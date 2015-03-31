LG G4 modeli 6 çekirdekli olabilir

Gelecek ay sonunda resmiyete kavuşacak olan LG'nin yeni amiral gemi modeli G4 için geri sayım başlarken, modelin ne tür bir donanım ile geleceği halen merak konusu. Tasarım açısından bazı soru işaretleri giderilmiş olsa da donanım açısından kafalar karışık.





GFXBench testlerinde ortaya çıkan bir cihaz kafaları daha da karıştıracak gibi duruyor. Zira LG G4 olarak sonuçlarda görünen bu cihaz 6 çekirdekli Snapdragon 808 yongaseti taşıyor. LG G4'ün Snapdragon 810 ile gelmesi beklenirken Snapdragon 808 yongaseti bize bir sürpriz yaşatabilir.





Snapdragon 808 yongasetinde 4 adet Cortex-A53 ve 2 adet Cortex-A57 çekirdeği bulunuyor. Grafik birimi ise Adreno 418. Bu bakımdan yongaseti hem Snapdragon 810 hem de Exynos 7420'den geride kalıyor.





LG'nin böyle bir riske girmeyeceği düşünülüyor ancak Snapdragon 810'un aşırı ısınma problemleri hatırlandığında farklı bir çözüme yönelmesi de olası. Veya bu cihaz bir test cihazı olabilir. Bunun dışında modelde 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera olacağı belirtiliyor.





Benchmark sonuçları oldukça tartışma götürecek gibi duruyor. Ancak LG ısrarla Snapdragon 810 yongaseti kullanacağını belirtmişti. Bu bakımdan LG G4 etkinliği bu yılın en çok konuşulan etkinliklerden birisi olmaya aday.

http://www.phonearena.com/news/The-LG-G4-passes-through-GFXBench-reveals-Snapdragon-808-heart-16MP-camera-and-more_id67734