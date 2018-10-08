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LG Mobile, 5G ile birlikte kâra geçeceğine inanıyor

LG, genel anlamda çok iyi yolda olsa da mobil bölümü için işler iyi gitmiyor. Şirket 5G özellikli cep telefonlarının piyasaya sürülmesiyle birlikte mobil bölümünde kâr görmeyi bekliyor.
7 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG, mobil bölümünün nihayet 2019'da, ilk 5G özellikli cep telefonlarının piyasaya sürülmesiyle birlikte kâra geçeceğine inanıyor. LG Mobile'ın CEO'su Hwang Jeong-hwan, 5G destekli telefonların piyasaya sürülmesinin, şirketin akıllı telefon bölümünün yeniden canlanmasına yardımcı olacağını belirtti.
Ayrıca Bkz. "Karbon atıklarından üretilen havacılık yakıtı ilk kez bir ticari uçuşta kullanıldı"
Deneyimli yönetici, bu hafta başlarında Güney Kore'de gerçekleştirilen V40 ThinQ lansmanında, şirketin 5G'ye hazır ürünler sunan ilk akıllı telefon üreticileri arasında yer alacağını belirtti. Hatta LG'nin yeni nesil ağ kullanıma sunulduğu zaman 5G özellikli bir akıllı telefon çıkarabilecek iki veya üç şirketten biri olacağını söyledi. Bu da 2019'un ilk yarısında satışların artmasına yol açacak.

LG Mobile zarardan kurtulmuyor

LG, yıllar içinde muazzam bir büyüme kaydetti ancak aynı şey mobil bölümü için geçerli değil. LG Mobile'ın 2018 yılını yaklaşık 400 milyon dolar zararla kapatması bekleniyor.
Güney Koreli teknoloji devi geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi telefonu olan LG V40 ThinQ'yu tanıtmıştı. Şirketin yeni akıllı telefonunun en dikkat çekici noktası ise üçü arkada, ikisi önde olmak üzere toplam 5 kameraya sahip olması.

https://www.phonearena.com/news/LG-mobile-profit--5G_id109604 Yorum Yaz
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GoldPunch 7 ay en beğenilen
Sony Mobile'da 5G ye bel bağlamıştı ama o zaman ne değişecek bilemiyorum.

Kulağa bahane gibi geliyor.
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mert1907 7 ay
Sony'de öyle umuyor da pek sanmıyorum.
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El_domingo 7 ay
adamlar diyorki sadece 2-3 firma 5g li cihaz cıkarabilecek onun için de satıslar artacak..bence cok fazla iyimser bir tahminde bulunmuslar 5g teknolojisinden başka bir cok kriterde var ,fiyat gibi. sahsen altyapısı olmayan bir sistem için şimdiden fazla para vererek yatırım yapmak yani musterinin alım yapmasını beklemek cok akıllıca olmasa gerek zira ilk 5g li cihazlar 4g lilere gore ciddi pahallı olması bekleniyor ..ancak aynı fiyatlara yada az bir fiyat farkıyla satıs yaparlarsa ancak ozaman...satışlarını artırabilir ve kara geçebilirler..
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teknokaptan 7 ay
HTC,SONY,ve LG bu kafa ile anca kemal sunalin cama ekmek banmasi bigi sizde apple,samsung camina ekmek banarsiniz :))))
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intel7mix 7 ay
5G için herkes hemen telefon değiştirecek ya ne güzel hayaller...
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daytone1 7 ay
Sony ve Lg sadece ve sadece pişmanlıktır, israftır.
Çöpe atacak parası olan bu 2 markaya yanaşsın.
Sonrasında şikayetvar da yazılarınızı okuruz.
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intel7mix 7 ay daytone1
General mobile neden yok
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mert1907 7 ay
Sony'de öyle umuyor da pek sanmıyorum.
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BlueDay_86 7 ay
Bu ekonomik kriz ile Türkiye’de fazla satış rekorları kıramaz
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Mr. Jingles 7 ay BlueDay_86
Tam tersi düşüncedeyim.
Güya f/p denilen Xiaomi bile kendini bozdu. Şu an Mi 8 4000 lira. Aynı donanıma sahip G7 3800.
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Justs 7 ay
Önce o leş arayüzünü ve telefonlardaki sorunları düzeltsin.
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GoldPunch 7 ay en beğenilen
Sony Mobile'da 5G ye bel bağlamıştı ama o zaman ne değişecek bilemiyorum.

Kulağa bahane gibi geliyor.
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esmerbuyucu 7 ay
"5G ile nasıl kara geçecekmiş ki" diyenler gelmeden söyleyeyim.
5G'li telefonların gelmesiyle telefon satışları artmaya başlayacak. Bu da LG gibi şirketlerin krizi fırsata çevirebilmesi demek.
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ThePscho 7 ay esmerbuyucu
Telefon satışları niçin artacak ?
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dr20mouse 7 ay esmerbuyucu
4g hangi ihtiyacımızı görmüyor ki hemen 5g'li telefona geçeceğiz
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