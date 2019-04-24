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LG, Güney Kore'de cep telefonu üretimini durduruyor

LG Electronics, zarar etmesi nedeniyle Güney Kore'deki cep telefonu üretimini askıya almayı planlıyor. Şirket üretimi Vietnam'daki tesisine kaydırarak finansal sıkıntıyı azaltmaya çalışacak.
3 hf.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında pek de iyi günler geçirmeyen LG Electronics, ana vatanı Güney Kore'deki yerel cep telefonu üretimini askıyla almayı ve üretimi Vietnam’daki mevcut tesisine kaydırmayı planlıyor. Yonhap Haber Ajansı, LG'nin zarar eden akıllı telefon bölümünü ayakta tutabilmek için Vietnam'a taşımaya karar verdiğini bildiren bir rapor yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Nikon, çocuklar için ürettiği fotoğraf makinesini tanıttı"
Analistler son yedi çeyrektir mali açıdan kötü bir tabloyla karşı karşıya olan şirketin, global TV pazarındaki fiyat rekabetinin daha da kızışmasıyla bu çeyrekte de yüzünün gülmeyeceğini söylüyor.

Mobil tarafta başarı yok

LG, 2018 yılının 4. çeyreğinde 72.5 milyon dolarlık bir zarar açıkladı. Şirketin zarar eden akıllı telefon bölümü 2018'de 700 milyon dolardan fazla para kaybettirdi. LG’nin ev aletleri ve TV ürünleri iyi bir performans gösterse de mobil bölümü bir süredir zarar ediyor.
Dev markanın Güney Kore, Çin, Vietnam, Brezilya ve Hindistan’da akıllı telefon üretim tesisleri var. Güney Kore fabrikası ise şirketin toplam akıllı telefon üretiminin %10 ila %20’sini oluşturan üst sınıf modelleri üretiyordu.

https://www.reuters.com/article/us-lg-elec-mobile/lg-electronics-to-suspend-mobile-phones-production-in-south-korea-this-year-yonhap-idUSKCN1S0104 Yorum Yaz
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sendemail 3 hf. en beğenilen
Yahu arkadaşlar bileniniz ya da bir açıklama getirecek olanınız vardır mutlaka ,
bu adamlar G2 efsanesinden sonra ne oldu da zctı sıvadılar ,
G2 kasasını sabit tutup içindeki yongayı güncelleselerdi yine yeterdi
Yahu arkadaşlar bileniniz ya da bir açıklama getirecek olanınız vardır mutlaka ,bu adamlar G2 efsanesinden sonra ne oldu da zctı sıvadılar ,G2 kasasını...
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unnamedist 3 hf.
LG G4 de çok müşteri kaybettiler. İnsanlar artık telefon konusunda LG'ye güvenmiyor. LG eğer doğru strateji ile ilerleseydi bugün Huawei nin yerinde LG olurdu.
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medyxnet 3 hf.
kendi ülkesinde istihdam sağlamayı neden bırakır ki bir firma hiç mi tepki almaz
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Alpha Centauri 3 hf.
lg g3 kullandım pili hemen bitiyordu ısınıyordu sattım kurtuldum
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Mr. Jingles 3 hf.
Olumsuz gibi görünse de aslında maliyetleri düşürmek için mantıklı bir hamle. Maliyetlerin düşmesi LG’nin daha agresif fiyat politikası izlemesini sağlayacaktır. Bu da biz tüketicilerin yararına olacaktır.
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Azumi 3 hf.
G5 kullanan biri olarak bir daha LG mi tövbe. Sadece mobil tarafta değil marka algısı bitti gözümde, şu saatten sonra LG marka hiçbir şey almam.
Ekran ghost screenden görünmüyor servise gönderiyorum, "uzun süre ekran açık kalmaya ve ısınmaya bağlı olarak oluşmuştur, sorun değildir" diyip geri gönderiyorlar. GPS sorunundan anakart değişti 3 ay sonra gps yine gitti. Lanet olsun diyip servisi bile göndermiyorum artık.
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al-ozaria 3 hf.
Boş yere denmemiş "müşteri velinimetimizdir" diye. LG mağdurlarının ahı tuttu diyeceğimde olayların boyutuna Fransız kalan arkadaşlar anlamayacak. Özetle sen müşterini bir kere kaybettin mi (mağdur ettin mi) o müşteri sana böyle fabrika kapattırır işte.
X misal kendi adıma Bimeks beni bir kere kronik olmayan ama teknik servis hatalı kaynaklı sebepten mağdur etti en az 15-20 potansiyel müşterisinin alışverişine mani oldum. LG gibi kronik hatalı ürün satıp üstüne üstlük hatasını müşteriyi mağdur etme hizmetleri(!) ile de sıvayan bir firma ağzıyla kuş tutan telefon üretse dahi "bir daha asla" der insanlar.
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Anjeliqué 3 hf.
LG G2 efsaneydi, 1,5 yıldan sonra ekran sararma yapıyordu. 2 kere ekranı değiştirip kullandım. 3.yılda apple ile değiştirmiştim.
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erdm6 3 hf.
Abimin kullandığı g2 de ekran sararması oldu en sonunda dokunmatik bozuldu öyle atıl vaziyette duruyor.2015 yılıydı galiba 42lb652 lcd televizonunu aldık ledlerin yarısı öldü ekranın bazı yerleri karanlık.Yine dayımın evinde kullandığı lg televizyon bozuldu tamirine yenisi kadar para istiyorlar.Garantisi biten ürünleri birden patır patır bozulmaya başlıyor.LG markası pişmanlıktır, bu saatten sonra kapımdan içeriye sokmam.
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blank42 3 hf.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Efsaneler arasında yerini aldı o zaman
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FantomİçinF 3 hf. blank42
2014te almıştım babam hala kullanıyor
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unnamedist 3 hf.
LG G4 de çok müşteri kaybettiler. İnsanlar artık telefon konusunda LG'ye güvenmiyor. LG eğer doğru strateji ile ilerleseydi bugün Huawei nin yerinde LG olurdu.
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mladenbmv 3 hf.
yeni tlf çıkarıyor eski model işlemci zaten kara listede bir numaradasın.yeni tlf dünyanın parasını çekiyor samsungla yarışmaya kalkıyor fiyatı düşük tut sağlam bir ürün çıkar v30 iyi dediler ama ön kamera patladı.lg g4 te hayalaet ekran ve yanan anakartları kullanıcılara bedava yapsaydı paralel falan demeden çünkü fabrikasyon hata sı vardı.lg4 güzel lg5 yerine g4 şeklinde ekran kamera çıkarsalardı g5 ten daha başarılı olurdu..
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