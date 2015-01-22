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LG G4 lansmanı MWC 2015 etkinliğinden sonra olacak

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G4 lansmanı MWC 2015 etkinliğinden sonra olacak

LG'nin yılın ilk bombası sayılabilecek G Flex 2 modelinden sonra diğer bir popüler amiral gemi modeli G4 için beklentiler artmaya başlamıştı. Daha önceki iddialarda dile getirildiği gibi model MWC 2015 etkinliğinden sonra tanıtılacak. 

Güney Kore'de konuşan bir LG yetkilisi geçen yıl LG G3 modelini Mayıs ayında tanıttıkları için bu yıl ki MWC 2015 etkinliğinde herhangi bir LG G4 lansmanı planlamadıklarını ve telefonu mükemmel hale getirmek için zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti. LG sık sık yeni amiral gemisi için farklılaşmasını sağlayacak yazılım özellikleri üzerinde çalıştığını belirtiyor. Bunların başında G Pen ekran kaleminin olduğu tahmin ediliyor. 

Yetkilinin konuşmalarından LG G4 isminin hemen hemen kesinleştiği anlaşılıyor. Ayrıca MWC etkinliğini de es geçtiği için muhtemelen Nisan veya Mayıs başlarında model tanıtılmış olacak. Model ile ilgili yine 2K ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 16MP çözünürlükte arka kamera, 3GB RAM, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde özellikler gündemde. 

LG G2 ve LG G3 dahil olmak üzere son iki yıldaki modelleri ile akıllı telefon pazarında yaklaşık yüzde 50 büyüme yaşayan LG için G4 modeli de büyük önem taşıyor. İşler yolunda giderse firma pazarda Çinli rakiplerini zorlamaya başlayabilir.  

http://www.phonearena.com/news/The-G4-announcement-will-come-after-MWC-as-LG-wants-to-spend-more-time-perfecting-the-phone_id65061 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
LG Optimus G kullanıyorum. Bir sonraki telefonum da LG olacak. Ya G4 yada G Flex 2.
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doctor_bey 4 yıl
Lg hatalarından ders çıkartırsa G4 efsane olur
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xmasx 4 yıl
Lg g2 tasarımında birseyler yapsalar suppper olur.
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k-s-r-g 4 yıl
QHD nin gereksiz olduğunu düşünenler klubüdenim!
G3 süper idi ama G2'nin pil ömrününü mumla arıyorum. g4'te pile ayar çekmeleri lazım QHD'de ısrarcı olurlarsa.
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teonamel 4 yıl
Lg bu kez işi sağlama alma derdinde, gecikmesinin sebebi bu olacak. G3 ile yolun başındayken yaşadığı yazılım problemi (cihazın rastgele kapalı moda geçmesi) ve donanım sorunları (403k ,406k serilerindeki kasa çatlaması) kötü ön yargılar oluşturdu. Şuan için bu sorunlar ortadan kalktı fakat halen daha gelen müşterilerin bu sorunları bizlere danışması marka için manevi değeri düşüren en önemli faktör. Öncelikle 3gb ram ile gelmesi tamamen saçmalık olur. Flex2 bile 16gb 3gb ram, 32gb 4gb ram ile gelecek, G4 4gb lpddr4 ram ile gelecektir. Lazer focus sensörü dahada gelişir diye düşünüyorum. G4 ile bataryada ciddi bir sıçrama bekliyoruz neticede batarya alanında arge yapan bir firma. Flex2 gibi bir kasa olasılıklar arasında ayrıca suya dayanıklı kaplama sürpriz olmayacaktır. Konunun özü bizler ne istiyoruz?
Daha dayanıklı : Kendini yenileyen ve suya dayanıklı yapı
Daha uzun pil ömrü: Lipolimer 3600mah , yeni mimari donanım
Daha hızlı: Lpddr4 4gb ram, SD810chipset
Daha işlevsel: G pen , geliştirilmiş quick memo yazılımı, smart notice ve daha niceleri
Lg sektöre tamamen farklılık ve yenilik kazandırmış öncü bir firma.
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kucukyenici 4 yıl
G3'ün üzerine G4';
Ekran parlaklık, görünebilirlik iyileştirmeleri,
İşlemci yükseltmesi,
Daha iyi ses çipleri,
Geliştirilmiş kamera ile gelir, bunlara makul fiyat da eklenirse çıtasını yükseltir.
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skyrime2828 4 yıl
Bataryada ayni degerde olacaksa eger kalem ve kamera haric cokta artisi olmaz g3ten. Yazilimda da g3 ayni ozellikleri guncellemeyle kazanir.
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Elsa 4 yıl
Helal olsun, diğer firmalar para kapmak için sürekli model yeniliyor LG ve HTC ise yilda bir kere telefon çıkarıyor.
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muticoo 4 yıl
LG biraz da tasarıma el atsa telefon patlama yapar...
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ICromwelleI 4 yıl muticoo
muticoo
LG biraz da tasarıma el atsa telefon patlama yapar...

Zaten tasarım konusunda bana gore en iyi firmalardan bir tanesi nasıl yapmasını bekliyorsunki?

Sadece malzeme konusundan bahsediyorsun eğer yanları metal yapar bir ihtimal arka kapak yine fircalanmis plastik kullanır polikarbon olur bana gore. Genel olarak komple metali tercih etmiyorlar kasa olarak.
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BirkanBilen 4 yıl
Bu özellikler zaten beklenen özellikler.3gb ram in 4Gb lpddr4 olabileceğini düşünüyorum.Şu an kullanılan 4gb lpddr4 Mayıs ayında çıkacak G4'de kullanacaklarını düşünüyorum.Kamera konusunda odaklanma konusunda baya iyi olan imx230 sensörünü kullansalar çok iyi olurdu.Nisan 2015 te kullanıma hazır olacağı haberleri vardı.Umarım bu sensörü kullanırlar.Aksi taktirde artık sadece bu özellikleri kullanan sadece sony,samsung veya htc yok.Çinli firmalar bile bu özellikleri zaten kullanmaya başladı. Xiaomi Mi Note Pro gibi,Asus ZenFone2 de intel'i test edecek yanlız çok iyi olduğu yazıyor.
Saygılar
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