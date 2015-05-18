LG G4 ülkemizde satışa çıktı

LG'nin geçen ay itibariyle resmiyet kazanan amiral gemi modeli G4, İstanbul'daki eş zamanlı lansmanın ardından yine dünya ile eş zamanlı olarak perakende mağazalarının raflarını süslemeye başladı.





LG G4 için belirlenen fiyat 2199TL olarak gerçekleşmiş. Son dönemde ülkemizde piyasaya çıkan amiral gemi modelleri düşünüldüğünde LG yine fiyat çizgisini biraz aşağıda tutmayı başarmış. Umarız önümüzdeki aylarda bu fiyat biraz daha aşağı iner. Önceki nesil cihazın aksine bu cihazda RAM veya depolama kapasitesi ayrımı yapılmayacak.





Kulağımıza gelen diğer bir bilgi ise LG'nin ülkemize özel olarak deri kaplama LG G4 versiyonunu yine 2199TL olarak satışa sunacağı. Bunun gerçeklik payını tam olarak bilemiyoruz ancak yaklaşık 300TL civarında bir indirim sözkonusu olacak.





LG G4 özellikle Snapdragon 808 yongaseti ile gündeme gelmişti. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 2 adet Cortex-A57 çekirdeği çalıştıran yongaseti Adreno 418 grafik birimi ile birlikte testlere göre Snapdragon 810 yongasetinden işlemci performansı açısından yer yer öne geçiyor ancak grafik olarak geride kalıyor. Bununla birlikte LG'nin yazılım stratejisi bu farkları kullanıcıya hissettirmeyebilir.





LG G4'ün öne çıkan diğer özelliği ise kamerası. 16MP çözünürlüğündeki arka kamera OIS 2.0 ile desteklenirken standart OIS sistemlerinden farklı olarak LG kendi sisteminde 3 adet eksene yer verirken bu sayede sarsıntılara karşı daha hassas bir modül ortaya çıkarmış. Sensör LG G3'e göre daha büyük.





F/1.8 diyafram aralığı ve G3 modelindekinden yüzde 80 daha fazla ışık alması sayesinde daha kaliteli görüntüler ortaya çıkaran arka kamerada lazer odaklamalı sistem yine öncekine göre 2 kat daha hızlı odaklanabiliyor. Odaklanma hızı yaklaşık 0.276 saniye. LG artık RAW kayıtların depolanmasına da imkan tanıyor. Arka kamera Mesut ve Erdi'nin incelemelerinde tam not almıştı.





Modelde bunun haricinde 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde daha parlak ve canlı renkler sunan ekran, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, çıkarılabilir 3000mAh gücünde batarya, Android 5.1 işletim sistemi, LG UX 4.0 kullanıcı arayüzü şeklinde özellikler yer alıyor.



