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LG Mobile'dan dokunmatik ekranlı ve çift sim kart destekli cep telefonu: T370

7 yıl
10,7b
1
14
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG Mobile, iki farklı GSM operatörünün hizmetinden faydalananların hedef alındığı T370 modelini tanıttı. Siyah, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan T370, 10.7 mm kalınlığında tasarlanmış.
3.2-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen yeni cep telefonunda dahili flash bellek kapasitesi 50 MB. Kapasite, microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebiliyor. Kamerasıyla 2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen T370, 3.5 mm kulaklık girişi, FM radyo ve 950 mAh'lik bataryayı bünyesinde barındırıyor. Batarya, 560 saate varan bekleme, 15 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.
LG Mobile, fiyat hakkında bilgi vermemiş.

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briarlyxusa 7 yıl
insanlarda o kadar itici bir hale getiriyor ki kendini bu iticilik UST MODEL alacaklarin da LG ye mesafeli yaklasmasina sebep oluyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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-Pisagor- 7 yıl
Apple Iphone'a benzettim bu telefonu ortada bulunan menü tuşu olsaydı tam benzerdi.
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E_Aydin35 7 yıl
Telefonu kullanım amacına bağlı olarak ve hangi segment için yapıldığına bakılırsa bence gayet iyi bir çözüm olmuş, özellikle iş insanlarının çok hat kullandığı göze alınırsa ve fiyat uygun olursa kesinlikle tercih edilir..
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selcuk20 7 yıl
Çift SIM kartlı telefonlarda yüksek teknik özelliklere sahip bir telefon niye üretmiyorlar acaba. Bence üretmek kolay ama operatörlerle ilgili bir sıkıntıdan üretmiyorlar diye düşünüyorum.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Ekranı kapasitif ve qvga çözünürlükle geleceğini hiç sanmıyorum.zira Lg nin 3.2" 480x320 piksel cihazı var ve hali hazırda bu çözünürlükte ve boyda ekranları dururken ayrı bir üretime girmez..
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esqhia 7 yıl
Beyler bataryası sağlam duruyor.2.telefon olarak iş yapar gibi.560 saat bekleme süresi olduğuna göre,günlük konuşma ve mesajlaşma işini yapan birisi için bence en az 1 hafta gider şarjı.Oyun ve müzik işini bu tel. de yapmazsa bence pil ömrü göz doldurucu..
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Kasatka 7 yıl
Oyle bir sey ki.
LG bu tur ucubeler ureterek (tamam alt taban icin de telefon uretsin ama bi samsung un sony nin alt taban tellerine bakiyorum bi lg nin resmen ucube digerlerinin yaninda) insanlarda o kadar itici bir hale getiriyor ki kendini bu iticilik UST MODEL alacaklarin da LG ye mesafeli yaklasmasina sebep oluyor. Yani bu gibi telefonlarda ki iticilik LG markasinin tum urunlerine de psikolojikman genelleniyor.
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theasus 7 yıl
Çift sim kartlı telefonları bi çinliler üretiyor diye biliyordum :)
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Sharelock 7 yıl
Çözünürlük kötü, Optimus Hub var 3,5 inç'te 320*480 ile bazen pikseller gözüme çok batıyuor.
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JohnLord 7 yıl
0tyldrm0
Psydia2012 nin dokunmatik telefon dunyasinda o ekran nedir arkadas yaa.. Lg sen adam olmazsin.
iPhone 3.5-inc ile fırtınalar estiriyor !

Evet evet 3.5 ekranda süper oyun oynanır değilmi :)
sıkıyosa 4.8 ince 1280x720 pixel retina ekran yerleştirsin
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Psydia 7 yıl
2012' nin dokunmatik telefon dunyasinda o ekran nedir arkadas yaa.. Lg sen adam olmazsin.
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0tyldrm0 7 yıl Psydia
Psydia
2012' nin dokunmatik telefon dunyasinda o ekran nedir arkadas yaa.. Lg sen adam olmazsin.

iPhone 3.5-inc ile fırtınalar estiriyor !
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