Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G5, ilginç bir kapak tasarımıyla gelebilir

LG'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi G5 için çok ilginç bir tasarıma işaret ediliyor. Arka kapağı çıkarılamayan cihazın bataryası çıkarılabilecek. Peki bu nasıl olacak?
3 yıl
6,6b
1
37
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG G5, ilginç bir kapak tasarımıyla gelebilir


Gelecek ay sonunda başlayacak MWC 2016 tüketici elektroniği fuarında tanıtılmasını beklediğimiz LG G5 amiral gemi modeli için ilk görsel sızıntıları da gelmeye başladı. LG'nin yeni amiral gemisinde, şimdiye kadar ki en büyük tasarım değişikliğine imza atacağı iddia ediliyor. 

Tasarım değişikliği genel görünüş anlamında değil. Firmanın G serisinden alıştığımız genel tasarım çizgileri korunurken, bu kez hafif kavisli yapıdan vazgeçiliyor. Ayrıca metal gövde veya arka kısımda yine hakiki deri kaplama seçeneği de masada. Yenilik olarak artık arka kapak çıkarılabilir yapıda olmayacak. Peki bu durumda batarya nasıl değiştirilecek? LG mühendisleri buna ilginç bir çözüm bulmuş.

İddialara göre firma uzun süredir yenilikçi bir kapak mekanizması üzerinde çalışıyor. Mekanizmada alt kısımdaki parça ayrılıyor ve batarya çıkarılıyor. Görseller, prototiplere bizzat şahit olmuş kişiler tarafından tarif edilmiş. Firma hali hazırda iki tasarım deniyor. Bir tanesinde alt parça ayrıldıktan sonra batarya bastırılarak çıkarılıyor. İkinci tasarımda ise batarya bir tepsi marifetiyle dışarı alınıyor. Su ve toz kaçma ihtimali yüksek olduğu için mühendisler, yeni mekanizmanın her noktasına ayrı bir gayret sarf ediyor. 

İddialar doğruysa LG G5 pazardaki en ilginç mekanizmaya sahip akıllı telefon olacak. Genelde bataryayı çıkarmak için cihazların arka kapağını çıkarmamız yeterli oluyordu. Bazı modellerde ise arka kapak ve batarya hiç çıkarılamıyordu. Geçmiş yıllarda bu tür bir tasarım bulunuyordu ancak hiç bir zaman yaygın kullanıma geçemedi. 

LG G5 modelinin 5.3-5.5 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB RAM, ön kısımda ikinci ekran yerleşimi, çift ön kamera, 2800mAh kapasiteli batarya gibi özelliklere sahip olacağına inanılıyor. Model MWC 2016 fuarında tanıtılmazsa muhtemelen Mart ayında karşımıza çıkacak.  
LG G5, ilginç bir kapak tasarımıyla gelebilir
 

http://www.phonearena.com/news/Alleged-LG-G5-render-shows-all-metal-body-wacky-mechanism-to-ensure-removable-battery_id77400 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
system electronıc 3 yıl en beğenilen
Böyle saçma bir şeye ugraşacağına koy 4500,5000 mah. batarya ne sen uğraş ne biz uğraşalım. Varsın çıkmasın batarya ...
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 3 yıl
sonyericson k850 gibi birşey işte...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 3 yıl
Samsung Wave 3 aynen bu şekilde açılıyor... Daha önce rastlamamışmış..
youtube.com/...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sunstorms 3 yıl
Önce yazılanı doğru oku yorumun garabet demedim çocuk gibi laf sokma hevesin varsa tatmin oldun inşallah satış rakamı sadece tasarıma göre değil diğer rakiplere görede değişir ayrıca tek bir kaynağa göre hareket edeceksek işimiz var.

Edit: elbette v10 un ikinci ekranı için yorum yaptım iyi okumadığın buradanda anlaşılıyor!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceramicer43 3 yıl
pil sorunu en önemli sorun bence..birde 20-25 mpixel kamera koyacaksınki namın yürüsün..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
21Temmuz 3 yıl
Ya çıksın yeter ki çıksın piyasaya da g4 ün fiyatı düşüp g4 kullanayım ya g6 çıkınca da g5 kullanırız nolcak

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
minur 3 yıl
G2 den sonra LG heyecan yapmadı bende.G5 inşallah guzel olur da M9 dan dönüş yaparız.ama o batarya ile o işler olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Circassian81 3 yıl
LG dalga mi geçiyorsun? 3 telefondur zaten 3000 mah batarya koyuyorsun bi de bunu 2800mah mi yapacaksin?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeKNoYDN 3 yıl
Bir avantaj sağlayacağını sanmıyorum umarım pil kapasitesi yüksek olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gravaze 3 yıl
g3'ten sonra g4'e geçmememin yegane sebebi şu kavisli ekran saçmalığıydı. g flex serisinde kavisli ekran kullan, o yönde bir seri zaten de g4'te de kavisli ekran kullanmak pek hoş olmamıştı ki bunu anlayıp düz ekrana geçmeleri olumlu olmuş.

snapdragon 820 çok güçlü geliyor, antutu'da test cihazlarında bile ortalığı dağıtmış, ısınma sorunu olmazsa müthiş bir performans sergileyecek demektir ki bu soc'u kullanmaları güzel.

ikinci ekranda inat neden? v serisini buna yönelilk çıkardın, şimdi g serisine de taşıyorsun ki ben v10'u inceleyip bu ikinci ekran olayını pek sevememiştim. ekranı çok aşağıya alıyor ve ekran açıkken konumlandırmasının kötü olmasından dolayı göze hoş gelmiyor.

ekran yine 5.5" olmalı, 2k olması gayet iyi g3 ve g4'ten alışılagelmişti. yalnız şu ekran/kasa oranını daha da düşürebilirlerse efsane bir cihaz yapabilirler.

samsung'un yaptığı hatayı yapıp da yeni nesille batarya kapasitesi küçültme yoluna giderlerse ayaklarına sıkarlar. g2, g3 ve g4 3000 mah pille geldi, mümkünse büyüt küçültme, 2800 olursa çok yazık.


Pilin o şekil çıkması olayı, altın açılması olayı birçok cihazda denendi ama düzen tutmuyor. htc desire hd'de de buna benzer bir sistem vardı,i belli bir süre sonra laçkalaşıp
rezil etmişti bizi. kullanışlı değil, klasik sistem daha iyi. umarım bunu da yapmazlar.

desire hd:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


******


Lg bir şeyler deneyip tutmadığını görünce bir sonraki telefonunda bundan cayıyor. Kullanıcılar sade, şık ve kullanımı rahat cihazlar istiyor. G4'te kavisli ekran garabetini denedi, tepkiler hoş olmayınca g5'te vazgeçti. v10'dan arak ikinci ekranı koyacaklarsa g6'da bundan da vazgeçerler. Açıkçası ben de boşuna beklemiş olurum g5'i. Umarım şu ikinci ekran saçmalığı olmaz, pili ufaltmazlar ve pil çıkma düzeneği bu şekilde çok saçma olmaz. Prototip bir ciahz olacağı belli, g6'yı bekleyecek gibi duruyorum umarım yanılırım.
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 3 yıl
Bir telefonda değiştirilebilir batarya varsa o telefon 1 ADIM öndedir...
bazı şeylerden feragat etmek gerekiyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
bildiğin wawe 3 olmuş ayrıca batarya çıkacak diye sevinenler varsa yazık tasarımıda beğenmedim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reverans! 3 yıl
Tasarımı güzel olmuş ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
07rainman 3 yıl
Aferin LG ,HTC yolundan gidiyorsun.kasada sabite dönmussun bataryayi kucultmussun ,samsung bile batarya kapasitesini arttirirken sana hayirli işler.Böylelikle bize lg g2 de yakaladigin basarinin tesaduf oldugunu ,kazayla boyle bir telefon yapmis oldugunu gostermis oldun.alttan huawei ve lenovo geliyor.senden çok daha kullanisli ve hesapli telefonlar yapıyorlar.su fanboylarin ve reklama ayırdığın devasa bütçen olmasa general mobile den farkın yok.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dokuzcanlicanavar 3 yıl
kızak tabanının kalınlığını da pile katıp kapasiteyi arttırsın boşa fantezi peşinde koşmasın bence lg
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6555 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg, lg g5 ve
4 etiket daha lg g5 battery mechanism Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Sayılarla CES 2016 3 yıl Tizen'li Samsung Z3 Avrupa pazarına açılıyor 3 yıl Google Photos "Dijital çağın en başarılı Bulut Fotoğraf Servisi" 3 yıl Çinli yatırımcılardan Uber'e 2 milyar dolar yatırım 3 yıl Snoop Dogg'dan Bill Gates' e sevgi mesajı 3 yıl Birinci Nesil iPhone’da bugünün web siteleri nasıl görünüyor? 3 yıl LeTv oldu LeEco 3 yıl Acer Aspire Switch 12S mercek altında: "Yeni nesil hibrit bilgisayar" 3 yıl 2016 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı 3 yıl YouTube ünlüsü PewDiePie, kendi içerik ağını kuruyor 3 yıl AnTuTu 2015 testlerinin kralı iPhone 6S Plus 3 yıl 11-24 Ocak Detroit Auto Show’dan dikkat çekici 4 otomobil 3 yıl Trend Micro şifre yöneticisinde büyük açık 3 yıl Microsoft Uyarıyor: Internet Explorer'ı kullanmasanız da 11. sürüme güncelleyin 3 yıl Fütüristik tasarıma sahip Ambulans Drone: AirMule 3 yıl Google, Cardboard VR'da daha iyi ses deneyimi sunmayı planlıyor 3 yıl Toyota otomobiller internete direk uydudan bağlanacak 3 yıl 19 yaşındaki öğrenciden robot avukat 3 yıl Google'dan Android'e yeni başlayanlara 10 ipucu 3 yıl Yeni gelişmeyle "beyin dalgaları" her yerde ölçülebiliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG G5, ilginç bir kapak tasarımıyla gelebilir Sonraki Outlook toplantılarınızı Skype çağrısına dönüştürün 3 yıl Intel: Ana akım kullanıcıların büyük kısmının harici ekran kartına ihtiyacı yok 3 yıl Sony'den akıllı ışık 3 yıl Fransa'dan güçlü şifrelemelere geçit yok 3 yıl Geçen yılın en iyilerinden Xenowerk, sadece 20 kuruş 3 yıl Huawei Nexus 6P mercek altında: "Saf Android ve güçlü donanım" 3 yıl Apple CarPlay hangi araçlarda var? 3 yıl Synaptics dokunmadan kontrol edilebilen hologram teknolojisini tanıttı 3 yıl İlk Mini-STX anakartlar yolda 3 yıl iPhone için AMOLED ekran iddiaları güçleniyor 3 yıl Lenovo'dan Xiaomi'ye yanıt: Lemon 3 3 yıl Dünyanın ilk 802.11ad router'ı ile tanışın! 8GB'lık filmi saniyeler içerisinde kopyalayın 3 yıl PC satışları tarihi düşüş yaşıyor 3 yıl DARPA, sinyal bozuculardan etkilenmeyen haberleşme çipi geliştiriyor 3 yıl Samsung, Galaxy S7, S7 edge ve S7 edge+ modellerini birlikte duyuracak 3 yıl Apple Watch, 2015 yılının en çok satılan akıllı saati oldu 3 yıl Ülkemizde Drone ve İHA kullanımı için kayıt zorunluluğu getiren genelge yayımlandı 3 yıl Duyguları ölçen giyilebilir cihaz 3 yıl LG'den 1 milyon eve yetecek güneş enerjisi yatırımı 3 yıl Microsoft Windows 8'in fişini çekti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim