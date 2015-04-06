LG G4'ün kullanıcı arayüzü de resmileşti

LG'nin yeni amiral gemi modeli G4 lansmanı öncesinde alıştığımız üzere bileşenlerinin tanıtılması tüm hızıyla devam ediyor. Ekrandan sonra cihazda yer verilecek kullanıcı arayüzü de resmileşti.





Kullanıcı arayüzleri üreticinin telefon kullanıcısı ile etkileşime geçtiği ve hünerlerini gösterdiği yazılım paketleri olarak dikkat çekiyor. Eskiden hantal ve bol animasyonlu olan kullanıcı arayüzleri artık sade bir tasarım taşıyor ve ağırlıklarından kurtulmuş yapısı ile en akıcı performansı veriyor. LG'nin ilerleyiş süreci de bunu temel alıyor.

LG UX 4.0 olarak adlandırılan yeni arayüz firmanın yayımladığı bir video ile resmiyete kavuştu. Ancak Güney Kore dilinde olan videonun yakın zamanda diğer dillerde de yayımlanması bekleniyor.





Sade ve kullanımı kolay bir tecrübeye sahip olan arayüzde sürükle bırak şeklindeki fonksiyonlar dikkat çekiyor. LG videoda arayüzde sunacağı bazı temel özelliklere vurgu yapıyor.





Bu özelliklerden ilki Quick Shot. Arka kısımdaki ses butonuna iki kere tıklayarak kameraya geçiş yapmanıza imkan tanıyan Quick Shot ekran kilidi devrede iken de çalışma özelliğine sahip.





Diğer bir özellik olan Expert Camera Mode, fotoğraf çekimi esnasında konum etiketleme özelliği açıksa bu fotoğrafları konuma göre toplayarak ayrı albümler haline getiriyor. Smart Board özelliği takvim, müzik ve sağlık gibi kaynaklardan veriler toplayarak tek bir widget üzerinden gösteriyor. Smart Alert ise spor ilgilerinize göre hava durumuna bakarak spor yapmak için günün en iyi saatini tavsiye ediyor.





LG UX 4.0 arayüzü ilk olarak LG G4 modelinde boy gösterecek. Sonrasında piyasaya çıkacak yeni modellere ve bir güncelleme ile mevcut modellere de sunulması bekleniyor. LG G4 ise 28 Nisan tarihinde tanıtılacak.







http://www.androidcentral.com/lg-shows-its-latest-ux-40-ahead-g4-launch