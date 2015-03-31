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LG G4 modeli 6 çekirdekli olabilir

4 yıl
3,8b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G4 modeli 6 çekirdekli olabilir

Gelecek ay sonunda resmiyete kavuşacak olan LG'nin yeni amiral gemi modeli G4 için geri sayım başlarken, modelin ne tür bir donanım ile geleceği halen merak konusu. Tasarım açısından bazı soru işaretleri giderilmiş olsa da donanım açısından kafalar karışık.

GFXBench testlerinde ortaya çıkan bir cihaz kafaları daha da karıştıracak gibi duruyor. Zira LG G4 olarak sonuçlarda görünen bu cihaz 6 çekirdekli Snapdragon 808 yongaseti taşıyor. LG G4'ün Snapdragon 810 ile gelmesi beklenirken Snapdragon 808 yongaseti bize bir sürpriz yaşatabilir. 

Snapdragon 808 yongasetinde 4 adet Cortex-A53 ve 2 adet Cortex-A57 çekirdeği bulunuyor. Grafik birimi ise Adreno 418. Bu bakımdan yongaseti hem Snapdragon 810 hem de Exynos 7420'den geride kalıyor. 

LG'nin böyle bir riske girmeyeceği düşünülüyor ancak Snapdragon 810'un aşırı ısınma problemleri hatırlandığında farklı bir çözüme yönelmesi de olası. Veya bu cihaz bir test cihazı olabilir. Bunun dışında modelde 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera olacağı belirtiliyor. 

Benchmark sonuçları oldukça tartışma götürecek gibi duruyor. Ancak LG ısrarla Snapdragon 810 yongaseti kullanacağını belirtmişti. Bu bakımdan LG G4 etkinliği bu yılın en çok konuşulan etkinliklerden birisi olmaya aday.  

http://www.phonearena.com/news/The-LG-G4-passes-through-GFXBench-reveals-Snapdragon-808-heart-16MP-camera-and-more_id67734 Yorum Yaz
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sercandk 4 yıl
Sd810 ile gelir diğer türlü rakiplerinden geri kalır g4
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volkan_kolay 4 yıl
Eğer SD808 dedikodusu doğruysa bu demektir ki SD810 patladı gitti. Android tarafı müşteri güvenini artık sor kazanır ve Samsung bıyık altından gülüyordur kesin.

2015 yılında pazar Apple ve Samsung'a kalmıştır hayırlısı olsun arkadaşlar.
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Fenomenon 4 yıl
Flex 2'de gördüler tabi 810'nu G4'te koymamaları normal :)
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carttman 4 yıl
ısınmadıktan sonra ve tam anlamıyla o 4 çekirdeği kullanabilirsek ne ala :)
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BekirTemel 4 yıl
Bol Çekirdek çitlemeye hazır olun demek mi oluyor bu? Batarya ne alem de ondan haber versin ,arttırma yapsınlar.
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mu5tafa 4 yıl
Nesil farkı oldu telefonlarda. Samsung un yeni exynos işlemcisi s810 dan falan bir nesil önde. Qualcomm ancak 820 çıkarınca ancak eşitler durumu ki o zamana kadar samsung da boş durmaz.
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aspirin_00 4 yıl
bu kadar beklentinin ardından tam bir fiyasko olacak boşa hayal kurmuş olduk..
tasarım olarak samsung edge modeli bu yılın favorisi....
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Elsa 4 yıl aspirin_00
aspirin_00
bu kadar beklentinin ardından tam bir fiyasko olacak boşa hayal kurmuş olduk..
tasarım olarak samsung edge modeli bu yılın favorisi....

Siz telefonu sızıntılara göre değerlendiriyorsaniz S6 bu yılın en kötü modeli.
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DARBE 4 yıl
Niye, ayçiçeği kıtlığı mı var?
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kratos_03 4 yıl
Lg g2 sd800 le çıktığında samsung s4 vardı sd600 işlemcili. Şimdi ise adreno 418 li sd808 modelle çıkıyor. Benim görüşüm işlemci güzel fakat en azından adreno 420 olmalıydı
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DriftRacer 4 yıl
Dikkat ederseniz , "F500X" yazıyor model numarası. Asya kıtasına özelde olabilir bu model.
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balcis 4 yıl
6 sadece bir rakam, performans verisi ne olacak, yazılımı ne şekilde çalıştıracak, uygulamalar bunu destekleyecek mi? sadece spec.
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aycibin 4 yıl
bitmediniz şu çekirdek meraklıları.sorarım telefonda 6'yı geçtim 2 çekirdeği aynı anda nasıl kullanacaksınız? gören de masaüstündeymiş gibi dvd-rip üstüne grafik işleme üstüne arşivleme yapıp başka şeylerle uğraşıyor iş yapıyor sanacak.

mesele album,rehber,whatsapp hızlı açılsın ise o iş sade arayüzle oluyor çekirdekle değil
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