin üretim bantlarını kavisli ekranlara hazır hale getirdiği belirtiliyor.

Görselde ayrıca kameranın biraz daha geliştirildiği arka kontrol tuşlarının G2 dönemine döndüğü görülüyor. Bunun sebebi olarak ise arka tuş üzerine bir parmak izi okuyucusu entegre edilmesi gösteriliyor. Bu değişikliklerle kasa kalınlığı da 9.9mm seviyesine yükselmiş.

Kaynaklar görselin erken aşamadaki bir prototipe ait olduğunu belirtiyor. Yani tasarımın değişmesi ihtimali mevcut. Ancak erken de olsa kavis konusundan firmanın vazgeçmeyeceği tahmin ediliyor.

LG'nin yeni amiral gemi modeli bu haliyle oldukça ses getirecektir. Ancak tüketicinin G Flex serisine olan yaklaşımı ortada olduğu için LG'nin kumar oynadığını söyleyebiliriz. Bu noktada cihaz için belirlenecek fiyat seviyesi belirleyici unsur olacaktır.









http://www.phonearena.com/news/Early-LG-G4-press-render-shows-up-suggests-the-phone-is-slightly-curved_id67046