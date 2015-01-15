LG G4 ile ilgili yeni bilgiler geldi





LG'nin geçen yıl firma çapında satış rekorları kıran G3 amiral gemi modelinden sonra gözler bu yıl ki amiral gemi modeline çevrilmiş durumda. Henüz bizi nelerin konusunda bilgiler net değil ancak özellikle G Flex 2 modeli ile az çok donanım konusunda tahminde bulunabiliyoruz.





LG G4 modelinde Snapdragon 810 kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla ilgili yeni bilgiler de bu yönde. Ancak son günlerde gündeme gelen aşırı ısınma probleminin LG tarafından nasıl giderileceği merak konusu. Samsung'un Exynos 7 Octa gibi bir alternatifi var. Ancak LG'nin NUCLUN yongaseti iddialı olmaktan oldukça uzak. Bu bakımdan G4 modelinin Qualcomm'un bahse konu problemi giderene kadar bekleyeceği ihtimal dahilinde.





Bunun yanında 3GB RAM de muhtemelen yeni amiral gemi modelinde yerini alacak. Ayrıca firmanın kısa süre önce tescil ettirdiği G Pen isminin de G4 modelindeki ekran kalemi teknolojisinin adı olacağı tahmin ediliyor.





Diğer bir yeni bilgi ise kamera ile ilgili. Cihazın profil bilgilerinden sızdırıldığı iddia edilen bilgilere göre arka kamera 16MP çözünürlüğünde olacak. Geçen yılın lazer odaklama ve gelişmiş OIS teknolojilerini de yanına alarak kameranın bu yılın en iddialı akıllı telefon kameraları arasında yerini alacağı düşünülüyor.





Genelde yaz döneminde piyasaya çıkan G serisi önceki amiral gemi modellerin aksine LG'nin bu kez MWC 2015 etkinliğinde yani Şubat ayı sonunda yeni amiral gemi modelini tanıtacağı belirtiliyor. Bu bakımdan Nisan-Mayıs döneminde de cihazın piyasaya çıkması ihtimali doğuyor. LG'yi adeta akıllı telefon pazarında yeniden yarışa sokan model olarak görülen LG G3 sonrasında firmanın ilgiyi yüksek tutmak için önemli hamleler yapması şart. Firma yetkilileri de farklı ortamlarda donanımdan ziyade cihazı farklılaştıracak değerler üzerinde çalıştıklarını dile getirmişti.

http://www.phonearena.com/news/LG-G4-leaks-Snapdragon-810-under-the-hood-16MP-wide-camera-on-back_id64854