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LG G4 ülkemizde satışa çıktı

4 yıl
10,2b
1
89
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G4 ülkemizde satışa çıktı

LG'nin geçen ay itibariyle resmiyet kazanan amiral gemi modeli G4, İstanbul'daki eş zamanlı lansmanın ardından yine dünya ile eş zamanlı olarak perakende mağazalarının raflarını süslemeye başladı. 

LG G4 için belirlenen fiyat 2199TL olarak gerçekleşmiş. Son dönemde ülkemizde piyasaya çıkan amiral gemi modelleri düşünüldüğünde LG yine fiyat çizgisini biraz aşağıda tutmayı başarmış. Umarız önümüzdeki aylarda bu fiyat biraz daha aşağı iner. Önceki nesil cihazın aksine bu cihazda RAM veya depolama kapasitesi ayrımı yapılmayacak. 

Kulağımıza gelen diğer bir bilgi ise LG'nin ülkemize özel olarak deri kaplama LG G4 versiyonunu yine 2199TL olarak satışa sunacağı. Bunun gerçeklik payını tam olarak bilemiyoruz ancak yaklaşık 300TL civarında bir indirim sözkonusu olacak. 

LG G4 özellikle Snapdragon 808 yongaseti ile gündeme gelmişti. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 2 adet Cortex-A57 çekirdeği çalıştıran yongaseti Adreno 418 grafik birimi ile birlikte testlere göre Snapdragon 810 yongasetinden işlemci performansı açısından yer yer öne geçiyor ancak grafik olarak geride kalıyor. Bununla birlikte LG'nin yazılım stratejisi bu farkları kullanıcıya hissettirmeyebilir. 

LG G4'ün öne çıkan diğer özelliği ise kamerası. 16MP çözünürlüğündeki arka kamera OIS 2.0 ile desteklenirken standart OIS sistemlerinden farklı olarak LG kendi sisteminde 3 adet eksene yer verirken bu sayede sarsıntılara karşı daha hassas bir modül ortaya çıkarmış. Sensör LG G3'e göre daha büyük. 

F/1.8 diyafram aralığı ve G3 modelindekinden yüzde 80 daha fazla ışık alması sayesinde daha kaliteli görüntüler ortaya çıkaran arka kamerada lazer odaklamalı sistem yine öncekine göre 2 kat daha hızlı odaklanabiliyor. Odaklanma hızı yaklaşık 0.276 saniye. LG artık RAW kayıtların depolanmasına da imkan tanıyor. Arka kamera Mesut ve Erdi'nin incelemelerinde tam not almıştı. 

Modelde bunun haricinde 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde daha parlak ve canlı renkler sunan ekran, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, çıkarılabilir 3000mAh gücünde batarya, Android 5.1 işletim sistemi, LG UX 4.0 kullanıcı arayüzü şeklinde özellikler yer alıyor. 


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Nate Dogg 4 yıl en beğenilen
G3 ve g2 ye bakarsak bi 100 tl daha ucuz satabilirdi. Ama s6 yada m9 a para vermektense g4 alırdım ben.
Tabi bunlar hayal cebimde 10 lira var.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
G2 den sonra üst seviye fiyatlandırması fiyasko.
Kamerası iyi olabilir 810 yerine 808 kullabilir.
2k ekran yerine full hd yapıp fiyatı aşağı çekmeleri daha iyi olurdu.

G2 den sonra üst seviye fiyatlandırması fiyasko.Kamerası iyi olabilir 810 yerine 808 kullabilir.2k ekran yerine full hd yapıp fiyatı aşağı çekmeleri...
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AppleFans 4 yıl freudunpiposu
mrtrhn
Orası mübağala kardeşim. Anlamıyacak seviyedesin ve ben sana bunu anlatmakla zaman kaybediyorum. LG'yle GM'yi aynı kefeye koysam Samsung fanboyu nasıl oluyorsam artık ? Apple ve Samsung bir yana diğerleri bir yana LG ne bir Sony kalitesinde ne de HTC. Kasa olayı falan değil. Bugün iyi kötü hepsi destek çıkıyor telefonuna.
HTC m7'yi iyi besledi, Sony iyi kötü z serisini güncel tutuyor. Samsung ise bıraktığı kötü izlenimi bu yıl Nexus ve G3'ten sonra S4'e ve Note 3'e verdiği güncellemelerle değiştirdi bundan öncede S3'ü berbat bir romda bırakması hariç çok olayı yok zaten Amiral gemilerine karşı. LG öyle değil. G2'ye kitkatı son baharda vericem dedi kışın sonunda verdi, Keza G2'den çok farklı olmayan g3'e güncellemeyi en hızlı verenlerden biriyken G2 4 aya yakın bir süre bekledi. S4 3 ay önce aldı G2'den.
Bence tartışmaya gerek yok, Nexus serisinde tasarım hariç başarısızlığı ortada zaten. 3 yılda bir tuşu oturtamadı. Gördüğüm 5 Nexus 4'ün 4'ünün tuşu bozuk. 5'te de benzer problemler devam ediyor. Ki LG aslında üretim gücü olarak HTC'den iyi bir firma. Kendi fabrikası kendi ekran teknolojisi var, kendi işlemcisini en azından orta seviyede kullanabilecek düzeyde ama ortada birşey yok. G2'de Özellikle Türkiye'de Fiyat performans dengelerini değiştirdi üstüne bu G2 o zaman ki note serisi hariç tüm serilere üstünlük sağladı hatta onlara da üstünlük sağladı ancak LTE patentlerinden önce ortalarda dolaşmayan Qualcomm'un bir anda sanki evrim geçirmiş gibi bir CPU ürettiği algısı oluşturuldu ve sanki o dönemin en iyi APU'su Qualcomm'un 800'ü gibi lanse edildi. Kusura bakmayın, Güçlü Adreno Kraitlerin girdiği darboğaz nedeniyle Kendinden 2 kat güçsüz 544MP3 karşısında daha az FPS değeri verebildi bu yüzden. Ben hepsinin teknik açıklamasını yaparım, LG fanboyları 1200 liraya aldığı telefonun direk kölesi oldu.
Bilmeden almadığı malın hemde... Kendinizi tatmine devam.

Öyle bir anlatmışsın ki sanırsın millet render alıyor telefondan.

Şu an g2 kullanıyorum. İlk çıktığında 1600'e almıştım ve hiç pişman değilim. Bundan önceki telefonum n97 miniydi. Hala ikinci hat olarak 6 yıllık n97 mini'yi kullanıyorum. Anlayacağın sık telefon değiştiren biri değilim. Maddi durumum da var Allah'a şükür. Muhtemelen de 2-3 yıl daha kullanacağım g2'yi. Şimdi s800'le akıcı internete giremiyormuyum? Yeni oyunları oynayamıyormuyum? Şu an akıllı telefon alacak olanlara da hala g2 tavsiye ediyorum. Fazlası gereksiz. Kapitalizme diz çökmüş herkes. Batarya konusunda hala bir adım öteye gidemediler. S410 koysunlar ama şarjı üç gün gitsin. Çok mu zor?
mrtrhnOrası mübağala kardeşim. Anlamıyacak seviyedesin ve ben sana bunu anlatmakla zaman kaybediyorum. LG'yle GM'yi aynı kefeye koysam Samsun...
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DH Misafiri 3 yıl
Hayatımda ilk kez bir telefona cok para verdim iphone 6+ aldım 4ten sonra aramıza bir soğukluk gitmişti elma ile ekran bıyutundan dolayı o arada xiaomi redmi kullandım bir kaç tane de ıvır zıvır şirket telefonu android kullandığım dönemde sunu gördüm miui arayüzü eklentileri ve xiaomi kalitesi samsung lg htc yi döver bukadar netim. Özellikle su son dönemde mi note u gördükten sonra bu kanaatim daha da oturdu. Arkadaşa ısrar etmeme rağmen köfte bana getirmemiş kendine almış param yok falan dedi geçiştirdi. Kardeşim 5.7 inch ekran yapmıs adam telefon ele nasıl güzel oturuyo kamerası yazılımı inanılmaz olmuş telefonun o kalitesi cidden bu teknolojide daha iyi olamazdı diyor. 400 usd ye aldı adam çinden evet görece olarak çin piyasadına göre ciddi bir rakam ama su firma türkiye gibi ülkelere yatırım yapsa tercihlerin değişeceğinden eminim bu arada redmi cihazı kullanırken adam 150 usd bundan daha iyisini yapamazdı dedirten bir kaliteli cihaz yapmıstı onuda hatırlatıyım. Son söz olarak işim gereği gecen seneye kadar sık sık giderim çine adamlar hani derler ya kendileri ile nekadar gurur duysa azdır meizu xiaomi vivo oppo huawei zte oneplus lenovo gibi bu işi cok ciddi yapan firmaların yanında bir de ufak caplı baslıyıp gelişip bir yerlere gelen jiayu zopo ulefone ve adını hatırlayamadıgım bir sürü markaları var. Cidden de kendilerini geliştiriyorlar.Adamlar okadar güzel çalışıyorlarki daha da ilerliceklerdir ben android ve ios haricinde bir işletim sisteminin daha piyasada söz sahibi olmasından yanayım windows mobile yada başka birşey fan olmanında anlamı yok en iyi telefon diye biley yoktur en çok işe yarayan ve fiyat performans odaklı cihaz vardır herkese iyi forumlar
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a_y_k_u_t 4 yıl
Ya bu ne Allah aşkına iki video da otomatik oynamaya başladı ne olduğunu şaşırdım ..
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mavvrick 4 yıl
telefon güzel ama arkası deri olan modeller ısıdan yanacak gibime geliyor
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apokhan 4 yıl
Peregrino
Tasarimini G2 ve G3 ten sonra hic begenmedigim bir cihaz oldu. G2 fiyatiyla, performansiyla cok iyi bir cihazdi. Ancak G2 den sonra sasirsan Lg f/p den uzaklasarak kullanici kaybediyor. G2 ile yakalanan ve G3 ile devam ettirilen tasarim anlayisi gayet iyi gidiyorken, arka kasasi eski deri koltuklara benzeyen G4, ihtiyacim olsa dahi almayacagim urunler arasinda. Su sene M9,S6 da dahil hicbir cihazin tasarimi gozumde bes para etmiyor. Degistir degistir kullan, tum firmalar Samsung un izinden gidiyor artik. Ve tuhaftir ki yillarin aynicisi apple urunlerinde koklu degisikliklere giderek bizi sasirtiyor. Insanlarin yenilik aradigi su gunlerde ayni tasarimlara ekleme cikarma yapmak ne kadar mantikli? Artik donanimlarinda pek fark etmedigi, 1200-2000+ civarindaki cihazlarin her birinin yaklasik ayni performansi sundugu donemde, tasarimlarin uzerine cok fazla gitmemek, biz tuketicileri urunlerden uzaklastiriyor.

Mantıklı olmak gerek. Adam Tasarımı tamamen değiştirse ilerleyen zamanda nasıl bir değişiklik yapsın? Apple bile yıllarca aynı tasarım dilini kullandı. Kapitalist sistem bu
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apokhan 4 yıl
swat882
G2 ile s4 arasında aman aman farklar yok abartmayın, s4 un kamerası ve cpu su da g2 den üstündür, ayrıca çıkarılabilir batarya ve Micro sd kart girişi ile de zamanının eşsiz telefonlarından dir, 2015 ocak gibi de Android 5 güncellemesi almıştır, kötü cihaz değil ikiside, ancak ikisininde üstün olduğu yanlar var ama ikiside atla deve değil, g2 yi. Abartmaya gerek yok, aynı şekilde s4 u de, ikiside hala harika telefonlar

Hocam s4 ü bilmesek yutturacaksınız . Kamerası lg g2 den asla iyi olamaz. İncelemelerde de dahil .
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R ART 4 yıl
Gordion_56
dri kapak renk secenekleri yok galiba ?

var
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Gordion_56 4 yıl R ART
maviyi falan turkiyeye getireceklermi
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Gordion_56 4 yıl
deri kapak renk secenekleri yok galiba ?
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DH Misafiri 4 yıl
kim verir lg ye bu parayı 3 ay sonra 1600
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aycibin 4 yıl
mağazada baktım.çok güzel telefon ama çok iri.elimden düşüyordu.toparlayamadım bir türlü.4.5" civarı ufak model de çıkarsalar iyi olurdu.
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Jigsawlaw 4 yıl
Biggest Star
Orijinalden alıntı: Mr.FranzZ İphone u ıstırır yalarım



:)
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Nevec 4 yıl
İphone u ıstırır yalarım

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Biggest Star 4 yıl Nevec
Mr.FranzZ
İphone u ıstırır yalarım




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ripo 4 yıl
Yakında Delta servis, Intellicel servis, Risty servis garantili olanları da gelir. Tahminimce onlarda 1699 TL olur.
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