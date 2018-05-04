LG, G7'nin Google Assistant tuşuna farklı işlev atanmasına izin verebilir

LG G7 ThinQ'in tanıtılmasıyla birlikte cihazın Google Assistant'ı başlatmaya yarayan fiziksel bir tuşla geleceğine yönelik söylentiler doğru çıktı. Ayrıca, LG'nin sanal asistan tuşuna farklı bir işlev atanmasına izin vermediğini de gördük. Ancak Güney Koreli şirketin bu kararı kesinlikle değişmeyecek diye bir şey yok.

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Android Authority'nin raporuna bakılırsa LG'nin Google Asistan tuşuna farklı bir işlev atanması konusunda kapıları tamamen kapatmadığı anlaşılıyor. LG şu anda buna izin verecek bir planının olmadığını iddia ediyor ancak şirket aynı zamanda akıllı telefon kullanıcılarının cihazda olmasını istediklerini gösteren bir tutum sergilemeleri gerektiğini de düşünüyor.

LG, müşteri isteklerini önemsiyor

Elbette tam olarak ne kadar kullanıcının bunu istemesi gerektiği veya LG'nin bunu belirlemek için nasıl bir ölçümleme yöntemi kullandığını bilemiyoruz fakat genel kanı şirketin kararından dönebileceği yönünde. Google Asistan'ı başlatmak için özel bir tuşa sahip olmak kötü bir fikir olmasa da, kullanıcıların bu tuşa diledikleri işlevi atama özgürlüğüne sahip olması gerek. LG'nin yakında fikrini değiştirip değiştirmeyeceğini önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz.

https://www.androidauthority.com/remap-assistant-button-lg-g7-861272/