LG G6, 2017'de çıkarılabilir pil, iris tarayıcı ve MST mobil ödeme ile geliyor

LG'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonuyla ilgili söylentiler gelmeye devam ediyor. Bu kez de 2017'de piyasaya sürülmesi beklenen G6'nın pili ve iris tarayıcısıyla ilgili birkaç ayrıntı var. Bildiğiniz gibi G5, telefonun yıl boyunca düşük satışlarından dolayı şirkete yaklaşık 67 milyon dolar kaybettirmiş ve cihaz hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu nedenle Güney Koreli şirket gelecek yıl piyasaya süreceği G6'nın yüzünü güldürmesini istiyor.

LG Electronics, ev aletleri ve televizyonlarındaki güçlü satışlarının aksine, bu yıl mobil iletişim biriminden tarihi kayıplar yaşadı. Bu nedenle tıpkı Samsung gibi LG de en sadık fanlarına mahcup olmamak ve mükemmel bir amiral gemisi çıkarmak için var gücüyle çalışıyor. Şirket son zamanlarda hem kamera hem de iris tarayıcı olarak görev yapabilcek hepsi bir arada bir modül üzerine çalışıyordu. Güney Kore'den gelen yeni bir rapora göre G6, bu teknolojiye sahip bir akıllı telefon olacak.

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Bunun dışında, Güney Koreli şirketin gelecek yıl çıkarılabilir olmayan dahili pillerden vazgeçerek değiştirilebilir pili geri getirmesi bekleniyor. Sektördeki kaynaklar, LG'nin bu kararı pil ile ilgili güvenlik sorunlarından kaçınmak için aldığını iddia ediyor.

LG'nin G6 ile çalışacak yeni bir mobil ödeme sistemi duyuracağı gelen haberler arasında. MST (Manyetik Güvenli İletim) çözümü Samsung Pay'a benziyor ve akıllı telefonun manyetik kart okuyuculara dokunarak kolayca ödeme yapabilmesini sağlıyor. MST, White Card'ın aksine çok yönlü olması nedeniyle, piyasada bulunan kart okuyucuların % 90'ından fazlası bu teknolojiyle tamamen uyumlu çalışabiliyor.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20161125000783