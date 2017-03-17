LG, G4 ve V10’daki sorun nedeniyle dava edildi

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LG G4 ve V10 kullanıcıları LG’ye dava açtılar. Akıllı telefonlarının yeniden başlama döngüsüne girdiğini ve üretici firmanın sorundan haberdar olduğu halde hiçbir şey yapmadığını iddia eden müşteriler, Kaliforniya Federal Mahkemesi’nde görülecek davada LG’ye haksız ticaret ve garanti yasalarını ihlal etme gibi birçok ağır suçlama yöneltti.

Yeniden başlama döngüsü, akıllı telefonların herhangi bir neden olmadan kendini yeniden başlatmayı denemesi ve bunu başaramamasıyla ortaya çıkan bir sorun. Yeniden başlatma işlemini başaramayan telefonlar uzun bir süre bu şekilde kalıyor ve bir noktadan sonra yeniden başlatma gerçekleşse bile aynı olay tekrarlanıyor.

İddia edilene göre G4 ve V10 üreticisinin bu sorun hakkında bilgisi var. 2016 senesinde G4 modellerinin yeniden başlama döngüsüne girdiğinden haberdar olduğunu duyuran LG, sadece garanti kapsamında olan cihazların değiştirileceğini söylemişti. Yaptığı duyuruda sorunun akıllı telefon içerisindeki donanımların birbirleriyle bağlantı kuramamasından gerçekleştiğini açık bir şekilde belirterek akıllı telefonlardaki sorunun üretici kaynaklı olduğunu kabul eden LG, buna rağmen garanti kapsamında olmayan cihazlardaki sorunu çözmek adına bir eylem gerçekleştirmedi ve hatta bazı kullanıcıların söylediğine göre garanti kapsamında olan cihazları bile çeşitli nedenlerden ötürü tamir etmeyi reddetti.

http://www.gsmarena.com/theres_a_classaction_lawsuit_in_the_making_against_lg_for_g4_and_v10_bootloops-blog-24032.php