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LG, G7'nin Google Assistant tuşuna farklı işlev atanmasına izin verebilir

Geçiğimiz günlerde resmiyet kazanan LG G7 ThinQ, Google Assistant'ı başlatmaya yarayan fiziksel bir tuşla gelmişti. LG, kullanıcıların bu tuşa farklı bir işlev atayabilmesine olanak sağlayabilir.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG G7 ThinQ'in tanıtılmasıyla birlikte cihazın Google Assistant'ı başlatmaya yarayan fiziksel bir tuşla geleceğine yönelik söylentiler doğru çıktı. Ayrıca, LG'nin sanal asistan tuşuna farklı bir işlev atanmasına izin vermediğini de gördük. Ancak Güney Koreli şirketin bu kararı kesinlikle değişmeyecek diye bir şey yok.
Ayrıca Bkz. "Google Assistant artık 5.000'den fazla akıllı ev cihazıyla uyumlu"
Android Authority'nin raporuna bakılırsa LG'nin Google Asistan tuşuna farklı bir işlev atanması konusunda kapıları tamamen kapatmadığı anlaşılıyor. LG şu anda buna izin verecek bir planının olmadığını iddia ediyor ancak şirket aynı zamanda akıllı telefon kullanıcılarının cihazda olmasını istediklerini gösteren bir tutum sergilemeleri gerektiğini de düşünüyor.

LG, müşteri isteklerini önemsiyor

Elbette tam olarak ne kadar kullanıcının bunu istemesi gerektiği veya LG'nin bunu belirlemek için nasıl bir ölçümleme yöntemi kullandığını bilemiyoruz fakat genel kanı şirketin kararından dönebileceği yönünde. Google Asistan'ı başlatmak için özel bir tuşa sahip olmak kötü bir fikir olmasa da, kullanıcıların bu tuşa diledikleri işlevi atama özgürlüğüne sahip olması gerek. LG'nin yakında fikrini değiştirip değiştirmeyeceğini önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz.

https://www.androidauthority.com/remap-assistant-button-lg-g7-861272/ Yorum Yaz
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Rachsuchtig 1 yıl
Keşke şu bixby tuşuna da meşru şekillerde farklı bir işlev atayabilsek ya da tamamen etkisiz hale getirebilsek
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shadowmexo 1 yıl Rachsuchtig
Merhabalar,
S8 kullanıcısıyım. İlk zamanlarda başıma dert olan bu Bixy tuşunun şuan hayatımı kolaylaştıran ve telefon deneyimimi arttıracak bir hale dönüşeceğini düşünemezdim.
bXActions diye bir program var. Tam sürümünü alınca ve gerekli ayarları yapınca kusursuz çalışıyor.
Bixby tuşu olan Samsung cihaz kullanan herkese şiddetle tavsiye ediyorum.
Ben ekran açık ve kapalıyken farklı fonksiyonlar atadım.
Ekran kapalıyken tek basma : Whatsapp
Ekran kapalıyken uzun basma : Sessiz / Sesli Mod
Ekran kapalıyken çift basma : İnternet Tarayıcı
Ekran kapalıyken çift basma (ikincisi basılı tutuş) : El feneri
Ekran açıkken tek basma : Geri
Ekran açıkken uzun basma : Ana Ekran Tuşu
Ekran açıkken çift basma : Uygulamalar arasında zıplayış yaparak bir önceki ekrana dönüş
Ekran açıkken çift basma (ikincisi basılı tutuş) : Tam ekran modu
Ben bu şekilde kullanıyorum. Yüzlerce kominasyon yapabilirsiniz. Dediğim gibi tam sürümü alıp bilgisayara bağlayıp ayarlarını yapın yeterli.
Buyrun konusu: forum.xda-developers.com/...
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esmerbuyucu 1 yıl
Hadi Samsung kendi asistanını yaygınlaştırmak için izin vermiyor. LG'nin izin vermesi lazım. İzin verirse faydalı bir tuş olur.
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Artunç 1 yıl esmerbuyucu
Aynen bence de öyle.
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