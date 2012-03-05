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LG Mobile, 5-inç ekranlı Optimus Vu'nun Güney Kore'de satışına başlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,2b
1
19
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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5.3-inç Super AMOLED HD ekranlı Samsung Galaxy Note'a rakip olarak geliştirilen LG Optimus Vu'nun, ana vatanı Güney Kore'de satışına başlanıyor.
999.900 Won (~1.582 TL) fiyat etiketiyle teknoloji mağazalarındaki yerini alması beklenen Optimus Vu, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8660 işlemci, 1 GB RAM, Android 2.3 (Gingebead) işletim sistemi, 5.0-inç boyutunda ve 768 x 1024 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekran, 32 GB dahili eMMC bellek, 1.3 megapiksel ön kamera, 8 megapiksel ana kamera, LED flaş, otomatik odaklama, Wi-Fi 802.11n, GPS, Bluetooth 3.0, HDMI portu, DLNA ve 2080 mAh batarya gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.
İleride Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi alacağı belirtilen Optimus Vu'nun ne zamandan itibaren Avrupa veya Amerika pazarlarına giriş yapacağına dair bilgi ise verilmemiş. Bakalım Optimus Vu, Galaxy Note'un satış seviyesine ulaşabilecek mi? Hep beraber bekleyelim ve görelim.

http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/21730 Yorum Yaz
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furkant1 7 yıl en beğenilen
Kıza gülsün diye para vermişler :)
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DH Misafiri 7 yıl
sanki sana bayılıyor,git deki benimle evlen..nooo dark man DİYECEK sana..
karanlık adam.
elin kızına çirkin veya iiiiiiiiiiyyy demek ayıp.TÜRKLER VE MÜSLÜMANLAR kimseyi hor görmez..
SEN ONU KADAR PARA KAZANABİLİYORMUSUN.
HEEEEEE BOOOOBBBOOOO..
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DH Misafiri 7 yıl
kız zaten 6 inç..
1 Yanıt Yanıtla +1
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Unzerstörbar 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

kız zaten 6 inç..



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HggR 7 yıl
ipad den başkası yalan
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E_Aydin35 7 yıl
32Gb dışında yenib ir teknoloji göremedim sıkı bir rakip olucak ancak fiyat.. :/ :/
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Kasatka 7 yıl
3,7 inch yada 4 inch de 4.3 cok guzel dururdu oysa.
Ben sahsen bazi durumlarda ozellikle kucuk ekranlarda 4.3 u 16.9 a tercih ederim ancak boyut buyudukce 4.3 hem kullanilabilir anlamda hemde estetik anlaminda albenisini kaybediyor.
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ressambdrm 7 yıl
ömrümde gördüğüm en saçma cihaz. 4:3 ekran nedir abi crt monitör mü kullanıyoruz.
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agrilion 7 yıl
Bu kızı gözüm tutmadı.elindekiler çok agır a benziyor.
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danGerfuLL 7 yıl
Korelilerin boyu küçük; ama cepleri büyük demek ki.
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IceRulez 7 yıl
bugüne kadar gördüğüm en çirkin gülen koreli
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FRUEHAUF 7 yıl
Iğğyyyyyyy
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furkant1 7 yıl
tavernac1
....birde bu telefonu cebine korsan cepte bir tomar para varmış gibi görünür allah muhafaza gaspa uğrarsın.

Ahaha süpersin arkadaşım :D
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Gannicus 7 yıl
allahım nasıl çirkin nasıl berbat
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