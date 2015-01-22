LG G4 lansmanı MWC 2015 etkinliğinden sonra olacak

Haber Editörü
LG'nin yılın ilk bombası sayılabilecek G Flex 2 modelinden sonra diğer bir popüler amiral gemi modeli G4 için beklentiler artmaya başlamıştı. Daha önceki iddialarda dile getirildiği gibi model MWC 2015 etkinliğinden sonra tanıtılacak.
Güney Kore'de konuşan bir LG yetkilisi geçen yıl LG G3 modelini Mayıs ayında tanıttıkları için bu yıl ki MWC 2015 etkinliğinde herhangi bir LG G4 lansmanı planlamadıklarını ve telefonu mükemmel hale getirmek için zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti. LG sık sık yeni amiral gemisi için farklılaşmasını sağlayacak yazılım özellikleri üzerinde çalıştığını belirtiyor. Bunların başında G Pen ekran kaleminin olduğu tahmin ediliyor.
Yetkilinin konuşmalarından LG G4 isminin hemen hemen kesinleştiği anlaşılıyor. Ayrıca MWC etkinliğini de es geçtiği için muhtemelen Nisan veya Mayıs başlarında model tanıtılmış olacak. Model ile ilgili yine 2K ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 16MP çözünürlükte arka kamera, 3GB RAM, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde özellikler gündemde.
LG G2 ve LG G3 dahil olmak üzere son iki yıldaki modelleri ile akıllı telefon pazarında yaklaşık yüzde 50 büyüme yaşayan LG için G4 modeli de büyük önem taşıyor. İşler yolunda giderse firma pazarda Çinli rakiplerini zorlamaya başlayabilir.
http://www.phonearena.com/news/The-G4-announcement-will-come-after-MWC-as-LG-wants-to-spend-more-time-perfecting-the-phone_id65061 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
G3 süper idi ama G2'nin pil ömrününü mumla arıyorum. g4'te pile ayar çekmeleri lazım QHD'de ısrarcı olurlarsa.
Daha dayanıklı : Kendini yenileyen ve suya dayanıklı yapı
Daha uzun pil ömrü: Lipolimer 3600mah , yeni mimari donanım
Daha hızlı: Lpddr4 4gb ram, SD810chipset
Daha işlevsel: G pen , geliştirilmiş quick memo yazılımı, smart notice ve daha niceleri
Lg sektöre tamamen farklılık ve yenilik kazandırmış öncü bir firma.
Ekran parlaklık, görünebilirlik iyileştirmeleri,
İşlemci yükseltmesi,
Daha iyi ses çipleri,
Geliştirilmiş kamera ile gelir, bunlara makul fiyat da eklenirse çıtasını yükseltir.
Zaten tasarım konusunda bana gore en iyi firmalardan bir tanesi nasıl yapmasını bekliyorsunki?
Sadece malzeme konusundan bahsediyorsun eğer yanları metal yapar bir ihtimal arka kapak yine fircalanmis plastik kullanır polikarbon olur bana gore. Genel olarak komple metali tercih etmiyorlar kasa olarak.
Saygılar