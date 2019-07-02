LG G8s ThinQ global pazara çıkıyor

Son dönemde akıllı telefon pazarında rekabete yetişemeyen LG mevcut modelleri de piyasaya sürmekte gecikiyor. LG G8 ile birlikte MWC 2019 fuarında tanıtılan LG G8s ThinQ henüz global pazara çıkacak.
LG G8s ThinQ özellikleri
LG G8s ThinQ orijinal amiral gemisinin biraz daha kırpılmış hali olarak duyurulmuştu. 6.21 inçlik P-OLED ekranda 1080x2248 piksel sunan model Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ayrıca HDR10 desteği de mevcut.Ayrıca Bkz. "Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları oyun hediyeleriyle geliyor"
Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilen modele 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 3550mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenmiş. Telefon kutudan Android 9.0 ile çıkıyor.
Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 12MP çözünürlüğünde 2x OIS destekli telefoto kamera ve 16MP çözünürlüğünde geniş açı kamerası yer alıyor. Orijinaldeki Dual Pixel desteği yok ve diyafram ile mm değerleri biraz daha düşük. Ön tarafta ise 8MP çözünürlüğünde özçekim ve 3D ToF derinlik kameraları yer alıyor.
Telefonun önemli bir özelliği el hareketlerine duyarlı olması. Parmak izi, yüz veya göz taramasından başka kullanıcı avuç içi ile kilit ekranını açabiliyor veya el sallayarak farklı fonksiyonları yerine getirebiliyor. LG G8s ThinQ için henüz bir fiyat açıklanmadı.
https://www.gsmarena.com/lg_g8s_thinq_finally_goes_global-news-37886.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
v30 u alırken beni cezbeden yanı diğerlerinden nispeten diğerlerinden daha ufak ve hafif olmasıydı ama şimdi öyle bir konuda yok. v50 4000mah olmasıyla 180g ağırlığın hakkını verse de g8s in v30 dan sadece 250mah büyük bataryası ve sadece 0.2" büyük ekranıyla v30 dan 25g daha ağır olmasının mantıklı bir açıklaması yok gibi.
v30 yerine v35 türkiye piyasasında olmuş olsa onu alırdım. ondan sonra gelen lg telefonlar pek alınır şeyler değil açıkçası.
Sözün özü v30 candır
2k ekran lazim. Hatta 4k olsa daha guzel olu. Isteyen 1080pye isteyen 720pye indirsin. O kullaniciya kalmali ama 2k ya da 4k destegi de olmali.
Ayrica eskiden test etmistim bu ekran olayini. Gunluk kullanimda 1080p ile 2k arasinda max 30dklik ekran acik suresi fark ediyordu. 30 dk da cok fazla abartilacak bir se degil bence. Oyle aman aman 2k ekran ne cok pil yiyor denmez yani. Isinmaya gelirsekte artik o sorunlarda cozuldu. Eskisi kadar isinma filan da yok.