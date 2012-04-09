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LG, Galaxy SIII modeline rakip hazırlıyor olabilir

7 yıl
5,4b
1
49
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji gündemi şu sıralar Samsung'un tanıtacağı Galaxy SIII modeline odaklanmışken, LG'nin sessiz sedasız rakip bir model hazırladığı iddia ediliyor.

Güney Koreli DDaily sitesinin ele geçirdiği sunuya göre LG'nin yeni modelinin proje adı D1L olarak belirlenmiş. 1.5GHz hızında MSM8960 Snapdragon S4 yongada sistemi taşıyacak cihaz LTE/3G standardını da destekliyor. 4.7 inçlik 1280 x 720 piksel çözünürlükte LCD ekran, Android 4.0 işletim sistemi cihazın diğer özellikleri arasında.

LG yetkilileri de fazla detaya inmeden projenin varlığını doğruluyor. Modelin piyasaya çıkış tarihi olarak Mayıs ayı civarı gösteriliyor. Benzer özelliklere sahip Pantech Vega Racer 2 modeli de yine iddialara göre Mayıs ayında Güney Kore piyasasında olacak.

Batarya konusunda net adımlar göremesek de özellikle güçlü işlemci çözümleri bu yıl amiral gemisi modellerde sıkı bir rekabete tutuşacak. HTC One X, One S, Evo 4G, Samsung Galaxy SIII, ASUS Padfone, Huawei Ascend D Quad, LG Optimus 4X HD, ZTE Era gibi modeller farklı işlemcileriyle piyasada boy gösterecek.

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ezimuse 7 yıl en beğenilen
LCD ekranla mı rakip olacakmış ?
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MasterAss.Cagatay 7 yıl
Lg ve Samsung aynı ülkeden kardeş üreticilerdi. Samsung kendini aşırı geliştirdi. lg'ye toz yutturdu. lg'de altta kalmamak için kendini bayağı zorluyor ama lg'nin piyasada söz sahibi olması zor. imkansız diyede nitelendirilebilir.
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vidoko 7 yıl
lg bi kaç kere yaklaştım bidahamı yaklaşmam teknik servisi bukadar mı vurdum duymaz olur.
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-gg- 7 yıl
lg ye laf eden south korea ye laf etmiş olur beyler, taşlanırsınız
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jovanovic 7 yıl vidoko
vidoko

lg bi kaç kere yaklaştım bidahamı yaklaşmam teknik servisi bukadar mı vurdum duymaz olur.

Buna kimse itiraz edemez işte...
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
wustti
lg de nokia gibi fiyat politikasından kaybediyor cihazları çok pahalı alanlar da o parayı verip karşılığını alamayınca çevresine aman uzak durun diyor. bende bi tanıdığımın elinde bi modelini görmüştüm şekli filan çok hoşuma gitti ama kullanan kişi uzak dur hiç değmez dedi o gün bugün doğru dürüst modellerine bile bakmıyorum yani herkes yerini bilse fiyatlarını ona göre çıkarsa kendileri de kazanır tüketici de

LG ye kalitesiz diyebilirsin iyi değil diyebilirsin ama asla pahalı diyemezsin..piyasadaki üst düzey android cihazları en ucuza satan firma lg dir.. Bence yorum yaparken biraz gerçekçi olun bilgisizce yorum yapmayın hadi bilgisizsin diyelim önce bir bak sonra yaz..
optimus 3d 1360 lira iken
xperia arc 1320..
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South Korea 7 yıl
Lg ekranına çamur atanlar nitro hd ile lg nin ekran konusundaki başarısını görebilirler.Ayrıca LG'nin güncelleme konusundaki bu kadar eleştiriside kulaktan dolma bilgidir.3-4 ay gecikme söz konusu evet gecikme var ama şu anda iki sürüm sonunda stabil bir gingerbreadimiz var.ICS 3. çeyrekte gelecek deniyor gelmeyebilir de çoğu firma 2011 sonunda verecekti ics yi hiçbiri vermedi(samsung hariç).Ama Lg ye laf atmak bu kadar kolay oluyor maalesef.Ülkemizde 1800 liraya HTC 3D satılırken neredeyse aynı özellikteki LG optimus 3D ki 3D özelliği çoğu sitede htc evo 3d ye göre daha belirleyici deniyor 1200-1300 liradan satıldı.Yine Lg ye ait bir android telefonda 350 liradan satılıyor hala.Ekonomik olarak bütçeye uygun telefonlar üretiyor.Samsung telefonlarda geniş kitleye hitap eden birçok model üretiyor.Galaxy S2 satışı ile de zaten amiral gemisi telefonun başarısını görebilirsiniz.Aynısı S3 için de kesinlikle geçerli olacaktır.Ama LG'nin bu telefonu s3 karşısında ne kadar başarılı olur onu fiyatı belirler.Ayrıca her şeyin kağıt üzerinde yazılan özelliklerden ibaret olmadığının da bilinmesi lazım.
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Onurcan91 7 yıl
Biri şu LG'nin üzerine toprak atsın..
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wustti 7 yıl
lg de nokia gibi fiyat politikasından kaybediyor cihazları çok pahalı alanlar da o parayı verip karşılığını alamayınca çevresine aman uzak durun diyor. bende bi tanıdığımın elinde bi modelini görmüştüm şekli filan çok hoşuma gitti ama kullanan kişi uzak dur hiç değmez dedi o gün bugün doğru dürüst modellerine bile bakmıyorum yani herkes yerini bilse fiyatlarını ona göre çıkarsa kendileri de kazanır tüketici de
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theyapici 7 yıl
beter olsun ikiside
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aziz77 7 yıl
artık bu 4 çekirdek haberlerinden gına geldi,4çekirdek için hangi oyun ve program var,çift çekirdek bile fazla,fiyat performans ürünü lazım,şu an için 1500 tl ile gelirse xperia s olacak.
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aziz77 7 yıl
tabi asıl olay lg buna 10 yılda bir güncellme yapar.
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DH Misafiri 7 yıl
Rakipmiş, tehey! Siz önce yazılım kanadınızı güçlendirin, sonra model çıkartın. P970 optimus black için gingerbread'i utanmasanız çıkartmayacaktınız nerdeyse!
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X-FI 7 yıl
rakip mi ?
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DeepNote 7 yıl
Motorola'da ki kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre, Lg'nin samsung'a yeni galaxy s3'ün muadili bir akıllı telefonu piyasaya süreceği iddialarının gerçeği yansıtmadığı duyumunu almış olabilme ihtimalinin büyük olasılıkla yüksek olmadığını düşünüyoruz.Bizi bu düşünceye iten sony'de ki ismini veremeyeceğimiz haber kaynağımız. Yahu bırakın bu işleri yahu
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