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LG G8s ThinQ global pazara çıkıyor

LG G8 amiral gemisinin ekran ve kamera tarafında biraz kırpılmış versiyonu olan G8s ThinQ modeli nihayet piyasaya çıkıyor. LG G8s ThinQ özellikleri haberimizde.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde akıllı telefon pazarında rekabete yetişemeyen LG mevcut modelleri de piyasaya sürmekte gecikiyor. LG G8 ile birlikte MWC 2019 fuarında tanıtılan LG G8s ThinQ henüz global pazara çıkacak.

LG G8s ThinQ özellikleri

LG G8s ThinQ orijinal amiral gemisinin biraz daha kırpılmış hali olarak duyurulmuştu. 6.21 inçlik P-OLED ekranda 1080x2248 piksel sunan model Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ayrıca HDR10 desteği de mevcut.

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Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilen modele 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 3550mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenmiş. Telefon kutudan Android 9.0 ile çıkıyor.

Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 12MP çözünürlüğünde 2x OIS destekli telefoto kamera ve 16MP çözünürlüğünde geniş açı kamerası yer alıyor. Orijinaldeki Dual Pixel desteği yok ve diyafram ile mm değerleri biraz daha düşük. Ön tarafta ise 8MP çözünürlüğünde özçekim ve 3D ToF derinlik kameraları yer alıyor.

Telefonun önemli bir özelliği el hareketlerine duyarlı olması. Parmak izi, yüz veya göz taramasından başka kullanıcı avuç içi ile kilit ekranını açabiliyor veya el sallayarak farklı fonksiyonları yerine getirebiliyor. LG G8s ThinQ için henüz bir fiyat açıklanmadı.

 

https://www.gsmarena.com/lg_g8s_thinq_finally_goes_global-news-37886.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Quaresma2016 3 gün
LG bırak Sd 855 i. TR deki fiyatı en az 5000 TL. Kusura bakmada kimse bu telefona 5000 vermez. Sd 660 710 730 lu en az 3600 mah bataryalı şık güzel fonksiyonlu telefonlar sür piyasaya el LG. Bunları 1800 den 2200 e fiyatlandır. Piyasayı tekrar ele geçirebilirsin ama yok adam gibi orta seviye telefonu yok. Bak Xiaomi ye Sd 660 675 710 730 en az 15 20 telefonu vardır. Bu işlemciler hem çok performanslı fazla ısınmaz ve batarya süreleri çok iyi az güç tüketiyor.
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orjSin 4 gün
Lg tuhaf hamleler yapıyor. v30 kullanıcısı olarak yeni çıkan modelleri biraz yerinde sayıyor görüyorum. v30'da kullandıkları oled panel lg nin en sorunsuz ekranı diyebiliriz herhalde. g7 de ekran yanması sorunları var bilgidiğim kadarıyla. Anakart yanması problemi giderildi gibi görünüyor. Ama yeni çıkan modeller bi tuhaf. Daha kalınlaşıyorlar fakat pilleri büyümüyor. Oneplus, Xiaomi, Huawei 40-45w hızlı şarjdan bahsediyor Lg hala 18w da ısrar ediyor. Jerry Rig Everthing kanalında v30 teardown'ı izlemiştim çok büyük övgüyle bahsediyordu her şeyin temas noktaları ile iletilmesi ve çok az kablo olmasından fakat g7 ve sonrasında yine bir sürü flex kablo geldi cihazın içine. Ayrıca Huawei ve Samsung kavisli ekranlarla çok şık telefonlar yapıyor artık. Özellikle mate 20 ve p30 un ekranlarının kavisli olması ve incecik yan çerçeveleri çok hoş bir tasarım öğesi. Ayrıca lg hala ekran altı parmak izi okuyucuya geçmedi, ortada bir sonsuz ekran konsepti de yok hala çentikten devam ediyorlar. Ayrıca kamera sensörleri de hala aynı. sadece yeni modellere fazladan bir zoom modül eklediler.
v30 u alırken beni cezbeden yanı diğerlerinden nispeten diğerlerinden daha ufak ve hafif olmasıydı ama şimdi öyle bir konuda yok. v50 4000mah olmasıyla 180g ağırlığın hakkını verse de g8s in v30 dan sadece 250mah büyük bataryası ve sadece 0.2" büyük ekranıyla v30 dan 25g daha ağır olmasının mantıklı bir açıklaması yok gibi.
v30 yerine v35 türkiye piyasasında olmuş olsa onu alırdım. ondan sonra gelen lg telefonlar pek alınır şeyler değil açıkçası.
Sözün özü v30 candır

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Das Boot 4 gün
Düz g8 gelmedi halen. Bu hic gelmez herhalde.
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intel7mix 5 gün
Panelin 1080p olmasını güzel karşılıyorum en azından pili güzel dayanacak. 2K cihaz alıp 1080p kullanan o kadar kişi var ki sırf pili gitsin diye. 2K panel zaten pili yeyip bitiriyor. Firmaların 2K takıntısını anlamakta güç. En iyisi olsun da 3500 mah pile, 2K koyarsan bir gün anca dayanıyor.
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tugares 4 gün
Film vb.dışında 2k yı günlük kullanıma uygun içerik ile tüketmiyoruz zaten. Dediğinizde haklısınız.
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Fakirdepocu 4 gün intel7mix
intel7mix
Panelin 1080p olmasını güzel karşılıyorum en azından pili güzel dayanacak. 2K cihaz alıp 1080p kullanan o kadar kişi var ki sırf pili gitsin diye. 2K panel zaten pili yeyip bitiriyor. Firmaların 2K takıntısını anlamakta güç. En iyisi olsun da 3500 mah pile, 2K koyarsan bir gün anca dayanıyor.

2k ekran lazim. Hatta 4k olsa daha guzel olu. Isteyen 1080pye isteyen 720pye indirsin. O kullaniciya kalmali ama 2k ya da 4k destegi de olmali.

Ayrica eskiden test etmistim bu ekran olayini. Gunluk kullanimda 1080p ile 2k arasinda max 30dklik ekran acik suresi fark ediyordu. 30 dk da cok fazla abartilacak bir se degil bence. Oyle aman aman 2k ekran ne cok pil yiyor denmez yani. Isinmaya gelirsekte artik o sorunlarda cozuldu. Eskisi kadar isinma filan da yok.
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