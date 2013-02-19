LG, Mobil Dünya Kongresi öncesi merak uyandıran bir video yayınladı

Barcelona'nın ev sahipliği yapacağı Mobil Dünya Kongresi'ne geri sayımın başladığı şu günlerde LG, yeni akıllı telefonlarıyla bağlantılı merak uyandıran bir video yayınladı.







Youtube üzerinden paylaşılan videoda, style (tarz / şıklık), freedom (özgürlük), view (görüntü) ve greatness (büyüklük / yücelik) sözcükleri dikkat çekiyor. Sözcüklerin L, F, V ve G harfleri farklı renklerle vurgulanmış durumda. Bu da etkinlik kapsamında dört ayrı modelle mi karşılaşacağımız sorusunu akıllara getirmiyor değil. Kısa bir süre önce resmiyet kazanan Optimus L II serisinin (L3 II, L5 II, L7 II) ve Qualcomm Snapdragon 600 platformunu kullanan ilk akıllı telefon olarak gösterilen Optimus G Pro'nun teknoloji meraklılarıyla buluşturulması bekleniyor. V harfi, Optimus Vu serisinden yeni bir modelle karşılaşabileceğimiz ihtimalini düşündürürken; F harfi ile ilgili çok fazla fikrimiz yok.



LG cephesinden elimize yeni bilgiler ulaştıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.



Optimus L II serisiyle ilgili daha detaylı bilgi için buraya , Optimus G Pro ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.