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LG G6, 2017'de çıkarılabilir pil, iris tarayıcı ve MST mobil ödeme ile geliyor

G5 modeliyle istenilen başarıyı yakalayamayan LG, bu kez fanlarının yüzünü güldürecek gibi görünüyor. 2017'de çıkacak G6'nın çıkarılabilir pil, iris tarayıcı ve MST mobil ödeme ile gelmesi bekleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonuyla ilgili söylentiler gelmeye devam ediyor. Bu kez de 2017'de piyasaya sürülmesi beklenen G6'nın pili ve iris tarayıcısıyla ilgili birkaç ayrıntı var. Bildiğiniz gibi G5, telefonun yıl boyunca düşük satışlarından dolayı şirkete yaklaşık 67 milyon dolar kaybettirmiş ve cihaz hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu nedenle Güney Koreli şirket gelecek yıl piyasaya süreceği G6'nın yüzünü güldürmesini istiyor.
LG Electronics, ev aletleri ve televizyonlarındaki güçlü satışlarının aksine, bu yıl mobil iletişim biriminden tarihi kayıplar yaşadı. Bu nedenle tıpkı Samsung gibi LG de en sadık fanlarına mahcup olmamak ve mükemmel bir amiral gemisi çıkarmak için var gücüyle çalışıyor. Şirket son zamanlarda hem kamera hem de iris tarayıcı olarak görev yapabilcek hepsi bir arada bir modül üzerine çalışıyordu. Güney Kore'den gelen yeni bir rapora göre G6, bu teknolojiye sahip bir akıllı telefon olacak.
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Bunun dışında, Güney Koreli şirketin gelecek yıl çıkarılabilir olmayan dahili pillerden vazgeçerek değiştirilebilir pili geri getirmesi bekleniyor. Sektördeki kaynaklar, LG'nin bu kararı pil ile ilgili güvenlik sorunlarından kaçınmak için aldığını iddia ediyor.
LG'nin G6 ile çalışacak yeni bir mobil ödeme sistemi duyuracağı gelen haberler arasında. MST (Manyetik Güvenli İletim) çözümü Samsung Pay'a benziyor ve akıllı telefonun manyetik kart okuyuculara dokunarak kolayca ödeme yapabilmesini sağlıyor. MST, White Card'ın aksine çok yönlü olması nedeniyle, piyasada bulunan kart okuyucuların % 90'ından fazlası bu teknolojiyle tamamen uyumlu çalışabiliyor.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20161125000783 Yorum Yaz
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mu5tafa 3 yıl en beğenilen
Daha çok hangi kronik sorun ile gelecek onu merak ediyorum. Askflslf..
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swat882 3 yıl
Bunun dışında, Güney Koreli şirketin gelecek yıl çıkarılabilir olmayan dahili pillerden vazgeçerek değiştirilebilir pili geri getirmesi bekleniyor.

İyi de zaten hem LG v20 hemde LG G5 in pilleri çıkarılabiliyor.
Bunun dışında, Güney Koreli şirketin gelecek yıl çıkarılabilir olmayan dahili pillerden vazgeçerek değiştirilebilir pili geri getirmesi bekleniyor.
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Krone 3 yıl
Yeni Galaxy S8 çok sağlam olacak. iPhone zaten her türlü peynir ekmek gibi satıyor. LG'nin bunlarla rekabeti girmesi için risk alıp daha ilginç teknolojiler denemesi gerekiyor.
Yeni Galaxy S8 çok sağlam olacak. iPhone zaten her türlü peynir ekmek gibi satıyor. LG'nin bunlarla rekabeti girmesi için risk alıp daha ilginç teknolojiler de...
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E.w.i.f.K 3 yıl
G4 Kullanıcıları olarak bir heves telefonları beğenerek aldık ama bootloop problemi hevesimizi kursağımızda bıraktı. Bozulan telefonları servise gönderin günlerce bekleyin sorunlu bir başka anakart ile değiştirin kullanıcıya gönderin. LG nin sorunları giderme anlayışı bu mudur? Oturup g4 teki anakart sorununu halletmeleri gerekirken g5-g6-v20 ile uğraşmalarının anlamı nedir bilemiyorum. Şu güzelim telefonu kullanmaya korkuyoruz her an kapanıp açılmayacak diye.
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kendong33 3 yıl
Lg g4 den basım baya bı agrıdı beles verseler gene almam bundan sonrada alınmaz 5s al daha ıyı.
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burakk, 3 yıl
Fiyat olarak G5deki çizgiye devam ederlerse bu sene de satamayacaklar.
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djvietnam 3 yıl
Türkiye ürün mudürü bakın aynen şöyle diycek erdi ile yapacağı röportajda erdicim çok güçlü ve çok güzel bi telefon yaptık biz kullanıcılarımızın isteğini yerine getirdik bla bla
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kadirirdem 3 yıl
bunu bari kronik sorunu olmadan çıkartsalar her ürünlerinde muhakkak bir sorun...
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Abdülhak Hamit Tarhan 3 yıl
LG bi git güzel kardeşim. G3 den çektiğimi başka bir şeyden çekmedim. G4 kullanıcılarını düşünemiyorum bile.
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muzombo 3 yıl
Akli olan lg den uzak durur.
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swat882 3 yıl
Bunun dışında, Güney Koreli şirketin gelecek yıl çıkarılabilir olmayan dahili pillerden vazgeçerek değiştirilebilir pili geri getirmesi bekleniyor.

İyi de zaten hem LG v20 hemde LG G5 in pilleri çıkarılabiliyor.
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mladenbmv 3 yıl
g5 çıkarcakları yerine işlemci ve pil performans ayrıca anakart ve ekran sorunun halledip g4 yatırım yapsalardı bu sene epey satış yapardı ama yeni bir kasaya geçmeyi tercih etiler bence g4 güzel ama kronik problemleri var.
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Krone 3 yıl
Yeni Galaxy S8 çok sağlam olacak. iPhone zaten her türlü peynir ekmek gibi satıyor. LG'nin bunlarla rekabeti girmesi için risk alıp daha ilginç teknolojiler denemesi gerekiyor.
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akıllı telefon, lg g5 ve
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