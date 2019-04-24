LG, Güney Kore'de cep telefonu üretimini durduruyor

Akıllı telefon pazarında pek de iyi günler geçirmeyen LG Electronics, ana vatanı Güney Kore'deki yerel cep telefonu üretimini askıyla almayı ve üretimi Vietnam’daki mevcut tesisine kaydırmayı planlıyor. Yonhap Haber Ajansı, LG'nin zarar eden akıllı telefon bölümünü ayakta tutabilmek için Vietnam'a taşımaya karar verdiğini bildiren bir rapor yayınladı.

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Analistler son yedi çeyrektir mali açıdan kötü bir tabloyla karşı karşıya olan şirketin, global TV pazarındaki fiyat rekabetinin daha da kızışmasıyla bu çeyrekte de yüzünün gülmeyeceğini söylüyor.

Mobil tarafta başarı yok

LG, 2018 yılının 4. çeyreğinde 72.5 milyon dolarlık bir zarar açıkladı. Şirketin zarar eden akıllı telefon bölümü 2018'de 700 milyon dolardan fazla para kaybettirdi. LG’nin ev aletleri ve TV ürünleri iyi bir performans gösterse de mobil bölümü bir süredir zarar ediyor.

Dev markanın Güney Kore, Çin, Vietnam, Brezilya ve Hindistan’da akıllı telefon üretim tesisleri var. Güney Kore fabrikası ise şirketin toplam akıllı telefon üretiminin %10 ila %20’sini oluşturan üst sınıf modelleri üretiyordu.

https://www.reuters.com/article/us-lg-elec-mobile/lg-electronics-to-suspend-mobile-phones-production-in-south-korea-this-year-yonhap-idUSKCN1S0104