LG Mobile, 5G ile birlikte kâra geçeceğine inanıyor

LG, mobil bölümünün nihayet 2019'da, ilk 5G özellikli cep telefonlarının piyasaya sürülmesiyle birlikte kâra geçeceğine inanıyor. LG Mobile'ın CEO'su Hwang Jeong-hwan, 5G destekli telefonların piyasaya sürülmesinin, şirketin akıllı telefon bölümünün yeniden canlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

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Deneyimli yönetici, bu hafta başlarında Güney Kore'de gerçekleştirilen V40 ThinQ lansmanında, şirketin 5G'ye hazır ürünler sunan ilk akıllı telefon üreticileri arasında yer alacağını belirtti. Hatta LG'nin yeni nesil ağ kullanıma sunulduğu zaman 5G özellikli bir akıllı telefon çıkarabilecek iki veya üç şirketten biri olacağını söyledi. Bu da 2019'un ilk yarısında satışların artmasına yol açacak.

LG Mobile zarardan kurtulmuyor

LG, yıllar içinde muazzam bir büyüme kaydetti ancak aynı şey mobil bölümü için geçerli değil. LG Mobile'ın 2018 yılını yaklaşık 400 milyon dolar zararla kapatması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi telefonu olan LG V40 ThinQ'yu tanıtmıştı. Şirketin yeni akıllı telefonunun en dikkat çekici noktası ise üçü arkada, ikisi önde olmak üzere toplam 5 kameraya sahip olması.

https://www.phonearena.com/news/LG-mobile-profit--5G_id109604