LG, Mobil Dünya Kongresi öncesi merak uyandıran bir video yayınladı

Haber Editörü
Barcelona'nın ev sahipliği yapacağı Mobil Dünya Kongresi'ne geri sayımın başladığı şu günlerde LG, yeni akıllı telefonlarıyla bağlantılı merak uyandıran bir video yayınladı.
Youtube üzerinden paylaşılan videoda, style (tarz / şıklık), freedom (özgürlük), view (görüntü) ve greatness (büyüklük / yücelik) sözcükleri dikkat çekiyor. Sözcüklerin L, F, V ve G harfleri farklı renklerle vurgulanmış durumda. Bu da etkinlik kapsamında dört ayrı modelle mi karşılaşacağımız sorusunu akıllara getirmiyor değil. Kısa bir süre önce resmiyet kazanan Optimus L II serisinin (L3 II, L5 II, L7 II) ve Qualcomm Snapdragon 600 platformunu kullanan ilk akıllı telefon olarak gösterilen Optimus G Pro'nun teknoloji meraklılarıyla buluşturulması bekleniyor. V harfi, Optimus Vu serisinden yeni bir modelle karşılaşabileceğimiz ihtimalini düşündürürken; F harfi ile ilgili çok fazla fikrimiz yok.
LG cephesinden elimize yeni bilgiler ulaştıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Optimus L II serisiyle ilgili daha detaylı bilgi için buraya, Optimus G Pro ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
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F serisi
V serisi
G serisi :D
Optimus G Pro Resmen Tanıtıldı
5.5 inç boyutundaki LG Optimus Pro, MWC 2013 öncesi resmi olarak tanıtıldı. MWC 2013'te LG'nin en önemli mobil cihazlarından biri olacak ürünle ilgili detaylar haberimizde.
19/02/2013 09:18
Uzun zamandır hakkına birçok detay ortaya çıkan ama resmi olarak tanıtılmayan LG Optimus G Pro sonunda açıklandı.
LG'nin yeni amiral gemisi, 5.5 inç Full HD IPS ekranı sayesinde 1920x1080 çözünürlük ve 400 ppi piksel yoğunluğu sunacak. Fotoğraf çekimi konusunda da oldukça iddialı olan üründe yer alan 13 Megapiksel arka kamera ve 2.1 megapiksel ön kamera ile ürün kullanıcılarına görsel şölen yaşatacak gibi görünüyor.
Ürünün diğer donanımların baktığımız zaman ise daha önce ortaya atılan dedikodularla benzer şekilde LG Optimus G Pro 1.7 Ghz 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 600 işlemci, 2GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip. Ayrıca ürünün hafızası size yeterli gelmezse microSD kart ile depolama alanınızı genişletmeniz de mümkün.
3140 mAh bataryaya sahip ürün LG'ye göre saatlerce Full HD video izlemenize olanak sağlayacak. Bluetooth 4.0, NFC ve HDMI & RGB bağlantılarını yapmanıza olanak sağlana SlimPort'a da sahip olan ve iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak LG Optimus G Pro, Android 4.1.2 Jelly Bean yüklü gelecek. Ürünün Mobile World Congress 2013 boyunca sergileneceğini de belirtelim.