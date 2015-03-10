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LG G4 görselinin sızdırıldığı iddia ediliyor

4 yıl
3,3b
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G4 görselinin sızdırıldığı iddia ediliyor


LG'nin merakla beklenen yeni amiral gemi modeli için henüz bir lansman tarihi belirlenmiş değil. Ancak model ile ilgili hem yöneticilerin açıklamaları hem de sızıntılar yoğunlaşmaya başladı. Son olarak cihazın görselinin sızdırıldığı belirtiliyor.
Görselde belki de en dikkat çeken kısım kavisli ekran. LG'nin ısrarla çok farklı olacağını söylediği G4 için fark noktası bu kavis olabilir. Böylece ilk kez yaygın bir amiral gemi modelinde kavisli ekrana şahit olacağız. Zira kavisli ekranlar bugüne kadar sınırlı üretim cihazlarda yer alıyordu.
LG'nin bu değişimle büyük bir risk aldığı da anlaşılıyor. Zira kavisli ekranların üretimi kısmen zor olduğu için firmalar sınırlı sayıda üretim yapıyordu. Ancak 10 milyon satış hedefi olan G4 modeli için LG'nin üretim bantlarını kavisli ekranlara hazır hale getirdiği belirtiliyor.
Görselde ayrıca kameranın biraz daha geliştirildiği arka kontrol tuşlarının G2 dönemine döndüğü görülüyor. Bunun sebebi olarak ise arka tuş üzerine bir parmak izi okuyucusu entegre edilmesi gösteriliyor. Bu değişikliklerle kasa kalınlığı da 9.9mm seviyesine yükselmiş.
Kaynaklar görselin erken aşamadaki bir prototipe ait olduğunu belirtiyor. Yani tasarımın değişmesi ihtimali mevcut. Ancak erken de olsa kavis konusundan firmanın vazgeçmeyeceği tahmin ediliyor.
LG'nin yeni amiral gemi modeli bu haliyle oldukça ses getirecektir. Ancak tüketicinin G Flex serisine olan yaklaşımı ortada olduğu için LG'nin kumar oynadığını söyleyebiliriz. Bu noktada cihaz için belirlenecek fiyat seviyesi belirleyici unsur olacaktır.



http://www.phonearena.com/news/Early-LG-G4-press-render-shows-up-suggests-the-phone-is-slightly-curved_id67046 Yorum Yaz
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General. 4 yıl en beğenilen
Umarım tasarım bu olmaz çok çirkin.
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doctor_bey 4 yıl
Güzel duruyor :)
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spyman 4 yıl
Teknolojik intihar bu olsa gerek.
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Mevsimyaz 4 yıl
hoş görünüyor
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aktivist-X 4 yıl
Sızıntı doğru mu bilinmez ama çok şık durduğu kesin.
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Master_Evil 4 yıl
tasarımı güzel bence
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Batuist 4 yıl
yamuk bir telefon bana hiç cazip gelimiyor.
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StrongWind 4 yıl
Bencede bu lg g4 serisinden başka bir telefon olur asıl amiral gemiyi kavisli yapmazlar
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Creav 4 yıl
samsung ortalığı biçdikten sonra diğerleri ne yapacağını şaşırdı
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Ac1DBuRN 4 yıl
Bu görselden kameranın gelişmiş olduğunu nasıl anlıyoruz? Şişkin veya büyük olması gelişmişliği filan mı ifade ediyor?
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matmuhendisi 4 yıl
Ne kadar kolay 2000 i gözden çıkarır olduk :(:( durum çok üzücü
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Guaire 4 yıl matmuhendisi
Doların 3TL'ye doğru yol aldığını hesaplayınca ve bir de Vestel vergisi gelince üst seviye için 3000TL ve yukarısı konuşulacak artık.

Bu seviye için 2000TL artık pek söz konusu olmayacak.

Özellikle ülkemizde orta seviye cihazların yükselişini göreceğiz, zira şimdikine nazaran daha büyük bir çoğunluğun gelir seviyesini aşacak üst seviye cihazlar. Şu anda bile temel ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilir hale geldiler.

Çinlilerin gelişi ile birlikte ulaşılabilir fiyatlara iş görür cihazlar olacak her şeye rağmen.

Snapdragon 620, Snapdragon 801-805 arası bir performans seviyesi sunacak gibi gözüküyor. Mediatek de ona göre karşılık verecektir. Belki yıl sonuna doğru MT6795'i o seviyeye doğru konumlandırır.

Çin'deki 160$'lık fablet rekabetinin Xiaomi Redmi Note'un piyasaya çıkışından başlayıp günümüzde Meizu M1 Note ve Jiayu S3 ile nereden nereye geldiğine bakarsak bu senenin sonu ve gelecek senenin başından itibaren Snapdragon 620 veya MT6795 32GB/3GB o seviyenin yeni standartları olabilir.
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Anarchist Reaper 4 yıl
Eger dogruysa LG yakaladigi cikisi ayni ivmeyle kaybeder
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sahmat_78 4 yıl
Insallah böyle olmaz suan resmen moralim bozuldu.


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talib kweli 4 yıl
kavisli olmasın
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