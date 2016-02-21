LG G5 tanıtıldı işte özellikler ve cihaz hakkında bilmeniz gereken her şey:





Son yılların en renkli ürün lansmanlarından birisine imza atan LG, amiral gemi modelinin yanında farklı sektörlere hitap eden ilginç ürünlerini görücüye çıkarttı. Bununla birlikte, en büyük ilgi tabii ki yeni amiral gemi modeli G5 üzerinde toplandı. LG G5, son dönemde amiral gemi modellerinde alışık olmadığımız özelliklerle karşımıza çıkıyor.





Tasarım





G serisinde, LG'nin belirli bir tasarım çizgisini korumaya çalıştığını görmüştük. Arka kısma konumlandırılan ses kontrol tuşları ve tek kamera sensörü, üç nesil yerini korudu. Ayrıca çıkarılabilir batarya ve hafıza kartı desteği de son iki nesilde karşımıza çıkan yeniliklerdi. LG G5 ile pek çok değişiklik yaşandı.





İlk olarak arka kontrol tuşlarının artık yan tarafa alındığını görüyoruz. Bunun sebebi, ön kısımda fiziksel bir tuşa yer vermek istemeyen firmanın, parmak izi okuyucusunu arka kısma yerleştirmesi. Rakip amiral gemi modelleri gibi, yan taraftan kontrol konseptine geçilmiş oldu. Diğer taraftan ayrıntılarına aşağıda değineceğimiz çift kamera dizilimi de, yine cihazı farklılaştıran unsurlardan olmuş.





Modelin en önemli tarafı kuşkusuz çıkarılabilir alt kısım. Samsung Wave 3 döneminden bu yana, amiral gemi modellerinde hiç rastlamadığımız bu sistem, bataryanın alt kısımdan çıkarılarak değiştirilmesini sağlıyor. Böylece, ana gövde metal alaşımlı olarak yekpare üretilebiliyor. Alt kısımda ayrıca Magic Slot adında bir yuva mevcut. LG, anten kısmını özel kaplamalarla temastan koruduğunu belirtiyor.





Asıl USB Type-C girişinden farklı olan Magic Slot ile, farklı aksesuarları kullanmak mümkün olacak. Magic Slot aksesuarları, entegre bir alt kapak ile geliyor. Yani bu aksesuarları kullanırken, orijinal alt kapağı bir tarafa bırakmanız gerekiyor. Özellikle, bataryanın korunması açısından önem taşıyor. LG'nin ilk Magic Slot aksesuarları ise, dahili bataryalı uzak kamera kontrolü Cam Plus ve Bang&Olufsen imzalı bir amplifikatör. Önümüzdeki dönemde aksesuarların sayısı artacak.





Diğer taraftan alt kısmın değiştirilebilir olması, cihazın kapanmasını gerektiriyor zira batarya da açığa çıkmış oluyor. Yani modül değiştirirken, cihazı kapatmak zorundasınız. Bu biraz dezavantaj olacak gibi görünüyor.





Ekran





LG G5, iddiaları doğrular nitelikte küçülüyor ve ekran boyutunu 5.3 inçe geriliyor. Böylece piksel başına yoğunluk, önceki nesle göre yükseliyor. Daha geniş görüş açısı ve canlı renkler sunan IPS Quantum ekran, 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip. Ekran Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Ekranın önemli bir özelliği Always On adındaki, sürekli bildirim gösterimi. Ekran kilitli iken, üst kısımda ortaya çıkan pencere; saat, gelen cevapsız çağrı, SMS, mail gibi bildirimleri gösterebiliyor. Bu pencere, saatte yüzde 0.8 batarya tüketimi yapıyor. Kullanıcıların, sürekli ekran kilidini açma davranışları düşünüldüğünde, oldukça önemli bir enerji tasarrufu sağlayacak.





Donanım





Bu yıl pek çok amiral gemi modelinde olduğu gibi, LG G5 modeli de Snapdragon 820 yonga setinden yana tercihini yapmış. 2+2 formatında 4 adet özelleştirilmiş 64-bitlik Kryo çekirdeği barındıran yonga seti, Qualcomm'un en güçlü mimarisi Adreno 530 grafik birimi ile geliyor. 4GB LPDDR4 RAM ile birlikte LG G5, en güçlü amiral gemi modellerinden birisi olacak. 32GB depolama kapasitesi ise microSD kartlar ile 200GB'a kadar takviye alabiliyor.

Cihazda Qualcomm'un Quickcharge 3.0 teknolojisi de kullanılıyor. Böylece, batarya çok kısa süre içerisinde tam doluluk oranına ulaşıyor. Bunun için elbette şarj adaptörünün de uyumlu olması gerekiyor. Hali hazırda USB Type-C girişi de benzer bir özellik sunmaktaydı.





Kamera





LG G5, bu yıl farklı bir kamera dizilimine yöneliyor. Geçen yıl V10 modelinden hatırlayacağımız çift ön sensör dizilimi, bu kez arka kısma geçiş yapıyor. 1/2 inçlik büyük ana sensör 16MP çözünürlüğünde. OIS ve lazer tabanlı otomatik odaklama ile desteklenen ana kameranın yanında bir de 8MP çözünürlüğünde ikinci sensör bulunuyor. Bu kombinasyon ile 135 dereceye kadar genişlik elde ediliyor, karanlık ortamlarda daha iyi performans sergileniyor ve odaklama hızına da katkı sağlanıyor. Arka kamera 30kare/saniye hızında 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde ve Full HD video kaydı özelliğine sahip.





Arayüz





Her yeni amiral gemi modelinde olduğu gibi, LG G5 ile yeni Optimus UX 5.0 kullanıcı arayüzü de duyuruldu. Sadelik anlayışını koruyan yeni arayüzü, şimdiye kadar ki en iyi LG kullanıcı arayüzü olduğu ifade ediliyor. Optimus UX 5.0 çok akıcı ve donanıma uygun farklı fonksiyonları da beraberinde getiriyor. Arayüz, Android 6.0 işletim sistemi üzerine inşa edilmiş.





Diğer özellikler





Magic Slot modülünde olduğu gibi, LG G5'in ses donanımında da Bang & Olufsen imzası var. Hoparlör ve güçlendiriciler ile, LG G5 en iyi ses deneyimini sunmaya hazırlanıyor. Batarya ise 2800mAh seviyesinde tutulmuş. Akıcı donanım ve yenilikçi teknolojiler ile, batarya bir günü rahatlıkla çıkaracaktır. Ayrıca çıkarılabilir olduğu için, kullanıcılar farklı alternatifler de bulabileceklerdir.





Çıkış tarihi





LG G5 modelinin Mart ayı ortalarında piyasada olması bekleniyor.