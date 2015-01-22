LG G4 lansmanı MWC 2015 etkinliğinden sonra olacak





LG'nin yılın ilk bombası sayılabilecek G Flex 2 modelinden sonra diğer bir popüler amiral gemi modeli G4 için beklentiler artmaya başlamıştı. Daha önceki iddialarda dile getirildiği gibi model MWC 2015 etkinliğinden sonra tanıtılacak.





Güney Kore'de konuşan bir LG yetkilisi geçen yıl LG G3 modelini Mayıs ayında tanıttıkları için bu yıl ki MWC 2015 etkinliğinde herhangi bir LG G4 lansmanı planlamadıklarını ve telefonu mükemmel hale getirmek için zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti. LG sık sık yeni amiral gemisi için farklılaşmasını sağlayacak yazılım özellikleri üzerinde çalıştığını belirtiyor. Bunların başında G Pen ekran kaleminin olduğu tahmin ediliyor.





Yetkilinin konuşmalarından LG G4 isminin hemen hemen kesinleştiği anlaşılıyor. Ayrıca MWC etkinliğini de es geçtiği için muhtemelen Nisan veya Mayıs başlarında model tanıtılmış olacak. Model ile ilgili yine 2K ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 16MP çözünürlükte arka kamera, 3GB RAM, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde özellikler gündemde.





LG G2 ve LG G3 dahil olmak üzere son iki yıldaki modelleri ile akıllı telefon pazarında yaklaşık yüzde 50 büyüme yaşayan LG için G4 modeli de büyük önem taşıyor. İşler yolunda giderse firma pazarda Çinli rakiplerini zorlamaya başlayabilir.

http://www.phonearena.com/news/The-G4-announcement-will-come-after-MWC-as-LG-wants-to-spend-more-time-perfecting-the-phone_id65061