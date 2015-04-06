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LG G4'ün kullanıcı arayüzü de resmileşti

4 yıl
11,5b
1
23
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G4'ün kullanıcı arayüzü de resmileşti

LG'nin yeni amiral gemi modeli G4 lansmanı öncesinde alıştığımız üzere bileşenlerinin tanıtılması tüm hızıyla devam ediyor. Ekrandan sonra cihazda yer verilecek kullanıcı arayüzü de resmileşti.

Kullanıcı arayüzleri üreticinin telefon kullanıcısı ile etkileşime geçtiği ve hünerlerini gösterdiği yazılım paketleri olarak dikkat çekiyor. Eskiden hantal ve bol animasyonlu olan kullanıcı arayüzleri artık sade bir tasarım taşıyor ve ağırlıklarından kurtulmuş yapısı ile en akıcı performansı veriyor. LG'nin ilerleyiş süreci de bunu temel alıyor. 
LG UX 4.0 olarak adlandırılan yeni arayüz firmanın yayımladığı bir video ile resmiyete kavuştu. Ancak Güney Kore dilinde olan videonun yakın zamanda diğer dillerde de yayımlanması bekleniyor. 

Sade ve kullanımı kolay bir tecrübeye sahip olan arayüzde sürükle bırak şeklindeki fonksiyonlar dikkat çekiyor. LG videoda arayüzde sunacağı bazı temel özelliklere vurgu yapıyor. 

Bu özelliklerden ilki Quick Shot. Arka kısımdaki ses butonuna iki kere tıklayarak kameraya geçiş yapmanıza imkan tanıyan Quick Shot ekran kilidi devrede iken de çalışma özelliğine sahip. 

Diğer bir özellik olan Expert Camera Mode, fotoğraf çekimi esnasında konum etiketleme özelliği açıksa bu fotoğrafları konuma göre toplayarak ayrı albümler haline getiriyor. Smart Board özelliği takvim, müzik ve sağlık gibi kaynaklardan veriler toplayarak tek bir widget üzerinden gösteriyor. Smart Alert ise spor ilgilerinize göre hava durumuna bakarak spor yapmak için günün en iyi saatini tavsiye ediyor. 

LG UX 4.0 arayüzü ilk olarak LG G4 modelinde boy gösterecek. Sonrasında piyasaya çıkacak yeni modellere ve bir güncelleme ile mevcut modellere de sunulması bekleniyor. LG G4 ise 28 Nisan tarihinde tanıtılacak.  



http://www.androidcentral.com/lg-shows-its-latest-ux-40-ahead-g4-launch Yorum Yaz
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uyedhforum 4 yıl en beğenilen
Wp ye kutucuk kutucuk deniliyordu , şimdi ise herkes kutucuğa döndü
2d düz renkler ve kutucuk moda oldu

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Wp ye kutucuk kutucuk deniliyordu , şimdi ise herkes kutucuğa döndü2d düz renkler ve kutucuk moda oldu
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1 Yanıt Yanıtla +8
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The Balance 4 yıl mcebi001
mcebi001
Hiç birşey yok

Ne olmasini bekliyordunuz ki. Touchwiz gibi bir arayuzden soz etmiyoruz zaten.
1 Yanıt Yanıtla +4
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ayhanjan 4 yıl
Bir değişiklik göremedim.
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rcelik21 4 yıl
Biraz da malzeme kalitesi iyi olursa, Samsung ile yarışıyor ama kalite konusunda yarışmasın.
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simbilli 4 yıl
uyedhforum
Wp ye kutucuk kutucuk deniliyordu , şimdi ise herkes kutucuğa döndü
2d düz renkler ve kutucuk moda oldu
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Şimdi olmadı zaten w8 çıktığından beri yazılım anlamında çoğu tasarım Microsoftun yeni tasarımlarını takip etti. Sadece w8 de değil 7 vista xp tasarımları zaten hep öncülük oluyordu. Şu an Google'ın materyal tasarım dedikleri tasarım anlayaşının özünde bile windows 8 tasarımı yatıyor.
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aslannyurek 4 yıl
piyasada S6 gibi bir canavar varken bu alınmaz..
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MyWorldLife 4 yıl
g3 den bi farkini goremedim.

butonlar niye kare ?

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Red_devil33 4 yıl
Transparan hava durumu olaydı iyiydi
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Led Zeppelin 4 yıl
Arayüzü beğenmeyen arkadaşlar tema destediğinin olduğunu bilmiyorlar sanırım LGHome un :)
İster bu tarz widget larla isterseniz transparan veya daha farklı renge sahip widgetl larla kullanabilirsiniz :)
Hali hazırda biraz bilgisayardan anlıyorsanız LG nin tema yapma programı bile vardı :)
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hkn.usta 4 yıl
Arayuzu bence cok ıgrenc
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Brucedeluxe 4 yıl
Smartnotice gayet güzel olmuş hoşuma gitti. Klasörler ve bazı simgeler yuvarlaktan kare şekline geçilmiş onun haricinde pek bir fark görünmüyor. Umarım lg health uygulaması da tekrar elden geçirilmiştir de daha ayrıntılı bilgi verir.
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Bekenbey 4 yıl
G3'e gelir mi sizce arkadaşlar ve gelirse sizce ne kadar süre bekleriz?
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meot1 4 yıl
kusturacak bu arayüz.İnsan bu kadar mı itici bir arayüz yapar.
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SahiNN1 4 yıl
pek bir değişiklik yok ki bunda? birde şu ikonlar midemi bulandırıyor. Allah aşkına insanda az zevk olur ya(g2 kullanıcısı)
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uyedhforum 4 yıl en beğenilen
Wp ye kutucuk kutucuk deniliyordu , şimdi ise herkes kutucuğa döndü
2d düz renkler ve kutucuk moda oldu

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Golden Gate 4 yıl
Şu Lg'yi parası olan adam almaz muhtemelen .
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