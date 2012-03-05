LG Mobile, 5-inç ekranlı Optimus Vu'nun Güney Kore'de satışına başlıyor

5.3-inç Super AMOLED HD ekranlı Samsung Galaxy Note'a rakip olarak geliştirilen LG Optimus Vu'nun, ana vatanı Güney Kore'de satışına başlanıyor.

999.900 Won (~1.582 TL) fiyat etiketiyle teknoloji mağazalarındaki yerini alması beklenen Optimus Vu, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8660 işlemci, 1 GB RAM, Android 2.3 (Gingebead) işletim sistemi, 5.0-inç boyutunda ve 768 x 1024 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekran, 32 GB dahili eMMC bellek, 1.3 megapiksel ön kamera, 8 megapiksel ana kamera, LED flaş, otomatik odaklama, Wi-Fi 802.11n, GPS, Bluetooth 3.0, HDMI portu, DLNA ve 2080 mAh batarya gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.

İleride Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi alacağı belirtilen Optimus Vu'nun ne zamandan itibaren Avrupa veya Amerika pazarlarına giriş yapacağına dair bilgi ise verilmemiş. Bakalım Optimus Vu, Galaxy Note'un satış seviyesine ulaşabilecek mi? Hep beraber bekleyelim ve görelim.

http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/21730