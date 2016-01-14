LG G5, ilginç bir kapak tasarımıyla gelebilir





Gelecek ay sonunda başlayacak MWC 2016 tüketici elektroniği fuarında tanıtılmasını beklediğimiz LG G5 amiral gemi modeli için ilk görsel sızıntıları da gelmeye başladı. LG'nin yeni amiral gemisinde, şimdiye kadar ki en büyük tasarım değişikliğine imza atacağı iddia ediliyor.





Tasarım değişikliği genel görünüş anlamında değil. Firmanın G serisinden alıştığımız genel tasarım çizgileri korunurken, bu kez hafif kavisli yapıdan vazgeçiliyor. Ayrıca metal gövde veya arka kısımda yine hakiki deri kaplama seçeneği de masada. Yenilik olarak artık arka kapak çıkarılabilir yapıda olmayacak. Peki bu durumda batarya nasıl değiştirilecek? LG mühendisleri buna ilginç bir çözüm bulmuş.





İddialara göre firma uzun süredir yenilikçi bir kapak mekanizması üzerinde çalışıyor. Mekanizmada alt kısımdaki parça ayrılıyor ve batarya çıkarılıyor. Görseller, prototiplere bizzat şahit olmuş kişiler tarafından tarif edilmiş. Firma hali hazırda iki tasarım deniyor. Bir tanesinde alt parça ayrıldıktan sonra batarya bastırılarak çıkarılıyor. İkinci tasarımda ise batarya bir tepsi marifetiyle dışarı alınıyor. Su ve toz kaçma ihtimali yüksek olduğu için mühendisler, yeni mekanizmanın her noktasına ayrı bir gayret sarf ediyor.





İddialar doğruysa LG G5 pazardaki en ilginç mekanizmaya sahip akıllı telefon olacak. Genelde bataryayı çıkarmak için cihazların arka kapağını çıkarmamız yeterli oluyordu. Bazı modellerde ise arka kapak ve batarya hiç çıkarılamıyordu. Geçmiş yıllarda bu tür bir tasarım bulunuyordu ancak hiç bir zaman yaygın kullanıma geçemedi.





LG G5 modelinin 5.3-5.5 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB RAM, ön kısımda ikinci ekran yerleşimi, çift ön kamera, 2800mAh kapasiteli batarya gibi özelliklere sahip olacağına inanılıyor. Model MWC 2016 fuarında tanıtılmazsa muhtemelen Mart ayında karşımıza çıkacak.

http://www.phonearena.com/news/Alleged-LG-G5-render-shows-all-metal-body-wacky-mechanism-to-ensure-removable-battery_id77400