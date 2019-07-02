LG G8s ThinQ global pazara çıkıyor

Son dönemde akıllı telefon pazarında rekabete yetişemeyen LG mevcut modelleri de piyasaya sürmekte gecikiyor. LG G8 ile birlikte MWC 2019 fuarında tanıtılan LG G8s ThinQ henüz global pazara çıkacak.

LG G8s ThinQ özellikleri

LG G8s ThinQ orijinal amiral gemisinin biraz daha kırpılmış hali olarak duyurulmuştu. 6.21 inçlik P-OLED ekranda 1080x2248 piksel sunan model Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ayrıca HDR10 desteği de mevcut.

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Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilen modele 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 3550mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenmiş. Telefon kutudan Android 9.0 ile çıkıyor.

Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 12MP çözünürlüğünde 2x OIS destekli telefoto kamera ve 16MP çözünürlüğünde geniş açı kamerası yer alıyor. Orijinaldeki Dual Pixel desteği yok ve diyafram ile mm değerleri biraz daha düşük. Ön tarafta ise 8MP çözünürlüğünde özçekim ve 3D ToF derinlik kameraları yer alıyor.

Telefonun önemli bir özelliği el hareketlerine duyarlı olması. Parmak izi, yüz veya göz taramasından başka kullanıcı avuç içi ile kilit ekranını açabiliyor veya el sallayarak farklı fonksiyonları yerine getirebiliyor. LG G8s ThinQ için henüz bir fiyat açıklanmadı.