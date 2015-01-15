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LG G4 ile ilgili yeni bilgiler geldi

4 yıl
1,7b
1
97
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G4 ile ilgili yeni bilgiler geldi

LG'nin geçen yıl firma çapında satış rekorları kıran G3 amiral gemi modelinden sonra gözler bu yıl ki amiral gemi modeline çevrilmiş durumda. Henüz bizi nelerin konusunda bilgiler net değil ancak özellikle G Flex 2 modeli ile az çok donanım konusunda tahminde bulunabiliyoruz. 

LG G4 modelinde Snapdragon 810 kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla ilgili yeni bilgiler de bu yönde. Ancak son günlerde gündeme gelen aşırı ısınma probleminin LG tarafından nasıl giderileceği merak konusu. Samsung'un Exynos 7 Octa gibi bir alternatifi var. Ancak LG'nin NUCLUN yongaseti iddialı olmaktan oldukça uzak. Bu bakımdan G4 modelinin Qualcomm'un bahse konu problemi giderene kadar bekleyeceği ihtimal dahilinde. 

Bunun yanında 3GB RAM de muhtemelen yeni amiral gemi modelinde yerini alacak. Ayrıca firmanın kısa süre önce tescil ettirdiği G Pen isminin de G4 modelindeki ekran kalemi teknolojisinin adı olacağı tahmin ediliyor. 

Diğer bir yeni bilgi ise kamera ile ilgili. Cihazın profil bilgilerinden sızdırıldığı iddia edilen bilgilere göre arka kamera 16MP çözünürlüğünde olacak. Geçen yılın lazer odaklama ve gelişmiş OIS teknolojilerini de yanına alarak kameranın bu yılın en iddialı akıllı telefon kameraları arasında yerini alacağı düşünülüyor. 

Genelde yaz döneminde piyasaya çıkan G serisi önceki amiral gemi modellerin aksine LG'nin bu kez MWC 2015 etkinliğinde yani Şubat ayı sonunda yeni amiral gemi modelini tanıtacağı belirtiliyor. Bu bakımdan Nisan-Mayıs döneminde de cihazın piyasaya çıkması ihtimali doğuyor. LG'yi adeta akıllı telefon pazarında yeniden yarışa sokan model olarak görülen LG G3 sonrasında firmanın ilgiyi yüksek tutmak için önemli hamleler yapması şart. Firma yetkilileri de farklı ortamlarda donanımdan ziyade cihazı farklılaştıracak değerler üzerinde çalıştıklarını dile getirmişti.  

http://www.phonearena.com/news/LG-G4-leaks-Snapdragon-810-under-the-hood-16MP-wide-camera-on-back_id64854 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
SaatliBomba 4 yıl
3gb ve olurda 4 gb ram ile gelirse çok iyi bi telefon olur
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sahmat_78 4 yıl
O degilde surda g3 hakkinda atip tutanlarin kac tanesi bu telefonu kullanmış onu merak ediyorum.
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Kappa Face 4 yıl
G3 ile başarısızlığını telafi eder umarım
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N. Chomsky 4 yıl

Yeni sobamız şimdiden hayırlı olsun.
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Haşin_ErKeK 4 yıl
İyi de eğer boyle cikacaksa g3 ile nerdeyse bi farkı yok almaya değmez.
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cimbomlusinan 4 yıl
Kötü haber LG G4, G3 gibi mart ayında değil de mayıs ayında tanıtılacakmış chip.com.tr/...
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teonamel 4 yıl
Merhaba
Vatan mağazalarında mobile bölümde çalışıyorum. Işim gereği tüm telefon modellerini detaylıca test ederek bilgi sahibi oluyorum. Burada bazı arkadaşların doğru olmayan kıyaslama yorumlarını okuyunca tamamen taraflı ve eksik bilgilerle forumu kirlettiklerini gördüm cevap yazma gereği duydum. Öncelikle G2 ile S4 kıyaslamak çok yanlış, antutu vb yazılımlar ile karar vermek yanlış olur. Her 2 telefonuda belli bir süre kullanacaksın anlayacaksın hangisi daha başarılı. Samsung Note harici bir model almak benim için çöpe giden paradır. Teknoloji çalışanlarından gördüğüm kadarıyla ya apple yada lg tercih ediliyor. G3 için aynı şeyi söyleyemem. Forumda ciddi bir Manipulasyon ekibi mevcut sürekli yanlı yorumlar ile marka manipulasyonu yapılıyor.
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teonamel 4 yıl
Merhaba
Vatan mağazalarında mobile bölümde çalışıyorum. Işim gereği tüm telefon modellerini detaylıca test ederek bilgi sahibi oluyorum. Burada bazı arkadaşların doğru olmayan kıyaslama yorumlarını okuyunca tamamen taraflı ve eksik bilgilerle forumu kirlettiklerini gördüm cevap yazma gereği duydum. Öncelikle G2 ile S4 kıyaslamak çok yanlış, antutu vb yazılımlar ile karar vermek yanlış olur. Her 2 telefonuda belli bir süre kullanacaksın anlayacaksın hangisi daha başarılı. Samsung Note harici bir model almak benim için çöpe giden paradır. Teknoloji çalışanlarından gördüğüm kadarıyla ya apple yada lg tercih ediliyor. G3 için aynı şeyi söyleyemem. Forumda ciddi bir Manipulasyon ekibi mevcut sürekli yanlı yorumlar ile marka manipulasyonu yapılıyor.
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IhtiyaR87 4 yıl
arkdaslar hersey bellıı gb ram mp ıslemcısı yukselıcek yın kutlıycekler ıste.. ne geregı varr teknoljıye ayak uydurulmaz
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742793 4 yıl
Tahmini fiyatı ne kadar olur 16 ligin.

Elimde g3 16gb var. Agustosta elimdekini kaca satarim sizce piyasayi pek bilmiyorum ?
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