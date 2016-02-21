Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 2 kişi burada

LG G5 tanıtıldı işte özellikler ve cihaz hakkında bilmeniz gereken her şey:

Nihayet beklenen gün geldi ve LG'nin yeni amiral gemi modeli G5, görkemli bir lansman ile resmiyete kavuşturuldu. Cihaz, yeni özellikleri ile göz kamaştırıyor. İşte detaylar:
3 yıl
31,8b
2
332
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son yılların en renkli ürün lansmanlarından birisine imza atan LG, amiral gemi modelinin yanında farklı sektörlere hitap eden ilginç ürünlerini görücüye çıkarttı. Bununla birlikte, en büyük ilgi tabii ki yeni amiral gemi modeli G5 üzerinde toplandı. LG G5, son dönemde amiral gemi modellerinde alışık olmadığımız özelliklerle karşımıza çıkıyor. 
LG G5 tanıtıldı işte özellikler ve cihaz hakkında bilmeniz gereken her şey:

Tasarım

G serisinde, LG'nin belirli bir tasarım çizgisini korumaya çalıştığını görmüştük. Arka kısma konumlandırılan ses kontrol tuşları ve tek kamera sensörü, üç nesil yerini korudu. Ayrıca çıkarılabilir batarya ve hafıza kartı desteği de son iki nesilde karşımıza çıkan yeniliklerdi. LG G5 ile pek çok değişiklik yaşandı.

İlk olarak arka kontrol tuşlarının artık yan tarafa alındığını görüyoruz. Bunun sebebi, ön kısımda fiziksel bir tuşa yer vermek istemeyen firmanın, parmak izi okuyucusunu arka kısma yerleştirmesi. Rakip amiral gemi modelleri gibi, yan taraftan kontrol konseptine geçilmiş oldu. Diğer taraftan ayrıntılarına aşağıda değineceğimiz çift kamera dizilimi de, yine cihazı farklılaştıran unsurlardan olmuş.
LG G5 tanıtıldı işte özellikler ve cihaz hakkında bilmeniz gereken her şey:

Modelin en önemli tarafı kuşkusuz çıkarılabilir alt kısım. Samsung Wave 3 döneminden bu yana, amiral gemi modellerinde hiç rastlamadığımız bu sistem, bataryanın alt kısımdan çıkarılarak değiştirilmesini sağlıyor. Böylece, ana gövde metal alaşımlı olarak yekpare üretilebiliyor. Alt kısımda ayrıca Magic Slot adında bir yuva mevcut. LG, anten kısmını özel kaplamalarla temastan koruduğunu belirtiyor. 

Asıl USB Type-C girişinden farklı olan Magic Slot ile, farklı aksesuarları kullanmak mümkün olacak. Magic Slot aksesuarları, entegre bir alt kapak ile geliyor. Yani bu aksesuarları kullanırken, orijinal alt kapağı bir tarafa bırakmanız gerekiyor. Özellikle, bataryanın korunması açısından önem taşıyor. LG'nin ilk Magic Slot aksesuarları ise, dahili bataryalı uzak kamera kontrolü Cam Plus ve Bang&Olufsen imzalı bir amplifikatör. Önümüzdeki dönemde aksesuarların sayısı artacak. 

Diğer taraftan alt kısmın değiştirilebilir olması, cihazın kapanmasını gerektiriyor zira batarya da açığa çıkmış oluyor. Yani modül değiştirirken, cihazı kapatmak zorundasınız. Bu biraz dezavantaj olacak gibi görünüyor. 
LG G5 tanıtıldı işte özellikler ve cihaz hakkında bilmeniz gereken her şey:
 

Ekran

LG G5, iddiaları doğrular nitelikte küçülüyor ve ekran boyutunu 5.3 inçe geriliyor. Böylece piksel başına yoğunluk, önceki nesle göre yükseliyor. Daha geniş görüş açısı ve canlı renkler sunan IPS Quantum ekran, 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip. Ekran Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Ekranın önemli bir özelliği Always On adındaki, sürekli bildirim gösterimi. Ekran kilitli iken, üst kısımda ortaya çıkan pencere; saat, gelen cevapsız çağrı, SMS, mail gibi bildirimleri gösterebiliyor. Bu pencere, saatte yüzde 0.8 batarya tüketimi yapıyor. Kullanıcıların, sürekli ekran kilidini açma davranışları düşünüldüğünde, oldukça önemli bir enerji tasarrufu sağlayacak.

Donanım

Bu yıl pek çok amiral gemi modelinde olduğu gibi, LG G5 modeli de Snapdragon 820 yonga setinden yana tercihini yapmış. 2+2 formatında 4 adet özelleştirilmiş 64-bitlik Kryo çekirdeği barındıran yonga seti, Qualcomm'un en güçlü mimarisi Adreno 530 grafik birimi ile geliyor. 4GB LPDDR4 RAM ile birlikte LG G5, en güçlü amiral gemi modellerinden birisi olacak. 32GB depolama kapasitesi ise microSD kartlar ile 200GB'a kadar takviye alabiliyor. 
LG G5 tanıtıldı işte özellikler ve cihaz hakkında bilmeniz gereken her şey:
 
Cihazda Qualcomm'un Quickcharge 3.0 teknolojisi de kullanılıyor. Böylece, batarya çok kısa süre içerisinde tam doluluk oranına ulaşıyor. Bunun için elbette şarj adaptörünün de uyumlu olması gerekiyor. Hali hazırda USB Type-C girişi de benzer bir özellik sunmaktaydı.

Kamera

LG G5, bu yıl farklı bir kamera dizilimine yöneliyor. Geçen yıl V10 modelinden hatırlayacağımız çift ön sensör dizilimi, bu kez arka kısma geçiş yapıyor. 1/2 inçlik büyük ana sensör 16MP çözünürlüğünde. OIS ve lazer tabanlı otomatik odaklama ile desteklenen ana kameranın yanında bir de 8MP çözünürlüğünde ikinci sensör bulunuyor. Bu kombinasyon ile 135 dereceye kadar genişlik elde ediliyor, karanlık ortamlarda daha iyi performans sergileniyor ve odaklama hızına da katkı sağlanıyor. Arka kamera 30kare/saniye hızında 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde ve Full HD video kaydı özelliğine sahip. 

Arayüz

Her yeni amiral gemi modelinde olduğu gibi, LG G5 ile yeni Optimus UX 5.0 kullanıcı arayüzü de duyuruldu. Sadelik anlayışını koruyan yeni arayüzü, şimdiye kadar ki en iyi LG kullanıcı arayüzü olduğu ifade ediliyor. Optimus UX 5.0 çok akıcı ve donanıma uygun farklı fonksiyonları da beraberinde getiriyor. Arayüz, Android 6.0 işletim sistemi üzerine inşa edilmiş. 

Diğer özellikler

Magic Slot modülünde olduğu gibi, LG G5'in ses donanımında da Bang & Olufsen imzası var. Hoparlör ve güçlendiriciler ile, LG G5 en iyi ses deneyimini sunmaya hazırlanıyor. Batarya ise 2800mAh seviyesinde tutulmuş. Akıcı donanım ve yenilikçi teknolojiler ile, batarya bir günü rahatlıkla çıkaracaktır. Ayrıca çıkarılabilir olduğu için, kullanıcılar farklı alternatifler de bulabileceklerdir. 

Çıkış tarihi

LG G5 modelinin Mart ayı ortalarında piyasada olması bekleniyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mert1940 3 yıl
Ne kadar sığ yorumlar yapıyorsunuz yahu.Adamlar akıllı telefon piyasasına yepyeni bir soluk getirdi.LG yine farklı olanı deniyor başarılı da başarısız da olsa yaptıkları takdire değer.
Ne kadar sığ yorumlar yapıyorsunuz yahu.Adamlar akıllı telefon piyasasına yepyeni bir soluk getirdi.LG yine farklı olanı deniyor başarılı da başarısız da olsa y...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 3 yıl
Teknoloji firmasi diye gecinen apple kilif tanitsin adamlar neler tanitti
1 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Victoяiatus 3 yıl
Forum boş öten insanlarla dolu, telefon lansmanı sonrası çöp çöp çöp.

2 ay sonra n11 kombolarıyla en uygun kaça alırız panpa?

Bu çirkin durum özellikle LG ye yapılıyor


Samsung leş üretse süper dehşetül vahşet ön siparişle alacam
Forum boş öten insanlarla dolu, telefon lansmanı sonrası çöp çöp çöp.2 ay sonra n11 kombolarıyla en uygun kaça alırız panpa?Bu çirkin dur...
Devamını Gör
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
tgezer 1 yıl
LG = PİŞMANLIK
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Hale g2 kral lg tarafında sebebi ise ekran kasa oranı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prisoners57 3 yıl
Arka kapak görünüşü eskisinden iyi olmuş.Güzel görünüyor.Tutarsa Alasım var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rj2k 3 yıl
539 sterline ön siparişe çıkmış dingiltere'de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gael 3 yıl
Az çok sosyal medyayı takip eden birisiyim ve bu telefonu kullanan kişilerin(geneli teknoloji yazarları) çok olumlu yorumlarını okumadım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xconnect 3 yıl
TR Çıkış rakamından bağımsız iki ay sonraki fiyat 2000 civarına düşmez ise bu modelin çok satacağını düşünmüyorum...
Normal bir kullanıcıya hicbir artı sunmadığı gibi çok fazla kafa karışıklığı meydana getiriyor. Eminim ya pro modeli ya da v11 modeli bir kaç aya tanıtılır...
G4 2250 civar tanıtılmıştı ben bir ay sonra TR garantili 1750 civari almıştım... Şu anda paralelde kampanya çek puan 1200 tl...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mysteriousozi 3 yıl
Cogu yorumu okudum. Genel olarak cikarttigim izlenimler soyle:
1. Bir amiral gemisi telefon aliyorsaniz ve 2000 Lira uzerinde bir para bayilacaksaniz tasarima gercekten onem vermeliydiniz. Neredeyse her on yorumcudan dokuzu tasarimindan dert yaniyor. Bir albenisi yok telefonun genele hitap ettiginde.
2. Lg nin tuketici beklentilerini iyi tahlil edemedigini dusunuyorum. Gereksiz ayrintilari sisirdigi gibi gerekli ayrintilara pek yer vermemis. Mesela insanlar artik guvenli ve degerleri 10000 Mah lik powerbanklar kullaniyorlar. Ortalama duzeyde kullanilan bir batarya nin omru 4 yili asiyor. Zaten bu yil orani 4 yil sonraki yeni cikacak bir telefonu almak icin yeterli bir sure. Kompak cikarilabilir bir batarya ozelliginden dolayi hem miliamperini kuculteceksiniz hem de gelecegi iyi okumakta sikinti yasayacaksiniz.kimse powerbanklar varken yaninda yedek batarya tasimak istemez. En azindan ben oyle yapardim. Genellememin yanlis oldugunu dusunuyorsaniz su acidan da bakiyorum. Kimse 100 150 Tl den daha ustun fiyata orjinal batarya almak istemez.
3. Telefonun aparatlari cok uetersiz kaliyor. Mesela kimse telefonun yari parasi ederinde ip kamerasini conpact foto makinesine donusturen aygita para vermek istemez benim kanaitimce. Cunku pek bir getirisi olmadigini dusunuyorum.
Benim gordugum em buyuk sıkıntılar bunlar ****indeki. Daha sayamadiklarim oldugu gibi avantajli yonleride oldukca olan bir telefon. Ama kimsenin beklentisine piyasanin ihtiyaclarina larsilik veremeyen ozellikleri ardarda siralandiginda daha cok yer kaplayacagini dusundugum icin bence beklentileri karsilayamayacak bir model olacak. Ustelik ne kadar da canavar olursa olsun. Bu modelle lg eskiden 1 kaybederken 2 kazaniyordu ozellikle kullandigim g2 modelinde. Simdi 1 kazanip 2 kaybettigini rahatlikla soyleyebilirim. Ben bu modele umut baglamistim istedigim gibi olmayinca hayal kirikligi da isin cabasi. Umarim g 6 da gereken dersi alacaktir lg.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaee 3 yıl
Beyler G5 çıkınca ırak erbil den getirtmeyi düşünüyorum model kodu avrupa mı oluyor oranın h815 gibi ? Uluslararası 1 yıl garantisi varmış sanırım en az 700 tl falan daha ucuza geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Korkusuz Üye 3 yıl
Diğer markaların ürettikleri telefonlar hepsi birbirinin kopyası gibi.Her ay telefon çıkarıyorlar hiç bir yenilik yok standart telefon modeli.LG'yi tebrik ediyorum , Adamlar hiç değilse çabalıyor , yenilik getiriyor , emek veriyor.Diğer telefon üreticilerinin örnek alması gereken bir marka.Telefondaki butonları arkaya koyan ilk marka , kavisli telefon yapan ilk marka , şimdide alttan pilin çıkabildiği ilk marka.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ironman 3 yıl
Samsung da SD820 bekleyenlere hayal kırıklığı olunca Bu model belki avantaj sağlar. ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By_ChaTLaK 3 yıl
Selfie de v10da ki gibi genis acili cekmezse çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-550000368 3 yıl
ALLAH INI SEVEN BIRI SOYLESIN NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
31846 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg, lg g5 ve
6 etiket daha Popüler mwc2016 lg g5 magic slot Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Gear 360 kamerası resmiyet kazandı 3 yıl LG G5 inceleme videosu 3 yıl Lenovo'dan fiyat odaklı tablet serisi: Tab3 3 yıl Nokia CEO'su yeniden akıllı telefon pazarına gireceklerini doğruladı 3 yıl Lenovo bütçe dostu modelleri Vibe K5 ve K5 Plus'ı duyurdu 3 yıl Evrenin en uzun yıldız tutulması keşfedildi 3 yıl Doug Liman'dan yeni sanal gerçeklik dizisi 3 yıl Fotoğraf Teknikleri - PicsArt fotoğraf düzenleme 3 yıl HTC, Mobil Dünya Kongresi'nde Desire 530, 630 ve 825'i tanıttı 3 yıl Huawei resmen dizüstü bilgisayar pazarında 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge resmiyet kazandı 3 yıl HTC Vive fiyatı belli oldu, hayaller yıkıldı 3 yıl ZTE, akıllı projektörünü tam donanımlı bir tablete dönüştürdü 3 yıl LG'den sanal gerçeklik kamerası ve kaskı 3 yıl Samsung Galaxy S7 duyuruldu, işte detaylar 3 yıl Asus TP200SA ikisi bir arada dizüstü incelemesi 3 yıl Windows 10 platformunun ilk Snapdragon 820 yonga setli akıllı telefonu: HP Elite X3 3 yıl Tanıtım videosu ile LG G5'in aksesuar ve özelliklerine yakından bakın 3 yıl Samsung Galaxy S7 serisi bugün tanıtılıyor [Canlı Yayın] 3 yıl MWC öncesi Sony Xperia PP10 görseli sızdırıldı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG G5 tanıtıldı işte özellikler ve cihaz hakkında bilmeniz gereken her şey: Sonraki Android'in geleneksel uygulama menüsü kalkıyor mu? 3 yıl BlackBerry'nin ikinci Android telefonu Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılabilir 3 yıl Yeni ZUK modeli Mart ayında tanıtılacak 3 yıl HP Elite X3 yeniden kameralar kaşısında 3 yıl Samsung Pay ilk altı ayda 5 Milyon kullanıcıya ulaştı 3 yıl Dopamin salınımını artıracak "mutlu eden" kulaklıklar geliyor 3 yıl iPhone Plus modellerine IP68 takviyesi 3 yıl HTC One M10, siyah renk seçeneği ile görüntülendi 3 yıl Alcatel akıllı telefonları hem iddialı, hem gözlük hediyeli 3 yıl Microsoft Garage ekibinden, Windows'a not alma uygulaması 3 yıl Alcatel, Windows 10 işletim sistemli tablet bilgisayarını duyurdu 3 yıl Astronot alımlarına rekor başvuru 3 yıl ASUS ROG G20 oyuncu kasası inceleme videosu 3 yıl Yeni Samsung SUHD Kavisli TV ailesi hakkında detaylar 3 yıl Ada Lovelace: Zamanının ötesinde bir deha 3 yıl 10nm Intel işlemciler gelecek yılın ikinci yarısında geliyor 3 yıl İklim değişikliği en çok hangi bölgeleri tehdit ediyor? İşte haritası 3 yıl Asus, bu yıl akıllı telefon satış hedefini düşürdü 3 yıl İşte HP'nin Windows 10 akıllı telefonu 3 yıl HTC A16 sızdırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim