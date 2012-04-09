LG, Galaxy SIII modeline rakip hazırlıyor olabilir

Teknoloji gündemi şu sıralar Samsung'un tanıtacağı Galaxy SIII modeline odaklanmışken, LG'nin sessiz sedasız rakip bir model hazırladığı iddia ediliyor.





Güney Koreli DDaily sitesinin ele geçirdiği sunuya göre LG'nin yeni modelinin proje adı D1L olarak belirlenmiş. 1.5GHz hızında MSM8960 Snapdragon S4 yongada sistemi taşıyacak cihaz LTE/3G standardını da destekliyor. 4.7 inçlik 1280 x 720 piksel çözünürlükte LCD ekran, Android 4.0 işletim sistemi cihazın diğer özellikleri arasında.





LG yetkilileri de fazla detaya inmeden projenin varlığını doğruluyor. Modelin piyasaya çıkış tarihi olarak Mayıs ayı civarı gösteriliyor. Benzer özelliklere sahip Pantech Vega Racer 2 modeli de yine iddialara göre Mayıs ayında Güney Kore piyasasında olacak.





Batarya konusunda net adımlar göremesek de özellikle güçlü işlemci çözümleri bu yıl amiral gemisi modellerde sıkı bir rekabete tutuşacak. HTC One X, One S, Evo 4G, Samsung Galaxy SIII, ASUS Padfone, Huawei Ascend D Quad, LG Optimus 4X HD, ZTE Era gibi modeller farklı işlemcileriyle piyasada boy gösterecek.