LG Mobile'dan dokunmatik ekranlı ve çift sim kart destekli cep telefonu: T370

Haber Editörü
LG Mobile, iki farklı GSM operatörünün hizmetinden faydalananların hedef alındığı T370 modelini tanıttı. Siyah, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan T370, 10.7 mm kalınlığında tasarlanmış.
3.2-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen yeni cep telefonunda dahili flash bellek kapasitesi 50 MB. Kapasite, microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebiliyor. Kamerasıyla 2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen T370, 3.5 mm kulaklık girişi, FM radyo ve 950 mAh'lik bataryayı bünyesinde barındırıyor. Batarya, 560 saate varan bekleme, 15 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.
LG Mobile, fiyat hakkında bilgi vermemiş.
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LG bu tur ucubeler ureterek (tamam alt taban icin de telefon uretsin ama bi samsung un sony nin alt taban tellerine bakiyorum bi lg nin resmen ucube digerlerinin yaninda) insanlarda o kadar itici bir hale getiriyor ki kendini bu iticilik UST MODEL alacaklarin da LG ye mesafeli yaklasmasina sebep oluyor. Yani bu gibi telefonlarda ki iticilik LG markasinin tum urunlerine de psikolojikman genelleniyor.
Evet evet 3.5 ekranda süper oyun oynanır değilmi :)
sıkıyosa 4.8 ince 1280x720 pixel retina ekran yerleştirsin
iPhone 3.5-inc ile fırtınalar estiriyor !